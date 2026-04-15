Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, за да атакува американски военни бази

Основна тема за в. "Ню Йорк таймс" днес са вчерашните преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, предаде БТА.
Срещата приключи с обнадеждаващи думи, въпреки че Израел продължава да отказва да спре военната си кампания срещу проиранското движение "Хизбула" в Ливан, пише американското издание.
"Ню Йорк таймс" отбелязва, че Израел и Ливан рядко провеждат преки преговори и че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е успяла да събере на едно място съседи, които споделят една от границите в Близкия изток, белязана от най-много насилие.
Преговорите, чийто домакин беше американският държавен секретар Марко Рубио, приключиха с обсъждане на следващи срещи, въпреки че не бяха поети конкретни задължения.
Самият факт обаче, че срещата се състоя, подчертава степента на общо желание на Израел и Ливан да разоръжат "Хизбула" - въоръжената групировка, базирана в Южен Ливан. Иран и "Хизбула" не бяха част от разговорите и им се противопоставят.
"Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лейтер, че Израел и Ливан са на една страна и споделят виждането, че "злото на "Хизбула" трябва да бъде изкоренено". Американското издание отбелязва, че израелско-ливанските преговори са продължили повече от два часа.
Американският вестник съобщава, като се позовава на запознат с преговорите човек, че ливанските представители са изразили желанието си да накарат "Хизбула" да сложи оръжие и са помолили за американска помощ за недостатъчно въоръжената ливанска армия при изпълнението на тази опасна задача.
Срещата между Израел и Ливан в американския Държавен департамент е официално отделна от дипломатическите усилия на президента Тръмп да постигне мирно споразумение с Иран. Американски и израелски служители поясниха, че не смятат Ливан за част от преговорите с Иран. Иран обаче не е съгласен, отбелязва "Ню Йорк таймс". Ирански представители настояват, че споразумението за спиране на огъня от 7 април между тяхното правителство и САЩ включва също Ливан, където Израел от седмици атакува цели на "Хизбула". Пакистанските посредници от сделката за примирие подкрепят позицията на Иран.
Ливан е бойно поле за Израел и "Хизбула" от създаването на въоръжената групировка през 1982 година с цел да се сражава с израелските сили, навлезли в Южен Ливан, за да елиминират палестински активисти.
Оттогава насетне Израел и "Хизбула" се сблъскват по израелско-ливанската граница, като Израел често бомбардира и окупира ливанска територия, като казва, че действа в отговор на ракетни атаки на въоръженото движение през границата.
С отслабването на "Хизбула" и Иран вследствие на опустошителните американски и израелски атаки ливанското правителство предприема по-дръзки действия по отношение на "Хизбула", която функционира като независима армия на ливанска територия, заключава "Ню Йорк таймс".
В. "Файненшъл таймс", във връзка с конфликта в Близкия изток, пише, че Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, който е дал възможност на Ислямската република да атакува американски военни бази в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
10:21 15.04.2026
2 Супер!
10:23 15.04.2026
3 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #8
10:23 15.04.2026
4 А стига , бе ?!
10:25 15.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много "тайно"?
10:31 15.04.2026
8 Затова ли
До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Всички американски бази са поразени а самолетоносачите течат к кафяво.
Затова ли спряха бомбардировките върху Иран, понеже имат С 500 и свалят Ф 35 и Ф 22.
Хахаха..унищожили ракетите и атома, а ?
Коментиран от #9
10:32 15.04.2026
9 Ха-ха-ха
До коментар #8 от "Затова ли":След позорното бягство на сащ от Афганистан и позорните поражения сега на Близкият Изток, цял свят разбра, че "царят е гол!" Тръмп се върти и всеки час разказва различни вицове, но вече не.може да се скрие. Империята с печатницата умря!!!
10:36 15.04.2026
10 Ура,,Ура
Коментиран от #17, #29
10:37 15.04.2026
11 реалистъ
Коментиран от #14, #15, #24
10:38 15.04.2026
12 Роден в НРБ
10:40 15.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 матю хари
До коментар #11 от "реалистъ":Храни китайче да те лае...Време е Тръмп да върне и тях в каменната ера.
