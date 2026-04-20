Техническа революция в Истанбул! Шофьори готвят въвеждане на нова система за таксиметрови услуги

Камарата на таксиметровите шофьори от Истанбул се готви да въведе в експлоатация нова система за таксиметрови услуги, целяща подобряване на ефективността на услугите и намаляване на празните курсове на такситата в мегаполиса, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, пише БТА.

Системата, разработена изцяло от Камарата, предвижда интегриране на всички таксита и таксиметрови стоянки в града в една обща мрежа, която да позволи на всички таксиметрови шофьори в Истанбул да работят заедно. Тя също така ще позволи на шофьорите да не правят празни курсове след като оставят клиент на дадена локация, като ще ги пренасочва към най-близката стоянка или към следващ клиент.

По думите на председателя на Камарата Исмет Далджъ реформата цели да подобри ефективността на таксиметровите услуги чрез дигитализация. Според данни, цитирани от Далджъ, в момента в Истанбул има общо 20 311 таксита, като средният коефициент на ефективност на куровете им е 48 процента, което означава, че повече от половината от пътуванията им са без клиенти.

„Ако увеличим ефективността от 48 процента на 90 процента, това би било еквивалентно на добавянето на повече от 8500 нови таксита към системата. Всичко това без да пуснем нито едно допълнително превозно средство на пътя“, споделя Далджъ.