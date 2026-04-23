Първият дипломат на ЕС: Европа ще подкрепя Киев, докато Путин не разбере безсмислието на тази война
  Тема: Украйна

23 Април, 2026 21:25 1 703 125

Президентът Володимир Зеленски се надява да получи първите средства от европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна в края на май - началото на юни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
След като отблокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас увери, че Европейският съюз ще подкрепя Украйна, докато руският президен Владимир Путин не разбере, че войната ''няма перспективи'', предава ЕП.

Днес, 23 април, Съветът на ЕС прие чрез писмена процедура изменения в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-27 г., които ще позволят на Украйна да бъде предоставен заема от 90 млрд. евро през 2026-27 г., както и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

''Задънената улица е преодоляна. Военната икономика на Русия е под нарастващ натиск, докато Украйна получава силна подкрепа'', зави Калас след това решение.

Тя увери също, че ЕС предоставя на Украйна всичко необходимо, за да задържи позициите си, ''докато Путин не осъзнае, че войната му няма перспективи''.

Приемането на двете решения беше предшествано от физическото пускане на руски петрол на територията на Унгария и Словакия през нефтопровода ''Дружба''. Едва след това двете страни подписаха решението за санкиите срещу Русия и заема за Украйна.

Припомняме, че през изминалите месеци Братислава и Будапеща наложиха вето на решенията, именно заради повредата на нефтопровода, която ги лиши за срок от 3 месеца от руски петрол.

Президентът Володимир Зеленски се надява да получи първите средства от европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна в края на май - началото на юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ееееееее

    113 16 Отговор
    абе , как е безмозъчен дебил в женски род , че не идва на акъла ........

    Коментиран от #4, #121

    21:28 23.04.2026

  • 2 Сатана Z

    86 18 Отговор
    Владимир Путин мести топ на Г6 ,т.е. в левия крачол

    Коментиран от #12, #31

    21:28 23.04.2026

  • 3 Имате интелектуален напредък!

    86 11 Отговор
    Веднъж,да не използвате клишето :
    ,,Европа ще подкрепя Киев, докато е необходимо...!"
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    21:28 23.04.2026

  • 4 Евгений Онанегин

    17 62 Отговор

    До коментар #1 от "ееееееее":

    Путинка

    21:29 23.04.2026

  • 5 ЕСССР

    81 12 Отговор
    От глyпавите Ръководителки Другарки в ЕСССР, толкова!

    21:29 23.04.2026

  • 6 защо

    11 62 Отговор
    "Президентът Володимир Зеленски се надява "
    Бог да му дава сила и увереност в надеждата.

    Коментиран от #104

    21:29 23.04.2026

  • 7 Горски

    93 14 Отговор
    От тази помощ която ЕС дава на Украйна . Всеки Българин дължи 500- евро . Само казвам че едно семейство от 4- члена вече е 2000- евро в дълг . Да не си мислят че тези помощи идват от небето. "Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да се справим с това по паралелен начин". А иначе НАТО и Запада не воюват с Русия. Малка Украйна била мачкала Русия. Руснака не ставал за войник. И още такива глупости. Ако не беше цялото НАТО зад гърба на Украйна наистина всичко щеше да е свършило за 3 дни. Не чакайте бе, бийте се, войната си е ваша, не на САЩ! Не те ли срам само да просиш и да цивриш за помощ отвън бе зелен? Поне малко мъжко досойнство нямаш ли бе? 4-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    21:30 23.04.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    80 13 Отговор
    Зеленият ще има вече и златна баня!!

    21:30 23.04.2026

  • 9 Българин

    84 13 Отговор
    Защо трябва заради Украйна,която не иска да спира войната,да страда цяла Европа?...В ЕС няма нито един читав,срам и позор е.ЕС рухва.

    Коментиран от #28, #36

    21:31 23.04.2026

  • 10 нерез надарен

    63 10 Отговор
    Вид и характер на вещица.

