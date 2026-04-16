Най-песимистичните прогнози се сбъдват! Гълфстрийм се забавя рекордно

Нова научна оценка показва, че ключовата океанска система в Атлантическия океан - Атлантическа меридионална обръщаща циркулация (AMOC) - е значително по-близо до колапс, отколкото се смяташе досега, като последствията от подобен сценарий биха били катастрофални за Европа, Африка и Америките, пише "Гардиън".
Системата, която пренася топли води от тропиците към Европа и Арктика, включва и добре познатото течение Гълфстрийм, което представлява нейна повърхностна част. Именно чрез него топлите води достигат до Северния Атлантик, където се охлаждат и потъват, задвижвайки дълбоката циркулация. AMOC вече е в най-слабото си състояние от около 1600 години заради климатичните промени.
Новото изследване установява, че климатичните модели, които предвиждат най-сериозно забавяне на течението, всъщност са най-близки до реалността. Според учените това означава, че до края на века AMOC може да се забави с между 42% и 58% - ниво, което почти неизбежно води до срив.
Изследването комбинира реални океански наблюдения с климатични модели, като по този начин значително намалява несигурността в прогнозите. Водещият автор д-р Валентин Портман от изследователския център Inria във Франция заявява, че системата отслабва повече от очакваното и се доближава до критична точка. Проф. Щефан Рамсторф от Потсдамския институт за изследване на климатичните въздействия подчертава, че "песимистичните" сценарии вече изглеждат най-реалистични и предупреждава, че точката на необратим срив може да бъде достигната още в средата на този век.
Колапс на AMOC би имал тежки глобални последици - от изместване на тропическите валежни пояси, от които зависи земеделието на милиони хора, до екстремни студени зими и засушавания в Западна Европа. Освен това морското равнище в Атлантическия регион може да се повиши с допълнителни 50 до 100 сантиметра.
Учените обясняват, че забавянето на течението е свързано с бързото затопляне на Арктика, което променя плътността на океанските води и затруднява тяхното потъване - ключов механизъм за функционирането на системата. Допълнителен фактор е и топенето на ледовете в Гренландия, което внася сладка вода в океана и още повече отслабва циркулацията - ефект, който дори не е напълно отчетен в сегашните модели.
Новото изследване е публикувано в списанието Science Advances и използва усъвършенствани статистически методи, за да идентифицира най-надеждните климатични модели. Според експертите, дори без пълен колапс, значително отслабване на AMOC през следващите десетилетия вече изглежда почти сигурно и ще има сериозни последици за глобалния климат.
Винаги ли е имало Гълфстрийм през милионите години до сега?
Е, да му мислят анкетата и норвежците.
В МОМЕНТА ОСТА НА ЗЕМЯТА Е ТАКЪВ
До коментар #5 от "Госあ":НАКЛОН И ЗА ТОВА ТЕМПЕРАТУРИТЕ СА ТАКИВА НО ТОВА Е ЦИКЛИЧНО!!!!!! ПРИ ИЗПАВЯНЕ НА ОСТА АНГЛИЯ ЩЕ Е ПО ТРИ МЕТРА СНЯГ А ТУКА ЗИМАТА ЩЕ ПОЧВА ОТ СЕПТЕМВРИ ДО 20 МАЙ. СИСТЕМАТА Е СЪЗДАДЕНА ДА ВСЯВА СТРАХ ПОСТОЯНЕН В НЕУКИТЕ И НЕГРАМОТНИТЕ.А СТРСХЛИВИТЕ СЕ МСНИПУЛИРАТ И ЕКСПЛОАТИРАТ НАЙ ЛЕСНО
До коментар #7 от "В МОМЕНТА ОСТА НА ЗЕМЯТА Е ТАКЪВ":Тук ще се съглася с Библията - блажени са невежите. Няма как да го докажа, но наблюдавам, че най невежите се мислят за особено осведомени 😂
На мен ми се бави инсулта ☝️
17 Мда
До коментар #14 от "Ттт":Аз за Панамския канал се замислих и за някой други канали.
До коментар #17 от "Мда":А аз за Перловския !
