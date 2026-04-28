Кръгът Орбан: прехвърлят пари в чужбина и планират бягство?

28 Април, 2026 18:15

Досега Виктор Орбан не е обяснил как възнамерява да ръководи партията извън парламента

Виктор Орбан се отказва от мястото си в парламента и може да замине за САЩ, пишат немскоезични издания. А олигарсите около Орбан прехвърлят милиарди в Дубай, Уругвай, САЩ и други далечни страни, твърди Петер Мадяр.

Когато след две седмици новият унгарски парламент се събере на своето учредително заседание, в Унгария ще приключи една политическа ера: за първи път от 36 години насам Виктор Орбан няма да бъде член на този орган. В събота вечерта, след заседание на ръководството на партията си "Фидес", оттеглящият се министър-председател обяви в свое видеообръщение, че се отказва от мандата си, пише швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ).

Орбан беше член на унгарския парламент без прекъсване от първите свободни избори през 1990 година до днес - включително и по време на дългия си мандат като премиер. В Унгария е допустимо и обичайно министрите да запазват едновременно и депутатските си мандати, разяснява изданието.

Орбан обаче иска да остане начело на "Фидес", на която е съосновател. През юни партиен конгрес ще вземе решение по този въпрос, става ясно още от публикацията.

През последните месеци Орбан на няколко пъти припомни как през 2002 година е претърпял болезнено поражение на изборите, бил е в опозиция, за да се завърне по-късно на власт. Тогава обаче той беше на 39 години и зад гърба си имаше само един – относително успешен – мандат, припомня НЦЦ. В последната предизборна кампания срещу почти 20 години по-младия си съперник Петер Мадяр обаче възрастта на Орбан вече му личеше. Към това се добавят и многобройните обвинения в корупция срещу неговото обкръжение от последните 16 години, през които е на власт. А това прави завръщането му много по-трудно, подчертава НЦЦ.

Според проучване, публикувано преди няколко дни от института "Медиан", подкрепата за "Фидес" продължава да спада и след изборите и вече е само 25 процента. В момента това може и да няма значение, но показва, че мнозинството унгарци определено одобрява решителните стъпки за отмяна на нелибералните реформи.

Орбан заминава за САЩ? Дъщеря му вече е там.

Досега Орбан не е обяснил как възнамерява да ръководи партията извън парламента. Според разследващия журналист Саболч Пани, който по време на предизборната кампания разкри връзките на правителството с Русия, оттеглящият се премиер може първо да замине за САЩ, пише по-нататък НЦЦ. Като голям футболен фен Орбан искал да присъства на различни мачове от Световното първенство това лято, но можел да остане и по-дълго, пише Пани, който се позовава на близки до правителството кръгове.

Миналото лято най-голямата дъщеря на Орбан, Рахел, се премести със семейството си в Ню Йорк, където е започнала да следва. Критиците на Орбан обаче твърдяха още тогава, че тя се изтегля в случай, че баща ѝ загуби изборите. Съпругът на Рахел, Ищван Тиборч, през последните години стана един от най-богатите унгарци със своята компания за финансови инвестиции – главно благодарение на поръчки от държавния сектор и предприятия, близки до държавата. Има подозрения, че сега семейството иска да прибере богатството си на сигурно място, посочва швейцарското издание.

То припомня още, че победителят на изборите Петер Мадяр е нарекъл Орбан "мафиотски бос", който не е готов да поеме отговорност. Мадяр даде заявка да разследва корупцията от последните години и има намерение да създаде нова служба за тази цел. Различни олигарси от обкръжението на Орбан или вече са избягали в чужбина или подготвят бягството си, написа Мадяр в социалните си медии. Той призова националната данъчна служба да блокира "откраднатите средства", посочва още "Нойе Цюрхер Цайтунг".

Ще замине ли Орбан за САЩ, пита и германският "Тагесшпигел". Изданието също цитира унгарския журналист Пани, който допуска, че така Орбан иска да избегне евентуално наказателно преследване в Унгария.

Планира ли Лоринц Месарош бягство в Дубай?

На темата се спира и германската обществена медия АРД, която също цитира опасенията на възможния бъдещ премиер Петер Мадяр, че хора от обкръжението на Орбан вече планират бягството си - заедно с откраднатото богатство.

Кръгът от олигарси около Виктор Орбан прехвърля милиарди в Обединените арабски емирства, Уругвай, САЩ и други далечни страни. Имам информация, че унгарската данъчна и митническа служба е спряла големи преводи от обкръжението на Антал Роган, шеф на кабинета на Орбан поради подозрения за пране на пари, е цитиран от АРД да казва Мадяр.

По негова информация семейството на Лоринц Месарош, бившия съученик на Орбан от родното му село, превърнел се от монтажист на газови и отоплителни инсталации в милиардер, изглежда планира да избяга в Дубай. Мадяр обаче не разкрива откъде е тази информация, уточнява АРД.


Свързани новини


  • 1 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Делян Пеевски изнася раници с пари на летище София.

