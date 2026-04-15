Новини
Свят »
Румъния »
Шокиращи цени в Румъния: първите домати за сезона стигнаха 20 евро за килограм

15 Април, 2026 16:54 1 222 39

  • цени-
  • румъния-
  • домати

Производители обвиняват студеното време, високите разходи и инфлацията за рекордните стойности

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Месец преди началото на сезона румънските производители са пуснали в продажба първата си продукция, съобщава БТА.

На един от най-известните пазари в Букурещ - този на площад „Домений“ в Сектор 1 - килограм домати се продава за близо 100 леи (около 20 евро).

Местни медии отбелязват, че цените са необичайно високи и дори по-скъпи от вносните зеленчуци. В свой материал вестник „Гъндул“ пише, че „по-евтино е да се внесат екзотични плодове от Малайзия, отколкото да се купуват домати от румънски фермери, субсидирани от държавата“, като цените се увеличават значително по пътя от оранжериите до пазара.

Като основни причини за поскъпването експерти посочват необичайно студеното време тази пролет, по-високите разходи за отопление, цените на горивата и инфлацията.

Председателят на Съюза на земеделските производители в Олт Йон Паунел коментира, че разходите за производство тази година са сред най-високите от години, като разходите за гориво са се удвоили спрямо предишни сезони.

Сравнение на цените в супермаркетите показва, че румънските домати са между три и четири пъти по-скъпи от вносните - турските се продават за около 17 леи за килограм (3,34 евро), а испанските чери домати - за около 18 леи (3,54 евро).


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма ма ли га

    25 0 Отговор
    Ако ще и 200 евро да са, като почти никой не купи и ги изхвърлят, къде им е келепира!?
    Ние чака е джанките по 500 левро😉

    Коментиран от #4

    16:57 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бягай

    1 9 Отговор
    Защото са истински...

    16:58 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 койдазнай

    6 18 Отговор
    Само глупак може да си купува домати по 3-4 евро за кг. Всичко под 10-15 евро е боклук!

    16:59 15.04.2026

  • 6 европеец

    12 0 Отговор
    я буркани зимнина и бидони никога
    повече само юрото да докопам

    16:59 15.04.2026

  • 7 НЯКОЙ

    19 0 Отговор
    и ние изоставаме от румъния............срамота

    17:00 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    14 2 Отговор
    Тва е щото приеха еврото

    Коментиран от #32

    17:01 15.04.2026

  • 10 Гагаузин

    4 6 Отговор
    Сега минавам оттам специално. Нещо не ги виждам такива цени. Някой бил е тука , видял ли сам с очите си.....

    Коментиран от #28

    17:02 15.04.2026

  • 11 Пращай още

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    пари за наркомана и ще ми папаш 🍅🍅🍅🍅

    17:02 15.04.2026

  • 12 Хаген Дас

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Пусни си новата песен на Устата и ако не стоплиш значи между ушното ти пространство е кухо!!!!

    17:03 15.04.2026

  • 13 Мислител

    15 0 Отговор
    Още ще се вдигат така докато се изплатят милиардите за Смъркача …

    17:05 15.04.2026

  • 14 Бай Данчо

    12 1 Отговор
    Скоро и в България, може да не ударят 20 но 10 сигурно! Винаги гледаме комшиите, пък и при тези скъпи семена торове и горива!

    17:06 15.04.2026

  • 15 Панелените фашаги

    12 0 Отговор
    Да изпратят по един домат на клоуна …

    17:06 15.04.2026

  • 16 Съвет

    11 0 Отговор
    Плащайте на Смърко и се не бойте …

    17:07 15.04.2026

  • 17 КОТ.ар.АК 😼

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Милиардерите":

    За тебе има банани 🍌 муцка 👄 ,нали ба щатти е скачал навремето

    17:08 15.04.2026

  • 18 Радев

    15 0 Отговор
    Казвах ви че не сме за еврото ама не слушате , плащайте сега !

    17:08 15.04.2026

  • 19 Минувач

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Бегай при наркомана да ти надянат бандеровската униформа хихи

    17:11 15.04.2026

  • 20 Рупай

    14 1 Отговор
    колци без домати, туй евро ще ни клати... След изборите и у нас ще ядем дебел ПРАЗ.....

    17:12 15.04.2026

  • 21 Глупости!

