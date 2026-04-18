Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали

Ирак снощи възобнови износа на петрол от южните си терминали след прекъсване от повече от месец, причинено от нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха четири източника от енергийния сектор.
Танкерът “Агиос Фануриос I”, плаващ под малтийски флаг, е закотвен на южните иракски терминали и се очаква да натовари около два милиона барела суров петрол от сорта “Басра”, казаха вчера източници от иракския петролен и енергиен сектор.
Плавателният съд влезе в Залива през Ормузкия проток в сряда при втория си опит да премине през водния път, след като беше един от няколко танкера, опитали се да влязат в Залива в неделя, след обявяването на примирието между САЩ и Израел, показват данните от морския трафик.
Танкерът трябва да отпътува за рафинерията “Нги Сон” във Виетнам, след като зареди суров петрол в южните иракски пристанища, съобщиха търговски източници.
Освен “Агиос Фануриос I”, още един танкер се очаква да пристигне на южните експортни терминали в Ирак до два дни. Иранският външен министър Абас Арагчи вчера заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички търговски кораби по време на договореното с посредничеството на САЩ десетдневно примирие между Израел и Ливан.
Хм.....
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
гост
Удри с лопатата
До коментар #1 от "Хм.....":В България от време оно,вдигне ли се цена,никога не пада.
Междувременно
До коментар #1 от "Хм.....":Пролева пак е затворен
Ксаниба
До коментар #1 от "Хм.....":Сега ватиcите ще ни дерат до кокал.
Мафията трябва да си напълни гушите
До коментар #1 от "Хм.....":1 Хм.....
Цената на петрола спадна, а на нашите бензиностанции се покачва...
За 2-3- дни веднага щачване
за 2-3- месеца сваляне
това е нашата пропаднала клептокрация
Аятоласите израдваха ли се
наигра ли се на борсите Тръмпягата вече?
Котараци и мишоци;
та от войната в Ормуза какво стана- да не би аятоласите да удариха хамерикан;ците.
И какво стана като рашистите и маоистите щеха да помогнат на аятоласиет!!!
ГОЛЕМ СМЕХ
