Пакистан обяви пълна подкрепа за Саудитска Арабия на фона на напрежението в региона

Шехбаз Шариф заяви пълна солидарност на Пакистан със Саудитска Арабия по време на посещението си в Рияд, на фона на ескалацията на напрежението в региона, съобщава пакистанската агенция АПП, предава БТА.

По време на среща с престолонаследника и премиер на кралството Мохамед бин Салман двете страни са обсъдили ситуацията в региона и последните дипломатически усилия за деескалация.

Шариф е изразил съболезнования за жертвите от последните конфликти и е подчертал, че народът на Пакистан стои „рамо до рамо“ със саудитската държава, като е оценил ролята на ръководството на кралството като фактор за стабилност.

Пакистанският премиер е информирал саудитската страна за дипломатическите усилия на Исламабад, включително посредничество в контактите между САЩ и Иран, насочени към намаляване на напрежението и постигане на трайно примирие в региона.

Посещението на Шариф обхваща обиколка в Саудитска Арабия, Катар и Турция в периода 15–18 април.