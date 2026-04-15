Новини
Свят »
Ливан »
Израел и Ливан: защо река Литани е толкова важна?

15 Април, 2026 10:51

  • ливан-
  • литани-
  • река-
  • израел

Израел продължава наземната си офанзива в Южен Ливан и възнамерява да създаде буферна зона между река Литани и границата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Двете страни са официално в състояние на война: в момента Израел провежда сухопътна операция в Южен Ливан, чиято цел е установяването на буферна зона между границата на Израел и река Литани в Ливан. Когато днес в Държавния департамент на САЩ се срещнат посланиците на двете страни, това ще бъде първият пряк контакт (бел. ред. срещата завърши без конкретни задължения) между Израел и Ливан на политическо ниво. Добре известно е, че Ливан не признава държавата Израел.

Какво ще се обсъжда на срещата

Офанзивата, която Израел води на ливанска земя срещу проиранската терористична организация Хизбула, е тежко бреме за Ливан и гражданите на страната. Според официални данни в Ливан дотук са загинали над 2000 души, повече от 6500 са ранени, а над един милион души са били разселени.

На този фон основен приоритет за ливанското правителство е прекратяването на войната. Затова то е готово за преговори, което беше потвърдено още миналия месец от ливанския министър-председател Наваф Салам. Израел пък даде своето съгласие през миналата седмица, припомня германската обществена медия АРД.

Бейрут иска примирие

Фокусът на Тел Авив в преговорите е върху всеобхватно мирно споразумение и разоръжаването на Хизбула. Бейрут настояваше за прекратяване на огъня преди началото на разговорите във Вашингтон, на което обаче Израел не е готов. Проиранската ливанска милиция също е решена да продължи да воюва срещу Израел. Тя не вижда и никакъв смисъл от тези преговори – позиция, която не изненадва никого в Ливан, посочва още АРД.

Мнозина се съмняват, че ливанското правителство ще успее да наложи разоръжаването на Хизбула. Милицията, която е въоръжавана от Иран, превъзхожда ливанската армия и неведнъж е заплашвала с гражданска война. Дори вече има сериозни опасения, че екстремистите може да подготвят държавен преврат. Именно неспособността на ливанските въоръжени сили да разоръжат бойците на Хизбула в Южен Ливан даде на Израел основание да започна сегашната военна кампания.

Нейната цел е създаването на буферна зона, стигаща да река Литани. Или както се изрази израелският министър на финансите Безалел Смотрич: "Литани трябва да бъде новата ни граница с Ливан". Това заяви той пред вестник Times of Israel.

Става въпрос за участък от 145-километровата река, който ще маркира северната граница на бъдещата буферна зона, широка около 30 километра. Израелската армия призова населението в Южен Ливан да напусне района и да се премести на север от река Литани. Израелските въоръжени сили междувременно разрушиха множество мостове, с което целят да прекъснат пътищата за снабдяване на Хизбула. Така Израел иска да сложи край на заплахата за израелското население в северната част на страната, породена от обстрела с дронове и ракети на Хизбула.

На 24 март израелският министър на отбраната Израел Кац написа в платформата X: "Политиката на Израел в Ливан е ясна: където има терор и ракети – там няма къщи и жители. Израелските въоръжени сили ще контролират буферната зона до река Литани."

Масови изселвания в Южен Ливан

Ролята на река Литани в израелско-ливанския конфликт е исторически обусловена. Особено трагични бяха събитията по време на така наречената "Операция Литани" на израелските въоръжени сили през март 1978 година. Тогава израелската армия нахлу в Ливан с 25 000 войници и окупира територията южно от река Литани. При тази военна операция бяха убити между 1000 и 2000 души, а според оценки на ливанското правителство около 280 000 души са били изселени.

Израелското нахлуване беше в отговор на атентат в Северен Израел, извършен от движението "Фатах" на 11 март 1978, при който загинаха 37 души, а 76 бяха ранени. По това време палестинската партия действаше предимно като въоръжена милиция на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и използваше южната част на Ливан като база за атаки срещу Северен Израел.

