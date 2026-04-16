Ливан призова за прекратяване на огъня преди преките преговори с Израел

Ливанският президент Жозеф Аун подчерта днес важното значение на прекратяването на огъня с Израел преди преките преговори с еврейската държава, чието провеждане обаче не потвърди, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че днес ще се състои среща между лидерите на двете страни.

"Спирането на огъня, което Ливан иска с Израел, е естественият начален етап на преките преговори между двете страни", посочи в изявление Аун.

Американският президент обяви снощи, че "лидерите" на Израел и Ливан ще проведат разговор днес, което би било прецедент, а израелска министърка заяви, че Нетаняху "ще разговаря" с Аун.

Междувременно един човек бе убит при израелски въздушен удар, нанесен днес по автомобил на главния път, свързващ Бейрут с Дамаск, съобщи официалната новинарска агенция на Ливан ННА.

Ударът е бил нанесен в района на Дахр ал Байдар, в планината източно от столицата Бейрут, далеч от границата с Израел, уточни ННА.