Иран пак затвори Ормузкия проток

Само ден, след като Иран обяви, че ще освободи отново Ормузкия проток, режимът отново блокира трасето. Причината, посочена от председателя на парламента Мохамед Багир Галибаф - морската блокада, наложена от САЩ. Тя е насочена към всички кораби, тръгнали към или от Иран.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува американската блокада като "нарушение на примирието", което ще бъде последвано от "съответна реакция на Иран". Той подчерта, че отварянето и затварянето на протока не се извършва в социалните мрежи - решаващата роля в това отношение била на Иран.
В петък Иран съобщи, че временно отменя блокадата на протока. Външният министър Абас Аракчи каза, че по време на примирието търговските кораби ще могат да минават по трасето. Той определи като основание примирието в Ливан, влязло в сила през нощта срещу петък, припомня АРД.
Тръмп: следващи преговори предстоят по уикенда
Американският президент Доналд Тръмп продължава неотклонно да държи на блокадата, наложена от САЩ - поне докато чрез преговори не се постигне споразумение с Иран. "Морската блокада остава дотогава, докато сделката ни с Иран не бъде приключена изцяло."
Тръмп изрази оптимизъм, че подобно споразумение може да бъде постигнато много бързо, пише германската обществена медия. "Мисля, че в следващите един или два дни ще се договорим", цитира неговите думи порталът Axios. "Вероятно" в течение на уикенда щяло да има следващи преговори между представители на САЩ и Иран.
Ако обаче до сряда не се постигне споразумение за приключване на войната, Тръмп заплаши да сложи край на примирето. Той подчерта, че САЩ ще продължат да блокират протока. "Блокадата ще остане и за съжаление ние отново ще трябва да започнем да хвърляме бомби."
Усилия с посредничеството на Пакистан
От иранското външно министерство на свой ред коментираха: "Щом усетим, че нашите интереси са отчетени и гарантирани, споразумението няма да закъснее". За Иран от изключителна важност е отмяната на санкциите, както и възстановяването на щетите, нанесени от войната.
АРД отбелязва, че в момента се полагат усилия с посредничеството на Пакистан за удължаване на примирието и за постигане на споразумение и по иранската ядрена програма.
Спорният пункт: обогатеният уран
Последните данни за по-нататъшния подход спрямо обогатения уран обаче се разминават, пише германската обществена медия. Американският президент написа в Truth Social, че САЩ щели "да получат целия ядрен прах, осигурен от великолепните американски бомбардировачи".
CBS пък цитира изказване на Тръмп от телефонно интервю, съгласно което САЩ искали да сътрудничат с Иран по изтеглянето на запасите от уран. "Нашите хора ще работят заедно с иранците, за да го съберат. След което ще го отнесем в САЩ." Тръмп предвижда преди това сътрудничество да се стигне до споразумение между двете страни.
Говорителят на иранското външно министерство Багаи незабавно отхвърли тази перспектива. "Прехвърлянето на урана в САЩ никога не е било опция и не е било разисквано."
4 Аби
Коментиран от #88
12:20 18.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ормуз
„Те не спечелиха войната с тези лъжи и със сигурност няма да стигнат доникъде и в преговорите.“
С продължаването на блокадата от САЩ, Ормузкият проток няма да остане отворен. Преминаването през Ормузкия проток ще се осъществява в съответствие с определения маршрут и с разрешението на Иран.
12:23 18.04.2026
8 Удомача
12:23 18.04.2026
11 Нормално и нищо чудно
12:25 18.04.2026
13 Линда
Коментиран от #54, #83
12:26 18.04.2026
14 ммм
Коментиран от #94
12:27 18.04.2026
15 Рижия
12:27 18.04.2026
18 Коста
12:31 18.04.2026
21 Саштисания
12:32 18.04.2026
23 А нас кога
Коментиран от #61, #97
12:33 18.04.2026
27 перчема хептен изперкуляса
А целия свят гледа като камилчета ...
12:43 18.04.2026
28 Цървул
12:45 18.04.2026
31 Последния Софиянец
Коментиран от #80
12:48 18.04.2026
32 Тобкова
До коментар #22 от "За . У... Йло тридневния":си умен, че не можем те разбра, почти Мунчо......