    21:31 23.04.2026

  • 11 Така Така

    73 14 Отговор
    Тази война е безсмислена за ес само харчат пари и нищо в замяна няма да получат. Русия няма да се спре докато не победи и така и трябва

    Коментиран от #34, #84

    21:32 23.04.2026

  • 12 Али

    9 36 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Грешиш
    , няма крачоли, има само един жълто-кафяв памперс.

    21:32 23.04.2026

  • 13 Европа ще подкрепя Украйна до край

    57 11 Отговор

    До коментар #3 от "Имате интелектуален напредък!":

    До нейния край

    Коментиран от #27, #51

    21:33 23.04.2026

  • 14 Подкрепяйте но от вашите банкови сметки

    62 10 Отговор
    От нашите данъци не желаем и стотинка да отиде при корумпираните наркомани.
    И това на изборите ще го разберете по трудния начин точно като българските парти които без референдум ни вкараха в еврозоната и изпълняваха желанията на брюкселските

    21:33 23.04.2026

  • 15 Европа подкрепяла Украйна

    55 12 Отговор
    Не европейските народи, а европейските бюрократи, подкрепят Украйна. Защо не направят референдуми за да разберат какво наистина народите мислят за тази "помощ", ами чакат следващите избори.

    21:34 23.04.2026

  • 16 Урсула фон дер Лайен, председател

    13 45 Отговор
    Кая е даскалица, не дипломат ☝️
    Русия ще понесе цялата отговорност и плати всяка капка кръв, следствие безумната си война !!!
    След изплащане на Репарации може обсъдим сваляне на санкциите срещу връщане на цялата украинска територия, включая Крим. Инак връщам Русия в каменната ера 😁

    Коментиран от #50

    21:34 23.04.2026

  • 17 Европа

    46 11 Отговор
    ще подкрепя укра,докато не ви изгонят хората с камъни и тояги,гнусни ли бе рас ти!

    21:34 23.04.2026

  • 18 Сатана Z

    27 12 Отговор
    Кая Каласссс

    Май ли беше или юни...
    Май ли беше или юни...
    Хич не помня аз биля,
    Га ме срещна и ми рече:
    вър да пием по една боза.
    Докат лочихме бузъта,
    докат смучихме лакуня,
    ти ме гледаше либовно,
    аз та гледах кат уфца.
    Под липите падат круши,
    там се либят двама души

    21:35 23.04.2026

  • 19 Точен

    48 13 Отговор
    Не знам кой ще победи, но украйна ще загуби...

    Коментиран от #22, #32, #41

    21:36 23.04.2026

  • 20 Раковски

    11 38 Отговор
    Путин никога няма да разбере безсмислието, понеже той няма с какво да мисли. Затова трябва да се отнесете по-грубо с него.

    Коментиран от #26

    21:36 23.04.2026

  • 21 А ГДЕ

    29 10 Отговор
    Кая Калната ?

    21:37 23.04.2026

  • 23 ЩОМ ТАЗИ ГАРГА

    50 12 Отговор
    Е ПЪРВИ ДИПЛОМАТ НА ЕС,ТО ЗНАЧИ АЗ СЪМ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

    21:38 23.04.2026

  • 24 Само така

    12 17 Отговор
    Цар Плъх сам се навря в ъгъла на международната политика и няма полезен ход!

    21:39 23.04.2026

  • 25 Гориил

    33 10 Отговор
    Никоя европейска държава вече не е глобален играч. Русия подкрепя Иран и му предоставя най-голямата помощ в историята на войните в Близкия изток.Това прави Европа пленник и заложник на Москва.

    Коментиран от #98

    21:39 23.04.2026

  • 27 Хахахаха

    12 39 Отговор

    До коментар #13 от "Европа ще подкрепя Украйна до край":

    Украйна сега е по-силна, от колкото в началото на войната, а рашата сега е много по-слаба от колкото в началото на войната.

    Коментиран от #48

    21:40 23.04.2026

  • 28 Българин

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    И дано!!!

    21:40 23.04.2026

  • 29 Kaлпазанин

    37 10 Отговор
    Кой и как може да търпи тези патки и този евреин ,да закопават Ес

    21:40 23.04.2026

  • 30 Ти си

    35 11 Отговор
    Никога не съм харесвал хора които говорят и вземат решенията от мое име и харчат общите пати без някой да ги е упълномощава за това ......

    21:40 23.04.2026

  • 31 хаха 🤣

    10 20 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за местене 🤣

    21:40 23.04.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    12 23 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    "..украйна ще загуби.."

    Правда..
    Украйна ще загуби РФ като свой съсед.
    Ще има граница с Китай и Финландия 😁

    Коментиран от #66

    21:40 23.04.2026

  • 33 Никой

    23 9 Отговор
    Веднага ще потънат - като вода, изсипана в пясъците на пустинята Сахара.

    Нищо не стига до народа на Украйна - а се краде.

    21:41 23.04.2026

  • 34 Хахахаха

    11 15 Отговор

    До коментар #11 от "Така Така":

    Най-безсмисленото изхарчени пари на ЕС са субсидиите за България! Милиарди, потънали някъде.

    Коментиран от #44, #46

    21:41 23.04.2026

  • 35 Тома

    28 9 Отговор
    Не знам Путин дали ще разбере но народите от ЕС разбраха защо жизнения стандарт им падна и цените се вдигнаха в пъти

    21:41 23.04.2026

  • 36 Няма как Украйна да спре война

    14 16 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    която не е започнала. Войната се спира от този, който я е започнал. Вие съвсем се объркахте в ситуацията :)

    Коментиран от #107

    21:42 23.04.2026

  • 38 Култура Миянко

    24 10 Отговор
    Абе добрите хора от ЕС що не помагат на Иран срещу непредизвиканата американскоизраелска агресия,що не помагат на Ливан,що не помагат на палестинците ?

    Коментиран от #89

    21:43 23.04.2026

  • 39 Луд Скайуокър

    22 9 Отговор
    И какво казва тая - вийна до последния украинец и помощи до последния евроцент !

    Коментиран от #47

    21:43 23.04.2026

  • 40 Диана

    9 22 Отговор
    Зеленски грее като слънце над Европа и стопля добротата и свободата в нашите сърца. В същото време е безстрашен и невероятно умел пазител и защитник на нашия мир и живот. Дълбок поклон! Благодаря ви, г-н Президент!

    Коментиран от #57, #77

    21:43 23.04.2026

  • 41 След като няма как

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    Русия да спечели, значи, че няма как Украйна да загуби. :)

    21:43 23.04.2026

  • 42 Фгхй

    19 9 Отговор
    Луд ( в случая лудА ) умора немма
    Луда от злоба женичка

    21:44 23.04.2026

  • 43 акъл да имаше

    20 8 Отговор
    Патка ,просто патка

    21:44 23.04.2026

  • 44 Хахахаха

    12 8 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Ти къв келепир видя от евросубсидиите,освен Боко,Пеевски и олигарсите около тях , бре дрррт мин.дилл

    21:45 23.04.2026

  • 45 Гориил

    18 10 Отговор
    Германия е наказана и лишена от последния си източник на евтин петрол.Кая Калас не е съгласна с идеята, че България е относително стабилна и има евтин газ.

    Коментиран от #81

    21:45 23.04.2026

  • 46 Румен Радев, политик

    9 15 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    С получените милиарди от ЕС, България снабдява Украйна с муниции, дронове, оръжия които насипват руските канчета ☝️

    Коментиран от #60

    21:45 23.04.2026

  • 47 С финансовите възможности на Европа

    8 11 Отговор

    До коментар #39 от "Луд Скайуокър":

    19 трилиона годишен приход, със сигурност ще е до последния руснак.

    Коментиран от #59, #63

    21:45 23.04.2026

  • 48 Хехехе

    21 9 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    И твоят и моят европейски джоб,са по-празни,отколкото началото на войната...!
    Урсула усърдно се погрижи за това,наливайки милиарди безотчетни пари,в бездънната каца-,,Украйна"...!

    Коментиран от #64

    21:45 23.04.2026

  • 49 Факт

    10 17 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    21:46 23.04.2026

  • 50 Асока Тамо

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    И как ще стане това моля ? Особено теорията ти за връщането на Русия в каменната Ера.

    Коментиран от #72

    21:46 23.04.2026

  • 51 ПРАВ СИ...!

    18 9 Отговор

    До коментар #13 от "Европа ще подкрепя Украйна до край":

    Европа ще подкрепя Украйна до край...-
    ...до последният Украинец...!

    21:47 23.04.2026

  • 52 Това

    5 10 Отговор
    е едно добро решение.Торта на света,трябва да се зарови дълбоко,за да не мирише и трови човешкия свят.

    21:47 23.04.2026

  • 53 1111

    13 8 Отговор
    Аз, ако съм на руснаците - нямаше да пусна петрола...

    Коментиран от #62

    21:47 23.04.2026

  • 54 Емил Стефанов

    19 10 Отговор
    Малоумна прибалтийска проститутка.

    21:47 23.04.2026

  • 55 Розовото пони Путин 🦄

    10 15 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    И аз съм неббинарен от Руския прайд, но даже ме избраха за президент. 🦄👬😂

    21:47 23.04.2026

  • 56 Гориил

    3 17 Отговор
    Европа може да бъде богата и просперираща. Но Москва няма да го позволи.

    Коментиран от #96

    21:47 23.04.2026

  • 57 Надда Ренн

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "Диана":

    Димитре,сега и Диана ли стана бе муци ,край нямат метаморфозите ти .Нали знаеш ,че аз редовни си те топля с моя симпатяга Реотанчо ?

    21:47 23.04.2026

  • 58 Българин

    14 10 Отговор
    Европа се управлява от слабоумници! Тях не ги интересува войната, тях ги интересува кражбата от 90 - те милиарда!

    Коментиран от #67

    21:48 23.04.2026

  • 59 Урсула фон дер Лайен, председател

    8 13 Отговор

    До коментар #47 от "С финансовите възможности на Европа":

    "...със сигурност ще е до последния руснак...."

    Няколко руснака ще оставим да въртят кранчетата с газа и вадят нефт. Не бъди стюпид, битте ☝️😁

    21:48 23.04.2026

  • 60 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Румен Радев, политик":

    Ако е така, то значи са добре оползотворени.

    21:49 23.04.2026

  • 61 Абе Кайо Върховна

    15 12 Отговор
    Той Путин отдавна ви набива в празните картуни че тая война е безмислена, ама йок, докато не съсипете окончателно Европа и Украйна , няма май да мирясате!!!

    Какво спечелихте като отказахте Минските? Ами като накарахте Зеленски да откаже почти подписаното Истанбулско за мир, без даже претенции за територии??! Че дори и последното предложение на Путин!?

    Всъщост питам по-скоро за народите ма Европа и Украйна!

    Коментиран от #68, #71, #79

    21:50 23.04.2026

  • 62 Унгария да му

    8 11 Отговор

    До коментар #53 от "1111":

    мисли. Никой друг не се интересува от руски петрол. :)

    21:50 23.04.2026

  • 63 Луд Скайуокър

    9 8 Отговор

    До коментар #47 от "С финансовите възможности на Европа":

    Ще ми е много интересно за каква финансова мощ на Европа говориш като дълга и по БВП е 88,5% !
    Това нещо не ми изглежда много яко.

    Коментиран от #76

    21:50 23.04.2026

  • 64 Хахахаха

    10 18 Отговор

    До коментар #48 от "Хехехе":

    Най-празни са руските джобове. За това трябва да им помогнем да се избавят от кремълската хунта! Все пак са братушки и чакат нашата помощ в борбата с кремълския нацизъм.

    Коментиран от #87

    21:51 23.04.2026

  • 66 Тити

    4 11 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти последно се в кой се въплати бе пеннн деллл недокуаттен ,Костадинов или В.Путин

    21:51 23.04.2026

  • 67 Гориил

    3 8 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Те са загрижени за щедрите пенсии и златните парашути.

