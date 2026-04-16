Мецола: ЕС и Великобритания трябва да изградят прагматични отношения

16 Април, 2026 11:50 480 8

  • роберта мецола-
  • европейски съюз-
  • великобритания

Председателят на ЕП призова за „британски модел“ на сътрудничество без връщане към стари спорове

Мецола: ЕС и Великобритания трябва да изградят прагматични отношения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европейският съюз и Великобритания трябва да намерят „път напред“, който е прагматично съобразен с излизането на Лондон от ЕС, предава БТА.

На среща в Брюксел, посветена на двустранните отношения, тя подчерта, че е време за разговор за „британски модел“ на сътрудничество, а не за норвежки или швейцарски вариант.

Мецола отбеляза, че десет години след решението за Брекзит няма алтернатива на поддържането на силни отношения между двете страни. По думите ѝ сътрудничеството може да бъде задълбочено в области като сигурност, отбрана, киберсигурност и други ключови политики.

Тя призова диалогът да се води без емоции и без връщане към старите спорове около членството в ЕС, като подчерта необходимостта от съвместна работа в условията на все по-непредвидима международна среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4 пъти ме блокира за 5 минути

    8 0 Отговор
    Язе пак съм тук, за да питам:
    МалоБритания защо излезе от ЕС, да каже ршавия Борко????

    Коментиран от #5

    11:55 16.04.2026

  • 2 Де ги намират такива

    2 0 Отговор
    като картините на Пабло Пикасо,кон вълча порода,с безмозъчни кухи хралупи на раменете

    12:04 16.04.2026

  • 3 Мацалата,

    1 0 Отговор
    вие сте пътници, ама още май не сте разбрали! Къв съюз, ква малобритания? Руската армия вчера изкара официален списък с военни цели за унищожение в ЕС и в малоострова... Е, кво ви чака, май не знаете? Скоро ще стане дим и пепел и тука в централна Европа...

    12:11 16.04.2026

  • 4 Не разбрах какъв

    0 0 Отговор
    е този “ британски модел” на сътрудничество. Някакви пояснения?

    Коментиран от #7

    12:16 16.04.2026

  • 5 Заради това,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "4 пъти ме блокира за 5 минути":

    че не искат да плащат в тази обща каца и да издържат 800 000 хрантутници в Брюксел, които само мизерии правят и унищожават страните на ЕС. А също и да не плащат повече, а пък да получават по-малко от съюза... На трето място да не се отказват от британският паунд, понеже се смятат за "важен финансов център", а с еврото (ако го вземет) ще се сринат в бездната, като Атлантида... :)! Еврото вече приемат само тъпите народи, понеже ще им вземат и последните ризи с тази умрела пара!

    12:16 16.04.2026

  • 6 Лицемерни 60клуци

    3 0 Отговор
    Великобритания да подава документи и като изпълни всички условия за прием в ЕС, тогава да разсъждава.

    12:25 16.04.2026

  • 7 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не разбрах какъв":

    Кражба на пари,че тази война ,заедно с индийци и пакистанци им дойде в повече.

    12:26 16.04.2026

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    За ужас на урсулите, Обединеното Кралство почва да печели все повече, от свободата си!
    Брюкселските зелки са в потрес, а британската икономика се развива с невиждани от много десетилетия темпове!

    12:30 16.04.2026

