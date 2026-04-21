Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Засилено използване на дронове на фронта! Володимир Зеленски одобри предстоящите военни операции на Украйна
Засилено използване на дронове на фронта! Володимир Зеленски одобри предстоящите военни операции на Украйна

21 Април, 2026 18:33 2 154 64

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • петрол

Украинският президент отбеляза, че главнокомандващият Олександър Сирски и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов са докладвали за най-ефективните подразделения на фронта

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски заяви, че отслабването на санкциите и политическия натиск от страна на партньорите на Украйна върху Русия е довело до частично засилване на военните амбиции на агресора и затова Украйна ще противодейства на това чрез засилено използване на дронове на фронта, предаде Укринформ съдържанието на публикация на президента в Телеграм, пише БТА.

"Провеждаме подробен анализ на актуализираните военни планове на Русия. Командването на въоръжените сили на Украйна има ясно разбиране за това какво точно планира врагът и какви приоритети са поставени за руската армия от политическото ръководство на Русия. Ние ще противодействаме. За съжаление, намаляването на санкциите и политическия натиск от страна на нашите партньори върху агресора доведе до частично увеличаване на военните амбиции на Русия. Все пак нашите санкции с дългосрочен ефект, нарастващото използване на дронове на фронтовата линия и активните действия на нашите подразделения ще осигурят необходимите отговори на окупатора. Днес одобрих списъка с нашите следващи операции", каза Зеленски.

Украинският президент също отбеляза, че главнокомандващият Олександър Сирски и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов са докладвали за най-ефективните подразделения на фронта.

"Също така определихме приоритетните нужди от снабдяване на фронта, които трябва да бъдат удовлетворени незабавно. Благодаря на всеки войник, сержант и офицер за защитата на нашата държава и нашия народ“, добави президентът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинец

    32 10 Отговор
    Андрей Романович Чикатило е сериен убиец, роден в Украинска съветска социалистическа република, известен като „Канибала от Ростов“. Чикатило е обвинен за убийството и изнасилването на 53 души, предимно деца, за периода от 1978 до 1990 г.

    Коментиран от #14, #46, #55

    18:34 21.04.2026

  • 2 Същевременно😭😭😭

    33 10 Отговор
    МАЕ: Очаква ни „най-голямата енергийна криза в историята“, Брюксел препоръчва да работим от вкъщи
    Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК, заяви, че най-евтината енергия е тази, която не е използвана.
    ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДА ПОЕМАТ СМЕТКАТА, ВМЕСТО ЮРИДИЧЕСКИТЕ.

    „Очаква се кризата да засегне сериозно Европа. Европейската комисия разработва препоръки към страните от ЕС за намаляване на потреблението на нефт и газ.
    Брюксел препоръчва страните от ЕС да увеличат броя на хората, работещи дистанционно, за да намалят потреблението на изкопаеми горива, съобщи Financial Times.
    Увеличаването на работата, извършвана от вкъщи, е една от мерките, които Европейската комисия препоръчва на държавите членки.❗❗❗❗❗

    Коментиран от #4, #5

    18:34 21.04.2026

  • 3 Велик президент, велика държава, велик н

    18 63 Отговор
    Браво на Украйна. Бори фашизма смело и решително.

    Коментиран от #7, #12, #15

    18:37 21.04.2026

  • 4 ,,🪠🪠🪠🪠🪠

    37 9 Отговор

    До коментар #2 от "Същевременно😭😭😭":

    Ма не бе, да не си помислите че не е зелен дигитален фашизъм плюс ваксини и ковид🤣😂😂

    Коментиран от #9

    18:38 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 8 Отговор
    Обожавам Зеленски!Искам да му ям гом-ното.💋🦍🥳🤣👍

    18:38 21.04.2026

  • 7 Тц,тц,тц

    45 8 Отговор

    До коментар #3 от "Велик президент, велика държава, велик н":

    Браво,браво я кви златни тоалетни има,😂😂

    18:39 21.04.2026

  • 8 пешо

    35 8 Отговор
    стигате с тоя наркоман

    18:39 21.04.2026

  • 9 Урсула предложи преди месец

    36 8 Отговор

    До коментар #4 от ",,🪠🪠🪠🪠🪠":

    замразяване на пенсии и заплати , специално в България.

