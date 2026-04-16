Новини
Свят »
Бразилия »
Лула да Силва: Никой няма право да плаши другите! Доналд Тръмп не може да се събужда сутрин и да заплашва някоя държава

16 Април, 2026 17:48 1 794 24

  • доналд тръмп-
  • лула да силва-
  • бразилия-
  • нато-
  • иран-
  • куба

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Световните лидери трябва да търсят уважение, а не да управляват чрез страх. Това заяви бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва в интервю за El Pais, като отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

"Тръмп няма право да се събужда сутрин и да заплашва някоя държава", подчерта Лула, който визираше заплахата на Тръмп от 7 април, че ще унищожи иранската цивилизация.

"Той не е избран за това и Конституцията му не го позволява", допълни още бразилският президент, като определи подхода на американския си колега към външната политика като "много погрешна игра", водена от предположението, че военната и икономическа мощ на Вашингтон му позволява да определя правилата.

По думите на Лула "никой няма право да плаши другите. От съществено значение е силните да поемат по-голяма отговорност за поддържането на мира", като определи себе си като лидер, който предпочита уважението пред страха.

Освен това Луис Инасио Лула да Силва призова и за свободни избори във Венецуела без намеса от Вашингтон, след като на 3 януари САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас.

"Това, което не може да се случи, е САЩ да си мислят, че могат да управляват Венецуела. Това не е нормално; няма място в демокрацията", коментира той.

Лула често се е сблъсквал с Тръмп през последното десетилетие. Основният му съперник на последните избори - бившият президент Жаир Болсонаро, който сега излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат, за да остане на власт, беше близък съюзник и поддръжник на Тръмп.

По време на интервюто си 80-годишният Лула също намекна за напредналата си възраст, както и тази на Тръмп, докато си спомняше как е призовавал за сдържаност, когато 79-годишният американски президент наложи високи тарифи на Бразилия и санкционира съдии, разглеждащи делото Болсонаро. Санкциите и тарифите по-късно бяха отменени.

"Две държави, управлявани от двама господа на осемдесет години, трябва да говорят с голяма зрялост", подчерта Лула.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпоча

    36 0 Отговор
    го държат със зависимостите му. Изнудват го с досиетата. Той е слуга на ДД.

    17:52 16.04.2026

  • 2 Дълбоко Виждащ

    12 0 Отговор
    Стоян Георгиев се е в г

    Коментиран от #7

    17:53 16.04.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 41 Отговор
    Тоя ЛУЛА, що не иде да отвори пролива, Ами пак дава акъл.

    Коментиран от #12

    17:53 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    3 32 Отговор
    Лула дъртия комунист Силва.

    17:54 16.04.2026

  • 6 Мелания

    27 1 Отговор
    Не му се връзвайте! Мен всяка сутрин ме заплашва, че вечерта ще ме бичи като талпа на банциг, а направо зараснах!

    17:56 16.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Констатация

    20 4 Отговор
    Кво стана, бе, другарЕ, не ви ли харесва Истинското Лице на Западната Демокрация??? Е, свиквайте..., по чувствителните вечер преди сън да вземат по една лъжичка захар със чаша топла водица!!!

    18:00 16.04.2026

  • 10 Иван Иванов

    18 1 Отговор
    ЖАЛКО ЧЕ ПЕРХИДРОЛЕНИЯ ПЕДОФИЛ ТРЪМП НЕ ГО ГРЪМНАХА ПРЕДИ ВРЕМЕ, БЕЗ НЕГО ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ПО - ХУБАВО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ.

    18:02 16.04.2026

  • 11 Факти

    4 20 Отговор
    Тръмп прави каквото си иска, защото зад гърба му е най-мощната армия и икономика в света. Това е положението. Всички останали ще търпим и ще се молим някой свестен да го наследи в началото на 2029 г.

    18:04 16.04.2026

  • 12 Някой си

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Той пролива си беше отворен бе умник, докато тръмпона не се на. ср а ! Ти верно си обратното на остър!

    18:05 16.04.2026

  • 13 Бай Дончо

    19 1 Отговор
    Тръмп е зле с главата. Просто не го слуша перхидролената му празна кратуна. И е много жалко, че съдбата на човечеството е оставена в ръцете на такъв перко.

    18:05 16.04.2026

  • 14 Горски

    18 0 Отговор
    Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    18:13 16.04.2026

  • 15 време е за 25 тата поправка

    7 0 Отговор
    Още ли не са го въдворили. Лоша работа.

    18:13 16.04.2026

  • 16 Кирило Буданов, разведчик

    3 13 Отговор
    Украина потопи поредния руски танкер в руски териториални води ☝️Молодци !!!
    Маша, ти си ...

    18:14 16.04.2026

  • 17 до Факти

    5 0 Отговор
    """"" ще търпим и ще се молим някой свестен да го наследи в началото на 2029 г."""""" ----- Прав си колега, но дотогава Рижавия такава "Попара" може да надроби, че свят ще ни се завие...., дано не направи по-голяма беля поне до Междинните Избори през Ноември тази година! Колкото и странно да провучи, но се нядявам Демократите да ги спечелят, иначе Хаоса ще е Вселенски!!!!!!!

    18:17 16.04.2026

  • 18 Някой

    14 0 Отговор
    Най-мирно ще е самите американци да направят импийчмънт на терориста психопат Тръмп.

    18:19 16.04.2026

  • 19 оня с коня

    0 9 Отговор
    лула бърка Медведев с Тръмп,ама то сигурно е от ЕГН-то

    18:20 16.04.2026

  • 20 Прав е Лула

    13 0 Отговор
    На Тръмп му е време да изпуши Лулата на мира

    18:22 16.04.2026

  • 21 Силиций

    1 0 Отговор
    Дамммм,"величието" на САЩ срещна иранска греда,а както се вижда във вторник срещна и китайска такава.Дано каубойците не предизвикат някаква малка част от китайската армия да иде да си отвори протока през който минава голяма част от нефта внасян от Китай,че няма могат да съберат стадото от там колкото и да бързат като Афганистан.

    18:51 16.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Двойни стандарти

    0 0 Отговор
    А Ердоган може ли???

    18:58 16.04.2026

  • 24 абе как

    2 0 Отговор
    абе как не се намери един американец да му пръсне черепа на този простак

    18:59 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания