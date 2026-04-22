Генерал Сирски: Руснаците спешно се прегрупират и привличат нови резерви към фронта

Руските войски се прегрупират и привличат резерви към фронта. Това може да е признак за подготовка за ново настъпление, се посочва в изявление на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

По време на работна визита главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна се е срещнал с генерал-майор Олег Апостол и обсъдил с него оперативната обстановка, изпълнението на задачите и бъдещите планове.

Сирски е обърнал специално внимание на Покровското направление където руските войски оказват най-силен натиск. По думите му, от началото на април там са регистрирани 688 атаки.

Главнокомандващият на ВСУ също така е провел съвещания в щабовете на подразделенията, изслушал е докладите на командирите относно ситуацията на фронта, нуждите на военните и начините за повишаване на ефективността на отбраната.

Въз основа на резултатите е взето решение за допълнително снабдяване на украинските подразделения.

Освен това Сирски е посотил групировката на Силите за безпилотни системи и е обсъдил редица въпроси с майор Роберт "Мадяр“ Бровди.

"Когато врагът извършва прегрупиране и привлича резерви, ролята на БпС в нанасянето на поражения на окупаторите нараства още повече“, подчертава той.