Лула да Силва: Никой няма право да плаши другите! Доналд Тръмп не може да се събужда сутрин и да заплашва някоя държава

Световните лидери трябва да търсят уважение, а не да управляват чрез страх. Това заяви бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва в интервю за El Pais, като отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

"Тръмп няма право да се събужда сутрин и да заплашва някоя държава", подчерта Лула, който визираше заплахата на Тръмп от 7 април, че ще унищожи иранската цивилизация.

"Той не е избран за това и Конституцията му не го позволява", допълни още бразилският президент, като определи подхода на американския си колега към външната политика като "много погрешна игра", водена от предположението, че военната и икономическа мощ на Вашингтон му позволява да определя правилата.

По думите на Лула "никой няма право да плаши другите. От съществено значение е силните да поемат по-голяма отговорност за поддържането на мира", като определи себе си като лидер, който предпочита уважението пред страха.

Освен това Луис Инасио Лула да Силва призова и за свободни избори във Венецуела без намеса от Вашингтон, след като на 3 януари САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас.

"Това, което не може да се случи, е САЩ да си мислят, че могат да управляват Венецуела. Това не е нормално; няма място в демокрацията", коментира той.

Лула често се е сблъсквал с Тръмп през последното десетилетие. Основният му съперник на последните избори - бившият президент Жаир Болсонаро, който сега излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат, за да остане на власт, беше близък съюзник и поддръжник на Тръмп.

По време на интервюто си 80-годишният Лула също намекна за напредналата си възраст, както и тази на Тръмп, докато си спомняше как е призовавал за сдържаност, когато 79-годишният американски президент наложи високи тарифи на Бразилия и санкционира съдии, разглеждащи делото Болсонаро. Санкциите и тарифите по-късно бяха отменени.

"Две държави, управлявани от двама господа на осемдесет години, трябва да говорят с голяма зрялост", подчерта Лула.