    8 0 Отговор
    По същата логика, могат да сложат цена и € 50,00... Не е важно каква цена слагаш, а какво ще ти купят на тази цена; и каква печалба и за какво време реализираш.

    17:12 15.04.2026

  • 22 Учуден

    12 1 Отговор
    Що стоте милиарда снесени на смърко не се оправят с парното и топлата вода у Kiiw ?

    17:13 15.04.2026

  • 23 Горски

    20 2 Отговор
    Помните ли, че това всъщност бяха цените в лева - сега просто са обърнати в евро. Вярвайте, че еврото няма нищо общо - то глупаците вярват на кви ли не простотии, та за това ли няма да повярвате на крадците, дето ви го набутаха!.В днешно време не го ли произведеш ти,или ако не е от доказн производител,на който регулярно се вземат проби,не се купува.Особено зеленчуци и плодове от Турция ,в никакъв случай. Цените са високи заради борси,складчета и доставчици,основната надценка при тях е 70-80 %,магазините слагат средно по 20-30% и това е основната причина за свръх високите цени.,Никой не контролира алчността на складовете и борсите за храни и резултатите са видими. А още по-точно е, че държавата има интерес от високите цени, за да си пълни бюджета! Който след това едни дебели чичковци изпразват. Пак не е заради еврото, пак няма спекула. Дyxait€ супата докато заври наивни п@лячовц€. Големи танци и погачи се виеха на площадите, че влизаме в клуба на €.Къде ви е вожда дето казваше че благодарение на него са ни приели в клуба. Говоря за България, нещо го е срам да излезе и да каже колко е хубаво €.

    17:15 15.04.2026

  • 24 прокопи

    8 0 Отговор
    Аз ще си купя от тези домати. Имам пари за цели 100гр.

    Коментиран от #34

    17:15 15.04.2026

  • 25 Мутрофановна

    3 10 Отговор
    Хммм а аз къпя българските копейки безплатно с златен дъжд

    17:17 15.04.2026

  • 26 адаша

    7 0 Отговор
    В Испания има празник на доматите. Замерват се с домати и става мазало. Може би и в Румъния ще има такъв празник.

    17:24 15.04.2026

  • 27 Киро

    6 1 Отговор
    Консервния домат сорт Рома в Лидъл е 10 лева! Най големия производител в България на домат прекратява дейността и се прибира в Италия! На есен лютеници и други консерви свързани с домат ще са петорно поскъпнали!

    17:25 15.04.2026

  • 28 Кирил

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гагаузин":

    Фафли жълтини по команда дезинформират...

    Коментиран от #36

    17:33 15.04.2026

  • 29 В Кауфланд продават полски домати

    2 0 Отговор
    Понеже у нас вече няма кой. Сега то вярно, че полски домати са нещо като норвежки портокали, ама пък са по-евтини от румънските.

    17:46 15.04.2026

  • 30 Няма край

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    излагането на евтините български тролчета

    17:48 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Те не

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    са приели еврото, затова инфлацията на тяхната валута (лея) е много по-висока от нашата инфлация. Еврозоната ни помага като забавя инфлацията. Ама копейките не го разбират това, те още си реват за "левът"

    Коментиран от #33

    17:52 15.04.2026

  • 33 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Те не":

    доста кухо изказване

    17:54 15.04.2026

  • 34 веселяк

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "прокопи":

    Ни тъ е срам, богаташ!

    18:01 15.04.2026

  • 35 Костадинов

    0 0 Отговор
    Аз като взема власта ще ядете само руски домати ,5 рубли за кило с колчетата

    18:08 15.04.2026

  • 36 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кирил":

    Дават безплатни съвети на мушенгарите как да действат.

    18:18 15.04.2026

  • 37 Васил

    0 0 Отговор
    Колко луди има да си купят кило домати за по 20 евро.

    18:22 15.04.2026

  • 38 Тези ще научат

    0 0 Отговор
    Правилата на пазара. Може да предложиш всичко, но като никой не го купи, напразно си се напрягал. Защо Китай превзе почти всички пазари по света? Предлаганите стоки от тях са с несравнимо изгодно цена/качество или цена/количество.
    Като никой не си купи такива домати, напразно им е бил трудът.

    18:23 15.04.2026

  • 39 Тома

    0 0 Отговор
    Хубавото е че доматите могат бързо да се развалят и този който ги продава бързо да ги изяде.

    18:24 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания