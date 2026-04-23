Владимир Путин възражда КГБ във ФСБ

Руският президент Владимир Путин присъди на Академията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия почетното звание, посветено на организатора на съветската кампания за масови арести и екзекуции Феликс Дзержински.
Решението на Путин да възстанови историческото име на академията е значителен символичен акт, който ясно демонстрира ангажимента на Кремъл да почита репресивния режим от съветската епоха.
Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).
Оттам припомнят, че на фона на руската агресия срещу Украйна Кремъл засили тези усилия в опит да укрепи контрола си в страната, да мобилизира руското общество за войната и да принуди нелоялните руски граждани и жителите на окупираните украински територии да подкрепят войната.
Владимир Путин удостои Академията на ФСБ с почетното звание "Феликс Дзержински" - името, което тя носеше по времето на Съветския съюз, когато академията функционираше като висше учебно заведение на Съветския комитет за държавна сигурност (КГБ) - предшественика на ФСБ.
Дзержински е известен с организирането на "Червения терор" на болшевишката тайната полиция (ЧК) - кампания на масови арести, изтезания и екзекуции в Съветска Русия след Революцията от 1917 г.
В съответния указ като причина за наградата се посочват "заслугите" на персонала на академията и "изключителният принос на Дзержински за осигуряване на националната сигурност".
Личната подкрепа на Путин за методите на Дзержински за осигуряване на националната сигурност е в съответствие с по-скорошната практика на руските официални лица да подкрепят реториката от сталинската епоха, включително съветските репресивни политики, преследването на руската опозиция и национализацията на руската икономика.
Кремъл продължава да използва отдавна утвърдени лъжливи нарративи, според които украинското правителство потъпква религиозните свободи, като морално оправдание за продължителната си война в Украйна.
На 22 април, по време на прием по повод православния Великден, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че една от военните цели на Русия в Украйна е да защити "честта и достойнството" на руските граждани, включително правото им да използват руския език и да изповядват православната вяра.
Лавров твърди, че Украйна преследва Украинската православна църква - Московска патриаршия (УПЦ МП) от повече от десетилетие и обвинява украинското правителство, че конфискува църкви и "напада" духовенството и енориашите на УПЦ МП.
Кремъл отдавна използва твърденията за предполагаемата дискриминация на руското население, руския език и РПЦ в Украйна като оправдание за нахлуването в Украйна и за продължаващия си отказ да се ангажира с добросъвестни мирни преговори.
Руската православна църква е важен елемент от инструментариума на Москва за хибридна война, особено в усилията на Кремъл да прокарва кремълските нарративи и руската националистическа идеология, за да поддържа и разширява влиянието на Русия в бившите съветски републики и да оправдае своите военни инициативи.
Руската православна църква също така се застъпва за кодифицирането на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не би трябвало да съществува.
Освен това Русия се занимава с мащабно преследване на религиозните малцинства, включително православните вярващи, в окупираната Украйна като част от по-широката си кампания, насочена към систематичното унищожаване на независимата украинска национална и религиозна идентичност.
Руските окупационни власти редовно извършват произволни задържания и убийства на украински духовници или религиозни лидери, както и ограбват, оскверняват и умишлено унищожават места за поклонение.
Твърденията на Лавров от 22 април демонстрират непрекъснатия ангажимент на Кремъл към първоначалните му военни цели и незаинтересоваността му от преговори за прекратяване на войната. Тези твърдения обаче се опровергават от реалностите на отношението на Русия към общностите на религиозните малцинства в окупираните райони.
15:27 23.04.2026
15:28 23.04.2026
15:28 23.04.2026
15:28 23.04.2026
Ей , това малко злобно човеченце , сега остава и ГУЛАГ да "възроди" ...
15:28 23.04.2026
15:29 23.04.2026
20 пъти по малка
15:31 23.04.2026
-;-
немам думи докъде стигнаха путлеристите
даже и поредната дума кодифициране!!!)
15:31 23.04.2026
9 Руснаците с Прости
До коментар #7 от "Е как русия не може да победи една":Не се чуди защо са безпомощни
15:31 23.04.2026
10 За ПаБеда
3 дня Киев е наш!!!
15:32 23.04.2026
Коментиран от #17
15:32 23.04.2026
12 Клоуна направи Фюрера Луд
До коментар #1 от "Гражданин от село":Гражданин от село
А Зеленски щял да отваря школа за клоуни
-;-
Ами при такива съседи, доста клоуни трябва да има подръка.
А какво направи майора от пост СССР-то?!
Корко са пропаднали русофилите!
15:33 23.04.2026
15:33 23.04.2026
14 Оракула от Делфи
Понеже Путин е "КГБ " продукт , знае как да се пази , "като ги укрепва всичките " , но до кога , никой не знае???