    21:51 23.04.2026

  • 68 Хахахаха

    8 13 Отговор

    До коментар #61 от "Абе Кайо Върховна":

    Като войната е безсмислена, путлера защо я води?

    21:52 23.04.2026

  • 69 Кая Калас

    7 14 Отговор
    Русия може да се изправи пред повторение на болшевишката революция от 1917 г., освен ако не предприеме спешни стъпки за справяне с нарастващото недоволство, предупреди лидерът на комунистическата партия в страната.

    21:52 23.04.2026

  • 70 Комсомол

    15 6 Отговор
    първата европейска комсомолска секретарка. Погледът й безумен, мислите й объркани. 90 милиарда за доказано крадливите урки

    21:53 23.04.2026

  • 71 Путин кога се сети, че

    9 11 Отговор

    До коментар #61 от "Абе Кайо Върховна":

    войната е безсмислена, след като видя, че никога няма да може да сложи проруска власт в Украйна. Трябваше по-рано да го знае това и да не атакува. Явно руското разузнаване е виновно за тази фатална грешка на Путин. И ако приемем, че Путин е глупав и чак на 5 тата година е разбрал, че войната е безсмислена, защо не я спира ?:)))

    Коментиран от #85

    21:53 23.04.2026

  • 72 Урсула фон дер Лайен, председател

    9 15 Отговор

    До коментар #50 от "Асока Тамо":

    ".. как ще стане това моля ?..."

    Не ще стане, вече е !!!☝️
    Нула образование, нула интернет, нула технологии, нула АвтоВаз. Руснака е в каменната ера и без западните технологии е обречен там да си умре.

    21:53 23.04.2026

  • 73 Българин

    7 6 Отговор
    Ако беше Бойко за външен министър не есъто, веднага щеше да склони глава пред Путин и всичко щеше да се нареди. Обаче урсулата сложи тая кикимора и тя не ще да се предава!

    Коментиран от #92

    21:53 23.04.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    7 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #83

    21:55 23.04.2026

  • 75 Гориил

    8 7 Отговор
    По този начин естонската фурия заплашва бъдещото правителство на Радев.Да уплашиш до смърт.

    21:55 23.04.2026

  • 76 Дълга няма никакво

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "Луд Скайуокър":

    значение, важен е прихода.

    21:55 23.04.2026

  • 77 Дзак

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Диана":

    Много поздрави!

    Коментиран от #80

    21:55 23.04.2026

  • 78 Смях в залата

    8 11 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    Коментиран от #90

    21:56 23.04.2026

  • 79 Народите на Европа и Украйна

    7 6 Отговор

    До коментар #61 от "Абе Кайо Върховна":

    накрая ще им извадят спечеленото от процентите през отверстията и ще разберат "смисъла"

    21:57 23.04.2026

  • 80 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #77 от "Дзак":

    Поредна интрига!

    21:57 23.04.2026

  • 81 Такова нещо като евтин петрол

    8 5 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    не съществува. Цените на петрола се определят от международните борсови цени.

    21:57 23.04.2026

  • 82 Чики-Рики

    8 7 Отговор
    Значи,до просешка тояга на ,, отрудения, европейски,,народец,,! Струва ми се,не е особено далече , момента в който Владимир Владимирович ще ви ,,натисне,, копчето и един по една ще сте ,,трудни,, за рисуване! Жалкото е,че почти цяла Европа ще усети от неговата,, щедрост,,!

    21:58 23.04.2026

  • 83 Пиночет

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    И ти откак си излекува май сълла в дир.ника пускаш ли отново ?Да знам да почистя и смажа инструмента .

    21:58 23.04.2026

  • 84 не може да бъде

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Така Така":

    Всъщност изказването на г-жа Калас преведено на недипломатичен език означава е сегашното ръководство на ЕС водейки се от собствени изкривени представи за реалността е приело за своя съдба да срути ЕС заедно с Киев !?Браво много умно приветствам!?

    21:58 23.04.2026

  • 85 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор

    До коментар #71 от "Путин кога се сети, че":

    "...руското..."

    Руско - това е ключът към всички руски и човешки неволи. Към каквото и да прибавиш тази думичка Руско - пиши го бегало ☝️

    21:59 23.04.2026

  • 86 Хо-ха-ха

    10 6 Отговор
    А какъв е смисъла ЕС да поддържа Украйна?

    Коментиран от #91, #105

    22:00 23.04.2026

  • 87 Хахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахаха":

    Празна е кухата тии небинарна либерастска крррТуНа 🤣🤣🤣

    22:00 23.04.2026

  • 88 Пеньо лудия

    7 9 Отговор
    В този момент путин чете речта на Калас с навлажнени глаза и треперещи кунки, абе направо му са такова мaйката!

    22:00 23.04.2026

  • 89 койдазнай

    7 10 Отговор

    До коментар #38 от "Култура Миянко":

    ЕС помага на Ливан, като за последните 11 години са предоставили 7 млрд евро.
    ЕС помага и на палестинците, катопомощт е за 2,3 млрд за последните 3 години.

    Коментиран от #93

    22:01 23.04.2026

  • 90 Гориил

    13 8 Отговор

    До коментар #78 от "Смях в залата":

    Не си правете илюзии и не изпадайте в еуфория.Украйна е криза, контролирана от Москва и целяща отслабване и изчерпване на ресурсите на Европа.Москва предупреди, че удар срещу Европа може да бъде извършен от всяка точка на земното кълбо.И това се случи.

    Коментиран от #99

    22:02 23.04.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    8 10 Отговор

    До коментар #73 от "Българин":

    "... урсулата сложи тая кикимора и тя не ще да се предава!.."

    Урсула е БОГИНЯ ☝️
    Една Урсула да имах в правителството, Русия щеше цъфне и върже !!! 😁

    22:04 23.04.2026

  • 93 Култура Миянко

    5 6 Отговор

    До коментар #89 от "койдазнай":

    Предостави ли са култура ми Янко.На Иран какво предоставиха ?

    22:06 23.04.2026

  • 94 Дзак

    4 5 Отговор
    Много невменяеми попиват и копират безумните изказвания на водещите политици!

    22:06 23.04.2026

  • 95 1111

    4 5 Отговор

    До коментар #91 от "Русуфил хардлайнaр":

    Корейците бяха в Курск, бе папур!

    22:06 23.04.2026

  • 96 Хо-ха-ха

    7 6 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Не Москва, Лондон няма да позволи.

    22:08 23.04.2026

  • 97 да се молим

    13 8 Отговор
    да се молим на бог дотогава русия да превземе украйна че европа да не платят тази помощ и да се отървем от тези украински просяци дето по целият свят просят пари тръгнали на война голи и боси простаци ние ли сме виновни че са нарушили минският договор

    22:15 23.04.2026

  • 98 ЕС си е много добре.

    7 8 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Но Русия претърпя стратегическа геополитическа катастрофа. Като добавим и огромните финансови загуби и огромния брой жертви, загинали напълно безсмислено, руската катастрофа става пълна .

    22:16 23.04.2026

  • 99 Трябва да ви кажа,

    7 10 Отговор

    До коментар #90 от "Гориил":

    че се намирате в огромна заблуда. Русия се намира във фалит и окаяно положение на фронта. Не може да помогне на себе си, камо ли да влияе по някакъв начин на ЕС. Русия просто сама се закопа, от глупост.

    22:18 23.04.2026

  • 100 Ами кога

    6 6 Отговор
    ще разберете, че източвате Европа в посока САЩ и си тъпчете сметките с милиони за да има война в Украйна и не всеки е глупак и не вижда това!

    22:24 23.04.2026

  • 101 загрижен

    6 8 Отговор
    Проблема е какво ще ги правим тези руснаци като започнат да се евакуират към България? Трябва да се приеме закон ограничаващ приемането на РуZки бежанци. Трябва да се приемат само жени до 35 годишна възраст по хуманитарни причини.

    Коментиран от #113, #125

    22:25 23.04.2026

  • 102 Заю Баю

    8 5 Отговор
    абе щете нещете ще купувате Руски петрол иначе мангизи няма топла вода няма бензин няма тор няма а как ще ви вървят производствата вие решете.

