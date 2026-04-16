Ливан призова за прекратяване на огъня преди преките преговори с Израел

Ливан призова за прекратяване на огъня преди преките преговори с Израел

16 Април, 2026 16:22 833 3

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • сащ-
  • жозеф аун

Доналд Тръмп обяви, че днес ще се състои среща между лидерите на двете страни

Ливан призова за прекратяване на огъня преди преките преговори с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливанският президент Жозеф Аун подчерта днес важното значение на прекратяването на огъня с Израел преди преките преговори с еврейската държава, чието провеждане обаче не потвърди, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че днес ще се състои среща между лидерите на двете страни.

"Спирането на огъня, което Ливан иска с Израел, е естественият начален етап на преките преговори между двете страни", посочи в изявление Аун.

Американският президент обяви снощи, че "лидерите" на Израел и Ливан ще проведат разговор днес, което би било прецедент, а израелска министърка заяви, че Нетаняху "ще разговаря" с Аун.

Междувременно един човек бе убит при израелски въздушен удар, нанесен днес по автомобил на главния път, свързващ Бейрут с Дамаск, съобщи официалната новинарска агенция на Ливан ННА.

Ударът е бил нанесен в района на Дахр ал Байдар, в планината източно от столицата Бейрут, далеч от границата с Израел, уточни ННА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почнаха войната

    2 3 Отговор
    По заръка на монголья пеДо-фил а сеги... скимтят!
    Само Израел ше ве... оправи )))

    16:26 16.04.2026

  • 2 Този президент

    2 0 Отговор
    е готов предварително да се съгласи с кърлежите асраиля.На дали Хизбула е .Ще видим.

    16:37 16.04.2026

  • 3 Горски

    2 1 Отговор
    Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    17:41 16.04.2026