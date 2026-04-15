Белият дом: Президентът Доналд Тръмп постави Техеран в ъгъла

Белият дом: Президентът Доналд Тръмп постави Техеран в ъгъла

15 Април, 2026 17:45 1 428 48

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви пред Fox, че американската блокада срещу Иран представлява фундаментална промяна в глобалната мощ на САЩ

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви пред Fox, че американската блокада срещу Иран представлява фундаментална промяна в глобалната мощ на САЩ. Тя ще промени геополитическия ред за десетилетия напред.

"Президентът Доналд Тръмп постави Иран в ъгъла. Той направи хода "шахмат".

И така, независимо какъв път избере Иран, Америка печели. Ако Иран избере пътя на споразумението, това е чудесно за света.

Това е чудесно за всички. Ако Иран избере пътя на икономическото задушаване чрез блокада, тогава светът ще подмине Иран", предупреди пред Fox Стивън Милър.

"Ще бъдат създадени нови енергийни маршрути. Ще бъдат създадени нови вериги за доставки.

Други нации в региона, по целия свят и особено Америка ще захранват света, а Иран ще се превърне в бележка под линия.

Това е изборът, който Иран има, а президентът Тръмп е поставил Америка в позиция, в която печели във всеки случай", добави Стивън Милър.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така требе

    9 29 Отговор
    Вкара ги в пещерите и в...Залива.

    Коментиран от #7, #28

    17:46 15.04.2026

  • 2 Сталин

    32 7 Отговор
    Дони Епщайн освен деменция има и Алцхаймер и синдром на Даун

    17:48 15.04.2026

  • 3 Пич

    30 7 Отговор
    Алегорично, ако Техеран е присвит в ъгъла, Вашингтон е пред него на колене.....

    17:48 15.04.2026

  • 4 Бум бум бум Тел Авив

    25 8 Отговор
    Кашерните гувЯда и ционистките израелски плъхове изядоха голям кютек от персите

    17:48 15.04.2026

  • 5 Бай Дончо

    29 8 Отговор
    Ох изморих се да побеждавам днес победих Иран за 100 тен път а сега отивам да набия и Мелания щото ме ядоса вчера абе Мелания бе дето я взех от харема на Епщайн

    17:49 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Що пишеш т. пизми

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Така требе":

    Иран за блокадата на Тръмп: „Ормузкият проток не е социална мрежа: ако някой те блокира, да го блокираш обратно“
    Иран отговори на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обяви, че американски кораби също са блокирали Ормузкия проток, който вече беше блокиран от иранските военни.
    „Ормузкият проток не е социална мрежа: ако някой те блокира, не можеш просто да го блокираш обратно“. Това написа консулството на Иран в Индия в социалната мрежа X. От началото на войната Техеран започна информационна война в социалните мрежи, като използва разнообразни тактики, включително анимационни клипове и саркастични публикации в социалните мрежи от акаунтите на дипломатическите представителства на Иран по света.

    Първият пълен ден на блокада на САЩ на плавателни съдове, плаващи от и към ирански пристанища, не оказа влияние върху трафика през Ормузкия проток, показват данните от сайтовете за следене на кораби, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем кораба, от които три танкера, свързани с Иран, пресякоха водния път, показват данни за корабоплаването.

    Коментиран от #9

    17:52 15.04.2026

  • 8 Истинско обещание 🇮🇷

    17 5 Отговор
    Ха ха ха жал.ки ционистки твари....ами Иран сега като ви потопи с балистични ракети самолетоносачите ви пиратски и отново Иран си поеме изцяло ормузкия проток и си събира таксите сащ кво ще направи? Отново Тръмп сащ и терористичен Израел ще са губещите ..Иран има нефт бе го веда ....има стратегическо значение а вие сте обикновени пирати които са си повярвали

    Коментиран от #14

    17:53 15.04.2026

  • 9 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    6 12 Отговор

    До коментар #7 от "Що пишеш т. пизми":

    Кой кораб от ИРАНСКО пристанище мина през блокадата, че нещо не се разбра.

    Коментиран от #18

    17:55 15.04.2026

  • 10 Иван

    17 5 Отговор
    Имам чувството, че в тоя бял дом са същите “и Д и о т и” като шефа им.

    17:55 15.04.2026

  • 11 ТОЗИ ЯДЕ ЗДРАВ БОЙ

    16 5 Отговор
    АМА НА ПРИКАЗКИ СИЛЕН.

    17:56 15.04.2026

  • 12 САМО ПИТАМ

    14 5 Отговор
    ВСИЧКИ ЛИ У БЕЛАТА КЪЩА СА С БЕЛИ ПЕТНА У ГЛАВИТЕ КАТО ОРАНЖЕВИЯ.......?

    Коментиран от #16

    17:56 15.04.2026

  • 13 Бай Дън

    15 5 Отговор
    Тръмп лъже и всички му ръкопляскат и повтарят след него! Какъв ъгъл в кръгла стая?

    Коментиран от #20

    17:57 15.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 15 Отговор

    До коментар #8 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Кога Иран потопи Самолетоносач, ела ми се обади...
    .

    17:57 15.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 12 Отговор
    Кога Иран потопи Самолетоносач, ела ми се обади...
    .

    17:58 15.04.2026

  • 16 Ново пет

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "САМО ПИТАМ":

    Белята къща разбомби Иран....ама кой да знае.

    17:59 15.04.2026

  • 17 Хаген Дас

    9 4 Отговор
    Май вече няма ходове!!!! Не знам как обиколихте луната като през един проток не може да преминете! Май и първото ви кацане е било на плошадка в Холивуд!

    17:59 15.04.2026

  • 18 Като прочетеш

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА":

    цялата статия, публикувана от Ройтерс ще разбереш. Там са написани и имената на иранските кораби . Горе е само извадка.

    Коментиран от #21

    18:00 15.04.2026

  • 19 В кой ъгъл?

    5 4 Отговор
    Остър, прав или Тъп! Отговора е ясен!

    18:00 15.04.2026

  • 20 Верно бе

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Дън":

    Тръмп бомби Иран. И блокада им спретна. Дали лъже....

    18:00 15.04.2026

  • 21 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Като прочетеш":

    Не бегай така.....кажи имената...ти го твърдиш, не аз....

    Коментиран от #23, #26

    18:02 15.04.2026

  • 22 На мен ми се струва.........

    6 3 Отговор
    Че Трънпи го хапят щъркелите . Къде ги избират такива изкукурдясъли .

    18:02 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И НИЕ....

    0 2 Отговор
    ОТ ОПАШКАТА ПРЕД 25 М.И.Р. СОФИЯ
    ТИ КАЗВАХМЕ ГН.ДН.ТР.👑 ЧЕ ТЕЗИ (.......)
    СА ПОДЛИ И НЕ СИ ЗСЛУЖАВАТ МАСРФФА

    18:04 15.04.2026

  • 25 КОЙ ДА ЗНАЙ

    4 5 Отговор
    CENTCOM твърди, че през последните 72 часа нито един кораб, влизащ или насочващ се към ИРАНСКИ пристанища, не е нарушил наложената от САЩ мярка.

    Без коментар

    18:04 15.04.2026

  • 26 Написах ти ги

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА":

    Праведната пропаганда ги изтри, за да те държи като шаран на кука. Явно е срамно за Тръмп това събитие. Но на запад пресата си гипише.
    Но ние сме по католици от папата .И по- големи подл0.жки.

    Коментиран от #31

    18:05 15.04.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор
    Сега НАКАЗВАМ, после КАЗВАМ.

