Шокиращи цени в Румъния: първите домати за сезона стигнаха 20 евро за килограм

Месец преди началото на сезона румънските производители са пуснали в продажба първата си продукция, съобщава БТА.
На един от най-известните пазари в Букурещ - този на площад „Домений“ в Сектор 1 - килограм домати се продава за близо 100 леи (около 20 евро).
Местни медии отбелязват, че цените са необичайно високи и дори по-скъпи от вносните зеленчуци. В свой материал вестник „Гъндул“ пише, че „по-евтино е да се внесат екзотични плодове от Малайзия, отколкото да се купуват домати от румънски фермери, субсидирани от държавата“, като цените се увеличават значително по пътя от оранжериите до пазара.
Като основни причини за поскъпването експерти посочват необичайно студеното време тази пролет, по-високите разходи за отопление, цените на горивата и инфлацията.
Председателят на Съюза на земеделските производители в Олт Йон Паунел коментира, че разходите за производство тази година са сред най-високите от години, като разходите за гориво са се удвоили спрямо предишни сезони.
Сравнение на цените в супермаркетите показва, че румънските домати са между три и четири пъти по-скъпи от вносните - турските се продават за около 17 леи за килограм (3,34 евро), а испанските чери домати - за около 18 леи (3,54 евро).
1 ма ма ли га
Ние чака е джанките по 500 левро😉
Коментиран от #4
16:57 15.04.2026
3 Бягай
16:58 15.04.2026
5 койдазнай
16:59 15.04.2026
6 европеец
повече само юрото да докопам
16:59 15.04.2026
7 НЯКОЙ
17:00 15.04.2026
9 Някой
Коментиран от #32
17:01 15.04.2026
10 Гагаузин
Коментиран от #28
17:02 15.04.2026
11 Пращай още
До коментар #2 от "ФАКТ":пари за наркомана и ще ми папаш 🍅🍅🍅🍅
17:02 15.04.2026
12 Хаген Дас
До коментар #2 от "ФАКТ":Пусни си новата песен на Устата и ако не стоплиш значи между ушното ти пространство е кухо!!!!
17:03 15.04.2026
17 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #4 от "Милиардерите":За тебе има банани 🍌 муцка 👄 ,нали ба щатти е скачал навремето
17:08 15.04.2026
19 Минувач
До коментар #2 от "ФАКТ":Бегай при наркомана да ти надянат бандеровската униформа хихи
17:11 15.04.2026
24 прокопи
Коментиран от #34
17:15 15.04.2026
28 Кирил
До коментар #10 от "Гагаузин":Фафли жълтини по команда дезинформират...
Коментиран от #36
17:33 15.04.2026
29 В Кауфланд продават полски домати
17:46 15.04.2026
30 Няма край
До коментар #2 от "ФАКТ":излагането на евтините български тролчета
17:48 15.04.2026
32 Те не
До коментар #9 от "Някой":са приели еврото, затова инфлацията на тяхната валута (лея) е много по-висока от нашата инфлация. Еврозоната ни помага като забавя инфлацията.
Коментиран от #33
17:52 15.04.2026
33 някой си
До коментар #32 от "Те не":доста кухо изказване
17:54 15.04.2026
34 веселяк
До коментар #24 от "прокопи":Ни тъ е срам, богаташ!
18:01 15.04.2026
36 Гост
До коментар #28 от "Кирил":Дават безплатни съвети на мушенгарите как да действат.
18:18 15.04.2026
38 Тези ще научат
Като никой не си купи такива домати, напразно им е бил трудът.
18:23 15.04.2026
