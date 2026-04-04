"" Китай картографира океанското дъно, подготвяйки се за подводна война със САЩ.""

Китай провежда мащабна операция по подводно картографиране и мониторинг в Тихия, Индийския и Северния ледовит океан, натрупвайки подробни познания за морските условия, които според военноморски експерти са решаващо значение за воденето на подводна война срещу Съединените щати и техните съюзници.

Dong Fang Hong 3, изследователски кораб, управляван от Океанския университет на Китай, е прекарал 2024 и 2025 г. в плаване напред-назад в моретата близо до Тайван и американския бастион Гуам, както и около стратегически участъци от Индийския океан, показват данни за проследяване на кораби. През октомври 2024 г. той е проверил набор от мощни китайски океански сензори, способни да идентифицират подводни обекти близо до Япония и е посетил същия район отново миналия май. А през март 2025 г. плавателният съд е прекосил водите между Шри Ланка и Индонезия, покривайки подходите към Малакския проток, критичен пункт за морска търговия.

Корабът е извършвал кални проучвания и климатични изследвания. Но научен труд, написан съвместно с академици от Океанския университет в Китай, показва, че е проведено и обширно картографиране на дълбоководните условия. Експерти по военноморски действия и служители на ВМС на САЩ посочват, че видът данни за дълбоководни условия, събирани от Dong Fang Hong 3, чрез картографиране и поставяне на сензори в океана, дава на Китай представа за подводните условия, от които би се нуждаел, за да разположи по-ефективно своите подводници и да преследва тези на своите противници.

Dong Fang Hong 3 не действа самостоятелно. Той е част от по-мащабна операция за картографиране и мониторинг на океана, включваща десетки изследователски кораби и стотици сензори. Въпреки че изследването е с граждански цели, част от проучванията обхващат риболовни зони или райони, където Китай има договори за проучване на минерали. То служи и за военни цели.

За да съберат информация за подводния терен, изследователските кораби картографират морското дъно, докато се движат напред-назад в тесни редици. Данните от проследяването показват този тип движение от корабите, проследени от Ройтерс, през големи участъци от Тихия, Индийския и Северния ледовит океан. Поне осем от корабите са извършили картографиране на морското дъно, докато други 10 са носили оборудване, използвано за картографиране.

Данните от проучванията на корабите "биха били потенциално безценни при подготовката на бойното пространство" за китайските подводници, смята Питър Скот, бивш началник на австралийските подводни сили. Всеки добър военен подводничар, ще положи много усилия, за да разбере средата, в която действа, поясни той.

Данните от проследяването на кораби показват, че усилията на Китай за проучване на морското дъно са съсредоточени отчасти върху военно важни води около Филипините, близо до Гуам и Хавай и близо до американски военни съоръжения на атола Уейк в северната част на Тихия океан.

"Мащабът на това, което правят, е нещо повече от просто ресурси", заяви Дженифър Паркър, доцент по отбрана и сигурност в Университета на Западна Австралия и бивш австралийски офицер по противолодъчна война. Ако погледнете самия обхват, е много ясно, че те възнамеряват да имат експедиционен военноморски капацитет в блатисти води, който също е изграден около подводни операции, посочи той.

Според Паркър и други експерти дори когато данните се събират за научни цели, интеграцията на граждански научни изследвания и военно-технологичното развитие се е превърнала в ключов фокус на китайското правителство под ръководството на президента Си Дзинпин. Пекин нарича този подход "цивилно-военно сливане".

В показания пред комисия на Конгреса този месец, контраадмирал Майк Брукс, командир на Службата за военноморско разузнаване на САЩ, заяви, че Китай драстично е разширил своите геодезически усилия, предоставяйки данни, които позволяват навигация на подводници, прикриване и позициониране на сензори или оръжия на морското дъно. По думите му потенциалното събиране на военна разузнавателна информация" от китайски изследователски кораби представлява стратегическа грижа.

САЩ наскоро преразгледа собствените си усилия за картографиране и наблюдение на океана, но обикновено го прави с военни кораби, на които е позволено да изключват системата за проследяване, наблюдавана от граждански софтуер. Китайските граждански изследователски кораби понякога също изключват проследяването.

Това е първият път, когато се съобщава за мащаба на картографирането и наблюдението на Китай в Тихия, Индийския и Северния ледовит океан. Предишни доклади разкриха част от усилията около Гуам и Тайван, както и в части от Индийския океан. "Честно казано, изумително е да се види огромният мащаб на китайските морски научни изследвания", посочи Райън Мартинсън, доцент, специализиран в китайската морска стратегия в Военноморския колеж на САЩ. В продължение на десетилетия ВМС на САЩ можеха да приемат асиметрично предимство в познанията си за океанското бойно пространство, добави Мартинсън. Усилията на Китай заплашват да подкопаят това предимство. Това очевидно е дълбоко обезпокоително, каза още той.

Данните, които китайските изследователски кораби събират за морското дъно и условията на водата, са от решаващо значение за подводните операции и противолодичната война, според военноморски експерти. Най-очевидно, каза австралийският учен по отбрана Паркър, командирите се нуждаят от информация за подводния терен, за да избегнат сблъсъци и да скрият своите кораби.

Но тези данни са от съществено значение и за откриване на подводници, които действат на няколкостотин метра от повърхността. Обикновено подводниците се идентифицират чрез звуците, които издават, или чрез ехото от сигнали, изпращани от сонарни системи. Том Шугарт, бивш командир на американска подводница, който сега е доцент-старши сътрудник в Центъра за нова американска сигурност, каза, че движението на тези звукови вълни се променя в зависимост от подводния пейзаж. Звуковите вълни и движенията на подводниците също се влияят от температурата на водата, солеността и теченията.

Замесените плавателни съдове принадлежат на китайски държавни организации като Министерството на природните ресурси или държавни изследователски институции като Океанския университет, чийто президент през 2021 г. публично отпразнува "тесните връзки" на университета с китайския флот и ангажимента му към "изграждането на морска сила и национална отбрана".

Китай е извършил най-цялостното си океанско проучване на изток от Филипините, които се намират по протежение на Първата островна верига, веригата от територии, до голяма степен контролирани от съюзниците на Америка, която се простира от японските острови на север през Тайван и до Борнео на юг. Веригата образува естествена бариера между крайбрежните морета на Китай и Тихия океан.

"Те са параноични да бъдат затворени в Първата островна верига", каза Питър Лийви, бивш военноморски аташе на Австралия в САЩ и сега президент на Австралийския военноморски институт. Картографирането на Китай "показва желание да се разбере морската област, за да могат да се пробият". Данните от проследяването показват, че картографирането на Китай обхваща и водите около Гуам - където са разположени някои американски ядрени подводници.

Поразително е, че китайски кораби са картографирали и водите около Хавай, един от другите регионални военни центрове на Америка. Изследвали са подводен хребет северно от военноморска база в Папуа Нова Гвинея, до която САЩ наскоро получиха достъп и са разузнавали около остров Коледа, австралийска територия по маршрут между Южнокитайско море и жизненоважна австралийска подводна база.

Усилията на Китай се простират по-далеч. Китай е картографирал големи части от Индийския океан, критичен маршрут за китайския внос на петрол и други ресурси от Близкия изток и Африка. "Китай има някои ключови уязвимости, когато става въпрос за зависимости от морската търговия", каза Паркър, бившият офицер по противолодъчна война.

Китайските кораби са картографирали и морското дъно на запад и север от Аляска, важен морски път към Арктика. Пекин определи Арктика като стратегическа граница и заяви амбицията си да се превърне в полярна велика сила до 30-те години на 21 век. Обширните проучвания и нарастващите подводни възможности на Пекин са "симптоматични за възхода на Китай като водеща морска сила", каза Шугарт, бившият командир на подводница.