12:48 18.04.2026
33 Димитър Георгиев
Коментиран от #36, #38
12:50 18.04.2026
34 Това е като
12:50 18.04.2026
35 Анархия
КРАСОТА
12:52 18.04.2026
36 Перо
До коментар #33 от "Димитър Георгиев":А Натаняху и Зеленски са цвете за мирисане, Джендо!
Коментиран от #56
13:00 18.04.2026
37 Сирак
13:02 18.04.2026
38 ха ха ха ...
До коментар #33 от "Димитър Георгиев":То па Тръмпети и другите , властта си я използват за чуждо благоденствие и забогатяване !!
Ай стига бе , ти от Марс ли падаш ??
13:07 18.04.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
13:13 18.04.2026
41 Объркано Атлантиче
САЩ публикуваха „общ лиценз, свързан с Русия“ на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите.
Той разрешава доставката и продажбата на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на плавателни съдове, считано от 17 април 2026 г.
Това се отнася за всички плавателни съдове, включително тези, които вече са блокирани.
Е, урсулите,да прострелят Европа..
13:16 18.04.2026
42 На никой не му пука
13:20 18.04.2026
43 Единадесети км
13:21 18.04.2026
44 Василев
13:22 18.04.2026
45 Абе
13:24 18.04.2026
46 Дойче зеле
Коментиран от #55
13:30 18.04.2026
47 Тръмпи
Коментиран от #50, #52, #60, #68
13:41 18.04.2026
48 той
13:41 18.04.2026
50 Абе
До коментар #47 от "Тръмпи":Американците ще ги довършат и без атом. Събитията през последните 10 години ясно показаха само едно - никой от световните сили не притежава дронове от типа на НЛО, за които много хора се питаха преди дали не са военни разработки.
13:44 18.04.2026
51 Разбирач
13:46 18.04.2026
54 Казанлъшкия
До коментар #13 от "Линда":O, Путин хич не е недоумение, много премерени са му действията и думите. Тръмп е клоун,но целта му е да варират постоянно цените на петрола, за да печелят тези зад него. И да хвърлят по някое троха и на него.
Коментиран от #78
13:49 18.04.2026
55 Казанлъшкия
До коментар #46 от "Дойче зеле":Затварят го с пропусквателен режим ,който само те да си контролират. Това се има предвид- да събират такси.
13:51 18.04.2026
56 не може да бъде
До коментар #36 от "Перо":Не знам защо пропуснахте Урсулата -тази нереализирала се акушерка е толкова вредна колкото и Нататняху...даже Зеленски не е такава вредна величина.. Зеленски е марионетка а Урсулата е предпоствака и причинител на бъркотии.!?
13:52 18.04.2026
57 Урмус дере - работно време
До коментар #1 от "затвори ми, отвори ми":Два дена отворен , два дена затворен , 3 дни почивка .
13:56 18.04.2026
58 СандоКан с двата ножа
Коментиран от #81
13:59 18.04.2026
59 Петнадесети км
14:02 18.04.2026
61 Урусала
До коментар #23 от "А нас кога":Питай .
Има не използвани ваксини .
14:06 18.04.2026
63 мойше
14:06 18.04.2026
65 На този етап демонстрираш редуцирани
До коментар #64 от "Тръмпи":начални знания по география. Само милионните градове на РФ са повече от 13. А другите -стотици.
Коментиран от #67, #74
14:12 18.04.2026
66 Да не го повредят?
14:17 18.04.2026
67 Тръмпи
До коментар #65 от "На този етап демонстрираш редуцирани":Голям смех само можеш да ми докараш, приятелю, нищо друго, ха ха хаааа! Знаеш ли за колко време от Финландия и Швеция стигат ракетите да Сант Петербург и Москва, ха ха хааа, тая Русийка дим да няма
Коментиран от #73
14:20 18.04.2026
68 Читател
До коментар #47 от "Тръмпи":Нищо подобно няма да се случи.не защото не искат проклетниците да го направят а защото не им позволяват едни други сили.Сега борбата между злото и доброто е пълна сила.
