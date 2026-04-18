Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали

18 Април, 2026 11:44 1 587 19

Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха източници от енергийния сектор

Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирак снощи възобнови износа на петрол от южните си терминали след прекъсване от повече от месец, причинено от нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха четири източника от енергийния сектор.

Танкерът “Агиос Фануриос I”, плаващ под малтийски флаг, е закотвен на южните иракски терминали и се очаква да натовари около два милиона барела суров петрол от сорта “Басра”, казаха вчера източници от иракския петролен и енергиен сектор.

Плавателният съд влезе в Залива през Ормузкия проток в сряда при втория си опит да премине през водния път, след като беше един от няколко танкера, опитали се да влязат в Залива в неделя, след обявяването на примирието между САЩ и Израел, показват данните от морския трафик.

Танкерът трябва да отпътува за рафинерията “Нги Сон” във Виетнам, след като зареди суров петрол в южните иракски пристанища, съобщиха търговски източници.

Освен “Агиос Фануриос I”, още един танкер се очаква да пристигне на южните експортни терминали в Ирак до два дни. Иранският външен министър Абас Арагчи вчера заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички търговски кораби по време на договореното с посредничеството на САЩ десетдневно примирие между Израел и Ливан.


Ирак
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    12 1 Отговор
    Цената на петрола спадна, а на нашите бензиностанции се покачва.....

    Коментиран от #8, #9, #14, #16

    11:48 18.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    наигра ли се на борсите Тръмпягата вече?

    Коментиран от #17

    11:51 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    5 7 Отговор
    Пижамите най накрая да разберат,че САЩ няма да ги оставят да се сдобият с ядрено оръжие та ако ще безинада стане 10 евро за литър...Губи Иран...а не САЩ...

    Коментиран от #7

    11:58 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удри с лопатата

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    В България от време оно,вдигне ли се цена,никога не пада.

    12:07 18.04.2026

  • 9 Междувременно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Пролева пак е затворен

    12:07 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пуслер

    1 0 Отговор
    Ох льошо ми е .

    12:11 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ксаниба

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Сега ватиcите ще ни дерат до кокал.

    12:14 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мафията трябва да си напълни гушите

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    1 Хм.....
    80ОТГОВОР
    Цената на петрола спадна, а на нашите бензиностанции се покачва...
    -;-
    За 2-3- дни веднага щачване
    за 2-3- месеца сваляне

    това е нашата пропаднала клептокрация

    12:17 18.04.2026

  • 17 Аятоласите израдваха ли се

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    32ОТГОВОР
    наигра ли се на борсите Тръмпягата вече?
    -;-
    Котараци и мишоци;
    та от войната в Ормуза какво стана- да не би аятоласите да удариха хамерикан;ците.
    И какво стана като рашистите и маоистите щеха да помогнат на аятоласиет!!!

    12:19 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Щатите нема да го пуснат...тоя танкер е голем наивник

    13:01 18.04.2026