    18:06 15.04.2026

  • 28 Баце ЕООД

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така требе":

    Иран каза че ще минават до 15 кораба на ден и о чудо.. Точно толкова минаха днес. Предимно китайски, санкционирани от сащ кораба.
    Не знам откъде си взимаш информацията за подобни твърдения, но 100% грешиш

    Коментиран от #32, #38

    18:06 15.04.2026

  • 29 Гресирана ватенка

    1 6 Отговор
    Аятоласите каталясаха 😁

    18:07 15.04.2026

  • 30 Михаил

    5 3 Отговор
    май тръмпоча е в ъгъла китай и русия снабдяват с всичко иран уса остана с пръст в .. скоро петродолара ще падне и ще стане голям смях в уса с напечатаните хартийки

    Коментиран от #34, #35

    18:07 15.04.2026

  • 31 Аааа, не така

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Написах ти ги":

    РОЙТЕРС не трие своите писания, ама ти откъде да знаеш....

    Коментиран от #36

    18:08 15.04.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Баце ЕООД":

    Твоето инфо от къде е?

    18:08 15.04.2026

  • 33 Тръмп е гросмайстор

    3 5 Отговор
    и стратег, а не като глупавия Путин, който унищожи Русия за нула време :)

    18:09 15.04.2026

  • 34 ЧАДО НЕЗЕМНО

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Михаил":

    В бизнеса нема ...ЩЕ....а реалности ...ДНЕС.

    18:09 15.04.2026

  • 35 Коце Циганина

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Михаил":

    Купувай рубли.

    18:09 15.04.2026

  • 36 Трие ги

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Аааа, не така":

    Мисир04 ката от Фитки. ..... Но ти от къде да знаеш.

    Коментиран от #40

    18:10 15.04.2026

  • 37 Удри бай Дончо!

    3 5 Отговор
    Наритай ги!!!

    18:11 15.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Баце ЕООД":

    Може и 30 кораба да минат, но НИТО ЕДИН не минава идващ от ..ИРАН.

    Коментиран от #39

    18:13 15.04.2026

  • 39 Голям майтап

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ройтерс друго пише .

    Коментиран от #41

    18:15 15.04.2026

  • 40 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Трие ги":

    Информацията седи.....напъни се малко....или виж заглавието кви кораби са "минали"

    18:15 15.04.2026

  • 41 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Голям майтап":

    Ами дай да видим кво пише Ройтерс де.....

    Коментиран от #44

    18:16 15.04.2026

  • 42 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Какъв блокаж,какви 5 цента.15 бройки са преминали за един ден.Под китайски ,индийски и филипински флаг.Танкери за нефт, зърно ,торове.Биби те набута надолу с главата в тресавище,чак до върха на носа ти.Сега се чудиш, как да поемеш въздух.

    Коментиран от #45

    18:19 15.04.2026

  • 43 да купят 460кг обогатен на 60% урана им

    0 0 Отговор
    Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви пред Fox, че американската блокада срещу Иран представлява фундаментална промяна в глобалната мощ на САЩ
    -;-
    Докато не купят обогатените примерно 460 кг уерана на 60%, и не се подпише 30-40-50години никакво обогагяване на уран, значи нищо не са постигнали.
    Аятоласите искали след 5г да им се разреши хак да си обогагянаг уран , пакистанците предложили 30, хамериканците били май за 20 години забраната.

    Всичката далавера е в това аятоласите да си имат ядрените боеголовки!
    Ако четвъртия райх нямаха разните ядрени оръжия, къде щеше да бъде сега Путлеровия Трети полюс!?!?!

    18:19 15.04.2026

  • 44 7 номер

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Голем смех":

    е копирал част от статията. Тя е дълга и там се казва кои са корабите. Но явно си т.пи 4ък и не можеш да я намериш и прочетеш. Искаш да ти го смелят наготово. Затова този сайт може да те баламосва до безкрайност.

    Коментиран от #46

    18:20 15.04.2026

  • 45 Голе

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мухаа ха!":

    И колко от тия кораби са товарили от ИРАНСКИ пристанища....че нещо не са разбра

    18:22 15.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "7 номер":

    Аааа, не така...увисваш в сайта без доказателства...или си пишем едно към гьотверен....ти го твърдиш, ти го подкрепи

    18:24 15.04.2026

  • 47 Уникално

    0 0 Отговор
    Кинжално точна статия!

    18:25 15.04.2026

  • 48 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Давайте урана, и ви отхлабвам примката.

    18:26 15.04.2026