    18:40 21.04.2026

  • 10 Учуден

    37 9 Отговор
    "Благодаря на всеки войник, сержант и офицер за защитата на нашата държава и нашия народ"

    На онези които бой и ритници ги натикват в бусовете ли или на онези които ги ловят? Или на жените които изпращате на предната линия. Уви няколко от тях вече са убити.

    18:41 21.04.2026

  • 11 Швейк

    10 28 Отговор
    За бурна радост на всички копейки контранаступа върви добре

    18:43 21.04.2026

  • 12 Тоя твой идол

    25 11 Отговор

    До коментар #3 от "Велик президент, велика държава, велик н":

    Само знае да проси по круизи да ходи и златни тоалетни. Ето сега вече е решил пълни се за НЕКВИ си 70 милиарда от Урсула Калас макрон който са пари народни за да си ги разпределят и Кот остане да прави бомби и оръжия.

    18:43 21.04.2026

  • 13 Дудов

    24 14 Отговор
    Тоя зелен червей няма ли да го обесят най -накрая.Сума ти животи затри

    18:43 21.04.2026

  • 14 наблюдател

    13 19 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    до 1 как украинец а от ростов който е в русия - май лъжеш

    Коментиран от #18, #20, #22

    18:43 21.04.2026

  • 15 Зевек

    32 11 Отговор

    До коментар #3 от "Велик президент, велика държава, велик н":

    "Бори фашизма смело и решително"

    Така е от 42 милиона Украйна вече са под 18 милиона и то жени и старци - още малко му остана на зеления да се пребори. Той жените вече ги подкара.

    18:43 21.04.2026

  • 16 Чудовищни руски жертви през

    13 32 Отговор
    последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    18:44 21.04.2026

  • 17 Фейк - либераст

    9 26 Отговор
    Макар и никога да не се е мяркал на бойната линия Зеленски се проявява като един огромен от всякъде пълководец , ГЕНИЙ НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО надминаващ Цезар, Наполеон, дори Бандера!

    18:45 21.04.2026

  • 18 Ако турчина

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "наблюдател":

    И аз съм турчин от София. Що за т.ъ.п въпрос.

    18:46 21.04.2026

  • 19 Хижа Петрохан

    10 26 Отговор
    Копейки, гласувахте за Радев и пак хванахте средния хи хи хи хи хи.

    Коментиран от #24

    18:46 21.04.2026

  • 20 Чети

    21 6 Отговор

    До коментар #14 от "наблюдател":

    Роден в Украйна а убива и изнасилва в Ростов

    Коментиран от #26

    18:46 21.04.2026

  • 21 Владимир Владимирович, император

    30 11 Отговор
    Русия ни освободи от КОВИД, маските и ваксините. Русия ни освобождава от бандерофашизма.

    18:46 21.04.2026

  • 22 Историк

    23 6 Отговор

    До коментар #14 от "наблюдател":

    Чикатило е роден в украинското село Яблочное а е убивал в Ростов на дон.

    18:47 21.04.2026

  • 23 Мишел

    9 27 Отговор
    Зеленски: 200 украински отбранителни компании са изключително силни, 30 от тях са в световния топ. Днес има 200 много силни украински отбранителни компании, а 30 от тях са водещи в света." Това каза украинският президент Володимир Зеленски. Дронове, артилерия, бронирани машини, дронове за разминиране, наземни роботизирани системи - това са оръжията, които произвеждат тези компании. Зеленски подчерта, че в бъдеще икономиката на Украйна няма да се формира само от селското стопанство - страната е изградила силна отбранителна индустрия, военно производство и високи технологии.

    Коментиран от #25, #29, #30, #39

    18:48 21.04.2026

  • 24 Учуден

    17 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хижа Петрохан":

    А петроханците какво хванахте

    18:48 21.04.2026

  • 25 Мишле менте,

    18 6 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Този наркос пак се е надрусал и халюцинира.

    18:50 21.04.2026

  • 26 Има го в интернет

    18 10 Отговор

    До коментар #20 от "Чети":

    Чикатило е по професия учител. Етнически украинец. Убивал момиченца, изрязвал матките и зърната на гърдите им и ги изяждал. Типичен людоед бандеровец.

    Коментиран от #36

    18:50 21.04.2026

  • 27 Мишел

    10 17 Отговор
    Украйна се насочва към разработване на собствени системи за противовъздушна отбрана - това стана ясно от изявление на президента на страната Володимир Зеленски. Украйна се движи към ситуация, "в която ще можем да произвеждаме всички необходими системи за противовъздушна отбрана – системи, ракети и др.", като това ще се случва в самата Украйна и с помощта на "нашите партньори".

    Коментиран от #34, #48

    18:50 21.04.2026

  • 28 Ахахаха

    11 19 Отговор
    Интересно малоумните копейки като твърдят, че в Европа имало фашизъм защо не отиват в руZия, която борела фашизма според тях. Сиво вещество няма, сиво. Пълен дефицит айахаххахах

    Коментиран от #32

    18:51 21.04.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    13 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Жалко, че не те набара Чикатило!

    18:51 21.04.2026

  • 30 Антитрол

    22 8 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    "а 30 от тях са водещи в света"

    Така е укрите уверено водят при размяната на тела на убити - 1000 украинеца за 41 руснака и 1000 украинеца за 35 руснака. За миналата година общо 14 000 украинеца срещу 158 руснака. Направо са водещи в света.

    18:51 21.04.2026

  • 31 Хей мис

    16 7 Отговор
    ..ирки , колко ви дават за да пишете всеки път за гнусния наркоман и народубиец ?
    Засрамете се и се наплуите един друг !!

    18:52 21.04.2026

  • 32 Българин

    14 8 Отговор

    До коментар #28 от "Ахахаха":

    "Интересно малоумните копейки като твърдят, че в Европа имало фашизъм защо не отиват в руZия, която борела фашизма според тях"

    Ами ние сме си в русофилска България която пребори фашизма като нарита евроатлантиците но ми е интересно защо нашите мал.оумн.и козячета са още тук а не се изнасят при господарите си.

    Коментиран от #47

    18:55 21.04.2026

  • 33 Украйна - лидер в областта на дроновете.

    9 15 Отговор
    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    Коментиран от #35

    18:56 21.04.2026

  • 34 Учуден

    13 7 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    "в която ще можем да произвеждаме всички необходими системи за противовъздушна отбрана – системи, ракети и др."

    Ами защо зеления реве за пари тогава щом могат да си произвеждат всичко - само пропусна зеления пигмей да каже къде ще го произвежда и кой ще го произвежда че не останаха укри.

    18:59 21.04.2026

  • 35 Зевзек

    13 7 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна - лидер в областта на дроновете.":

    "като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване"

    Знаем знаем те унищожават всички дронове минимум на 110% но пусти отломки направо им разказаха играта на укрите - те отломките по-големи разрушения даже и от дроновете правят и винаги падат над целите си.

    19:03 21.04.2026

  • 36 Моряка

    19 8 Отговор

    До коментар #26 от "Има го в интернет":

    Ами дядовците му бандери точно така правели по време на Волинското клане 1943г.Разпаряли коремите на бременните полякини и зашивали вътре котки или насипвали сол.Като нямаливреме,просто ги утрепвали с мотики.Вържели децата окло дърво и после взривявали дървото.Това не е измишльотина,широко е отразено в Гугъла.

