Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, за да атакува американски военни бази

Основна тема за в. "Ню Йорк таймс" днес са вчерашните преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, предаде БТА.

Срещата приключи с обнадеждаващи думи, въпреки че Израел продължава да отказва да спре военната си кампания срещу проиранското движение "Хизбула" в Ливан, пише американското издание.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че Израел и Ливан рядко провеждат преки преговори и че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е успяла да събере на едно място съседи, които споделят една от границите в Близкия изток, белязана от най-много насилие.

Преговорите, чийто домакин беше американският държавен секретар Марко Рубио, приключиха с обсъждане на следващи срещи, въпреки че не бяха поети конкретни задължения.

Самият факт обаче, че срещата се състоя, подчертава степента на общо желание на Израел и Ливан да разоръжат "Хизбула" - въоръжената групировка, базирана в Южен Ливан. Иран и "Хизбула" не бяха част от разговорите и им се противопоставят.

"Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лейтер, че Израел и Ливан са на една страна и споделят виждането, че "злото на "Хизбула" трябва да бъде изкоренено". Американското издание отбелязва, че израелско-ливанските преговори са продължили повече от два часа.

Американският вестник съобщава, като се позовава на запознат с преговорите човек, че ливанските представители са изразили желанието си да накарат "Хизбула" да сложи оръжие и са помолили за американска помощ за недостатъчно въоръжената ливанска армия при изпълнението на тази опасна задача.

Срещата между Израел и Ливан в американския Държавен департамент е официално отделна от дипломатическите усилия на президента Тръмп да постигне мирно споразумение с Иран. Американски и израелски служители поясниха, че не смятат Ливан за част от преговорите с Иран. Иран обаче не е съгласен, отбелязва "Ню Йорк таймс". Ирански представители настояват, че споразумението за спиране на огъня от 7 април между тяхното правителство и САЩ включва също Ливан, където Израел от седмици атакува цели на "Хизбула". Пакистанските посредници от сделката за примирие подкрепят позицията на Иран.

Ливан е бойно поле за Израел и "Хизбула" от създаването на въоръжената групировка през 1982 година с цел да се сражава с израелските сили, навлезли в Южен Ливан, за да елиминират палестински активисти.

Оттогава насетне Израел и "Хизбула" се сблъскват по израелско-ливанската граница, като Израел често бомбардира и окупира ливанска територия, като казва, че действа в отговор на ракетни атаки на въоръженото движение през границата.

С отслабването на "Хизбула" и Иран вследствие на опустошителните американски и израелски атаки ливанското правителство предприема по-дръзки действия по отношение на "Хизбула", която функционира като независима армия на ливанска територия, заключава "Ню Йорк таймс".

В. "Файненшъл таймс", във връзка с конфликта в Близкия изток, пише, че Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, който е дал възможност на Ислямската република да атакува американски военни бази в Близкия изток.