Около 2014 г. У Лисин, учен от Оушънския университет, предложи амбициозно усилие за създаване на "прозрачен океан" чрез разполагане на сензори, които биха дали на Китай цялостна представа за състоянието на водата и движението ѝ през определени райони. Предложението бързо получи подкрепа от поне 85 милиона долара от правителството на провинция Шандонг, според коментари на служители на Шандонг.

Проектът започна в Южнокитайско море, където публичните изявления на Оушънския университет се хвалят, че вече е изградил система за наблюдение, обхващаща дълбоководния басейн.

Брукс, директор на Службата за военноморско разузнаване на САЩ, заяви пред конгресната комисия, че Китай изгражда мрежи за подводно наблюдение, които "събират хидрографски данни - температура на водата, соленост, течения - за да оптимизират работата на сонара и да позволят постоянно наблюдение на подводници, преминаващи през критични водни пътища като Южнокитайско море".

След като проучиха Южнокитайско море, китайски учени разшириха проекта за прозрачен океан до Тихия и Индийския океан. В Тихия океан, данни от китайското Министерство на природните ресурси, Океанския университет и правителството на Шандонг показват, че Китай е разположил стотици сензори, шамандури и подводни системи за откриване на промени във водните условия, като температура, соленост и подводно движение през океана на изток от Япония, на изток от Филипините и около Гуам.

В Индийския океан документи от Китайската академия на науките и Министерството на природните ресурси описват сензорна мрежа, обграждаща Индия и Шри Ланка, включително по протежение на подводна планинска верига, известна като Ninety East Ridge. Хребетът - който китайски кораби също са претърсвали, според данните на Starboard - е една от най-дългите подводни планински вериги в света и се намира на подхода към стратегически важния Малакски проток, през който преминава голяма част от китайските петролни доставки. Океанският университет и Институтът по океанология, който е част от Китайската академия на науките, заявиха, че по-широката мрежа от сензори сега предоставя на Китай данни в реално време за състоянието на водата и подводните движения.

Някои експерти по военноморски войни изразиха предпазливост относно това твърдение, предвид техническите предизвикателства при комуникацията на данни в реално време от подводни води. Но дори забавените данни са ценни, каза Паркър, тъй като биха могли да помогнат на Китай да открие операции на американски подводници.

Много сензори са разположени на чувствителни места. Например, Ройтерс наскоро съобщи за усилията на САЩ да укрепят ключов проток между Тайван и Филипините, за да отрежат достъпа на Китай до Тихия океан. Проучвания на Океанския университет показват, че Китай е разположил усъвършенствани сензори в части от пролива, през които американските подводници биха се придвижвали, за да достигнат Южнокитайско море.

Китайски учени твърдят, че тези сензори следят промените в климата и океанските условия. Но през 2017 г. правителствени служители от провинция Шандонг заявиха, че проектът за прозрачен океан е предназначен да "осигури морска отбрана и сигурност" и изрично сравниха проекта с военните усилия на САЩ за изграждане на американска мрежа от океански сензори. Основателят на програмата за картографиране Ву сега ръководи мрежата чрез Националната лаборатория за морски науки и технологии в Циндао, чиито партньори включват Китайската военноморска академия за подводници, според уебсайта на академията.

Картографирането и мониторингът на Китай му дават усъвършенствани инструменти за откриване на вражески подводници и разполагане на свои собствени в някои от най-оспорваните води в света. "Това е проява на далечния обхват на Китай", смята Колин Кох, старши сътрудник по морска сигурност в Сингапурския институт за отбранителни и стратегически изследвания RSIS. "Те вече имат сравнително добра представа за морската област, в която се надяват да действат, както в мирно време, така и във война."

Китайските изследователи по подобен начин виждат стратегическа стойност в работата си. Джоу Чун, изследовател от Океанския университет, който ръководи сензорните решетки в Индийския и Тихия океан. Той отбеляза, че работата му му е показала бързото развитие на морската отбрана и военните способности на Китай. В бъдеще Джоу обеща да "трансформира най-модерните научни и технологични постижения в нови видове бойни способности за нашите военни в морето".