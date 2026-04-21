Засилено използване на дронове на фронта! Володимир Зеленски одобри предстоящите военни операции на Украйна

Президентът Володимир Зеленски заяви, че отслабването на санкциите и политическия натиск от страна на партньорите на Украйна върху Русия е довело до частично засилване на военните амбиции на агресора и затова Украйна ще противодейства на това чрез засилено използване на дронове на фронта, предаде Укринформ съдържанието на публикация на президента в Телеграм, пише БТА.

"Провеждаме подробен анализ на актуализираните военни планове на Русия. Командването на въоръжените сили на Украйна има ясно разбиране за това какво точно планира врагът и какви приоритети са поставени за руската армия от политическото ръководство на Русия. Ние ще противодействаме. За съжаление, намаляването на санкциите и политическия натиск от страна на нашите партньори върху агресора доведе до частично увеличаване на военните амбиции на Русия. Все пак нашите санкции с дългосрочен ефект, нарастващото използване на дронове на фронтовата линия и активните действия на нашите подразделения ще осигурят необходимите отговори на окупатора. Днес одобрих списъка с нашите следващи операции", каза Зеленски.

Украинският президент също отбеляза, че главнокомандващият Олександър Сирски и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов са докладвали за най-ефективните подразделения на фронта.

"Също така определихме приоритетните нужди от снабдяване на фронта, които трябва да бъдат удовлетворени незабавно. Благодаря на всеки войник, сержант и офицер за защитата на нашата държава и нашия народ“, добави президентът.