Военните бази на САЩ в Германия: Къде са и каква роля играят

Доналд Тръмп обяви, че значително ще намали броя на американските войски в Германия. Американските военни бази обаче са не само важен икономически фактор - те са от изключителна стратегическа важност за САЩ и за Европа.

САЩ обявиха, че след шест до дванайсет месеца ще изтеглят пет хиляди войници от Германия. В момента в страната са разположени между 35 000 и 39 000 американски военнослужещи - най-много в цяла Европа. Военните бази на САЩ в Германия играят сериозна роля и отвъд границите на Федералната република и на Стария континент.

Америнските войници в Германия са разпределени в 20 различни локации, основно в южната и югозападната част на страната. Ако се броят и по-малките военни структури, те са около 40.

Рамщайн и Шпангдалем - ключови центрове за ВВС на САЩ

Най-голямата от тях е Рамщайн, разположена в провинция Райнланд-Пфалц. Това е най-голямата американска база извън територията на САЩ. Рамщайн е ключов център за войници, въоръжения и стоки, включително за Близкия изток, Африка и Източна Европа.

Именно там е разположена и централата на американските военновъздушни сили за Европа, както и командно-контролният център на НАТО за военното наблюдение на въздушното пространство на всички европейски партньори в Алианса. Освен това въздушната база разполага със сателитна станция, която е от голямо значение за използването на американски бойни дронове - например в Близкия изток. Край Рамщайн е разположена и най-голямата военна болница на САЩ извън територията им - в град Ландщул, където се лекуват ранени войници от Европа, Африка и Близкия изток.

На около 120 километра в северозападна посока е разположена военната база Шпангдалем. Там е разположена ескадрила с около 20 изтребителя F-16, която трябва да действа като сила за бързо реагиране във военни и кризисни ситуации. Ескадрилата служи за защита на източния фланг на НАТО и е специализирана в неутрализирането на вражеската противовъздушна отбрана в случай на извънредна ситуация.

САЩ ръководят операции и обучават съюзници в Германия

Докато Рамщайн и Шпандалем са оперативните центрове на американската армия в Европа, в Щутгарт и Висбаден е разположен стратегическият мозък. В столицата на Баден-Вюртемберг се намират както Европейското, така и Африканското командване на САЩ. Оттам се ръководят всички военни действия на тези два континента. Във Висбаден пък е централата за всички сухопътни сили в Европа и Африка. Оттам се координират и военните доставки и обученията за украинската армия.

Най-важният център за обучение на американските въоръжени сили в Европа е разположен в Бавария - в общините Графенвьор и Хоенфелс. Графенвьор разполага с един от най-големите и модерни полигони в света. В Хоенфелс пък се разиграват реалистични военни сценарии, включително с участието на цивилни лица като статисти. И на двете места ежегодно се обучават хиляди войници от НАТО с цел подобряване на трансграничното сътрудничество.

В Германия има и американски ядрени оръжия

Военновъздушната база Бюхел в Райнланд-Пфалц се счита за единствената останала база за ядрени оръжия в Германия - въпреки че нито САЩ, нито Германия са потвърждавали това официално. Германия, също както някои други европейски страни, участва в т.нар. ядрено сътрудничество на НАТО. Това означава, че САЩ съхраняват ядрени оръжия в Европа, които в случай на извънредна ситуация ще бъдат пренесени от самолети на европейските партньори в НАТО.

По данни на стокхолсмкия институт за въоръженията SIPRI САЩ имат между 15 и 20 тактически ядрени бомби в Бюхел.

Водещ съюзник от десетилетия

САЩ имат толкова много бази в Германия по исторически причини. След победата над нацистка Германия през Втората световна война Западна Германия е разделена на три окупационни зони. Американската заема южната и югозападната част от страната, където и до днес са концетрирани повечето американски войници. С началото на Студената война ролята на Западна Германия се променя и тя се превръща в ключов съюзник на САЩ, който има обща граница с ГДР и Чехословакия, две държави от Варшавския договор.

Както западногерманците, така и американците са силно заинтересовани от разширяването на американското военно присъствие, което да служи като средство за възпиране на Съветския съюз. Към 1985 г. на територията на Федералната република временно са разположени над 250 000 американски войници. След краха на Съветския съюз през 1989 и 1990 година Германия остава важен съюзник за САЩ, а базите в страната имат ключово значение както за операциите в Близкия изток и Африка, така и за подсигуряването на източния фланг на НАТО срещу Русия.

Американските войници са и фактор за местната икономика

Днес американските бази са и важен икономически фактор за германските региони, в които са разположени. Базите са основен инвеститор и важен рабодател за местните хора. Над 10 000 германски граждани работят за американската армия, а още около 70 000 работни места зависят от нея косвено - напрмер в сферата на логистиката, строителството и услугите.

САЩ инвестират ежегодно милиарди в експлоатацията, разширяването и модернизирането на своите военни бази в Германия. Американските войници и техните семейства пък харчат голяма част от заплатите си в местните магазини и фирми. Така само американската военна общност в Кайзерслаутерн допринася ежегодно с до 3,5 милиарда евро за регионалната икономика.