Иран пак затвори Ормузкия проток

Само ден, след като Иран обяви, че ще освободи отново Ормузкия проток, режимът отново блокира трасето. Причината, посочена от председателя на парламента Мохамед Багир Галибаф - морската блокада, наложена от САЩ. Тя е насочена към всички кораби, тръгнали към или от Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува американската блокада като "нарушение на примирието", което ще бъде последвано от "съответна реакция на Иран". Той подчерта, че отварянето и затварянето на протока не се извършва в социалните мрежи - решаващата роля в това отношение била на Иран.

В петък Иран съобщи, че временно отменя блокадата на протока. Външният министър Абас Аракчи каза, че по време на примирието търговските кораби ще могат да минават по трасето. Той определи като основание примирието в Ливан, влязло в сила през нощта срещу петък, припомня АРД.

Тръмп: следващи преговори предстоят по уикенда

Американският президент Доналд Тръмп продължава неотклонно да държи на блокадата, наложена от САЩ - поне докато чрез преговори не се постигне споразумение с Иран. "Морската блокада остава дотогава, докато сделката ни с Иран не бъде приключена изцяло."

Тръмп изрази оптимизъм, че подобно споразумение може да бъде постигнато много бързо, пише германската обществена медия. "Мисля, че в следващите един или два дни ще се договорим", цитира неговите думи порталът Axios. "Вероятно" в течение на уикенда щяло да има следващи преговори между представители на САЩ и Иран.

Ако обаче до сряда не се постигне споразумение за приключване на войната, Тръмп заплаши да сложи край на примирето. Той подчерта, че САЩ ще продължат да блокират протока. "Блокадата ще остане и за съжаление ние отново ще трябва да започнем да хвърляме бомби."

Усилия с посредничеството на Пакистан

От иранското външно министерство на свой ред коментираха: "Щом усетим, че нашите интереси са отчетени и гарантирани, споразумението няма да закъснее". За Иран от изключителна важност е отмяната на санкциите, както и възстановяването на щетите, нанесени от войната.

АРД отбелязва, че в момента се полагат усилия с посредничеството на Пакистан за удължаване на примирието и за постигане на споразумение и по иранската ядрена програма.

Спорният пункт: обогатеният уран

Последните данни за по-нататъшния подход спрямо обогатения уран обаче се разминават, пише германската обществена медия. Американският президент написа в Truth Social, че САЩ щели "да получат целия ядрен прах, осигурен от великолепните американски бомбардировачи".

CBS пък цитира изказване на Тръмп от телефонно интервю, съгласно което САЩ искали да сътрудничат с Иран по изтеглянето на запасите от уран. "Нашите хора ще работят заедно с иранците, за да го съберат. След което ще го отнесем в САЩ." Тръмп предвижда преди това сътрудничество да се стигне до споразумение между двете страни.

Говорителят на иранското външно министерство Багаи незабавно отхвърли тази перспектива. "Прехвърлянето на урана в САЩ никога не е било опция и не е било разисквано."