15:33 23.04.2026
15 ти чули кво ти казах
До коментар #5 от "Сила":"Бърже" на село да си гледаш земеделието, не се опитвай да надскочиш аграрния си капацитет.
15:34 23.04.2026
15:34 23.04.2026
17 Крепостните пили ли са водката
До коментар #11 от "В.П. ДА СИ Е.Е П.М.":Скоро ще възроди и крепостното право и никой от пияните скотове няма да се бунтува.
-;-
Ако Крепостните са пили водката, за какво им е била ВОСР, та са се изгрепали милиони и милиони
Абе що ли русназците страдата заради царе, сифилистици и комунисти?!?!?!
15:35 23.04.2026
До коментар #13 от "Тотален разгром на Русия":колега, мола да си имаме оважението, оште 2014 съм казал че Рассия ште бъда разгромена до няколко месеца!
15:35 23.04.2026
19 ТИГО
До коментар #5 от "Сила":И пръв да го насели !Амин дай Боже !Аз съм му приготвил една свещ голяма като щека за ски ,паля му я за здраве в пясъка да се офайди жужанко !
15:37 23.04.2026
21 40 % за Богаша и 5% за Шиткойна
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":При 50% избирателна активност
-;-
Ганя Путинофила
40ОТГОВОР
КГБ работи усилено и в България!
-;-
колко е усиленото действие на КГБ-то
ще видими Боташа какво ще направи за визитите до Кремъл и Истанбул!
15:37 23.04.2026
25 Сила
До коментар #15 от "ти чули кво ти казах":След като толкова те влече земеделието , зарежи чобанлъка и кошарата и бегай да копаш на къра ....картофи , лук , праз , все ще изкараш некое евро за дочени гащи и гумени цървули .....??!
27 Украйна е изкуствена държава
Така на 03.03.1918 г. е сключен Бресткия мирен договор, наречен от Ленин "крачка назад - две напред", с който е запазена юдео-болшевишката власт в Петроград и превръщането на част от Русия в германо-австрийския протекторат "Украина" - суровинна хранителна база за успешно завършване на ПСВ.
ПСВ, която беше окончателно загубена от държавите на Тройния съюз, с намесата на САЩ на страната на колониална Франция и на Британската империя, и с пробива на френската войска на Добро поле на Балканския фронт срещу Царство България.
15:41 23.04.2026
28 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Е как русия не може да победи една":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
15:41 23.04.2026
31 да питам
До коментар #14 от "Оракула от Делфи":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
36 Врачката от Къс пичан
До коментар #14 от "Оракула от Делфи":туй пак съ е на шмъркало с етилен и отново го е обзела маниАта, че е пророк въплъщаващ в мизерната си персона Мойсей, Исус и Мохамед едновременно
Коментиран от #40, #71
15:47 23.04.2026
37 да питам
До коментар #1 от "Гражданин от село":И кое му е лошото ? Виж поти , със свещ в ръка .. 🤭😁
15:47 23.04.2026
15:48 23.04.2026
42 Дзерджински и Сталин били
-;-
-;-
А какво ще се присъди посмъртно на пустиняка Путлер!
15:51 23.04.2026
43 Смляха я тази Руспия
До коментар #3 от "Слава Украйна":Една никаква Украйна
Смятай ако я нападне Полша и Руспията загива
Ще стигнат до китай за 3 дена
15:52 23.04.2026
44 ае, cyльо
До коментар #25 от "Сила":Земеделието е за такива, с твоя речник, дето говорят на "бърже" по сайтове и форуми и разбират от всичко, икономика, здравеопазване, футбол, политика, енергетика. От "разбирачи" като теб стават най-добрите пъдари и овчари.
45 Всяка една държава в света
До коментар #2 от "Без майтап":си има такава организация,която е репресивна за тези които се правят на богове,а всъщност са drиsлioвци и наглеци.
46 Сила
До коментар #44 от "ае, cyльо":Бегай , бегай !!! Бегай бърже чобанино , че овцете ти са в люцерната и пъдаря те търси с дебелата сопа ...!!!
15:55 23.04.2026
47 Хахахаха
48 Гресиран козяк
До коментар #31 от "да питам":Да питам между другото що продължаваш да сиго суагаш в Гаza ?
49 Хахахаха
До коментар #45 от "Всяка една държава в света":В България няма. За това предателите копейки, които подкрепят държава която ни е обявила за враг си щъкат свободно. Ако имахме всички останали режими, а не демокрацията, копейките щяха най-малкото да чукат камъни в Белене.
52 Хахахаха
До коментар #30 от "гост":Руския патриарх е КГБ-ист, а КГБ-ист вярващ няма! Не виждате ли, че в раша църквата просто се използва за целите на КГБ?
