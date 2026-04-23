Владимир Путин възражда КГБ във ФСБ
  Тема: Украйна

23 Април, 2026 15:25

Руската православна църква също така се застъпва за кодифицирането на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не би трябвало да съществува

Руският президент Владимир Путин присъди на Академията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия почетното звание, посветено на организатора на съветската кампания за масови арести и екзекуции Феликс Дзержински.

Решението на Путин да възстанови историческото име на академията е значителен символичен акт, който ясно демонстрира ангажимента на Кремъл да почита репресивния режим от съветската епоха.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Оттам припомнят, че на фона на руската агресия срещу Украйна Кремъл засили тези усилия в опит да укрепи контрола си в страната, да мобилизира руското общество за войната и да принуди нелоялните руски граждани и жителите на окупираните украински територии да подкрепят войната.

Владимир Путин удостои Академията на ФСБ с почетното звание "Феликс Дзержински" - името, което тя носеше по времето на Съветския съюз, когато академията функционираше като висше учебно заведение на Съветския комитет за държавна сигурност (КГБ) - предшественика на ФСБ.

Дзержински е известен с организирането на "Червения терор" на болшевишката тайната полиция (ЧК) - кампания на масови арести, изтезания и екзекуции в Съветска Русия след Революцията от 1917 г.

В съответния указ като причина за наградата се посочват "заслугите" на персонала на академията и "изключителният принос на Дзержински за осигуряване на националната сигурност".

Личната подкрепа на Путин за методите на Дзержински за осигуряване на националната сигурност е в съответствие с по-скорошната практика на руските официални лица да подкрепят реториката от сталинската епоха, включително съветските репресивни политики, преследването на руската опозиция и национализацията на руската икономика.

Кремъл продължава да използва отдавна утвърдени лъжливи нарративи, според които украинското правителство потъпква религиозните свободи, като морално оправдание за продължителната си война в Украйна.

На 22 април, по време на прием по повод православния Великден, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че една от военните цели на Русия в Украйна е да защити "честта и достойнството" на руските граждани, включително правото им да използват руския език и да изповядват православната вяра.

Лавров твърди, че Украйна преследва Украинската православна църква - Московска патриаршия (УПЦ МП) от повече от десетилетие и обвинява украинското правителство, че конфискува църкви и "напада" духовенството и енориашите на УПЦ МП.

Кремъл отдавна използва твърденията за предполагаемата дискриминация на руското население, руския език и РПЦ в Украйна като оправдание за нахлуването в Украйна и за продължаващия си отказ да се ангажира с добросъвестни мирни преговори.

Руската православна църква е важен елемент от инструментариума на Москва за хибридна война, особено в усилията на Кремъл да прокарва кремълските нарративи и руската националистическа идеология, за да поддържа и разширява влиянието на Русия в бившите съветски републики и да оправдае своите военни инициативи.

Руската православна църква също така се застъпва за кодифицирането на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не би трябвало да съществува.

Освен това Русия се занимава с мащабно преследване на религиозните малцинства, включително православните вярващи, в окупираната Украйна като част от по-широката си кампания, насочена към систематичното унищожаване на независимата украинска национална и религиозна идентичност.

Руските окупационни власти редовно извършват произволни задържания и убийства на украински духовници или религиозни лидери, както и ограбват, оскверняват и умишлено унищожават места за поклонение.

Твърденията на Лавров от 22 април демонстрират непрекъснатия ангажимент на Кремъл към първоначалните му военни цели и незаинтересоваността му от преговори за прекратяване на войната. Тези твърдения обаче се опровергават от реалностите на отношението на Русия към общностите на религиозните малцинства в окупираните райони.


  • 1 Гражданин от село

    16 12 Отговор
    А Зеленски щял да отваря школа за клоуни

    Коментиран от #12, #37, #64

    15:27 23.04.2026

  • 2 Без майтап

    7 7 Отговор
    В основата и на двете структури е- има човек има проблем, няма човек няма проблем.

    Коментиран от #45

    15:28 23.04.2026

  • 3 Слава Украйна

    13 16 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #43

    15:28 23.04.2026

  • 4 Украйна ше унищожи сатаната

    12 19 Отговор
    Русия

    Коментиран от #81

    15:28 23.04.2026

  • 5 Сила

    13 15 Отговор
    Закопа РФ но "възражда " КГБ ...!!!?
    Ей , това малко злобно човеченце , сега остава и ГУЛАГ да "възроди" ...

