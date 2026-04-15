Белият дом: Президентът Доналд Тръмп постави Техеран в ъгъла

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви пред Fox, че американската блокада срещу Иран представлява фундаментална промяна в глобалната мощ на САЩ. Тя ще промени геополитическия ред за десетилетия напред.

"Президентът Доналд Тръмп постави Иран в ъгъла. Той направи хода "шахмат".

И така, независимо какъв път избере Иран, Америка печели. Ако Иран избере пътя на споразумението, това е чудесно за света.

Това е чудесно за всички. Ако Иран избере пътя на икономическото задушаване чрез блокада, тогава светът ще подмине Иран", предупреди пред Fox Стивън Милър.

"Ще бъдат създадени нови енергийни маршрути. Ще бъдат създадени нови вериги за доставки.

Други нации в региона, по целия свят и особено Америка ще захранват света, а Иран ще се превърне в бележка под линия.

Това е изборът, който Иран има, а президентът Тръмп е поставил Америка в позиция, в която печели във всеки случай", добави Стивън Милър.