    19:08 21.04.2026

  • 37 На Зеленски

    11 5 Отговор
    му трябва по -голяма маса - на тази крал Артур не може да събере всичките си рицари…

    Коментиран от #38

    19:09 21.04.2026

  • 38 Хахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "На Зеленски":

    Това сарказъм ли е?

    19:11 21.04.2026

  • 39 Моряка

    15 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Вярно е.Само пропукаш да пишеш,че огромния научно технически потенциал им го изгради СССР.

    19:12 21.04.2026

  • 40 Ненормалния зелен наркоман пак лъже

    20 5 Отговор
    Разкарай се пропаднал некадърник

    19:13 21.04.2026

  • 41 Григор

    18 6 Отговор
    Военни операции? Ти да видиш. От Донбас останаха вече по-малко от 15%. Колко време ще ги удържат и с цената на колко човешки живота? Трябва да се преговаря и то веднага. Глупостите как Украйна ще премине в контранастъпление и ще си върне териториите са за идиоти. Идеята на тази война е, максимално да бъде обезкървена и изтощена Русия. Е да де, ама в критична ситуация и заплаха за сигурността си, Русия би могла да прибегне до ядрения бутон, а там са 5500 ядрени бойни глави; повече от всички в света. Затова в Украйна всичко трябва да приключва, а не да се разпалва!

    19:16 21.04.2026

  • 42 Истината

    11 7 Отговор
    Вече втора година Украйна няма президент! Донецка народна Република и Луганска народна Република не са територии на Украйна а са част от руската федерация! Всички действия на Киев на тези територии е агресия срещу тези републики! Киев със златните тоалетни да спре да лови украинците и да ги праща на фронта!

    19:26 21.04.2026

  • 43 Гост

    7 4 Отговор
    Бля, бля, бля, и пак, бля, бля, бля! Пак ще ядете бой, нали? От ветераните от ВСВ със Т34-ките и саксонските лопати, нали? Бля, бля,бля, Баце! Връщай парите и белия байрактар, овреме, плийз, ва твое добро е!!!

    19:26 21.04.2026

  • 44 Зеления път

    9 4 Отговор
    Накрая Зеленото ще ги брои и им благодари поименно, както Слави Трифонов от милион избиратели сега ги брои и благодари на 22000 "оцелели". Ако самият той оцелее до последния украинец.

    19:28 21.04.2026

  • 45 баба Меца

    10 4 Отговор
    За чужди чеда лесно се "одобрява" изпращането им на смърт, в името на ЕС и Пентагона.

    19:28 21.04.2026

  • 46 Украйна няма

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    Президент!
    Има Чикатило.

    Коментиран от #50

    19:32 21.04.2026

  • 47 Чичо Ганчо

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Ами не се изнасят при господарите си, щото там вече е пренаселено от тарамбуки и чалми и място не остана за наще подложки...

    19:36 21.04.2026

  • 48 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Украйна се насочва към връщане ма всичките и подарени от Русия земи,досега е върнала 20 процента от цяла Украйна,това е колкото цяла България:)Ама се готви още да връща с тези дрончета :)))

    19:41 21.04.2026

  • 49 Новата FP-7

    2 9 Отговор
    Главният конструктор на Fire Point Денис Щилерман показа видео от тестовете на новата украинска балистична ракета FP-7. Той публикува кадрите на страницата на X в социалните мрежи. Според съобщенията, обхватът на ракетата е до 200 км. максимален полезен товар (тегло на бойната глава) - до 150 кг;максимална скорост - 1500 м/с;максимално време на полет – 250 сек. Работата по няколко вида балистични ракети продължава.

    19:43 21.04.2026

  • 50 Демирев

    1 11 Отговор

    До коментар #46 от "Украйна няма":

    Още 5 години ще бъде наторявана Велика Украйна с рашиската измет.

    19:47 21.04.2026

  • 51 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Руснаците що не ги подкарат по домовата книга? Кво ги бавят? Щом рижото може да сменя лидери по света значи и Путин може. Един орешник, кво му плащаш?