Ескалацията доведе до създаването на мисията на ООН за поддържане на мира UNIFIL, която беше учредена от Съвета за сигурност на ООН още същия месец. Мисията, със седалище в Накура, трябваше да допринесе за създаването на буферна зона между река Литани и границата с Израел.

През август 2006 мандатът на UNIFIL беше разширен с Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН. Тя предвиждаше Хизбула да се оттегли зад река Литани. Израел и САЩ обаче постоянно обвиняват сините каски, че не правят достатъчно за изпълнението на това решение.

В резултат на драстичното намаляване на средствата, отпускани от САЩ за ООН и хуманитарна помощ, намаляха и вноските за UNIFIL. Вследствие на това Съветът за сигурност на ООН не удължи мандата на мисията, който изтича в края на 2026 година.

Много хора в Ливан се опасяват, че след изтеглянето на миротворческите сили на ООН може да последват нови евакуации и в крайна сметка разместване на границата. Вместо миротворческите сили на ООН, израелските въоръжени сили биха могли, както обяви израелският министър на отбраната Кац, да поемат контрола на буферната зона до река Литани.

Автор: Астрид Пранге


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ФИНАЛА

    8 1 Отговор
    ЕВРЕИТЕ ЩЕ СЕ НАИГРАЯТ ХУБАВО И ПОСЛЕ ПАК РЕВ АМА ЗАЩО НИЕ.

    10:52 15.04.2026

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    За Израел са важни 2 реки Нил и Ефрат.

    Коментиран от #3, #16

    10:53 15.04.2026

  • 3 И накрая от двете

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ще получат третия.

    10:57 15.04.2026

  • 4 Бендида

    14 0 Отговор
    Истината е, че според доклад на ООН, Израел заграбва водните източници на Западния бряг, Йордания и Ливан. Водата е злато и в случая всичко друго е бля бля.

    10:57 15.04.2026

  • 5 ООН шегата

    4 0 Отговор
    Буферните и окупационни зони (Кипър, Сирия) са турско изобретение. Сега Израел следва примера, но на турците и не само.... това не им харесва.

    10:58 15.04.2026

  • 6 Нека нека

    5 0 Отговор
    Агата е търпелив до някъде.

    Коментиран от #20

    11:01 15.04.2026

  • 7 Умнокрасив

    3 0 Отговор
    Добре че забраниха на еврейски и американски спортисти да участват е спортни състезания . Агресорите трябва да се наказват !

    11:01 15.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ДРАКОНА Е ВЕЧЕ РАЗДРАЗНЕН....
    ... ДА ИЗКАРАШ НАРОДА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРЕЩУ ТЕБ НЕ ВОДИ ДО НИЩО ХУБАВО...
    .....
    А ТЕ ИМАТ ПАРИ ДА КУПЯТ И ИЗРАЕЛ :)

    11:02 15.04.2026

  • 9 Немско Зеле

    2 0 Отговор
    Зелето ми замириса. Защо се хабят да пишат тук, като никой не ги чете?

    11:08 15.04.2026

  • 10 Възмутен

    7 0 Отговор
    "Израел провежда сухопътна операция в Южен Ливан, чиято цел е установяването на буферна зона между границата на Израел и река Литани в Ливан"

    Да живее праведната пропаганда: Ако я приложиш за друго място ето как звучи:

    Русия провежда сухопътна операция в Източна Украйна, чиято цел е установяването на буферна зона между границата на Русия и река Днепър в Украйна.

    Няма "агресор", няма "завладяване на земи от съседи", няма "подпомагане на Ливан" с оръжия и пари. няма "санкции".

    Защо така бе господа наведени евроатлантици - нали се борехте за "свят основан на правила" ама те да не важат за господарите ви.

    11:08 15.04.2026

  • 11 Херодот

    2 0 Отговор
    Има защо да са ги гонили от всякъде.

