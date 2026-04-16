Най-песимистичните прогнози се сбъдват! Гълфстрийм се забавя рекордно

16 Април, 2026 18:48 1 101 18

Най-песимистичните прогнози се сбъдват! Гълфстрийм се забавя рекордно - 1
Снимка: Shutterstock
The Guardian

Нова научна оценка показва, че ключовата океанска система в Атлантическия океан - Атлантическа меридионална обръщаща циркулация (AMOC) - е значително по-близо до колапс, отколкото се смяташе досега, като последствията от подобен сценарий биха били катастрофални за Европа, Африка и Америките, пише "Гардиън".

Системата, която пренася топли води от тропиците към Европа и Арктика, включва и добре познатото течение Гълфстрийм, което представлява нейна повърхностна част. Именно чрез него топлите води достигат до Северния Атлантик, където се охлаждат и потъват, задвижвайки дълбоката циркулация. AMOC вече е в най-слабото си състояние от около 1600 години заради климатичните промени.

Новото изследване установява, че климатичните модели, които предвиждат най-сериозно забавяне на течението, всъщност са най-близки до реалността. Според учените това означава, че до края на века AMOC може да се забави с между 42% и 58% - ниво, което почти неизбежно води до срив.

Изследването комбинира реални океански наблюдения с климатични модели, като по този начин значително намалява несигурността в прогнозите. Водещият автор д-р Валентин Портман от изследователския център Inria във Франция заявява, че системата отслабва повече от очакваното и се доближава до критична точка. Проф. Щефан Рамсторф от Потсдамския институт за изследване на климатичните въздействия подчертава, че "песимистичните" сценарии вече изглеждат най-реалистични и предупреждава, че точката на необратим срив може да бъде достигната още в средата на този век.

Колапс на AMOC би имал тежки глобални последици - от изместване на тропическите валежни пояси, от които зависи земеделието на милиони хора, до екстремни студени зими и засушавания в Западна Европа. Освен това морското равнище в Атлантическия регион може да се повиши с допълнителни 50 до 100 сантиметра.

Учените обясняват, че забавянето на течението е свързано с бързото затопляне на Арктика, което променя плътността на океанските води и затруднява тяхното потъване - ключов механизъм за функционирането на системата. Допълнителен фактор е и топенето на ледовете в Гренландия, което внася сладка вода в океана и още повече отслабва циркулацията - ефект, който дори не е напълно отчетен в сегашните модели.

Новото изследване е публикувано в списанието Science Advances и използва усъвършенствани статистически методи, за да идентифицира най-надеждните климатични модели. Според експертите, дори без пълен колапс, значително отслабване на AMOC през следващите десетилетия вече изглежда почти сигурно и ще има сериозни последици за глобалния климат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    След Утрешния ден.

    18:50 16.04.2026

  • 2 Учител

    6 0 Отговор
    Чака ни ледена епоха

    18:51 16.04.2026

  • 3 Доктор

    7 2 Отговор
    Неолиберална манипулация за дебили.

    18:52 16.04.2026

  • 4 Някой

    6 2 Отговор
    Чудесно! И как това се връзва с човешката дейност, а не с нормални природни процеси?
    Винаги ли е имало Гълфстрийм през милионите години до сега?
    Е, да му мислят анкетата и норвежците.

    18:53 16.04.2026

  • 5 Госあ

    3 0 Отговор
    Тук ви пишех за термохалиновия клин и морските течения отдавна. Неминуемо ще се случи, когато шапките се стопят. Основните морски течения ще се променят и да се надяваме това да удари най-силно крайбрежията на краварника и англия. Но всъщност, Австралия ще бъде най потърпевша

    Коментиран от #7

    18:54 16.04.2026

  • 6 ПОРЕДНАТА ЛЪЖа

    2 1 Отговор
    ИНО ВРЕМЕ НА ЛЪЖЕХА ЧЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА ПЕТРОЛА ЩЕ Е СВЪРШИЛ.........Е СВЪРШИЛ ЛИ Е.......ЕДИНСТВЕННОТО ВЯРНО НЕЩО Е ЧЕ НА РЪСЯТ ОТГОРЕ С ГЪБИЧНИ СПОРИ ЗА БОКЕСТИ ПО ХОРАТА ,ДЪРВЕТАТА И РАСТЕНИЯТА

    18:55 16.04.2026

  • 7 В МОМЕНТА ОСТА НА ЗЕМЯТА Е ТАКЪВ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    НАКЛОН И ЗА ТОВА ТЕМПЕРАТУРИТЕ СА ТАКИВА НО ТОВА Е ЦИКЛИЧНО!!!!!! ПРИ ИЗПАВЯНЕ НА ОСТА АНГЛИЯ ЩЕ Е ПО ТРИ МЕТРА СНЯГ А ТУКА ЗИМАТА ЩЕ ПОЧВА ОТ СЕПТЕМВРИ ДО 20 МАЙ. СИСТЕМАТА Е СЪЗДАДЕНА ДА ВСЯВА СТРАХ ПОСТОЯНЕН В НЕУКИТЕ И НЕГРАМОТНИТЕ.А СТРСХЛИВИТЕ СЕ МСНИПУЛИРАТ И ЕКСПЛОАТИРАТ НАЙ ЛЕСНО

    Коментиран от #9

    18:59 16.04.2026

  • 8 Госあ

    1 0 Отговор
    А най странното е че Ганди е относително най скромния потребител сравнен с останалите, като изключим шепата новозабогатяло простолюдие с ненаситно желание да яде и отделя у Дубай на 50 градуса Целзий, но най много лае срещу безспорни факти свързани с глобалното затопляне…🤔

    19:00 16.04.2026

  • 9 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "В МОМЕНТА ОСТА НА ЗЕМЯТА Е ТАКЪВ":

    Тук ще се съглася с Библията - блажени са невежите. Няма как да го докажа, но наблюдавам, че най невежите се мислят за особено осведомени 😂

    19:02 16.04.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Балсъм го....
    На мен ми се бави инсулта ☝️

    19:02 16.04.2026

  • 11 Течението е в най-слабото си състояние

    3 0 Отговор
    от 1600 години. Това е установено по информация дадена от Лили Иванова съжителствала на времето с неандерталците. Какво ли вече не измислят зелените нпота и поддръжниците на демократа Сорос

    19:02 16.04.2026

  • 12 Z поколението

    1 0 Отговор
    Дреме ми

    19:04 16.04.2026

  • 13 Всичко

    3 0 Отговор
    отива на затриване, язък за леврото !

    19:04 16.04.2026

  • 14 Ттт

    4 0 Отговор
    Най силно ме впечатли тази част: ..."Освен това морското равнище в Атлантическия регион може да се повиши с допълнителни 50 до 100 сантиметра."... Интересно, ако в Атлантическия регион морското равнище се повиши с метър, в Бургас същото ли ще си остане? : )))

    Коментиран от #17

    19:05 16.04.2026

  • 15 Доколкото разбрах

    3 0 Отговор
    Глобалното затопляне се превръща в глобално застудяване.

    19:07 16.04.2026

  • 16 БаГо

    0 0 Отговор
    Всъщност забавянето започна след една авария в Мексиканския залив преди години, ама нали става дума за голяма частна фирма - никой не го споменава.

    19:08 16.04.2026

  • 17 Мда

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ттт":

    Аз за Панамския канал се замислих и за някой други канали.

    Коментиран от #18

    19:09 16.04.2026

  • 18 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мда":

    А аз за Перловския !

    19:12 16.04.2026