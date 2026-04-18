Иран пак затвори Ормузкия проток

18 Април, 2026 12:16 8 410 102

Техеран обяви, че отново затваря Ормузкия проток - заради наложената от САЩ блокада на трасето. Какво предстои?

Само ден, след като Иран обяви, че ще освободи отново Ормузкия проток, режимът отново блокира трасето. Причината, посочена от председателя на парламента Мохамед Багир Галибаф - морската блокада, наложена от САЩ. Тя е насочена към всички кораби, тръгнали към или от Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува американската блокада като "нарушение на примирието", което ще бъде последвано от "съответна реакция на Иран". Той подчерта, че отварянето и затварянето на протока не се извършва в социалните мрежи - решаващата роля в това отношение била на Иран.

В петък Иран съобщи, че временно отменя блокадата на протока. Външният министър Абас Аракчи каза, че по време на примирието търговските кораби ще могат да минават по трасето. Той определи като основание примирието в Ливан, влязло в сила през нощта срещу петък, припомня АРД.

Тръмп: следващи преговори предстоят по уикенда

Американският президент Доналд Тръмп продължава неотклонно да държи на блокадата, наложена от САЩ - поне докато чрез преговори не се постигне споразумение с Иран. "Морската блокада остава дотогава, докато сделката ни с Иран не бъде приключена изцяло."

Тръмп изрази оптимизъм, че подобно споразумение може да бъде постигнато много бързо, пише германската обществена медия. "Мисля, че в следващите един или два дни ще се договорим", цитира неговите думи порталът Axios. "Вероятно" в течение на уикенда щяло да има следващи преговори между представители на САЩ и Иран.

Ако обаче до сряда не се постигне споразумение за приключване на войната, Тръмп заплаши да сложи край на примирето. Той подчерта, че САЩ ще продължат да блокират протока. "Блокадата ще остане и за съжаление ние отново ще трябва да започнем да хвърляме бомби."

Усилия с посредничеството на Пакистан

От иранското външно министерство на свой ред коментираха: "Щом усетим, че нашите интереси са отчетени и гарантирани, споразумението няма да закъснее". За Иран от изключителна важност е отмяната на санкциите, както и възстановяването на щетите, нанесени от войната.

АРД отбелязва, че в момента се полагат усилия с посредничеството на Пакистан за удължаване на примирието и за постигане на споразумение и по иранската ядрена програма.

Спорният пункт: обогатеният уран

Последните данни за по-нататъшния подход спрямо обогатения уран обаче се разминават, пише германската обществена медия. Американският президент написа в Truth Social, че САЩ щели "да получат целия ядрен прах, осигурен от великолепните американски бомбардировачи".

CBS пък цитира изказване на Тръмп от телефонно интервю, съгласно което САЩ искали да сътрудничат с Иран по изтеглянето на запасите от уран. "Нашите хора ще работят заедно с иранците, за да го съберат. След което ще го отнесем в САЩ." Тръмп предвижда преди това сътрудничество да се стигне до споразумение между двете страни.

Говорителят на иранското външно министерство Багаи незабавно отхвърли тази перспектива. "Прехвърлянето на урана в САЩ никога не е било опция и не е било разисквано."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аби

    125 19 Отговор
    Тия ФАЩ само лъжат. Да видим до къде ще стигне

    Коментиран от #88

    12:20 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ормуз

    94 14 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп успя да направи седем изявления за ситуацията в Иран за един час и всички те бяха неверни, според Мохамад Галибаф, председател на иранския парламент.
    „Те не спечелиха войната с тези лъжи и със сигурност няма да стигнат доникъде и в преговорите.“
    С продължаването на блокадата от САЩ, Ормузкият проток няма да остане отворен. Преминаването през Ормузкия проток ще се осъществява в съответствие с определения маршрут и с разрешението на Иран.

    12:23 18.04.2026

  • 8 Удомача

    21 14 Отговор
    СОВНИК трака

    12:23 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нормално и нищо чудно

    73 9 Отговор
    Това го искаха американците.Какво моеже да се очаква.Тръмп с неговите си изявление ,това е резултата.Нека да е убеден че китаеца ще го прегърне .

    12:25 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Линда

    29 65 Отговор
    Тръмп и Путин са недоразумения

    Коментиран от #54, #83

    12:26 18.04.2026

  • 14 ммм

    33 35 Отговор
    Някакви психопати затварят и отварят морски пътища и се e6ават с целия свят. Няколко психопата се ба3икат с милиарди хора.

    Коментиран от #94

    12:27 18.04.2026

  • 15 Рижия

    98 6 Отговор
    Няма мярка на устата! Изключителен малоумник, но президент!