    11:09 15.04.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Днепър е не по-малко важна преграда в отбраната на Украйна и непреодолимо препятствие за великата руска армия ☝️

    Коментиран от #21

    11:09 15.04.2026

  • 13 Ерджеп

    1 0 Отговор
    🇹🇷красота

    11:11 15.04.2026

  • 14 Евроджендърски nедерастии

    4 0 Отговор
    Урсулите нещо мълчат за "териториалната цялост " на Ливан

    11:11 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А за нашите козячета е важно да са добре наведени на господарите си - даже и "честни ционисти" са се писали а това е като девствена проститутка.

    11:12 15.04.2026

  • 17 Реджеп Ердоган официалоглу

    3 1 Отговор
    Ше ги 3адумкам скоро време тия ционисти

    11:12 15.04.2026

  • 18 Коста

    3 1 Отговор
    Реката е важна защото не е в Израел. Ако е в Израел няма да е важна много

    11:13 15.04.2026

  • 19 Израел

    1 0 Отговор
    създаде буферни зони в Южен Ливан и Сирия и така ограничи дейността на Хисбула в двете държави и те престават да бъдат фактор в рзйона.

    Коментиран от #25

    11:14 15.04.2026

  • 20 Турският народ е търпелив до някъде

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нека нека":

    Според данни, представени от турските медии, увеличението на цените на стоките от първа необходимост в Турция е потресаващо. През последните четири години цената на картофите се е увеличила с 500%, а на лука с 800%! Цената на месото се е увеличила с 800%, цената на пастата се е увеличила с 500%, а тази на боба с 470%.

    Коментиран от #23, #26

    11:15 15.04.2026

  • 21 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    "и непреодолимо препятствие за великата руска армия"

    Е чак пък непреодолимо - за един ден я преодоляхме.

    11:15 15.04.2026

  • 22 Ако слушкат тюркие

    1 0 Отговор
    Тези сунити шиити араби и другите мюслими израилтяните ги чака светло бъдеще.Нищо че Сащисаните ще са до тях.Затова Сащ иска да излезе от нато не заради отказа да го поткрепят в Ормуза.

    11:17 15.04.2026

  • 23 Турчин

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Турският народ е търпелив до някъде":

    Ха ха ха ама в турски лири - ако ги смяташ в евро или долари даже и са паднали ама тогава пропагандата не върви. И турците вземат 3 пъти по-големи заплати от българите нищо че не са в "клуба на богатите".

    Коментиран от #27

    11:18 15.04.2026

  • 24 Хе-хе

    0 0 Отговор
    Поканете Израел да дойде да се установи в България! Така, там ще настъпи мир и България ще бъде силна и с много технологии! Границите защитени и независещи от приятел съсед, а от перфектни собствени сили! Стига патриотарство! Хората са умни! Не им пречете! Аман от...! Арабите ще имат вода и тук израелските хидроинженери за 1 година ще решат въпроса с безводието, порази безстопанственост, кражби и некадърност на вашия настоящ клептоматизиран ,,елит"! Или обратното - приберете Хизбула и Ливан тук, а Израел да се разполага в Близкия Изток!?

    11:21 15.04.2026

  • 25 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Израел":

    създаде буферни зони в Източна Украйна и Молдова и така ограничи дейността на Азов и Десен сектор в двете държави и те престават да бъдат фактор в района.

    Така май е по-добре.

    11:21 15.04.2026

  • 26 Е и какво

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Турският народ е търпелив до някъде":

    Даже повече.В тези несугурни времена Турция оделя много пари за отрбанителна си система.И ще постигне много.Затова някои мушмороци в този регион не искат силна Турция.А да кажа и още в България всичко супер цени европейски заплати занзибарски.

    11:26 15.04.2026

  • 27 Да ама Не

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Турчин":

    Не знаеш какво става, виждаш само правителствена пропаганда, турците редовно преминават гръцката граница, Александруполис и острови, с организирани пътувания, за да пазаруват евтино и да си набавят евтина храна. Животът в страната е непоносим. Цените са скочили драстично, а доходите са ниски. Има много бедност за мнозина и много богатство за малцина.

    11:27 15.04.2026