Техническа революция в Истанбул! Шофьори готвят въвеждане на нова система за таксиметрови услуги

Камарата на таксиметровите шофьори от Истанбул се готви да въведе в експлоатация нова система за таксиметрови услуги, целяща подобряване на ефективността на услугите и намаляване на празните курсове на такситата в мегаполиса, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, пише БТА.
Системата, разработена изцяло от Камарата, предвижда интегриране на всички таксита и таксиметрови стоянки в града в една обща мрежа, която да позволи на всички таксиметрови шофьори в Истанбул да работят заедно. Тя също така ще позволи на шофьорите да не правят празни курсове след като оставят клиент на дадена локация, като ще ги пренасочва към най-близката стоянка или към следващ клиент.
По думите на председателя на Камарата Исмет Далджъ реформата цели да подобри ефективността на таксиметровите услуги чрез дигитализация. Според данни, цитирани от Далджъ, в момента в Истанбул има общо 20 311 таксита, като средният коефициент на ефективност на куровете им е 48 процента, което означава, че повече от половината от пътуванията им са без клиенти.
„Ако увеличим ефективността от 48 процента на 90 процента, това би било еквивалентно на добавянето на повече от 8500 нови таксита към системата. Всичко това без да пуснем нито едно допълнително превозно средство на пътя“, споделя Далджъ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Eй, Mършляци
Коментиран от #4, #6, #7
17:22 20.04.2026
2 приоритетни фирми
17:25 20.04.2026
3 .....
Коментиран от #18
17:25 20.04.2026
4 Бфддх
До коментар #1 от "Eй, Mършляци":А тва са Акти😂
17:25 20.04.2026
5 Жълто паве
17:27 20.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе под всяка статия за анадола
До коментар #1 от "Eй, Mършляци":Се из акваш.... някаква фиксация в крехка детска възраст ли си получил... Някой Хасан да не те е.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #9
17:34 20.04.2026
8 Васил
17:37 20.04.2026
9 Ха,ха
До коментар #7 от "Абе под всяка статия за анадола":Само ако друсне 7 по Рихтер, само тогава може да ни уведомят.
17:38 20.04.2026
10 Бай Ставри
17:44 20.04.2026
11 Kaлпазанин
Коментиран от #16, #17
17:48 20.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 таксиджия 🚖
Вий сте го написали! ☝️
18:00 20.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 кой мy дpeмe
то затуй мьжете им не забременяват
важното е че опитите продължават
18:11 20.04.2026
16 Юбер
До коментар #11 от "Kaлпазанин":Има в Турция. А в територията на мафията няма и да има скоро, доста сме назад с мАтрияла от изостанала Турция.
18:17 20.04.2026
17 Знайко
До коментар #11 от "Kaлпазанин":Не им трябва юбер. Ще закачат всички фирми към 1 приложение и готово. Не искат досега, защото ще лъснат всички приходи и ще възникнат съвсем други данъци от сегашните!!!
19:21 20.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.