    Коментиран от #18

    18:17 28.04.2026

  • 2 Ха-ха

    14 24 Отговор
    Руският пудел Орбан подготвя куфарите за Москва.!

    Коментиран от #15

    18:18 28.04.2026

  • 3 И в България

    23 5 Отговор
    Двете Прасета правят същото. Ще оформят каре за белот с Еврото и Мавродията.

    18:19 28.04.2026

  • 4 Путин

    14 13 Отговор
    И моя кръг планира бягство с милиардите ахаха... ще им оставя само груз груз200

    Коментиран от #13

    18:19 28.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 7 Отговор
    аре след ,,толеранса,,колко дни беше,,Ще си говорим и за Радев-дано ви упрай , ама надали

    18:19 28.04.2026

  • 6 Путлер

    9 11 Отговор
    А в Пхенян ще се засели първият милиардер

    18:20 28.04.2026

  • 7 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    16 8 Отговор
    Мунчо да гледа каква ще е съдбата му.

    18:21 28.04.2026

  • 8 дойче зеле💩🤮💩

    10 9 Отговор
    няма по продажна медия

    18:22 28.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    13 9 Отговор
    Всички руски подлоги и петушки прехвърлят злато и пари навсякъде, но не и в родината си. Не и в Русия !!!
    Това е аксиома ☝️

    18:22 28.04.2026

  • 10 звучи баш както гадаят писари мишоци

    13 5 Отговор
    Кръгът Тиква: прехвърлят пари от чекмеджета в чужбина и планират бягство?

    Коментиран от #32

    18:23 28.04.2026

  • 11 хех

    8 8 Отговор
    Не е лошо и Радев да си запази една стаичка до тези на Асад и Янукович, докато Орбан не е взел хубавата.

    18:23 28.04.2026

  • 12 DW се уплаши, че

    11 8 Отговор
    Орбан ще заеме мястото на Урсулка, и реши да плюе.

    18:23 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Новини от последните минути

    9 6 Отговор
    Петер Мадяр заяви това тази сутрин ,а преди час нареди да се отнемат международните паспорти на много олигарси близки до орбан. Според Мадяр орбан за 16 години и крадците около него са ограбили Унгарския народ с 96 милиарда евро. Същия като жуже путя...

    Коментиран от #16, #17, #38, #43

    18:25 28.04.2026

  • 15 Ха-ха поредния озлобен мишок от коневръз

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Русофоборсушкия пудел ганчо се подготвя да джафка по Москва.!

    18:25 28.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    "...Същия като жуже путя...

    Жужетата крастави през девет Урала се надушваме ☝️

    18:27 28.04.2026

  • 17 Точна статия

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    Скоро боко ще твърди че изобщо не познава кой е орбан. Както когато тръмпоча направи скандала преди година със Зеленски в Белия дом, боко заяви " винаги съм знаел че русия и путин не могат да загубят войната"....Годината е декември 2024 - боко посреща орбан в централата на герб. Скоро и боко ще бяга като орбан към урал

    Коментиран от #48

    18:32 28.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гресирана ватенка

    6 4 Отговор
    Унгарците още ли не са изк ецали Орбан 😁

    18:32 28.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зъл пес

    2 7 Отговор
    Да бъдем нащрек за Боташов и Гюрю.Подаренити милиарди са много.Сшгурно са взели комисиони.

    Коментиран от #25

    18:33 28.04.2026

  • 22 ханс

    3 3 Отговор
    Пълни г%лупости!! Много жалки в зелето

    18:35 28.04.2026

  • 23 Дзак

    0 1 Отговор
    В Голо Бърдо. Преди Вакарел.

    18:36 28.04.2026

  • 24 Ти да видиш

    3 6 Отговор
    Нищо подобно, Мадяр каза, че ще предложи Виктор Орбан на мястото на хитлеристката Урсула, като най-достоен да оглави ЕС.

    18:36 28.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 зИленски

    5 3 Отговор
    ДОРИ НЕ СЪМ ЧЕЛ СТАТИЯ
    САМО КАТО ВИДЯХ ДВ

    18:38 28.04.2026

  • 27 Мисля

    4 3 Отговор
    А нещо за кръгът Урсула?

    18:39 28.04.2026

  • 28 Мдаа

    4 2 Отговор
    „Петер Маджар: „Орбан ще е следващия председател на ЕК!“

    В ново интервю новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Маджар заяви, че Виктор Орбан може да бъде следващият председател на Европейската комисия през 2029 г., наричайки го много интересен сюжетен обрат.

    Мдаа

    Коментиран от #39

    18:40 28.04.2026

  • 29 Унгарците

    3 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    18:41 28.04.2026

  • 30 Някой

    3 4 Отговор
    Зелето яко се е разсмърдяло. Ама, щото вече е края на април и скочиха температурите. И взе да смърди яко от качето.

    18:42 28.04.2026

  • 31 Анонимен

    3 3 Отговор
    То и народа може да тръгне да бяга. Не ги чака нищо хубаво.

