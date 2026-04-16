Може ли Иран да наложи такси за преминаване през Ормузкия проток?

16 Април, 2026 16:54 595 22

Техеран на практика затвори протока, след като САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Техеран се опитва да засили контрола си върху Ормузкия проток, като наложи такси върху плавателните съдове в замяна на сигурно преминаване, съгласувано с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

Следва обяснение на правния режим на събирането на такси и на действията, които могат да предприемат страните, които се противопоставят на таксите.

Какво е Ормузкият проток?

Ормузкият проток е воден маршрут, който свързва Персийския с Оманския залив и който е част от териториалните води на Иран и Оман. Той е може би най-важният маршрут за енергийни доставки на света. Около 20% от световния петрол преминават през него.

Протокът е дълъг около 104 мили (167 километра). Ширината му варира, като в най-тясната си точка той се състои от широки по 2 мили канали за кораби, движещи се в двете посоки, като каналите са разделени от широка 2 мили буферна зона.

Техеран на практика затвори протока, след като САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран, и иска да събира такси като предварително условие за прекратяване на войната. Статутът на събирането на такси засега не е потвърден.

Какъв е правният режим на преминаването през протока?

Конвенцията на ООН по морско право е приета през 1982 година и е в сила от 1994 година. Член 38 предоставя на плавателните съдове правото на безпрепятствено "транзитно преминаване" през повече от 100 протока по целия свят, сред които е и Ормузкият проток.

Конвенцията разрешава на страни, които граничат с проток, да регулират преминаването през "териториалното си море", до 12 морски мили от границите си, но позволява и "невинно преминаване". Преминаването е невинно, ако не нанася вреда на състоянието на мир на страната, на реда и сигурността. Военните действия, сериозното замърсяване, шпионажът и риболовът не са разрешени. Идеята за невинно преминаване е ключова в делото пред Международния съд на ООН от 1949 година, касаещо Протока на Корфу, край бреговете на Албания и Гърция.

Приблизително 170 страни и Европейският съюз са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право. Иран и Съединените щати не са. Това повдига въпроса дали правилата на конвенцията за свободата на корабоплаването са станали част от обичайното международно право или обвързват само страните, които са я ратифицирали. Някои нератифицирали страни може да твърдят, че няма нужда да спазват конвенцията, защото постоянно и последователно възразяват. Иран твърди, че е направил такива възражения. Съединените щати оспорват правото на Иран да събира такси.

Как могат да бъдат оспорени таксите?

Няма формален механизъм за прилагане на Конвенцията на ООН по морско право. Международният трибунал по морско право в Хамбург, Германия, който е създаден по силата на конвенцията, и Международният съд на ООН в Хага, Нидерландия, могат да постановяват решения, но не и да гарантират приложението им по принудителен ред.

Страните и компаниите разполагат с други потенциални инструменти за противопоставяне на таксите. Страна доброволец или коалиция от страни би могла да гарантира прилагането на конвенцията. Съветът за сигурност на ООН би могъл да приеме резолюция, противопоставяща се на таксите.

Компаниите биха могли да пренасочат доставките от Ормузкия проток и започнаха да го правят. Страните биха могли да разширят санкциите си срещу финансови трансакции, за които се смята, че облагодетелстват иранското правителство, като санкционират компаниите, които са склонни да плащат такси.


Свързани новини


  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.А вече и от летище Варна.

    16:55 16.04.2026

  • 2 Може би

    5 3 Отговор
    Предполага се или възможно.Математика Витанов да каже

    Коментиран от #10

    16:56 16.04.2026

  • 3 Амадор Ривас

    1 5 Отговор
    Едно е да искаш друго е да можеш трето и четвърто е да го направиш...

    16:56 16.04.2026

  • 4 Име

    5 2 Отговор
    Защо да не наложат? Разрушенията, които претърпяха трябва да бъдат възстановени. Напълно прави ще са хората.

    16:59 16.04.2026

  • 5 Този от снимката да не би да гледа

    1 2 Отговор
    Жените о т корабите.