10:41 15.04.2026
15 Айде бе
До коментар #11 от "реалистъ":И къде точно ще ги изтеглят бе капацитет и кой точно ще работи!?
Коментиран от #16
10:41 15.04.2026
16 матю хари
До коментар #15 от "Айде бе":Има кой да работи - цяла Латинска Америка е готова, задния двор на САЩ. А китайчетата ще стискат купичката с ориз и плахо ще взимат от нея с клечките.
Коментиран от #23, #33
10:44 15.04.2026
17 Грешна аритметика
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Погледни на картата Азия и част от Европа! Кво виждаш? Китай и Русия са еднин огромен континент, взети заедно. Русия има всякакви ресурси, но няма хора да ги разработи. А Китай има огромен хуманен потенциал и вече много силна индустрия... Двете заедно в съюз са най-голямата сила на планетата. И не на последно място, тяхното финансово състояние е "чисто", не като на западналите. Западналите, всичките са силно задлъжняли и това им връзва ръцете. Все някога техният балон на измислени от нищото "пари" ще се спука... Сащ от глупост си вкараха този авто гол:"Сближиха Китай и Русия "!
10:46 15.04.2026
18 РЕАЛИСТ
10:46 15.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Симо
Това е наистина сериозен източник на информация!!! В. "Файненшъл таймс"!!!
И защо да е тайно???? Китайците съвсем официално бяха поставили разузнавателен кораб в непосредствена близост. Също като разузнавателните самолети и кораби на САЩ в Украйна!!!! Сателитините НАВИГАЦИОННИ системи, чрез които Украйна атакува със сателитно управляеми дронове вътрешната територия на Русия. Украинците нямат сателити!!!
10:48 15.04.2026
22 АМИ ДА
10:49 15.04.2026
23 Айде бе
До коментар #16 от "матю хари":Желая ти успех в латинска Америка!
Фасулска работа, как не са се сетили досега. Браво.
10:49 15.04.2026
24 Пълни глупости
До коментар #11 от "реалистъ":Азия вече е съвсем друга. Те имат огромно население, вече всичките искат да имат всичко, като западняците и така са огромен пазар. Даже днес и целият Запад, САЩ + ЕС+ Британия +Канада+ Австралия + Япония да се откаже да търгува с Китай, то останалите от света ще продължат и икономиката на Китай няма да падне. Виждаме го е сега със санкциите. Вместо да навредят на санкционираните, тези получиха много повече загуби за самите тях си... Е и нека се откажат да работят с Китай? Ще паднат още повече...
10:52 15.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 гост
11:00 15.04.2026
27 Kaлпазанин
11:00 15.04.2026
28 Тръмписки от Иран към Китай
Коментиран от #30
11:00 15.04.2026
29 Симо
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Представи си двама бегачи на дълги разстояния. Единия кениец, слаб, сух, цял живот бягал из прериите и пустините защото американският господар е решил, че той ще изяде цялата тенджера с манджа. Другият дебел тексаски каобой. Охранен, надменен, презрителен. Тръгват да бягат и ...... каобоя трябва да спъне кениеца, зада победи!!! Дали ще му се получи??? Кениеца може десет пъти да падне и накрая пак ще е нафинала първи, защото е по-добре трениран, в по-добра физическа форма, и по-мотивиран.
11:04 15.04.2026
30 Абе Иран се
До коментар #28 от "Тръмписки от Иран към Китай":Готви за тази война вече 40 г. За това имат какво ли не. Ракетните им бази и командни центрове са вкопани дълбоко под техните планини в подземия. Доста са големи и на територия. Изобщо са много трудни да ги победи някой военно, освен тотално унищожение с ОМП. НО, ако някой се опита, то другите по света ще го унищожат него. Проблемите с Иран практически НЕ могат да се решат военно. Невъзможно е, нито за САЩ, нито за целият Запад взети заедно...
11:05 15.04.2026
31 Ха ха ха ха
11:13 15.04.2026
32 Смех, бате
11:19 15.04.2026
33 Ива
До коментар #16 от "матю хари":.....сериозно ли ?!?
11:25 15.04.2026