    Коментиран от #53

    19:49 21.04.2026

  • 52 празни приказки

    5 0 Отговор
    По вечерно време.

    19:49 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Удряй

    3 7 Отговор
    Волдимире! Всяка утилизирана ушанка е спасен човешки живот.Удри ма....рашистка.

    19:54 21.04.2026

  • 55 Руснак

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    Чакатило отдихает, Путлер изпрати 1 милион при Кабзон.Ненадминат рекорд.

    19:57 21.04.2026

  • 56 стоян георгиев

    2 9 Отговор
    Фронта в момента е чудесно място за руската армия.руския тил също е много интересен.горят рафинерии заводи а всеки руснак тръгнал за фронта умира на километри преди линията на съприкосновение.

    Коментиран от #64

    19:57 21.04.2026

  • 57 дълбоко виждащ-дядо дръмпир

    0 8 Отговор
    вижте с какво се бори украйна и ес.В момента кремъл интервенира на пазарите за злато и си помага да покрива Вътрешният си дефицит.След интервенциите по мои изчисления ,които никъде няма да намерите Просия има в централната си банка 2302 ТОНА ЗЛАТО 24карата........Повече няма да пиша....който може да мисли да мисли и да прави варианти.Слаби сте в сметките около 24тона е 1% от златният им резерв....тоест те винаги с 5% от златният си резерв могат да покрият дефицита си.....давайки ви тези много важни данни ,ако някой от вас може да смята ,брои и анализира ще установи колко може да продължи тази война в украйна ,която ви казах ,че ще завършис разпад на просия и овесването на путин!

    20:03 21.04.2026

  • 58 Владимир Владимирович, император

    6 1 Отговор
    Урсула мрази Русия, защото и развалихме бизнеса с ваксините и маските. Хахахаха🤣😀🤣😀🤣❗❗❗

    20:09 21.04.2026

  • 59 хмммм

    6 0 Отговор
    Ами те до сега само дронове използват. Какво е одобрил този?

    20:11 21.04.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор
    Украйна е руска територия, окупирана от банди мутанти и неофашисти. Населението не смее да гъкне, защото с бой отнемат жилищата и спестяванията и изпращат на фронта, т.е. на смърт. След ВСВ е била същата ситуация. Борбата с бандеровците е продължила е 10 години след войната. Но хората на кървавия убиец, украинеца Хрущов, отровили великия Сталин и амнистирали бандеровците.

    20:20 21.04.2026

  • 61 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Така уверено говори,че сам си вярва.

    20:37 21.04.2026

  • 62 Горски

    5 0 Отговор
    "За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400". Е какво излиза, пак са били много по-добре от нас даже и при Орбан. Пешо рече никаква зелена сделка никакви лгбт и подкрепям Орбан, никакъв заем за Зелю. Язе ще направя същото и ще пусна ина бюлетина срещу кикитата у Неделя. Даниел Смилов, от клуба на Лозанките... Всичките членове на този клуб имат специални умствени потребности. Лечение няма на заболяването. Спасението е при френския анатом Гилотен. А дали няма да видим нов Орбан?Първите изяви на новоизбрания Мадяр потвърждават ,че Унгария няма да участва в плащането на 90 милиарда евро на Украйна и няма да толерира бързо приемане на същата в ЕС. Аз пък гледам цените в България как се удвоиха преди и след еврото и гласувам според това което виждам т.е. против вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За хората които не знаят: ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои при разпределянето на парламента, все едно не сте гласували. Така че умната!

    21:10 21.04.2026

  • 63 Ммммм

    2 0 Отговор
    А случайно да кажете кога тази тиня ходи до кенефа

    21:16 21.04.2026

  • 64 Стуенчо,

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Пак си развързал ръкавите, маме!
    Марш в леглото и пешкира на главата да сложиш, че ти пуши вече кухарката...!

    23:14 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания