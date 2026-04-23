Първият дипломат на ЕС: Европа ще подкрепя Киев, докато Путин не разбере безсмислието на тази война

След като отблокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас увери, че Европейският съюз ще подкрепя Украйна, докато руският президен Владимир Путин не разбере, че войната ''няма перспективи'', предава ЕП.

Днес, 23 април, Съветът на ЕС прие чрез писмена процедура изменения в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-27 г., които ще позволят на Украйна да бъде предоставен заема от 90 млрд. евро през 2026-27 г., както и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Още новини от Украйна

''Задънената улица е преодоляна. Военната икономика на Русия е под нарастващ натиск, докато Украйна получава силна подкрепа'', зави Калас след това решение.

Тя увери също, че ЕС предоставя на Украйна всичко необходимо, за да задържи позициите си, ''докато Путин не осъзнае, че войната му няма перспективи''.

Приемането на двете решения беше предшествано от физическото пускане на руски петрол на територията на Унгария и Словакия през нефтопровода ''Дружба''. Едва след това двете страни подписаха решението за санкиите срещу Русия и заема за Украйна.

Припомняме, че през изминалите месеци Братислава и Будапеща наложиха вето на решенията, именно заради повредата на нефтопровода, която ги лиши за срок от 3 месеца от руски петрол.

Президентът Володимир Зеленски се надява да получи първите средства от европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна в края на май - началото на юни.