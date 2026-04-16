Мецола: ЕС и Великобритания трябва да изградят прагматични отношения

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европейският съюз и Великобритания трябва да намерят „път напред“, който е прагматично съобразен с излизането на Лондон от ЕС, предава БТА.
На среща в Брюксел, посветена на двустранните отношения, тя подчерта, че е време за разговор за „британски модел“ на сътрудничество, а не за норвежки или швейцарски вариант.
Мецола отбеляза, че десет години след решението за Брекзит няма алтернатива на поддържането на силни отношения между двете страни. По думите ѝ сътрудничеството може да бъде задълбочено в области като сигурност, отбрана, киберсигурност и други ключови политики.
Тя призова диалогът да се води без емоции и без връщане към старите спорове около членството в ЕС, като подчерта необходимостта от съвместна работа в условията на все по-непредвидима международна среда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4 пъти ме блокира за 5 минути
МалоБритания защо излезе от ЕС, да каже ршавия Борко????
Коментиран от #5
11:55 16.04.2026
2 Де ги намират такива
12:04 16.04.2026
3 Мацалата,
12:11 16.04.2026
4 Не разбрах какъв
Коментиран от #7
12:16 16.04.2026
5 Заради това,
До коментар #1 от "4 пъти ме блокира за 5 минути":че не искат да плащат в тази обща каца и да издържат 800 000 хрантутници в Брюксел, които само мизерии правят и унищожават страните на ЕС. А също и да не плащат повече, а пък да получават по-малко от съюза... На трето място да не се отказват от британският паунд, понеже се смятат за "важен финансов център", а с еврото (ако го вземет) ще се сринат в бездната, като Атлантида... :)! Еврото вече приемат само тъпите народи, понеже ще им вземат и последните ризи с тази умрела пара!
12:16 16.04.2026
6 Лицемерни 60клуци
12:25 16.04.2026
7 Коуега
До коментар #4 от "Не разбрах какъв":Кражба на пари,че тази война ,заедно с индийци и пакистанци им дойде в повече.
12:26 16.04.2026
8 Българин
Брюкселските зелки са в потрес, а британската икономика се развива с невиждани от много десетилетия темпове!
12:30 16.04.2026