    18:43 28.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Орбан и Петер

    2 2 Отговор
    Хи хи хи
    пуснаха по пързалката урсулите........

    язък за паричките дет ги хвърлиха...

    18:46 28.04.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    След като Петер Мадяр отправи толкова закани към Орбан и обкръжението му, нормално е хората да се страхуват за свободата и парите си. Затова извеждат капиталите си от Унгария. Европа също не бърза да даде замразените 35000 милиона предназначени за Унгария, а възможно е те вече да са похарчени за вили, яхти и замъци със златни тоалетни от Украйна.
    ЕС е от полза само за тия, през чиито ръце се разпределят субсидиите. За страната като цяло е чиста загуба.

    18:47 28.04.2026

  • 35 Да питам само

    5 4 Отговор
    крадливата Тиква не беше ли от кръга на крадливите Урсули?

    18:48 28.04.2026

  • 36 ...

    6 3 Отговор
    Руските марионетки обраха Унгария и напускат кораба. А русофилите са възхищаваха на Орбан...

    18:48 28.04.2026

  • 37 Давид

    2 5 Отговор
    Ей ДС глупостите ви нямат край ;) Бойко , Орбан , Путин , Пеевски . Кога ще обявите война на евреите ? За един приятел питам дето се крие в Пейтриан

    18:48 28.04.2026

  • 38 ...

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    Кражбата и корупцията са измислени в СССР/Русия...Затова никой не иска управляващи, свързани с Русия. Вероятността да крадат и злоупотребяват е 99%...

    Коментиран от #40, #51, #52

    18:50 28.04.2026

  • 39 Унгарският бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Мдаа...

    18:52 28.04.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "...":

    Първи писмени свидетелства за кражби и корупция има още в египетските папируси.

    18:53 28.04.2026

  • 41 а Свинята дали ще изчезне

    1 0 Отговор
    Виктор Орбан се отказва от мястото си в парламента и може да замине за САЩ, пишат немскоезични издания. А олигарсите около Орбан прехвърлят милиарди в Дубай, Уругвай, САЩ и други далечни страни, твърди Петер Мадяр.
    -;-
    Орбан бил имал роднина в САЩ-

    а Свинята в Дубай
    Само Ламата от Банкя си имал къщата от Тейко Му в Банкя и нема къде!

    Аллахе, какви прозди управници имаме.
    само Боташа говори перфектно руския и амераканския!

    18:54 28.04.2026

  • 42 Аксиома

    1 4 Отговор
    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

    Коментиран от #53

    18:58 28.04.2026

  • 43 Петер Мадяр

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    И аз бях крадец, но Орбан ме изгони, защото се забърках с жена ми в педофилски скандал. Но Зеленски много ме хареса, защото има железен компромат против мен. Изпрати ми със своите мутри цели камиони пари в брой и злато, за да спечеля изборите и да разблокирам 90 милиарда за Украйна!

    19:00 28.04.2026

  • 44 Унгарците

    4 1 Отговор
    си точат евтин руски петрол...а урсулите го гледат, петрола де, през кривия ормузки макрон........

    Коментиран от #54

    19:00 28.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нещо чува ли се

    1 0 Отговор
    за Сиярто? Къде се загуби туй хубавото момче?

    19:11 28.04.2026

  • 47 Копейко

    1 1 Отговор
    Е защо в САЩ а не при братя си Путин,той като нас ,слава Русия но живеем на запад

    19:11 28.04.2026

  • 48 Бъркаш се

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Точна статия":

    Измишльотина а не статия,dw освен за дезинформация за друго не стават!

    19:12 28.04.2026

  • 49 Психо

    0 1 Отговор
    Колко се изнесе от България или това не е важно

    19:16 28.04.2026

  • 50 това може да означава само едно

    1 0 Отговор
    че очакват икономиката в държавата да се срине а тези хора са по информирани от редовите унгарци , какъв е проблема днес , всеки да си държи парите където си реши той

    19:16 28.04.2026

  • 51 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "...":

    при евр0гейтаците е 1000%

    19:17 28.04.2026

  • 52 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "...":

    Апа ние щот сме много умни си избрахме Мунчо,пръв приятел с Вовата.

    19:17 28.04.2026

  • 53 Бъркаш се

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Аксиома":

    Няма страна която да е застанала срещу Русия и в последствие да не е коленичела пред нея!

    19:19 28.04.2026

  • 54 Може ли

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Унгарците":

    да дадеш цената на руския петрол ама в числа , защото в Унгария цената на бензина и дизела е по висока от колкото у нас . В началото на март Унгария определи таван на цената на бензина .Толкова за евтините горива в Унгария , вярно ДДС е 27 % .

    Коментиран от #55

    19:20 28.04.2026

  • 55 така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Може ли":

    в началото на март в Унгария нямаше руски петрол заради н@глия н@друс@н 🤡

    19:24 28.04.2026

