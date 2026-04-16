Голям пожар избухна в една от двете петролни рафинерии в Австралия ВИДЕО

Пожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия в Джилонг ​​и пламъците може да доведат до прекъсвания в производството на бензин, предаде австралийския телевизионен канал ABC.

Пожарът в рафинерията Viva Energy в Джилонг ​​е започнал на 15 април след 23:00 часа местно време (16:00 часа българско време). Според австралийския министър на енергетиката Крис Боуен не са установени подозрителни обстоятелства около инцидента.

Според пожарната служба на Виктория, пожарът е започнал в секцията за производство на моторни бензини, където е възникнал теч и са възникнали няколко малки експлозии. Огънят е обхванал площ от 30 на 30 метра. След експлозиите пожарът е станал „доста голям и интензивен“ и е бил овладян.

Рафинерията Viva Energy произвежда 50% от горивото на Виктория и 10% от горивото на Австралия. Тя е един от двата завода, способни да преработват гориво за вътрешния пазар.

Министърът на енергетиката призна, че пожарът може да повлияе на производството на бензин „за известно време“. Той каза, че заводът ще продължи да произвежда дизелово гориво и реактивно гориво „в намалени обеми“ поради предпазни мерки.

В края на март щатите и териториите на Австралия се споразумяха с федералното правителство за национален план за горивна сигурност. Според него страната намали наполовина акцизите върху горивата за три месеца, както и пътния данък за тежкотоварни превозни средства.