    12:27 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коста

    72 7 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче няма да се успокои докато не му дадат Нобеловата награда за литература. На него и Биби. Моля Ви, дайте му я! Спокойно да може да се хвали на 2ят етаж пред Наполеон и Шекспир

    12:31 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Саштисания

    48 3 Отговор
    Тръгнали са да го прибират с медицински екипи от цял сашт

    12:32 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А нас кога

    20 6 Отговор
    ще ни затварят?

    Коментиран от #61, #97

    12:33 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 перчема хептен изперкуляса

    56 4 Отговор
    Мита 20 ,30 50%....бомби , блокади ....дабетер от бай Дън .... попове му пеят у колибата ...
    А целия свят гледа като камилчета ...

    12:43 18.04.2026

  • 28 Цървул

    39 10 Отговор
    От Иран така и не оцениха положението . Затварят всички протоци и никакво отваряне . На какво се надяват - не знам .

    12:45 18.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Последния Софиянец

    46 3 Отговор
    Литър бензин в Западна Европа 3 евро.

    Коментиран от #80

    12:48 18.04.2026

  • 32 Тобкова

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "За . У... Йло тридневния":

    си умен, че не можем те разбра, почти Мунчо......

    12:48 18.04.2026

  • 33 Димитър Георгиев

    16 45 Отговор
    Милиардери с чалми,това са аятоласите,използващи властта си само за лично облагодетелстване! И за капак на света се натресе комбинацията от Путин и Тръмп! Ще им плащаме масрафа дълго време!

    Коментиран от #36, #38

    12:50 18.04.2026

  • 34 Това е като

    21 0 Отговор
    в шах мата.Ще видим .

    12:50 18.04.2026

  • 35 Анархия

    10 47 Отговор
    Няма по хубава гледка от огнени кълба, дим, взривяваши се ракети, ФАБове, и.. вой на амуджи ..в ТЕХЕРАН!!
    КРАСОТА

    12:52 18.04.2026

  • 36 Перо

    43 5 Отговор

    До коментар #33 от "Димитър Георгиев":

    А Натаняху и Зеленски са цвете за мирисане, Джендо!

    Коментиран от #56

    13:00 18.04.2026

  • 37 Сирак

    30 2 Отговор
    Няма да е зле изобщо да не го отварят!

    13:02 18.04.2026

  • 38 ха ха ха ...

    31 1 Отговор

    До коментар #33 от "Димитър Георгиев":

    То па Тръмпети и другите , властта си я използват за чуждо благоденствие и забогатяване !!
    Ай стига бе , ти от Марс ли падаш ??

    13:07 18.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 22 Отговор
    Как точно Иран затвори прохода че нещо не са разбра.

    13:13 18.04.2026

  • 41 Объркано Атлантиче

    40 5 Отговор
    Какво не ви казват:
    САЩ публикуваха „общ лиценз, свързан с Русия“ на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите.
    Той разрешава доставката и продажбата на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на плавателни съдове, считано от 17 април 2026 г.
    Това се отнася за всички плавателни съдове, включително тези, които вече са блокирани.
    Е, урсулите,да прострелят Европа..

    13:16 18.04.2026

  • 42 На никой не му пука

    43 7 Отговор
    за урана. Важно е да се бомби Иран до заличаване и да се присвоят ресурсите му. Първото устройва евреите, второто-американците. Мир няма да има докато персите не изпълнят исканията или не успеят да изгонят от залива натрапниците.

    13:20 18.04.2026

  • 43 Единадесети км

    7 1 Отговор
    Засега нормално време!

    13:21 18.04.2026

  • 44 Василев

    49 5 Отговор
    Корабоплаване през Ормузкия проток си имаше преди Оранжевия орангутан и ционистки в престъпник да нападнат пълномащабно Иран.

    13:22 18.04.2026

  • 45 Абе

    5 41 Отговор
    Иран е история.

    13:24 18.04.2026

  • 46 Дойче зеле

    6 13 Отговор
    Защо те да го затварят, след като те от това се препитават?

    Коментиран от #55

    13:30 18.04.2026

  • 47 Тръмпи

    2 54 Отговор
    Във учебниците по история скоро ще пише следното: След изтичане на крайният срок на 14 дневното примирие между САЩ и Иран на 23 Април 2026 година, в 08 15 часа сутринта два бомбардировача В-2 на военно-въздушните сили на САЩ пуснаха две атомни бомби над Техеран с мощност по 150 килотона! Три часа по късно два американски стратегически бомбардировачи В-52 пуснаха общо 63 тона бомбен товар отново над Техеран, като така окончателно унищожиха иранската столица! Светът беше изумен! Един час след това иранският режим се предаде! Иранският режим трябваше да внимава кой дърпа за опашката, но явно аятоласите са започнали да изучават историята на света след Септември 1945 година!