    16:59 16.04.2026

  • 6 дядо дръмпир-поздравява факти....

    4 2 Отговор
    Мое мнение е ,че трябва великите сили да му разрешат да наложи такса ,която да се дели с оман!В иран се извърши геноцид и има огромни разрушения ,които трябва да се поправят ,а затова са нужни пари!

    Коментиран от #8

    16:59 16.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор
    Аятоласите не могат носа да си покажат от пристанищата си ти за такси ми говориш

    17:00 16.04.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир-поздравява факти....":

    Никой не мой дели с мен.....

    17:00 16.04.2026

  • 9 Европеец

    4 2 Отговор
    Належащо и е редно да сложи след, като им съсипаха държавата със съгласието и подкрепата на демократичните държави.

    17:02 16.04.2026

  • 10 Витанов...пишман професора

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Може би":

    Харков за СТО дни...А

    Коментиран от #17

    17:02 16.04.2026

  • 11 авантгард

    7 2 Отговор
    Агресията на сащ и израел е нанесла на Иран щети за десетки милиарди.
    Като не щат да си платят масрафа агресорите, ще се събират такси.
    Който плаща да се сърди на сащ и израел.

    Коментиран от #14

    17:04 16.04.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор
    Давайте урана.....
    Правя военноморска база в пролива.....
    Иран ша сънува такси.....

    Коментиран от #16

    17:04 16.04.2026

  • 13 Горски

    5 1 Отговор
    Великия Уж миротворец тръмп, се чуди кви Войни да запали! Естествено по поръчка на Ционистите, защото краварника е тяхна собственост отдавна. Интересно какво ли би станало ако България му определя морското право край Калифорния? Така че хайде за захарен памук няма как да определя действията в чуждо териториално море. То , че принципите на закона за САЩ отдавна не важат е ясно, но поне да сключат някой и друг договор за да има регулатор . Сделка по смисъла на прякото разбиране е задължение за едните и права за другите, тъй че бай Дончо стига с тия твои сделки дай да подписваш двустранни договори, че вече се не трае. П.с. Лично на 80 годишни тикви според мен не следва да се дава да управляват дори васални княжества камоли империи.

    Коментиран от #15

    17:06 16.04.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "авантгард":

    Иран ша гледа таксите през макарони кривия

    17:07 16.04.2026

  • 15 УЧИ СА

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    От Путин

    17:08 16.04.2026

  • 16 Да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Урина ще вземе.

    17:10 16.04.2026

  • 17 Значи е зле по математика

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Витанов...пишман професора":

    И от Тръм.

    17:11 16.04.2026

  • 18 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ако чистят и редовно сменят водата да няма дупки, тогава може...

    17:16 16.04.2026

  • 19 Ъхъ...може

    1 0 Отговор
    Когиш у...йло влезне у Киев!
    Хехехехе

    17:23 16.04.2026

  • 20 Истинско обещание 🇮🇷

    2 1 Отговор
    Иран може има право и ще събира такси на кораби преминаващи през ОРМУЗКИЯ ПРОТОК.Както панама събира такси за панамския канал както Египет събира такси за Суецкия канал както Турция събира такси за Босфора така и Иран има право да събира такси за ормузкия проток...В Холандия Ротердам да кажат холандците колко и какви такси събират ? В Атина на Пирея що не кажат гърците колко и какви такси събират...АЙДЕ БАСТА ВЕЧЕ С ТИЯ ДВОЙНИ СТАНДАРТИ СЪЗДАДЕНИ ОТ ЕДНА ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА САЩ И ОТ НЕЙНИТЕ ГОСПОДАРИ ЕВРЕИТЕ

    17:25 16.04.2026

  • 21 Край

    1 0 Отговор
    Може. Щом има държави които санкционират други - всичко е възможно.

    17:36 16.04.2026

  • 22 666

    1 0 Отговор
    МОЖЕ. ЩОМ УСА СЕ ПРАВЯТ НА СВЕТОВНИ ПОЛИЦАИ ЗНАЧИ И ИРАН СИ ИМА ПРАВА.

    17:36 16.04.2026