16:02 23.04.2026
53 Хахахаха
До коментар #49 от "Хахахаха":Козяче скоро ще се наложи да ставаш миньор по неволя 👌.
16:03 23.04.2026
55 Глюпости ,
До коментар #48 от "Гресиран козяк":Сигурен съм , че украинската гресьорка още я пазиш ...
16:04 23.04.2026
56 Хахахаха
До коментар #46 от "Сила":Сульоо ,затвори си ципа на дънките от зад ната страна ,че е останал отворен и ти си вижда епилираната Сила .
16:05 23.04.2026
57 ае, сульо
До коментар #46 от "Сила":Ти си дивия селски субект, говорещ на "бърже" и разбиращ от всичко, гледай си земеделието и стига си показвал по сайтове и форуми от какво те е лишила природата.
16:06 23.04.2026
58 Ами така или иначе тя ще спре да
До коментар #8 от "Украйна не трябвало да съществува":съществува,така както вървят нещата,няма да се проточи много време и цялата територия на WCкрайна ще се преименува в НовоРосия. И това е в добрия случай,в лошия западналата дженедропа изчезва и ще е радиокативна пустиня,като територията на wc-то крайна пак ще е НовоРоссия.
16:06 23.04.2026
60 ХА ХА
До коментар #57 от "ае, сульо":Приятел прости му на сульо Силата ,за жълти стотинки цъка завалията ,че иначе пак ще обикаля обществените мъжки тоалетни и кофите за оцеляване .
16:08 23.04.2026
63 Хахахаха
До коментар #53 от "Хахахаха":Свинарче не се напъвай толкова, ще ти се спука някой вена.
16:11 23.04.2026
64 Лоша работа
До коментар #1 от "Гражданин от село":Другарят Феликс е бил суров човек годините на революцията, организирана от немския шпионин Ленин. Дано руснаците да не тръгнат по пътя на украинците - зъб за зъб, око, за око.
16:11 23.04.2026
67 Хахахаха
До коментар #63 от "Хахахаха":Свинарче не се напъвай толкова , ще спукаш някоя кау наа вена .
16:13 23.04.2026
68 Хахахаха
До коментар #64 от "Лоша работа":А трябва ,крайно време е руснаците да свалят меките ракавици и да се поучат от смелите иранци !
16:14 23.04.2026
69 За сега ужасяващите
До коментар #13 от "Тотален разгром на Русия":загуби дори според западните анализатори са за WC крайна,която губи пак според тях доста бързо територии.
16:16 23.04.2026
71 Да живееш в землянка ...
До коментар #36 от "Врачката от Къс пичан":може да направи кръгозора ти "насмъркан"!!!!!!!!!
16:19 23.04.2026
72 Новия Рим
До коментар #68 от "Хахахаха":Украйна трябва да последва съдбата на Картаген, а територията нощем да свети със синя светлина.
73 Историк
74 Миролюб Войнов, историк
До коментар #72 от "Новия Рим":"....Новия Рим...."
Разликата между Римската Империя и руското недоразумение е като от Ню-Йорк до Столипиново ☝️😄
Родения като роб не лети, таваришчь.....
Родения като роб не лети, таваришчь.....
75 ВЕЛИКАТА депресия в САЩ
До коментар #73 от "Историк":По същото време от предизвиканата депресия в САЩ умират от глад 6 милиона американци. В Европа също умират от глад милиони. Там не е имало НКВД и Сталин, нали?
16:26 23.04.2026
76 Владимир Путин, президент
До коментар #73 от "Историк":"...Болшевишката жестокост ..."
Не болшевишка !!!
Дива животинска руско-азиатска зверщина ☝️
16:27 23.04.2026
80 Феликс Дзержински
До коментар #74 от "Миролюб Войнов, историк":"Разликата между Римската Империя и руското недоразумение е като от Ню-Йорк до Столипиново"
А каква е разликата между американските трудови лагери и ГУЛАГ? Каква е разликата между Великата депресия в САЩ и голодомора в Украйна? Правилно! В мащабите! В САЩ от глад са умрели три пъти повече нещастници...
16:42 23.04.2026
До коментар #4 от "Украйна ше унищожи сатаната":Украйна може да се бори със злото ако се обърне на запад..
82 Някой
До коментар #69 от "За сега ужасяващите":През март само от дронове са умрели и ранени 35 000 орки. В началото на войната Русия е контролирала 27% от територията на Украйна, сега контролира 20%. Войната продължава вече повече от 2-рата световна, когато СССР минава от пълно отстъпление до превземане на Берлин. До момента са около 1млн и 200 хил. Вече свършват и затворниците, северно корейците, чеченците и ай ти специалистите. Всичко как стъпи там и го е думнало дрон, дори не разбират, че са умрели.