    Коментиран от #50, #52, #60, #68

    13:41 18.04.2026

  • 48 той

    5 32 Отговор
    Абе знае ли се кой командва при аятоласите или сички командват и никой не слуша. Бай Дончо престани да се лигавиш с тия.

    13:41 18.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абе

    2 35 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмпи":

    Американците ще ги довършат и без атом. Събитията през последните 10 години ясно показаха само едно - никой от световните сили не притежава дронове от типа на НЛО, за които много хора се питаха преди дали не са военни разработки.

    13:44 18.04.2026

  • 51 Разбирач

    7 2 Отговор
    Ай честито

    13:46 18.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Казанлъшкия

    25 2 Отговор

    До коментар #13 от "Линда":

    O, Путин хич не е недоумение, много премерени са му действията и думите. Тръмп е клоун,но целта му е да варират постоянно цените на петрола, за да печелят тези зад него. И да хвърлят по някое троха и на него.

    Коментиран от #78

    13:49 18.04.2026

  • 55 Казанлъшкия

    21 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дойче зеле":

    Затварят го с пропусквателен режим ,който само те да си контролират. Това се има предвид- да събират такси.

    13:51 18.04.2026

  • 56 не може да бъде

    30 3 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    Не знам защо пропуснахте Урсулата -тази нереализирала се акушерка е толкова вредна колкото и Нататняху...даже Зеленски не е такава вредна величина.. Зеленски е марионетка а Урсулата е предпоствака и причинител на бъркотии.!?

    13:52 18.04.2026

  • 57 Урмус дере - работно време

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "затвори ми, отвори ми":

    Два дена отворен , два дена затворен , 3 дни почивка .

    13:56 18.04.2026

  • 58 СандоКан с двата ножа

    12 0 Отговор
    Знаех си. Всичко е за урана.

    Коментиран от #81

    13:59 18.04.2026

  • 59 Петнадесети км

    9 0 Отговор
    Малко чакъл на пътя. Уран няма!

    14:02 18.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Урусала

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "А нас кога":

    Питай .
    Има не използвани ваксини .

    14:06 18.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 мойше

    22 0 Отговор
    Дълго ще се точи тая.Посредствените кравари лесно влизат в авантюра и дълго и унизително излизат.А фашистите евреи пак си просят мор

    14:06 18.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 На този етап демонстрираш редуцирани

    14 3 Отговор

    До коментар #64 от "Тръмпи":

    начални знания по география. Само милионните градове на РФ са повече от 13. А другите -стотици.

    Коментиран от #67, #74

    14:12 18.04.2026

  • 66 Да не го повредят?

    11 1 Отговор
    Да не вземат да го повредят този проток от често затваряне и отваряне?

    14:17 18.04.2026

  • 67 Тръмпи

    4 20 Отговор

    До коментар #65 от "На този етап демонстрираш редуцирани":

    Голям смех само можеш да ми докараш, приятелю, нищо друго, ха ха хаааа! Знаеш ли за колко време от Финландия и Швеция стигат ракетите да Сант Петербург и Москва, ха ха хааа, тая Русийка дим да няма

    Коментиран от #73

    14:20 18.04.2026

  • 68 Читател

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмпи":

    Нищо подобно няма да се случи.не защото не искат проклетниците да го направят а защото не им позволяват едни други сили.Сега борбата между злото и доброто е пълна сила.

    Коментиран от #72

    14:21 18.04.2026

  • 69 хайде да

    3 16 Отговор
    пускат гъбката и всичко да се свършва , че ни скъсахте нервите , всеки ден едно и също

    14:24 18.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Янките пак настъпаха мотиката

    23 2 Отговор
    Наглостта и глупостта на краватите е безкрайна! Нямат работа в териториалните води на Иран и да блокират морската търговия на Иран и да ивършват пиратски действия спрямо ирански кораби.

    14:26 18.04.2026

  • 72 Тръмпи

    2 10 Отговор

    До коментар #68 от "Читател":

    Щом го казваш, значи и го вярваш това, ха ха хааа, прочети малко история, те и японците са очаквали в началото на Август 1945 година мащабен американски десант, но се е случило нещо друго!

    14:29 18.04.2026

  • 73 То отдалеко е ясно че си "швед"-))

    9 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тръмпи":

    Ползвай швецката здравна система да ти изпишат нещо за намествне на главата-0)

    Коментиран от #76

    14:30 18.04.2026

  • 74 Тръмпи

    4 8 Отговор

    До коментар #65 от "На този етап демонстрираш редуцирани":

    Знаеш ли, че 65% от територията на Русийката е необитаема

    Коментиран от #91

    14:32 18.04.2026

  • 75 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "На другия ден - изненада":

    По предложение на другаря Курчатов, този проекто-проток предварително е наречен "Сталин“.