Коментиран от #72
14:21 18.04.2026
69 хайде да
14:24 18.04.2026
71 Янките пак настъпаха мотиката
14:26 18.04.2026
72 Тръмпи
До коментар #68 от "Читател":Щом го казваш, значи и го вярваш това, ха ха хааа, прочети малко история, те и японците са очаквали в началото на Август 1945 година мащабен американски десант, но се е случило нещо друго!
14:29 18.04.2026
73 То отдалеко е ясно че си "швед"-)
До коментар #67 от "Тръмпи":Ползвай швецката здравна система да ти изпишат нещо за намествне на главата-0)
Коментиран от #76
14:30 18.04.2026
74 Тръмпи
До коментар #65 от "На този етап демонстрираш редуцирани":Знаеш ли, че 65% от територията на Русийката е необитаема
Коментиран от #91
14:32 18.04.2026
75 6135
До коментар #60 от "На другия ден - изненада":По предложение на другаря Курчатов, този проекто-проток предварително е наречен "Сталин“.
14:33 18.04.2026
76 Тръмпи
До коментар #73 от "То отдалеко е ясно че си "швед"-))":Твоята ще я наместя, тя и без това не мисли
Коментиран от #77
14:36 18.04.2026
77 Читател
До коментар #76 от "Тръмпи":Не те слуша главата човек имаш подходящ Ник име между другото.
Коментиран от #90
14:41 18.04.2026
79 Когато се събуди Тръмп
14:49 18.04.2026
80 Ку-ку
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Не я мисли Западна Европа ти....при €3-€4к заплати няма да ги уплашат тези цени.....притеснявайте се за "братушките, иранците и т.н.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #89
14:54 18.04.2026
82 Дръта чанта
15:00 18.04.2026
84 брей
15:03 18.04.2026
85 Професор
15:11 18.04.2026
86 Без конкуренция
15:16 18.04.2026
87 Смешник
15:17 18.04.2026
88 Путин
До коментар #4 от "Аби":Не мога да помогна на Иран веее, най-големият срам на планетата съм.
15:24 18.04.2026
89 Макробиолог
До коментар #80 от "Ку-ку":Физическият недостиг на петрол и нефтопродукти е нещо различно от хартийки с цифри.По веригата от рафинерии до свързани производства ползващи продукцията им та чак до трапезата.Огледай се в панелката и виж колко са предметите без участие на петрола,в хладилника-същата работа.
15:26 18.04.2026
90 Читател
До коментар #77 от "Читател":И какво като се събуди той е говорител на дълбоката държава да не мислиш че тоя смахнатия решава нещо освен да убижда друго не знае.
Коментиран от #96
15:28 18.04.2026
91 Някой си
До коментар #74 от "Тръмпи":Вече е прекалено късно за прегледа ти при психиатър ! Това сигурно е от разработката на фонтанелата ти!
15:32 18.04.2026
92 Анонимен
15:41 18.04.2026
94 ннн
До коментар #14 от "ммм":Психопата е един и той се казва -Тръмп!
Преди да си уйдиса на рижата нарцисова глава,нали всичко вървеше нормално и никой не бе чувал за ,,Ормузки проток"...
15:48 18.04.2026
95 Още е рано
15:49 18.04.2026
96 Хъм...?!
До коментар #90 от "Читател":,,Убижда"...?!
Май си бягал от първи клас... признай си...🤣😂😁!
Коментиран от #100
15:51 18.04.2026
97 Както върви...
До коментар #23 от "А нас кога":...съвсем скоро ще е...!
15:53 18.04.2026
98 Дзак
Коментиран от #101
15:53 18.04.2026
99 Асан
15:59 18.04.2026
100 Читател
До коментар #96 от "Хъм...?!":Не съм бягал от училище много а тази грешка е защото пиша бързо и телефона греши.Извинявам се все пак.
16:00 18.04.2026
101 Зная друго!
До коментар #98 от "Дзак":Как Тръмп,всеки ден ни хвърля...прах в очите....!
16:01 18.04.2026
102 гест
22:01 18.04.2026