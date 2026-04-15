Израел и Ливан: защо река Литани е толкова важна?

Двете страни са официално в състояние на война: в момента Израел провежда сухопътна операция в Южен Ливан, чиято цел е установяването на буферна зона между границата на Израел и река Литани в Ливан. Когато днес в Държавния департамент на САЩ се срещнат посланиците на двете страни, това ще бъде първият пряк контакт (бел. ред. срещата завърши без конкретни задължения) между Израел и Ливан на политическо ниво. Добре известно е, че Ливан не признава държавата Израел.

Какво ще се обсъжда на срещата

Офанзивата, която Израел води на ливанска земя срещу проиранската терористична организация Хизбула, е тежко бреме за Ливан и гражданите на страната. Според официални данни в Ливан дотук са загинали над 2000 души, повече от 6500 са ранени, а над един милион души са били разселени.

На този фон основен приоритет за ливанското правителство е прекратяването на войната. Затова то е готово за преговори, което беше потвърдено още миналия месец от ливанския министър-председател Наваф Салам. Израел пък даде своето съгласие през миналата седмица, припомня германската обществена медия АРД.

Бейрут иска примирие

Фокусът на Тел Авив в преговорите е върху всеобхватно мирно споразумение и разоръжаването на Хизбула. Бейрут настояваше за прекратяване на огъня преди началото на разговорите във Вашингтон, на което обаче Израел не е готов. Проиранската ливанска милиция също е решена да продължи да воюва срещу Израел. Тя не вижда и никакъв смисъл от тези преговори – позиция, която не изненадва никого в Ливан, посочва още АРД.

Мнозина се съмняват, че ливанското правителство ще успее да наложи разоръжаването на Хизбула. Милицията, която е въоръжавана от Иран, превъзхожда ливанската армия и неведнъж е заплашвала с гражданска война. Дори вече има сериозни опасения, че екстремистите може да подготвят държавен преврат. Именно неспособността на ливанските въоръжени сили да разоръжат бойците на Хизбула в Южен Ливан даде на Израел основание да започна сегашната военна кампания.

Нейната цел е създаването на буферна зона, стигаща да река Литани. Или както се изрази израелският министър на финансите Безалел Смотрич: "Литани трябва да бъде новата ни граница с Ливан". Това заяви той пред вестник Times of Israel.

Става въпрос за участък от 145-километровата река, който ще маркира северната граница на бъдещата буферна зона, широка около 30 километра. Израелската армия призова населението в Южен Ливан да напусне района и да се премести на север от река Литани. Израелските въоръжени сили междувременно разрушиха множество мостове, с което целят да прекъснат пътищата за снабдяване на Хизбула. Така Израел иска да сложи край на заплахата за израелското население в северната част на страната, породена от обстрела с дронове и ракети на Хизбула.

На 24 март израелският министър на отбраната Израел Кац написа в платформата X: "Политиката на Израел в Ливан е ясна: където има терор и ракети – там няма къщи и жители. Израелските въоръжени сили ще контролират буферната зона до река Литани."

Масови изселвания в Южен Ливан

Ролята на река Литани в израелско-ливанския конфликт е исторически обусловена. Особено трагични бяха събитията по време на така наречената "Операция Литани" на израелските въоръжени сили през март 1978 година. Тогава израелската армия нахлу в Ливан с 25 000 войници и окупира територията южно от река Литани. При тази военна операция бяха убити между 1000 и 2000 души, а според оценки на ливанското правителство около 280 000 души са били изселени.

Израелското нахлуване беше в отговор на атентат в Северен Израел, извършен от движението "Фатах" на 11 март 1978, при който загинаха 37 души, а 76 бяха ранени. По това време палестинската партия действаше предимно като въоръжена милиция на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и използваше южната част на Ливан като база за атаки срещу Северен Израел.

Ескалацията доведе до създаването на мисията на ООН за поддържане на мира UNIFIL, която беше учредена от Съвета за сигурност на ООН още същия месец. Мисията, със седалище в Накура, трябваше да допринесе за създаването на буферна зона между река Литани и границата с Израел.

През август 2006 мандатът на UNIFIL беше разширен с Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН. Тя предвиждаше Хизбула да се оттегли зад река Литани. Израел и САЩ обаче постоянно обвиняват сините каски, че не правят достатъчно за изпълнението на това решение.

В резултат на драстичното намаляване на средствата, отпускани от САЩ за ООН и хуманитарна помощ, намаляха и вноските за UNIFIL. Вследствие на това Съветът за сигурност на ООН не удължи мандата на мисията, който изтича в края на 2026 година.

Много хора в Ливан се опасяват, че след изтеглянето на миротворческите сили на ООН може да последват нови евакуации и в крайна сметка разместване на границата. Вместо миротворческите сили на ООН, израелските въоръжени сили биха могли, както обяви израелският министър на отбраната Кац, да поемат контрола на буферната зона до река Литани.

Автор: Астрид Пранге