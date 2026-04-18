Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив и да преминава през Ормузкия проток, показват данни от системи за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Конвоят включва четири кораба за превоз на втечнен нефтен газ, както и няколко танкера за петролни продукти и химикали.
Според данни на МаринТрафик (MarineTraffic) зад тях се придвижват и други танкери, които също напускат района на Залива.
Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) съобщи вчера в канала си в "Телеграм", позовавайки се на високопоставен представител представител на въоръжените сили на Ислямската република, че през Ормузкия проток могат да преминават единствено търговски кораби, които са получили разрешение от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръта чанта
10:39 18.04.2026
2 Очаквано
Коментиран от #4, #7, #10
10:39 18.04.2026
3 Най-същественото казано тук е най- долу
Коментиран от #6, #11, #24
10:41 18.04.2026
4 Мухахаха
До коментар #2 от "Очаквано":Всички ще минават и Руски
Коментиран от #15
10:46 18.04.2026
5 Браво
10:47 18.04.2026
6 Ъхъ
До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":Който е спечелил войната, той се и разпорежда! Останалите си отпушват каналите с обратни води и си траят!😂😂😂😂😂
10:47 18.04.2026
7 9ти септември
До коментар #2 от "Очаквано":САЩ не могат да поставят условия на Иран Китай и Русия а на умрелия ЕС
10:48 18.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха ха ха ха
10:50 18.04.2026
10 ами
До коментар #2 от "Очаквано":а какво е условието на сащ - иран да си даде всичкия уран и петрол, да си смени правителството и да бъде управляван от сащ, като венецуела
10:59 18.04.2026
11 Вижте кой го съобщава
До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":Иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ) съобщи вчера в канала си в "Телеграм".
Това е ирански държавен източник за вътрешна информация.
11:01 18.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Руски няма как, защото
До коментар #4 от "Мухахаха":Протока се контролира от американски кораби. А преди 2 дни Тръмп поднови санкциите срещу руския петрол.
Коментиран от #19, #25
11:03 18.04.2026
16 Арабеск кулеси
11:04 18.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Айде бе!!!🤥
До коментар #15 от "Руски няма как, защото":Американските кораби са много далеч от пролива, извън обсега на иранските ракети! Не си наясно с нещата! Да беше влизал в часовете по география, сега нямаше да се излагаш.
11:12 18.04.2026
20 Моряка
Коментиран от #21
11:14 18.04.2026
21 Историк
До коментар #20 от "Моряка":Не пиши дивотии - това не ти е ВСВ, за разлика от тогава има раквти и дали има военни кораби или няма е все тая!
Коментиран от #26
11:18 18.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кардеш
11:23 18.04.2026
24 Малоумна Чалмпейка
До коментар #3 от "Най-същественото казано тук е най- долу":И аз повярвах!!!
11:28 18.04.2026
25 Кравария убер алес
До коментар #15 от "Руски няма как, защото":Всъщност санкциите са отменени за 1 месец. Пише го малко по нагоре сладко розово ботче. Бизнеса е мъничко по-важен от измисления ви свят.
11:40 18.04.2026
26 Моряка
До коментар #21 от "Историк":Значи наричаш дивотия съвременните военни кораби,които осъществяват противоракетна отбрана.Има много снимки в Интернет,които показват от птичи поглед АУГ( авиационна ударна група)Авионосец,заобиколен от фрегати.Да не мислиш,че фрегатите там са за красота.Вярно е,че през ВСВ нямаше ПРО(противоракетни оръжия),но от тогава минаха 80 години.Така че внимавай с историята,Историко!Пък и Третия закон на Нютон,ни подсказва,че на всяко действие има и противодействие.Ама ти в часовете по физика сигурно си поощипвал съученичките.А ако искаш да се развиваш на по високо ниво,прочети за диалектиката на средствата и способите за въоръжена борба.( частен проблем на философията).Изучава се във Военната академия - първи курс.Никога не е късно.
11:46 18.04.2026
27 шопо с търнокопо
11:56 18.04.2026
28 доктор
12:00 18.04.2026
29 Скддк
Коментиран от #33
12:06 18.04.2026
30 Русофил
Коментиран от #32
12:20 18.04.2026
31 Кибика
Тия мякащи пен ДЕЛИ верно са... могучая
Хихихи
12:21 18.04.2026
32 У Столипиново има
До коментар #30 от "Русофил":Много такива! И много русофили заработват там
12:23 18.04.2026
33 Моряка
До коментар #29 от "Скддк":Ами те хилядите НПО- та само си търсят рабата,за да папат от папа Сорос или от Америка за България.Сигурно вече са стотици около обекта,като хиени на мърша.Избутват с ръце и крака държавните агенции и лапат,лапат......
12:52 18.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
13:19 18.04.2026
35 Обръща
14:00 18.04.2026