    14:33 18.04.2026

  • 76 Тръмпи

    1 6 Отговор

    До коментар #73 от "То отдалеко е ясно че си "швед"-))":

    Твоята ще я наместя, тя и без това не мисли

    Коментиран от #77

    14:36 18.04.2026

  • 77 Читател

    11 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тръмпи":

    Не те слуша главата човек имаш подходящ Ник име между другото.

    Коментиран от #90

    14:41 18.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Когато се събуди Тръмп

    3 1 Отговор
    Ще видите кво ша стане.Те сега спат като погледнем часова разлика .Него оставихте човека на мира Такива прегръдки ще получите че свят ще ви се завие.💯👹👹👹👹

    14:49 18.04.2026

  • 80 Ку-ку

    5 8 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Не я мисли Западна Европа ти....при €3-€4к заплати няма да ги уплашат тези цени.....притеснявайте се за "братушките, иранците и т.н.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #89

    14:54 18.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Дръта чанта

    7 0 Отговор
    Тръмпата си играе на тука има тука нема

    15:00 18.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 брей

    0 5 Отговор
    Брей, какви интересни работи имало по руските сайтове.

    15:03 18.04.2026

  • 85 Професор

    2 5 Отговор
    Иран вече прекали. Нобеловите лауреати за мир Тръмп и Нетаняху да пуснат една атомна бомба над Тел Авив.

    15:11 18.04.2026

  • 86 Без конкуренция

    9 1 Отговор
    Американските медии го обвиниха, че в интервюто за по-малко от половин час казал пет лъжи.

    15:16 18.04.2026

  • 87 Смешник

    15 1 Отговор
    Време е на Тръмп да му бъде прегледано психичното състояние Тоя човек е напълно неадекватен

    15:17 18.04.2026

  • 88 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Аби":

    Не мога да помогна на Иран веее, най-големият срам на планетата съм.

    15:24 18.04.2026

  • 89 Макробиолог

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ку-ку":

    Физическият недостиг на петрол и нефтопродукти е нещо различно от хартийки с цифри.По веригата от рафинерии до свързани производства ползващи продукцията им та чак до трапезата.Огледай се в панелката и виж колко са предметите без участие на петрола,в хладилника-същата работа.

    15:26 18.04.2026

  • 90 Читател

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Читател":

    И какво като се събуди той е говорител на дълбоката държава да не мислиш че тоя смахнатия решава нещо освен да убижда друго не знае.

    Коментиран от #96

    15:28 18.04.2026

  • 91 Някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Тръмпи":

    Вече е прекалено късно за прегледа ти при психиатър ! Това сигурно е от разработката на фонтанелата ти!

    15:32 18.04.2026

  • 92 Анонимен

    5 2 Отговор
    Голямата изненада от страна на Персия предстои.С.Корея решително подкрепят своят съюзник и стар приятел.В борбата със световният империализъм и ционизъм те ще дадат най-скъпото,което притежават.92 милиона да застанали твърдо зад страната си.Предстои да се заличи гнездото на шестолъчките завинаги.Тогава ще настъпи траен и стабилен мир в региона.Нека бурята се развихри.Кутията на Пандора е широко отворена...

    15:41 18.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ннн

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "ммм":

    Психопата е един и той се казва -Тръмп!
    Преди да си уйдиса на рижата нарцисова глава,нали всичко вървеше нормално и никой не бе чувал за ,,Ормузки проток"...

    15:48 18.04.2026

  • 95 Още е рано

    1 1 Отговор
    за Манатарката.

    15:49 18.04.2026

  • 96 Хъм...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Читател":

    ,,Убижда"...?!
    Май си бягал от първи клас... признай си...🤣😂😁!

    Коментиран от #100

    15:51 18.04.2026

  • 97 Както върви...

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "А нас кога":

    ...съвсем скоро ще е...!

    15:53 18.04.2026

  • 98 Дзак

    3 1 Отговор
    Някой знае ли как се събира прах от Уран?

    Коментиран от #101

    15:53 18.04.2026

  • 99 Асан

    2 0 Отговор
    айшето всяка вечер затваря протока но аз като и подаря цветя и сладки спокойно си шляпам по солената вода.🤩

    15:59 18.04.2026

  • 100 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Хъм...?!":

    Не съм бягал от училище много а тази грешка е защото пиша бързо и телефона греши.Извинявам се все пак.

    16:00 18.04.2026

  • 101 Зная друго!

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Дзак":

    Как Тръмп,всеки ден ни хвърля...прах в очите....!

    16:01 18.04.2026

  • 102 гест

    0 0 Отговор
    Всички чалмирани центрофуги трябва да опитат от благия кашер

    22:01 18.04.2026

