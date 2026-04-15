Шокиращи цени в Румъния: първите домати за сезона стигнаха 20 евро за килограм

Месец преди началото на сезона румънските производители са пуснали в продажба първата си продукция, съобщава БТА.

На един от най-известните пазари в Букурещ - този на площад „Домений“ в Сектор 1 - килограм домати се продава за близо 100 леи (около 20 евро).

Местни медии отбелязват, че цените са необичайно високи и дори по-скъпи от вносните зеленчуци. В свой материал вестник „Гъндул“ пише, че „по-евтино е да се внесат екзотични плодове от Малайзия, отколкото да се купуват домати от румънски фермери, субсидирани от държавата“, като цените се увеличават значително по пътя от оранжериите до пазара.

Като основни причини за поскъпването експерти посочват необичайно студеното време тази пролет, по-високите разходи за отопление, цените на горивата и инфлацията.

Председателят на Съюза на земеделските производители в Олт Йон Паунел коментира, че разходите за производство тази година са сред най-високите от години, като разходите за гориво са се удвоили спрямо предишни сезони.

Сравнение на цените в супермаркетите показва, че румънските домати са между три и четири пъти по-скъпи от вносните - турските се продават за около 17 леи за килограм (3,34 евро), а испанските чери домати - за около 18 леи (3,54 евро).