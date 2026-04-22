Генерал Сирски: Руснаците спешно се прегрупират и привличат нови резерви към фронта
Генерал Сирски: Руснаците спешно се прегрупират и привличат нови резерви към фронта

22 Април, 2026 17:05 3 148 73

Главнокомандващият на ВСУ е провел съвещания в щабовете на подразделенията, изслушал е докладите на командирите относно ситуацията на фронта, нуждите на военните и начините за повишаване на ефективността на отбраната

Генерал Сирски: Руснаците спешно се прегрупират и привличат нови резерви към фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски се прегрупират и привличат резерви към фронта. Това може да е признак за подготовка за ново настъпление, се посочва в изявление на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

По време на работна визита главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна се е срещнал с генерал-майор Олег Апостол и обсъдил с него оперативната обстановка, изпълнението на задачите и бъдещите планове.

Сирски е обърнал специално внимание на Покровското направление където руските войски оказват най-силен натиск. По думите му, от началото на април там са регистрирани 688 атаки.

Главнокомандващият на ВСУ също така е провел съвещания в щабовете на подразделенията, изслушал е докладите на командирите относно ситуацията на фронта, нуждите на военните и начините за повишаване на ефективността на отбраната.

Въз основа на резултатите е взето решение за допълнително снабдяване на украинските подразделения.

Освен това Сирски е посотил групировката на Силите за безпилотни системи и е обсъдил редица въпроси с майор Роберт "Мадяр“ Бровди.

"Когато врагът извършва прегрупиране и привлича резерви, ролята на БпС в нанасянето на поражения на окупаторите нараства още повече“, подчертава той.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 29 Отговор
    Само в неделя нови над 1.4 млн резерви се събраха под знамената на Русия.

    Коментиран от #6, #7, #8, #26

    17:08 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    22 17 Отговор
    Стига рева бе !!!
    Имаш 90млрд евра, имаш 9млн дрона - действай ☝️

    Коментиран от #28

    17:09 22.04.2026

  • 4 БТР-56

    15 57 Отговор
    Ще има изпечени москали на кило

    Коментиран от #33

    17:09 22.04.2026

  • 5 .....

    20 3 Отговор
    Кажи го на курабийката

    17:09 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АХАХАХА

    7 32 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Чудесен повод НАТО да редуцира врага без нито една жертва.

    Коментиран от #30

    17:10 22.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    17 36 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "...над 1.4 млн резерви се събраха под знамената на Русия...."

    Въпроса който мъчи руския народ, руските граждани е
    - Какво се случи с предишните 1.4млн контрактници ?

    Коментиран от #10, #35, #60

    17:11 22.04.2026

  • 9 Скоро

    14 48 Отговор
    Ще им видят сметката и на новите резерви. Украйна има нова разработка дронове с ИИ.

    Коментиран от #11, #50, #61, #72

    17:12 22.04.2026

  • 10 ФАКТ

    18 32 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Отидоха при крайцера Москва и подводницата Курск, докато ватата викаше Слава Слава.

    Коментиран от #15

    17:13 22.04.2026

  • 11 ФАКТ

    9 33 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро":

    Пуслер има 100 милиона излишни вати. Колко дрона ще направите? 100 милиона?

    Коментиран от #16

    17:14 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Любознателен

    26 5 Отговор
    Да, де, какъв е проблемът? Нали ще приберете едни 90 млрд. Ако хартиса нещо, може и за дронове да ги похарчите

    Коментиран от #14

    17:18 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Юрий

    10 29 Отговор
    За 5 години 2 милиона руснаци усетиха от първо лице какво означава война .
    Още два ги очаква същото. Плюс още 10 милиона роднини .
    От всички най много намазаха Машите.
    Измъкнаха се от бедността за малко и ще си търсят нови Ванки .
    Честито на печелившите

    Коментиран от #25, #65

    17:25 22.04.2026

  • 18 ХАЙДЕ РУСИ СТИГА

    5 8 Отговор
    СЪС УБИЙСТВАТА. ЗЕЛЬО СТИГА СМЪРКА И ПРОСИ СТИГА СЪС ТЕЗИ КРУИЗИ. ДОСТАТЪЧНО ЗАБОГАТЯ ДАЙ МИРА НА НАРОДА. А ЗА ТРЪМПАКА АКО СПРЕ ВОЙНАТА СЪС ИРАН ЩЕ ВИ ДАДЕ ПРИМЕР КАК СЕ ПРАВИ.

    17:27 22.04.2026

  • 19 Симпатизант

    16 4 Отговор
    Давай Страна Огромна..я

    17:28 22.04.2026

  • 20 Мисля че

    23 7 Отговор
    е време Лвов да бъде унощожен

    17:28 22.04.2026

  • 21 И Киев е Руски

    40 8 Отговор
    Преди пет години, хитрите европейски финансови кръгове и наетите от тях политици вярваха, че кражбата на руски активи ще остане безнаказана, тъй като, както те вярваха по онова време, военното поражение на Русия е неизбежно и победителите ще получат всичко, включително активите, конфискувани в Европа. Съгласно историческата традиция, блицкригът се провали и сега европейците изстискват последните капки от вече обеднялото си население, за да финансират операцията, която са разгърнали, за да разкъсат Украйна. И е време руснаците да спрат да заплашват с думи и вместо това да използват юмруци, за да обяснят нещата ясно. Не прекалено много, за начало

    Коментиран от #32

    17:28 22.04.2026

  • 22 да питам

    11 11 Отговор
    Севернокорейските братцы , дали ще откликнат ?!🤭😁

    Коментиран от #51

    17:30 22.04.2026

  • 23 Факти

    12 28 Отговор
    Пета година руснаците умират за кефа на Путин. Най-простият народ на планетата.

    17:30 22.04.2026

  • 24 Ха Ха

    22 7 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Ти под вменяем явно разбираш посолствен послушник (ПП). Само че там невменяемите отиват и се бият за независимостта и суверенитета на Русия и това тя да не стане натовска колония като България

    17:30 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да питам

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Въпросът е , колко ще се върнат ... А другият въпрос е - що има липси ?!🤭😁

    Коментиран от #34

    17:32 22.04.2026

  • 27 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    12 16 Отговор
    ОнОва пиздоглазото пусна ли НЕТА у... кон цл агера москалски?!?
    За Коце-- Стар линка...питам
    Ееееедехееее

    17:32 22.04.2026

  • 28 Не стигат

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    60 милиарда автоматично отиват за стари доставки, а 30 за административни разходи и бюджета ..
    ЕС, ще трябва да се напрегнате малко и съберете още милиарди. Тези не стигат до никъде.

    Коментиран от #36, #47

    17:34 22.04.2026

  • 29 Курти

    12 15 Отговор
    Айде копеи Бащицата ви чака на фронта.Стига лаяхте по форумите колко сте велики.Бащицата ви зове на бой

    17:35 22.04.2026

  • 30 Само украинците не разбраха, че

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "АХАХАХА":

    тях батонсъщо ги приема за враг..

    17:35 22.04.2026

  • 31 До последния украинец

    16 8 Отговор
    А украинците успешно атакуван към Запад.

    17:36 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Едва ли

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "БТР-56":

    С този бтр -56 набор, трудна работа..
    Децата и внуците ще трябва да се включат..

    17:37 22.04.2026

  • 34 честен ционист

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    Те още не подозират, къде ще ходят.

    17:38 22.04.2026

  • 35 Кой ги мъчи?

    17 7 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Много просто, тези, които мъчат руснаците със санкции, мъчат и украинците с война..

    Коментиран от #66

    17:39 22.04.2026

  • 36 А то имаш ли какво

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Не стигат":

    Да вечеряш,. Финансисте? Ееееедехееее
    Аре беги до контейнера , нищеброд... Пияната ше ви донесе... вкиснал борш
    Ееееедехееее

    17:40 22.04.2026

  • 37 ТОДОР СТОЯНОВ

    8 3 Отговор
    ДЕМЕК...ЩЕ ИМА ЯК КЮТЕК...

    17:41 22.04.2026

  • 38 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    16 11 Отговор
    Слава на Русия и изтребв@не на хахлите и поддръжниците им!

    17:42 22.04.2026

  • 39 Мисирски

    10 2 Отговор
    Скоро ще сме пред кремъл

    17:43 22.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Шопо

    21 6 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Ционистите са купили земеделската земя в Украйна но не могат да се преселят там защото местното население не ги иска, за това са платили и плащат на Зеленски и Путин да прочистят територията.

    17:51 22.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стоян

    10 9 Отговор
    Руски военен в студио дава интервю ,, ние караме с камион войници украинците карат с камион дронове как да напреднем ,,

    17:52 22.04.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор

    До коментар #28 от "Не стигат":

    "....Тези 90млрд не стигат до никъде..."

    Все стигнат Русия да разбере че трябва сключи позорен мир по фронтовата линия. За повече няма нито акъл, нито потенциал. Но най-важното е тия два нищебродски племена се спрат да се избиват. Пък ако не искат прав им път - пари и дронове винаги ще се намерят.

    Коментиран от #52

    17:52 22.04.2026

  • 48 Разбрахте ли?!

    10 3 Отговор
    Нещо конкретно от тази статия...?!
    Само разтягане на локуми...

    Коментиран от #49

    17:54 22.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 БрЯх...!

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро":

    И пропусна нещо...
    Дроновете освен с ИИ,са и с три чифта гащи...

    17:57 22.04.2026

  • 51 да кажа

    14 3 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    Защо пък не?!
    Как за Украйна се сражават много наемници от цял свят...?!

    18:00 22.04.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    9 14 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир Путин, президент":

     "...най-важното е тия два нищебродски племена се спрат да се избиват..."

    Без да искам хванах същноста на войната - Мизерията.
    Украинците воюват за да могат стигна българския жизнен стандарт, руснаците воюват за да се измъкнат от деревните, купят една ръждава Лада Искра и остатъка го дадат на някоя тлъста руска тьотя, минаваща за жена. Наистина Клетници ☝️

    18:05 22.04.2026

  • 53 стоян георгиев

    8 13 Отговор
    Това лято поне 500000 руски мъже няма да го преживеят на фронта.украйна е готова за новия руски опит за нападение!

    Коментиран от #54

    18:11 22.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 зелката и насирски на снимката

    11 3 Отговор
    знаят ли на кой свят се намират

    18:21 22.04.2026

  • 56 РИА Новости

    7 8 Отговор
    Владимир Боглаев каза ,че руската икономика не е просто с ниски темпове на развитие , а направо деградира . Той каза още ,че .подобно нещо е наблюдавал 90те години при разпада на СССР.
    Според него Русия няма да може да се възстанови , а я чакат бурни времена.

    Коментиран от #64

    18:22 22.04.2026

  • 57 37т

    1 1 Отговор
    Вие също се пре прегрупирайте.......

    18:33 22.04.2026

  • 58 Архимандрисандрит Бибиян

    3 9 Отговор
    Татароменгяните пращат нови пияници към фронтът,шо ка сме казвале лани-двете им природни богатсва немат свършек- пиенците и стервите деа! Внетен ли сме?

    18:36 22.04.2026

  • 59 Горски

    9 2 Отговор
    Германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де. Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг. А обвиняват Русия в ревизионизъм. Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо. Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко. Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва. А и даде няколко милиарда за газ на русия която ги превърна в бомби. Поне успокоението е че като дава пари за газ на Америка тя няма да ги нападне. Русия е заплаха и не чета повече долната пропаганда! 😄 Но съм сигурен, че винаги има някой глупак да я лапа! Тази пропаганда обслужва източването и унищожаването на Европа!

    Коментиран от #68

    18:37 22.04.2026

  • 60 37т

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    ти да не си чел договарите на контрактниците кой за колко време е.........

    Коментиран от #62, #63

    18:40 22.04.2026

  • 61 Само военна

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро":

    СТРАТЕГИЯ и СТАБИЛНО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ ще спасят ВСУ...!!!!(понякога привидното е и доста опасно заради отвличане на вниманието от истинската цел) , много от командирите никога не пренебрегват дори генерли,като руския ГЕНЕРАЛ КУТУЗОВ ..

    18:53 22.04.2026

  • 62 Майор Деянов, на всеки километър

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "37т":

    Късно е за четене.
    Русия приключи на огромен минус и с катастрофолни последици ☝️

    19:05 22.04.2026

  • 63 В ТАЯ ТОЛКОВА

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "37т":

    Тъмна ИНТИФАДА не ви ли се струва , че има доста мъглявини.....жалко за жертвите от двете страни и "песента на сатаната"......

    19:06 22.04.2026

  • 64 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "РИА Новости":

    много безсрамно лъжете и ще си понесете наказанията за това!

    Коментиран от #71

    19:15 22.04.2026

  • 65 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Юрий":

    От всички най-много от войната намазаха китайците, които спокойно си завземат източен Сибир. 41% от територията на Русия скоро може да се окаже китайска. А мамашките масово се женат за китайци. Мъжете в Русия отново са кът.

    19:36 22.04.2026

  • 66 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Кой ги мъчи?":

    Рашистите са агресора ,те започнаха войната !

    Коментиран от #67

    19:44 22.04.2026

  • 67 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Лука":

    Не я започнаха те,но те ще я приключат!

    Коментиран от #70

    19:49 22.04.2026

  • 68 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "Горски":

    Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    19:50 22.04.2026

  • 69 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Тоз малоумник от кога дава мнение?

    19:51 22.04.2026

  • 70 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Нашият освободител е цар Александър втори ,а болшевики ,сталинисти и рашисти нямат пръст в делото на цар Александър втори

    19:56 22.04.2026

  • 71 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Не тежи мнението на някойси ,той е човек от миманса !

    20:23 22.04.2026

  • 72 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро":

    ХА ..ХААА...УКРАЙНА ИМА..ИСКУСТВЕН ..ИНТЕЛЕКТ...А ..ти..НИКАКЪВ

    20:25 22.04.2026

  • 73 12345

    0 0 Отговор
    Украинците това украинците онова, дронове, мронове и накрая 1000 към 40, 1000 към 20. И така вече 12 пъти.

    22:12 22.04.2026

