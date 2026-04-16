Пакистан обяви пълна подкрепа за Саудитска Арабия на фона на напрежението в региона

16 Април, 2026 13:59 460 2

Шехбаз Шариф обсъди кризата с Мохамед бин Салман и усилията за посредничество между САЩ и Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шехбаз Шариф заяви пълна солидарност на Пакистан със Саудитска Арабия по време на посещението си в Рияд, на фона на ескалацията на напрежението в региона, съобщава пакистанската агенция АПП, предава БТА.

По време на среща с престолонаследника и премиер на кралството Мохамед бин Салман двете страни са обсъдили ситуацията в региона и последните дипломатически усилия за деескалация.

Шариф е изразил съболезнования за жертвите от последните конфликти и е подчертал, че народът на Пакистан стои „рамо до рамо“ със саудитската държава, като е оценил ролята на ръководството на кралството като фактор за стабилност.

Пакистанският премиер е информирал саудитската страна за дипломатическите усилия на Исламабад, включително посредничество в контактите между САЩ и Иран, насочени към намаляване на напрежението и постигане на трайно примирие в региона.

Посещението на Шариф обхваща обиколка в Саудитска Арабия, Катар и Турция в периода 15–18 април.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    1 0 Отговор
    Този вдясно е дето ще целува на Тръмп азъг! Унижиха го пред целият свят!😂😂🤣

    14:05 16.04.2026

  • 2 Тези

    2 0 Отговор
    дано не прецакат Иран

    14:07 16.04.2026