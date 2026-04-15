Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, за да атакува американски военни бази

15 Април, 2026 10:20 1 779 33

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основна тема за в. "Ню Йорк таймс" днес са вчерашните преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, предаде БТА.

Срещата приключи с обнадеждаващи думи, въпреки че Израел продължава да отказва да спре военната си кампания срещу проиранското движение "Хизбула" в Ливан, пише американското издание.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че Израел и Ливан рядко провеждат преки преговори и че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е успяла да събере на едно място съседи, които споделят една от границите в Близкия изток, белязана от най-много насилие.

Преговорите, чийто домакин беше американският държавен секретар Марко Рубио, приключиха с обсъждане на следващи срещи, въпреки че не бяха поети конкретни задължения.

Самият факт обаче, че срещата се състоя, подчертава степента на общо желание на Израел и Ливан да разоръжат "Хизбула" - въоръжената групировка, базирана в Южен Ливан. Иран и "Хизбула" не бяха част от разговорите и им се противопоставят.

"Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лейтер, че Израел и Ливан са на една страна и споделят виждането, че "злото на "Хизбула" трябва да бъде изкоренено". Американското издание отбелязва, че израелско-ливанските преговори са продължили повече от два часа.

Американският вестник съобщава, като се позовава на запознат с преговорите човек, че ливанските представители са изразили желанието си да накарат "Хизбула" да сложи оръжие и са помолили за американска помощ за недостатъчно въоръжената ливанска армия при изпълнението на тази опасна задача.

Срещата между Израел и Ливан в американския Държавен департамент е официално отделна от дипломатическите усилия на президента Тръмп да постигне мирно споразумение с Иран. Американски и израелски служители поясниха, че не смятат Ливан за част от преговорите с Иран. Иран обаче не е съгласен, отбелязва "Ню Йорк таймс". Ирански представители настояват, че споразумението за спиране на огъня от 7 април между тяхното правителство и САЩ включва също Ливан, където Израел от седмици атакува цели на "Хизбула". Пакистанските посредници от сделката за примирие подкрепят позицията на Иран.

Ливан е бойно поле за Израел и "Хизбула" от създаването на въоръжената групировка през 1982 година с цел да се сражава с израелските сили, навлезли в Южен Ливан, за да елиминират палестински активисти.

Оттогава насетне Израел и "Хизбула" се сблъскват по израелско-ливанската граница, като Израел често бомбардира и окупира ливанска територия, като казва, че действа в отговор на ракетни атаки на въоръженото движение през границата.

С отслабването на "Хизбула" и Иран вследствие на опустошителните американски и израелски атаки ливанското правителство предприема по-дръзки действия по отношение на "Хизбула", която функционира като независима армия на ливанска територия, заключава "Ню Йорк таймс".

В. "Файненшъл таймс", във връзка с конфликта в Близкия изток, пише, че Иран тайно е използвал китайски разузнавателен сателит, който е дал възможност на Ислямската република да атакува американски военни бази в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 49 Отговор
    Оста на злото-Иран,Китай,Русия.....

    10:21 15.04.2026

  • 2 Супер!

    28 3 Отговор
    Да продължават в същия дух!

    10:23 15.04.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 33 Отговор
    Затова ли иранците са наврени в пещерите и...Пролива.

    Коментиран от #8

    10:23 15.04.2026

  • 4 А стига , бе ?!

    38 2 Отговор
    Значи е трябвало Иран да предупреди ,че използва разузнавателен сателит ?

    10:25 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много "тайно"?

    30 1 Отговор
    Иран е съюзник на Китай и Русия... И вече се установи международна практика, че всяка страна може да помага военно на друга, която е във война, без големи последици. Тъкмо сега сащ и натото ще разберат, че като участват в "руската война" и на тях може да им се приложи същото в техните войни. Кво си мислят? "Ние сме господарите на света"? Това вече отдавна отмина... Действа законът на джунглата и това САЩ го въведе...

    10:31 15.04.2026

  • 8 Затова ли

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Всички американски бази са поразени а самолетоносачите течат к кафяво.
    Затова ли спряха бомбардировките върху Иран, понеже имат С 500 и свалят Ф 35 и Ф 22.
    Хахаха..унищожили ракетите и атома, а ?

    Коментиран от #9

    10:32 15.04.2026

  • 9 Ха-ха-ха

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Затова ли":

    След позорното бягство на сащ от Афганистан и позорните поражения сега на Близкият Изток, цял свят разбра, че "царят е гол!" Тръмп се върти и всеки час разказва различни вицове, но вече не.може да се скрие. Империята с печатницата умря!!!

    10:36 15.04.2026

  • 10 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    От тази криза най много губи Китай. Целта на рижия старец не е толкова ядрената програма на Иран, колкото колосалния икономически напредък на Китай. Трябва да бъде спънат, за да върви напред икономиката на САЩ.

    Коментиран от #17, #29

    10:37 15.04.2026

  • 11 реалистъ

    2 24 Отговор
    Ако САЩ си изтеглят производството то Китай, китайчетата пак ще имат 50 грама ориз дневна дажба.

    Коментиран от #14, #15, #24

    10:38 15.04.2026

  • 12 Роден в НРБ

    14 1 Отговор
    Браво на Иран. Смър на израел, сащ, украйна и ес

    10:40 15.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 матю хари

    1 17 Отговор

    До коментар #11 от "реалистъ":

    Храни китайче да те лае...Време е Тръмп да върне и тях в каменната ера.

    10:41 15.04.2026

  • 15 Айде бе

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "реалистъ":

    И къде точно ще ги изтеглят бе капацитет и кой точно ще работи!?

    Коментиран от #16

    10:41 15.04.2026

  • 16 матю хари

    2 14 Отговор

    До коментар #15 от "Айде бе":

    Има кой да работи - цяла Латинска Америка е готова, задния двор на САЩ. А китайчетата ще стискат купичката с ориз и плахо ще взимат от нея с клечките.

    Коментиран от #23, #33

    10:44 15.04.2026

  • 17 Грешна аритметика

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Погледни на картата Азия и част от Европа! Кво виждаш? Китай и Русия са еднин огромен континент, взети заедно. Русия има всякакви ресурси, но няма хора да ги разработи. А Китай има огромен хуманен потенциал и вече много силна индустрия... Двете заедно в съюз са най-голямата сила на планетата. И не на последно място, тяхното финансово състояние е "чисто", не като на западналите. Западналите, всичките са силно задлъжняли и това им връзва ръцете. Все някога техният балон на измислени от нищото "пари" ще се спука... Сащ от глупост си вкараха този авто гол:"Сближиха Китай и Русия "!

    10:46 15.04.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор
    Добре, де. С Украйна какви сателити ползва 4 години , за да нанася прецизни удари по Русия. Да не би да не са американски. " Каквото повикало, такова се обадило" е казано. Що пищят сега. Израел да не би да има сателити?

    10:46 15.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Симо

    7 0 Отговор
    В. "Файненшъл таймс", във връзка с конфликта в Близкия изток, пише .........
    Това е наистина сериозен източник на информация!!! В. "Файненшъл таймс"!!!
    И защо да е тайно???? Китайците съвсем официално бяха поставили разузнавателен кораб в непосредствена близост. Също като разузнавателните самолети и кораби на САЩ в Украйна!!!! Сателитините НАВИГАЦИОННИ системи, чрез които Украйна атакува със сателитно управляеми дронове вътрешната територия на Русия. Украинците нямат сателити!!!

    10:48 15.04.2026

  • 22 АМИ ДА

    8 0 Отговор
    НОРМАЛНО Е НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА,ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО.САЩ СА СВИКНАЛИ ДА БИЯТ ДУЗПИ САМО В ЕДНАТА ВРАТА. ЧИЧО ГОСПОД НЕ ДАВА ТАКА.

    10:49 15.04.2026

  • 23 Айде бе

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "матю хари":

    Желая ти успех в латинска Америка!
    Фасулска работа, как не са се сетили досега. Браво.

    10:49 15.04.2026

  • 24 Пълни глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "реалистъ":

    Азия вече е съвсем друга. Те имат огромно население, вече всичките искат да имат всичко, като западняците и така са огромен пазар. Даже днес и целият Запад, САЩ + ЕС+ Британия +Канада+ Австралия + Япония да се откаже да търгува с Китай, то останалите от света ще продължат и икономиката на Китай няма да падне. Виждаме го е сега със санкциите. Вместо да навредят на санкционираните, тези получиха много повече загуби за самите тях си... Е и нека се откажат да работят с Китай? Ще паднат още повече...

    10:52 15.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 гост

    1 2 Отговор
    Ако не Русия ще е Китай,ясно е...Кой от ЕС се въоръжава и представлява опасност за някой....НИКОЙ....докато посочените две държави не са спирали да се въоръжават и да ръсят акъл..

    11:00 15.04.2026

  • 27 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не бе ,обявиха го по бТВ още в началото

    11:00 15.04.2026

  • 28 Тръмписки от Иран към Китай

    3 0 Отговор
    Иран има свои серии дронове, защо му е китайски?

    Коментиран от #30

    11:00 15.04.2026

  • 29 Симо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Представи си двама бегачи на дълги разстояния. Единия кениец, слаб, сух, цял живот бягал из прериите и пустините защото американският господар е решил, че той ще изяде цялата тенджера с манджа. Другият дебел тексаски каобой. Охранен, надменен, презрителен. Тръгват да бягат и ...... каобоя трябва да спъне кениеца, зада победи!!! Дали ще му се получи??? Кениеца може десет пъти да падне и накрая пак ще е нафинала първи, защото е по-добре трениран, в по-добра физическа форма, и по-мотивиран.

    11:04 15.04.2026

  • 30 Абе Иран се

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмписки от Иран към Китай":

    Готви за тази война вече 40 г. За това имат какво ли не. Ракетните им бази и командни центрове са вкопани дълбоко под техните планини в подземия. Доста са големи и на територия. Изобщо са много трудни да ги победи някой военно, освен тотално унищожение с ОМП. НО, ако някой се опита, то другите по света ще го унищожат него. Проблемите с Иран практически НЕ могат да се решат военно. Невъзможно е, нито за САЩ, нито за целият Запад взети заедно...

    11:05 15.04.2026

  • 31 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Тайно ама друг път. Преди повече от десетилетие Иран и Китай сключиха споразумение за достъп до Китайската навигационна система “Бейдоу” разполагаща с 50 сателита в орбита. За справка американката Джи Пи Ес има 31 оперативни сателита, европейската Галилео 26 а руската Глонас 24. Това са официално публикувани данни а вие си направете извод коя е най-доминираща в азиатския регион.

    11:13 15.04.2026

  • 32 Смех, бате

    1 0 Отговор
    Десет страници за Исраел и Хизбула, едно изречение накрая за “тайната” навигация. Толкова по въпроса.

    11:19 15.04.2026

  • 33 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "матю хари":

    .....сериозно ли ?!?

    11:25 15.04.2026

