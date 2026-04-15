Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетаняху: Израелските военни продължават да нанасят удари по „Хизбула“

Бенямин Нетаняху: Израелските военни продължават да нанасят удари по „Хизбула“

15 Април, 2026 22:52 417 2

  • израел-
  • ливан-
  • иран-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • цахал-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Във видеообръщение Нетаняху заяви, че е инструктирал военните да продължат да укрепват зоната за сигурност в южната част на Ливан

Бенямин Нетаняху: Израелските военни продължават да нанасят удари по „Хизбула“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че въоръжените сили на страната му продължават да нанасят удари по „Хизбула“ и скоро ще поемат контрол над южния ливански град Бинт Джбейл, докато натискът за примирие между Израел и Ливан се засилва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във видеообръщение Нетаняху заяви, че е инструктирал военните да продължат да укрепват зоната за сигурност в южната част на Ливан.

Коментирайки Иран, Нетаняху заяви, че САЩ уведомяват Израел и двете страни са синхронизирали позициите си. Той допълни, че те са „подготвени за всякакви сценарии“, ако примирието с Иран се провали.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 0 Отговор
    Идеален идиот, шизофрен,канален плъх Нетаняху,Хитлер 2 иде скоро

    Коментиран от #2

    22:59 15.04.2026

  • 2 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ционизмът е национално движение на евреите, обявяващо се за възстановяване на еврейската държавност на територията на древния Ерец Израел

    23:05 15.04.2026