    Коментиран от #15, #19

    15:28 23.04.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    10 11 Отговор
    КГБ работи усилено и в България!

    Коментиран от #21

    15:29 23.04.2026

  • 7 Е как русия не може да победи една

    10 10 Отговор
    Украйна???
    20 пъти по малка

    Коментиран от #9, #28

    15:31 23.04.2026

  • 8 Украйна не трябвало да съществува

    12 7 Отговор
    Руската православна църква също така се застъпва за кодифицирането на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не би трябвало да съществува
    -;-
    немам думи докъде стигнаха путлеристите

    даже и поредната дума кодифициране!!!)

    Коментиран от #58

    15:31 23.04.2026

  • 9 Руснаците с Прости

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Е как русия не може да победи една":

    Не се чуди защо са безпомощни

    15:31 23.04.2026

  • 10 За ПаБеда

    8 6 Отговор
    Оабеда будет за Нами
    3 дня Киев е наш!!!

    15:32 23.04.2026

  • 11 В.П. ДА СИ Е.Е П.М.

    8 5 Отговор
    Скоро ще възроди и крепостното право и никой от пияните скотове няма да се бунтува.

    Коментиран от #17

    15:32 23.04.2026

  • 12 Клоуна направи Фюрера Луд

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    Гражданин от село
    11ОТГОВОР
    А Зеленски щял да отваря школа за клоуни
    -;-
    Ами при такива съседи, доста клоуни трябва да има подръка.

    А какво направи майора от пост СССР-то?!
    Корко са пропаднали русофилите!

    Коментиран от #65

    15:33 23.04.2026

  • 13 Тотален разгром на Русия

    8 7 Отговор
    Гледайте и записвайте какво съм казъл

    Коментиран от #18, #69

    15:33 23.04.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    7 6 Отговор
    А бе той и Сталин го възраждаше тов КГБ,като се надяваше да не го закачат, но такива като Лаврентий Берия (под път и над път), комунистите в Русия яко го плюят в момента , изяде им парите за воината в Украйна , и отговора не закъсня! Лидера на комунистическата партия в Русия , Жуганов го направи на гъба и коприва !!!
    Понеже Путин е "КГБ " продукт , знае как да се пази , "като ги укрепва всичките " , но до кога , никой не знае???

    Коментиран от #31, #36

    15:33 23.04.2026

  • 15 ти чули кво ти казах

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    "Бърже" на село да си гледаш земеделието, не се опитвай да надскочиш аграрния си капацитет.

    Коментиран от #25

    15:34 23.04.2026

  • 16 Време беше

    6 6 Отговор
    Да му мислят розовите - това е техен проблем...

    15:34 23.04.2026

  • 17 Крепостните пили ли са водката

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "В.П. ДА СИ Е.Е П.М.":

    Скоро ще възроди и крепостното право и никой от пияните скотове няма да се бунтува.
    -;-
    Ако Крепостните са пили водката, за какво им е била ВОСР, та са се изгрепали милиони и милиони

    Абе що ли русназците страдата заради царе, сифилистици и комунисти?!?!?!

    15:35 23.04.2026

  • 18 cтоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тотален разгром на Русия":

    колега, мола да си имаме оважението, оште 2014 съм казал че Рассия ште бъда разгромена до няколко месеца!

    15:35 23.04.2026

  • 19 ТИГО

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    И пръв да го насели !Амин дай Боже !Аз съм му приготвил една свещ голяма като щека за ски ,паля му я за здраве в пясъка да се офайди жужанко !

    15:37 23.04.2026

  • 20 Боко

    5 2 Отговор
    ISW Не може да намери и прости😁тутка у бардак!

    15:37 23.04.2026

  • 21 40 % за Богаша и 5% за Шиткойна

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    При 50% избирателна активност
    -;-
    Ганя Путинофила
    40ОТГОВОР
    КГБ работи усилено и в България!
    -;-
    колко е усиленото действие на КГБ-то

    ще видими Боташа какво ще направи за визитите до Кремъл и Истанбул!

    15:37 23.04.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    МНОГО СЕ ГОРДЕЯ ЧЕ ИМЕТО НА НАШАТА АКАДЕМИЯ
    СЕ ВЪРНА!

