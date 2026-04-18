Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив

Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив

18 Април, 2026 10:31 2 725 35

Конвоят включва четири кораба за превоз на втечнен нефтен газ, както и няколко танкера за петролни продукти

Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив и да преминава през Ормузкия проток, показват данни от системи за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Конвоят включва четири кораба за превоз на втечнен нефтен газ, както и няколко танкера за петролни продукти и химикали.

Според данни на МаринТрафик (MarineTraffic) зад тях се придвижват и други танкери, които също напускат района на Залива.

Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) съобщи вчера в канала си в "Телеграм", позовавайки се на високопоставен представител представител на въоръжените сили на Ислямската република, че през Ормузкия проток могат да преминават единствено търговски кораби, които са получили разрешение от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръта чанта

    19 5 Отговор
    Ще има нафта

    10:39 18.04.2026

  • 2 Очаквано

    18 30 Отговор
    Всички танкери, с изключение на ирански и руски, могат да преминават. Ако Иран приеме условията на САЩ и те ще могат да преминават.

    Коментиран от #4, #7, #10

    10:39 18.04.2026

  • 3 Най-същественото казано тук е най- долу

    45 10 Отговор
    Ормузкия проток могат да преминават ЕДИНСТВЕНО ТЪРГОВСКИ кораби, които са получили разрешение от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

    Коментиран от #6, #11, #24

    10:41 18.04.2026

  • 4 Мухахаха

    22 7 Отговор

    До коментар #2 от "Очаквано":

    Всички ще минават и Руски

    Коментиран от #15

    10:46 18.04.2026

  • 5 Браво

    31 7 Отговор
    Нека малко да се поразчисти от кораби в протока че много време се задържаха, хем цената на петрола да падне леко. Скоро обаче пак ще има блокаж понеже евреите и кравите са много алчни и нагли и няма да се разберат с Иран.

    10:47 18.04.2026

  • 6 Ъхъ

    12 14 Отговор

    До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":

    Който е спечелил войната, той се и разпорежда! Останалите си отпушват каналите с обратни води и си траят!😂😂😂😂😂

    10:47 18.04.2026

  • 7 9ти септември

    28 12 Отговор

    До коментар #2 от "Очаквано":

    САЩ не могат да поставят условия на Иран Китай и Русия а на умрелия ЕС

    10:48 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха ха ха

    14 18 Отговор
    От чалмите главите се спарват, мозъкът се разкапва и затова дори в Османската империя забраниха чалмите и ги заместиха с фесове, но нашите путинофили извадиха чалмите на дядовците си и поведоха борбата срещу Израел.

    10:50 18.04.2026

  • 10 ами

    20 7 Отговор

    До коментар #2 от "Очаквано":

    а какво е условието на сащ - иран да си даде всичкия уран и петрол, да си смени правителството и да бъде управляван от сащ, като венецуела

    10:59 18.04.2026

  • 11 Вижте кой го съобщава

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":

    Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) съобщи вчера в канала си в "Телеграм".

    Това е ирански държавен източник за вътрешна информация.

    11:01 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руски няма как, защото

    9 18 Отговор

    До коментар #4 от "Мухахаха":

    Протока се контролира от американски кораби. А преди 2 дни Тръмп поднови санкциите срещу руския петрол.

    Коментиран от #19, #25

    11:03 18.04.2026

  • 16 Арабеск кулеси

    1 2 Отговор
    Пия си кафенцето слушкам си музиката и си гледам кефа.

    11:04 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Айде бе!!!🤥

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Руски няма как, защото":

    Американските кораби са много далеч от пролива, извън обсега на иранските ракети! Не си наясно с нещата! Да беше влизал в часовете по география, сега нямаше да се излагаш.

    11:12 18.04.2026

  • 20 Моряка

    16 0 Отговор
    Конвоя се състои от охраняеми( по средата) и охраняващи( военни) кораби околовръст.Тук половината от цялото липсва.В случая става дума за керван от кораби.

    Коментиран от #21

    11:14 18.04.2026

  • 21 Историк

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Моряка":

    Не пиши дивотии - това не ти е ВСВ, за разлика от тогава има раквти и дали има военни кораби или няма е все тая!

    Коментиран от #26

    11:18 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кардеш

    11 2 Отговор
    Иранците си удържаха на думата В преговорите в Пакистан вкючиха спиране на атаките срещу Ливан.Нали америка викаха че това не наш проблем .Сега пробват дали иранците ще премахнат блокадата.Браво на иранците !Нека Тръмп си мисли че е победил и да си мисли че е господар на света..И да продължават да стоя т с корабите си в залива.

    11:23 18.04.2026

  • 24 Малоумна Чалмпейка

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":

    И аз повярвах!!!

    11:28 18.04.2026

  • 25 Кравария убер алес

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Руски няма как, защото":

    Всъщност санкциите са отменени за 1 месец. Пише го малко по нагоре сладко розово ботче. Бизнеса е мъничко по-важен от измисления ви свят.

    11:40 18.04.2026

  • 26 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Значи наричаш дивотия съвременните военни кораби,които осъществяват противоракетна отбрана.Има много снимки в Интернет,които показват от птичи поглед АУГ( авиационна ударна група)Авионосец,заобиколен от фрегати.Да не мислиш,че фрегатите там са за красота.Вярно е,че през ВСВ нямаше ПРО(противоракетни оръжия),но от тогава минаха 80 години.Така че внимавай с историята,Историко!Пък и Третия закон на Нютон,ни подсказва,че на всяко действие има и противодействие.Ама ти в часовете по физика сигурно си поощипвал съученичките.А ако искаш да се развиваш на по високо ниво,прочети за диалектиката на средствата и способите за въоръжена борба.( частен проблем на философията).Изучава се във Военната академия - първи курс.Никога не е късно.

    11:46 18.04.2026

  • 27 шопо с търнокопо

    3 0 Отговор
    Конвой означава охрана ! Тук пишете само за търговски кораби, мис..ки...

    11:56 18.04.2026

  • 28 доктор

    5 2 Отговор
    След както бъде избито известно количество копейки нещата вървят ще се наредят

    12:00 18.04.2026

  • 29 Скддк

    3 0 Отговор
    Да,нали нашите изпратиха екипи на КАТ,ДАИ,БГТОЛ,АПИ с кантар и НАП в Ормузкия проток,хем да контролират теафика,хем и и за контрол по широкообхватния метод

    Коментиран от #33

    12:06 18.04.2026

  • 30 Русофил

    3 3 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #32

    12:20 18.04.2026

  • 31 Кибика

    3 2 Отговор
    Узкоглазите монголья и оризогризачите на Ким дъл превзеха веке Киев или оше лигават украински ку РЕВЕ у Донбас?
    Тия мякащи пен ДЕЛИ верно са... могучая
    Хихихи

    12:21 18.04.2026

  • 32 У Столипиново има

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Русофил":

    Много такива! И много русофили заработват там

    12:23 18.04.2026

  • 33 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Скддк":

    Ами те хилядите НПО- та само си търсят рабата,за да папат от папа Сорос или от Америка за България.Сигурно вече са стотици около обекта,като хиени на мърша.Избутват с ръце и крака държавните агенции и лапат,лапат......

    12:52 18.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Щатската блокада ги чака с. "интерес"

    13:19 18.04.2026

  • 35 Обръща

    1 0 Отговор
    Току-що обявиха, че конвоят обръща и се завръща обратно. Страшен трилър!

    14:00 18.04.2026

