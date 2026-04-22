Реджеп Ердоган: Турция полага всички усилия за възобновяване на преговорите между Русия и Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Анкара полага усилия за възобновяване на преговорите между Русия и Украйна и очаква НАТО да поеме повече отговорност за трансатлантическата сигурност, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на Дирекцията по комуникации към турското президентство, пише БТА.

Според съобщението по време на днешната среща между Ердоган и Рюте, която се състоя днес в президентския дворец Бештепе в Анкара при закрити врата, двамата са направили цялостен преглед на подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. В съобщението от Дирекцията посочиха още, че Ердоган е заявил, че Анкара работи активно за възобновяването на преговорите между Киев и Москва.

„Турският президент заяви още, че поддържането на трансатлантическата връзка е от изключително значение и че Турция очаква европейският стълб на Алианса да поеме по-голяма отговорност, като подчерта, че изключването на европейски съюзници, които не са членове на Европейския съюз, от отбранителните инициативи на Съюза няма да изпълни тази цел“, се казва още в съобщението на Дирекцията.

На срещата в Анкара присъстваха още турският външен министър Хакан Фидан, министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер и главният съветник по външната политика и сигурността на президента Ердоган Акиф Чагатай Кълъч.

Визитата на Рюте идва, докато в Анкара вече текат подготовки за предстоящата на 7-8 юли среща на върха на НАТО, която ще се състои в момент на увеличаване на конфликтите по света, нарастваща необходимост от засилване на разходите за отбрана и дискусии за бъдещето на НАТО. Очаква се в срещата да участват около 6000 души, сред които държавни глави и висши представители на страните членки.

Генералният секретар на НАТО увери по-рано днес по време на посещение в централата на турската компания „Аселсан“ (Aselsan), един от гигантите в турската отбранителна индустрия, че Алиансът винаги ще прави необходимото, за да защити Турция и другите си членове.

„Иран сее терор и хаос, и това се усеща силно тук, в Турция. През последните седмици НАТО успешно прехвана четири ирански балистични ракети, насочени към Турция", припомни той, като заяви, че Алиансът е напълно подготвен за подобни ситуации.

Рюте се срещна преди това и с турския министър на външните работи Хакан Фидан, като и тази среща протече при закрити врата.