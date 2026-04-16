Мецола: ЕС и Великобритания трябва да изградят прагматични отношения

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европейският съюз и Великобритания трябва да намерят „път напред“, който е прагматично съобразен с излизането на Лондон от ЕС, предава БТА.

На среща в Брюксел, посветена на двустранните отношения, тя подчерта, че е време за разговор за „британски модел“ на сътрудничество, а не за норвежки или швейцарски вариант.

Мецола отбеляза, че десет години след решението за Брекзит няма алтернатива на поддържането на силни отношения между двете страни. По думите ѝ сътрудничеството може да бъде задълбочено в области като сигурност, отбрана, киберсигурност и други ключови политики.

Тя призова диалогът да се води без емоции и без връщане към старите спорове около членството в ЕС, като подчерта необходимостта от съвместна работа в условията на все по-непредвидима международна среда.