Кръгът Орбан: прехвърлят пари в чужбина и планират бягство?

Виктор Орбан се отказва от мястото си в парламента и може да замине за САЩ, пишат немскоезични издания. А олигарсите около Орбан прехвърлят милиарди в Дубай, Уругвай, САЩ и други далечни страни, твърди Петер Мадяр.

Когато след две седмици новият унгарски парламент се събере на своето учредително заседание, в Унгария ще приключи една политическа ера: за първи път от 36 години насам Виктор Орбан няма да бъде член на този орган. В събота вечерта, след заседание на ръководството на партията си "Фидес", оттеглящият се министър-председател обяви в свое видеообръщение, че се отказва от мандата си, пише швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ).

Орбан беше член на унгарския парламент без прекъсване от първите свободни избори през 1990 година до днес - включително и по време на дългия си мандат като премиер. В Унгария е допустимо и обичайно министрите да запазват едновременно и депутатските си мандати, разяснява изданието.

Орбан обаче иска да остане начело на "Фидес", на която е съосновател. През юни партиен конгрес ще вземе решение по този въпрос, става ясно още от публикацията.

През последните месеци Орбан на няколко пъти припомни как през 2002 година е претърпял болезнено поражение на изборите, бил е в опозиция, за да се завърне по-късно на власт. Тогава обаче той беше на 39 години и зад гърба си имаше само един – относително успешен – мандат, припомня НЦЦ. В последната предизборна кампания срещу почти 20 години по-младия си съперник Петер Мадяр обаче възрастта на Орбан вече му личеше. Към това се добавят и многобройните обвинения в корупция срещу неговото обкръжение от последните 16 години, през които е на власт. А това прави завръщането му много по-трудно, подчертава НЦЦ.

Според проучване, публикувано преди няколко дни от института "Медиан", подкрепата за "Фидес" продължава да спада и след изборите и вече е само 25 процента. В момента това може и да няма значение, но показва, че мнозинството унгарци определено одобрява решителните стъпки за отмяна на нелибералните реформи.

Орбан заминава за САЩ? Дъщеря му вече е там.

Досега Орбан не е обяснил как възнамерява да ръководи партията извън парламента. Според разследващия журналист Саболч Пани, който по време на предизборната кампания разкри връзките на правителството с Русия, оттеглящият се премиер може първо да замине за САЩ, пише по-нататък НЦЦ. Като голям футболен фен Орбан искал да присъства на различни мачове от Световното първенство това лято, но можел да остане и по-дълго, пише Пани, който се позовава на близки до правителството кръгове.

Миналото лято най-голямата дъщеря на Орбан, Рахел, се премести със семейството си в Ню Йорк, където е започнала да следва. Критиците на Орбан обаче твърдяха още тогава, че тя се изтегля в случай, че баща ѝ загуби изборите. Съпругът на Рахел, Ищван Тиборч, през последните години стана един от най-богатите унгарци със своята компания за финансови инвестиции – главно благодарение на поръчки от държавния сектор и предприятия, близки до държавата. Има подозрения, че сега семейството иска да прибере богатството си на сигурно място, посочва швейцарското издание.

То припомня още, че победителят на изборите Петер Мадяр е нарекъл Орбан "мафиотски бос", който не е готов да поеме отговорност. Мадяр даде заявка да разследва корупцията от последните години и има намерение да създаде нова служба за тази цел. Различни олигарси от обкръжението на Орбан или вече са избягали в чужбина или подготвят бягството си, написа Мадяр в социалните си медии. Той призова националната данъчна служба да блокира "откраднатите средства", посочва още "Нойе Цюрхер Цайтунг".

Ще замине ли Орбан за САЩ, пита и германският "Тагесшпигел". Изданието също цитира унгарския журналист Пани, който допуска, че така Орбан иска да избегне евентуално наказателно преследване в Унгария.

Планира ли Лоринц Месарош бягство в Дубай?

На темата се спира и германската обществена медия АРД, която също цитира опасенията на възможния бъдещ премиер Петер Мадяр, че хора от обкръжението на Орбан вече планират бягството си - заедно с откраднатото богатство.

Кръгът от олигарси около Виктор Орбан прехвърля милиарди в Обединените арабски емирства, Уругвай, САЩ и други далечни страни. Имам информация, че унгарската данъчна и митническа служба е спряла големи преводи от обкръжението на Антал Роган, шеф на кабинета на Орбан поради подозрения за пране на пари, е цитиран от АРД да казва Мадяр.

По негова информация семейството на Лоринц Месарош, бившия съученик на Орбан от родното му село, превърнел се от монтажист на газови и отоплителни инсталации в милиардер, изглежда планира да избяга в Дубай. Мадяр обаче не разкрива откъде е тази информация, уточнява АРД.