    15:38 23.04.2026

  • 23 Даммммм

    5 7 Отговор
    Забелязвам,че колко е по-зле на фронта за украинците-толкова повече боза изливат в "свободните медии" срещу Русия. Това било-онова било...-ама милиардите ни отиват бадева за зеленият потник-нашите милиарди. Та с такива писаници се оправдават дадените пари-на фронта няма укр успехи-поне с боза да залеем медиите...

    15:38 23.04.2026

  • 24 Нямат край

    8 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:39 23.04.2026

  • 25 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "ти чули кво ти казах":

    След като толкова те влече земеделието , зарежи чобанлъка и кошарата и бегай да копаш на къра ....картофи , лук , праз , все ще изкараш некое евро за дочени гащи и гумени цървули .....??!

    Коментиран от #44

    15:40 23.04.2026

  • 26 Историк

    7 5 Отговор
    В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.

    15:41 23.04.2026

  • 27 Украйна е изкуствена държава

    5 5 Отговор
    измислена от Австроунгария и Германската империя в края на ПСВ 1917-1918г. като техен протекторат и с принудителното съгласие на юдео-болшевиките на Ленин, под страх от завземането на Петроград от германските войски.

    Така на 03.03.1918 г. е сключен Бресткия мирен договор, наречен от Ленин "крачка назад - две напред", с който е запазена юдео-болшевишката власт в Петроград и превръщането на част от Русия в германо-австрийския протекторат "Украина" - суровинна хранителна база за успешно завършване на ПСВ.

    ПСВ, която беше окончателно загубена от държавите на Тройния съюз, с намесата на САЩ на страната на колониална Франция и на Британската империя, и с пробива на френската войска на Добро поле на Балканския фронт срещу Царство България.

    15:41 23.04.2026

  • 28 Град Козлодуй

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Е как русия не може да победи една":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:41 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гост

    7 2 Отговор
    Църквата трябва да е застъпник на мира а не като Патриарх Максим,възпитаник на КГБ..и да проповядваш...война...убийства и грабежи...това означава че руската идеология е сбъркана из основи и трябва рестарт...ама кой да го направи като всичко демократично се задушава в зародиш...

    Коментиран от #52

    15:42 23.04.2026

  • 31 да питам

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Оракула от Делфи":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #39, #48

    15:42 23.04.2026

  • 32 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    НПО-то пак бълва глупости!

    🤣🤣🤣

    15:42 23.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хааахааахааааа

    2 1 Отговор
    Ауууу я как са се възбудили по-горе единорозите и джадайте-страх ги тресе пипковците-КГБ идва за вас къдравелки....и да плюете-нищо неможете да направите-тежка участ ви чака...

    15:44 23.04.2026

  • 35 РФ разпад !

    3 2 Отговор
    русия е агресор!!!

    15:44 23.04.2026

  • 36 Врачката от Къс пичан

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оракула от Делфи":

    туй пак съ е на шмъркало с етилен и отново го е обзела маниАта, че е пророк въплъщаващ в мизерната си персона Мойсей, Исус и Мохамед едновременно

    Коментиран от #40, #71

    15:47 23.04.2026

  • 37 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    И кое му е лошото ? Виж поти , със свещ в ръка .. 🤭😁

    15:47 23.04.2026

  • 38 КГБ

    2 1 Отговор
    "Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка"

    15:48 23.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Врачката от Къс пичан":

    ФАКТ

    15:48 23.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дзерджински и Сталин били

    1 1 Отговор
    кумири за путлеристите
    -;-
    Руският президент Владимир Путин присъди на Академията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия почетното звание, посветено на организатора на съветската кампания за масови арести и екзекуции Феликс Дзержински.
    -;-
    А какво ще се присъди посмъртно на пустиняка Путлер!

    15:51 23.04.2026

  • 43 Смляха я тази Руспия

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Една никаква Украйна
    Смятай ако я нападне Полша и Руспията загива
    Ще стигнат до китай за 3 дена

    15:52 23.04.2026

  • 44 ае, cyльо

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    Земеделието е за такива, с твоя речник, дето говорят на "бърже" по сайтове и форуми и разбират от всичко, икономика, здравеопазване, футбол, политика, енергетика. От "разбирачи" като теб стават най-добрите пъдари и овчари.

    Коментиран от #46

    15:52 23.04.2026

  • 45 Всяка една държава в света

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    си има такава организация,която е репресивна за тези които се правят на богове,а всъщност са drиsлioвци и наглеци.

    Коментиран от #49

    15:53 23.04.2026

  • 46 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "ае, cyльо":

    Бегай , бегай !!! Бегай бърже чобанино , че овцете ти са в люцерната и пъдаря те търси с дебелата сопа ...!!!

    Коментиран от #56, #57

    15:55 23.04.2026

  • 47 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Браво браво. Още една стъпка от стъпките на Хитлер. Скоро ще е 100 процента нацист. Сега е само на 95 процента.

    Коментиран от #50

    15:55 23.04.2026

  • 48 Гресиран козяк

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    Да питам между другото що продължаваш да сиго суагаш в Гаza ?

    Коментиран от #55

    15:58 23.04.2026

  • 49 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Всяка една държава в света":

    В България няма. За това предателите копейки, които подкрепят държава която ни е обявила за враг си щъкат свободно. Ако имахме всички останали режими, а не демокрацията, копейките щяха най-малкото да чукат камъни в Белене.

    Коментиран от #51, #53

    16:00 23.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Руския патриарх е КГБ-ист, а КГБ-ист вярващ няма! Не виждате ли, че в раша църквата просто се използва за целите на КГБ?

    16:02 23.04.2026

  • 53 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Козяче скоро ще се наложи да ставаш миньор по неволя 👌.

    Коментиран от #63

    16:03 23.04.2026

  • 54 Някой

    0 1 Отговор
    И да палиш свещички, краят ти е близо изрод. Ще бъдеш разчекнат на червения площад от собствения ти народ в най-скоро време.

    16:03 23.04.2026

  • 55 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Гресиран козяк":

    Сигурен съм , че украинската гресьорка още я пазиш ...

    16:04 23.04.2026

  • 56 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сила":

    Сульоо ,затвори си ципа на дънките от зад ната страна ,че е останал отворен и ти си вижда епилираната Сила .

    16:05 23.04.2026

  • 57 ае, сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сила":

    Ти си дивия селски субект, говорещ на "бърже" и разбиращ от всичко, гледай си земеделието и стига си показвал по сайтове и форуми от какво те е лишила природата.

    Коментиран от #60

    16:06 23.04.2026

  • 58 Ами така или иначе тя ще спре да

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не трябвало да съществува":

    съществува,така както вървят нещата,няма да се проточи много време и цялата територия на WCкрайна ще се преименува в НовоРосия. И това е в добрия случай,в лошия западналата дженедропа изчезва и ще е радиокативна пустиня,като територията на wc-то крайна пак ще е НовоРоссия.

    16:06 23.04.2026

  • 59 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 1 Отговор
    Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ !💖

    16:07 23.04.2026

  • 60 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "ае, сульо":

    Приятел прости му на сульо Силата ,за жълти стотинки цъка завалията ,че иначе пак ще обикаля обществените мъжки тоалетни и кофите за оцеляване .

    16:08 23.04.2026

  • 61 А ГДЕ

    1 1 Отговор
    Кая Калната ?

    16:09 23.04.2026

  • 62 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор
    Чея будет Одеса ?

    16:10 23.04.2026

  • 63 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Свинарче не се напъвай толкова, ще ти се спука някой вена.

    Коментиран от #67

    16:11 23.04.2026

  • 64 Лоша работа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    Другарят Феликс е бил суров човек годините на революцията, организирана от немския шпионин Ленин. Дано руснаците да не тръгнат по пътя на украинците - зъб за зъб, око, за око.

    Коментиран от #68

    16:11 23.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Рублевка

    3 0 Отговор
    Феликс Дзержински е бил изключително честен и верен на работническата класа човек. НЕ Е ИМАЛ ЗЛАТЕН КЕНЕФ!

    16:13 23.04.2026

  • 67 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хахахаха":

    Свинарче не се напъвай толкова , ще спукаш някоя кау наа вена .

    16:13 23.04.2026

  • 68 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Лоша работа":

    А трябва ,крайно време е руснаците да свалят меките ракавици и да се поучат от смелите иранци !

    Коментиран от #72

    16:14 23.04.2026

  • 69 За сега ужасяващите

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тотален разгром на Русия":

    загуби дори според западните анализатори са за WC крайна,която губи пак според тях доста бързо територии.

    Коментиран от #82

    16:16 23.04.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Пeдик съм ☝️😁

    16:19 23.04.2026

  • 71 Да живееш в землянка ...

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Врачката от Къс пичан":

    може да направи кръгозора ти "насмъркан"!!!!!!!!!

    16:19 23.04.2026

  • 72 Новия Рим

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Украйна трябва да последва съдбата на Картаген, а територията нощем да свети със синя светлина.

    Коментиран от #74

    16:20 23.04.2026

  • 73 Историк

    2 1 Отговор
    Това е зловещото КГБ. Откъде накъде даже с участието на уж " православната църква" ще решава кой народ може да съществува и кой трябва да бъде унищожен? Създадената от Сталин през 1921 г. НКВД сменя само името,но не и същността си. Избиването на нации по сталински продължава до днес от преродилия се в Путин сатрап. Голодоморът през 1932 г.убива 3 млн.украинци и още около 2 млн. от кавказките, сибирските и уралските нации.Болшевишката жестокост не се е променила изобщо и няма да се промени, това е тяхната същност.

    Коментиран от #75, #76

    16:22 23.04.2026

  • 74 Миролюб Войнов, историк

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Новия Рим":

    "....Новия Рим...."

    Разликата между Римската Империя и руското недоразумение е като от Ню-Йорк до Столипиново ☝️😄
    Родения като роб не лети, таваришчь.....

    Коментиран от #80

    16:25 23.04.2026

  • 75 ВЕЛИКАТА депресия в САЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Историк":

    По същото време от предизвиканата депресия в САЩ умират от глад 6 милиона американци. В Европа също умират от глад милиони. Там не е имало НКВД и Сталин, нали?

    16:26 23.04.2026

  • 76 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Историк":

    "...Болшевишката жестокост ..."

    Не болшевишка !!!
    Дива животинска руско-азиатска зверщина ☝️

    16:27 23.04.2026

  • 77 ВЕЛИКАТА депресия в САЩ

    1 0 Отговор
    Теодор Рузвелт основава трудови лагери в САЩ, същите, както ГУЛАГ в СССР. Там американците са копали с кирките магистрали за паничка каша.

    16:29 23.04.2026

  • 78 казах

    2 1 Отговор
    Това фашистко образование в УкраИна не трябва да съществува. Тоя тумор в центъра на Европа трябва да се изреже до последната молекула.

    16:30 23.04.2026

  • 79 Феликс Дзержински

    0 0 Отговор
    Трудовите лагери на НКВД са изпълнявали двойна функция. От една страна са изолирали престъпниците от обществото, а от друга са ги спасявали от гладна смърт и канибализъм, както и в лагерите на Теодор Рузвелт.

    16:34 23.04.2026

  • 80 Феликс Дзержински

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Миролюб Войнов, историк":

    "Разликата между Римската Империя и руското недоразумение е като от Ню-Йорк до Столипиново"

    А каква е разликата между американските трудови лагери и ГУЛАГ? Каква е разликата между Великата депресия в САЩ и голодомора в Украйна? Правилно! В мащабите! В САЩ от глад са умрели три пъти повече нещастници...

    16:42 23.04.2026

  • 81 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна ше унищожи сатаната":

    Украйна може да се бори със злото ако се обърне на запад..

    16:43 23.04.2026

  • 82 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "За сега ужасяващите":

    През март само от дронове са умрели и ранени 35 000 орки. В началото на войната Русия е контролирала 27% от територията на Украйна, сега контролира 20%. Войната продължава вече повече от 2-рата световна, когато СССР минава от пълно отстъпление до превземане на Берлин. До момента са около 1млн и 200 хил. Вече свършват и затворниците, северно корейците, чеченците и ай ти специалистите. Всичко как стъпи там и го е думнало дрон, дори не разбират, че са умрели.

    16:45 23.04.2026

  • 83 Факти

    0 0 Отговор
    Стига сте правили реклама на международния престъпник и убиец путлер.

    16:46 23.04.2026

  • 84 Невероятно но факт!

    0 0 Отговор
    По време на Великата депресия, един хляб в Германия е струвал количка райхсмарки. Хората са били превърнати в РОБИ. Бродили са гладни и са се молели за някаква работа и парче хляб, докато паднат и умрат. Който е можел, бягал в СССР, защото там вече се преборили с глада.

    16:50 23.04.2026

