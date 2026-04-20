Техническа революция в Истанбул! Шофьори готвят въвеждане на нова система за таксиметрови услуги

20 Април, 2026 17:18 2 817 18

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Камарата на таксиметровите шофьори от Истанбул се готви да въведе в експлоатация нова система за таксиметрови услуги, целяща подобряване на ефективността на услугите и намаляване на празните курсове на такситата в мегаполиса, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, пише БТА.

Системата, разработена изцяло от Камарата, предвижда интегриране на всички таксита и таксиметрови стоянки в града в една обща мрежа, която да позволи на всички таксиметрови шофьори в Истанбул да работят заедно. Тя също така ще позволи на шофьорите да не правят празни курсове след като оставят клиент на дадена локация, като ще ги пренасочва към най-близката стоянка или към следващ клиент.

По думите на председателя на Камарата Исмет Далджъ реформата цели да подобри ефективността на таксиметровите услуги чрез дигитализация. Според данни, цитирани от Далджъ, в момента в Истанбул има общо 20 311 таксита, като средният коефициент на ефективност на куровете им е 48 процента, което означава, че повече от половината от пътуванията им са без клиенти.

„Ако увеличим ефективността от 48 процента на 90 процента, това би било еквивалентно на добавянето на повече от 8500 нови таксита към системата. Всичко това без да пуснем нито едно допълнително превозно средство на пътя“, споделя Далджъ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Eй, Mършляци

    3 16 Отговор
    за всеkи aнадолски битовизъм ли ще занимавате хората?После защо ви наричат фeкалии бг.

    Коментиран от #4, #6, #7

    17:22 20.04.2026

  • 2 приоритетни фирми

    0 5 Отговор
    90% ефективност при сегашните 50% , означава съкращаване броя на такситата наполовина, или поне два пъти повече престой на стоянка , за да се избегнат празни курсове, при един и същи брой клиенти.

    17:25 20.04.2026

  • 3 .....

    5 10 Отговор
    Древният град Визинтион е населен с османски сиганьори😂🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    17:25 20.04.2026

  • 4 Бфддх

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Eй, Mършляци":

    А тва са Акти😂

    17:25 20.04.2026

  • 5 Жълто паве

    1 1 Отговор
    В България отдавна се плаща в натура за такава услуга.Гашите на глезените в поза разкрачена

    17:27 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе под всяка статия за анадола

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Eй, Mършляци":

    Се из акваш.... някаква фиксация в крехка детска възраст ли си получил... Някой Хасан да не те е.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    17:34 20.04.2026

  • 8 Васил

    0 1 Отговор
    Малииии каква система как ще ги стигнат Китайците.

    17:37 20.04.2026

  • 9 Ха,ха

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе под всяка статия за анадола":

    Само ако друсне 7 по Рихтер, само тогава може да ни уведомят.

    17:38 20.04.2026

  • 10 Бай Ставри

    1 5 Отговор
    Биологична революция в Анадола: опитите мъж да забременее продължават до.........

    17:44 20.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    ,Тази система си има и име ,über затова е и забранена в Турция ,защото такситата ще ревнат в един глас или че трябва да се вържат със системата на über и да плащат за нея ,в България незнам дали го има .,представввм си какво ще стане ако тук го разрешат ,копърките изгоряха

    Коментиран от #16, #17

    17:48 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 таксиджия 🚖

    1 2 Отговор
    "ефективност на к.у.ровете им" 🤭

    Вий сте го написали! ☝️

    18:00 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кой мy дpeмe

    1 2 Отговор
    "средният коефициент на ефективност на kуровете им е 48 процента"

    то затуй мьжете им не забременяват
    важното е че опитите продължават

    18:11 20.04.2026

  • 16 Юбер

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    Има в Турция. А в територията на мафията няма и да има скоро, доста сме назад с мАтрияла от изостанала Турция.

    18:17 20.04.2026

  • 17 Знайко

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    Не им трябва юбер. Ще закачат всички фирми към 1 приложение и готово. Не искат досега, защото ще лъснат всички приходи и ще възникнат съвсем други данъци от сегашните!!!

    19:21 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