    Коментиран от #103

    22:26 23.04.2026

  • 103 След приключване на войната,

    5 5 Отговор

    До коментар #102 от "Заю Баю":

    вероятно ще може и това да стане, ако се сключат нови договори с новата власт в Русия. Стига тя да е одобрена от ЕС.

    Коментиран от #106, #108

    22:28 23.04.2026

  • 104 Заю Баю

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "защо":

    Зеленски вярва в друг Бог. Хората му казват сатанчо.

    22:29 23.04.2026

  • 105 Няма друг начин за постигане

    6 6 Отговор

    До коментар #86 от "Хо-ха-ха":

    на дълготраен мир в региона, освен снабдяване на Украйна със средства за оръжейно производство. Видя се, че с преговори няма да стане.

    Коментиран от #110, #111

    22:30 23.04.2026

  • 106 А ще има ли ЕС

    8 6 Отговор

    До коментар #103 от "След приключване на войната,":

    Че както е тръгнало, урсулите ще го довършат ако продължават така!

    22:30 23.04.2026

  • 107 Войната

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Няма как Украйна да спре война":

    започна 2014. Ако си проспал годините прочети информирай се преди да пишеш глупости.

    22:31 23.04.2026

  • 108 Заю Баю

    5 5 Отговор

    До коментар #103 от "След приключване на войната,":

    Сънищата са безплатни!

    22:34 23.04.2026

  • 109 две кокошки

    9 5 Отговор
    две командват и доят 500 мин заспали европейци

    22:37 23.04.2026

  • 110 Троленето и реалността

    5 3 Отговор

    До коментар #105 от "Няма друг начин за постигане":

    са две различни понятия!

    22:38 23.04.2026

  • 111 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #105 от "Няма друг начин за постигане":

    Да бяха питали НВ В Путин дали ще позволи да има военни заводи на територията на Осрайна ?

    22:39 23.04.2026

  • 112 Юлия

    8 5 Отговор
    Какъв дипломат е тая мисирка от снимката?!

    22:39 23.04.2026

  • 113 Тити

    1 6 Отговор

    До коментар #101 от "загрижен":

    Епилирай си г300 че чеченците ги харесвали такива гладички ,да се целят по точно в мерника 🎯.

    22:41 23.04.2026

  • 114 Путин като ви метне 100 мегатона

    6 5 Отговор
    Ще разберете че тези 90млрд не мога да сапрат изпарението ви

    22:47 23.04.2026

  • 115 Кая си отмъщава

    5 4 Отговор
    Като дете от фашистко семейството до десет годишна възраст е била интернирана в Сибир. Дядо и е бил есесовец. Надзирател и палач в лагер на смъртта.

    22:52 23.04.2026

  • 116 Иванов

    4 4 Отговор
    Кая Калас пак се е нафиркала с водка и незнае какво говори мисли кои ще иго ту,,,:

    22:57 23.04.2026

  • 117 Перо

    4 5 Отговор
    Това опростачено същество, изтъкано от омраза не трябваше да бъде допускано до тази длъжност, да вкарва стари вътрешносъветски вражди и да разлага ЕС от вътре с раздори и финансово обременяване на съюза, заради страни от третия свят с ционистки режими!

    23:02 23.04.2026

  • 118 хаха

    3 1 Отговор
    Тръмп го подкрепи. Рубио и Ванс отлетяха за Будапеща, за да водят кампания за него. Виктор Орбан така или иначе загуби с голяма разлика.
    Корупцията вече излиза наяве. Новоизбраният министър-председател на Унгария Петер Мадяр разкри тази седмица, че правителството на Орбан е пилело унгарски пари от данъци, за да финансира Консервативната конференция за политически действия (CPAC) на Тръмп в продължение на години. Мадяр го нарече „престъпление“, което „ще трябва да бъде разследвано“. Новото правителство незабавно спира всяко финансиране.

    Как е бе корумпирани кухороги ватнишки подлоги?

    Коментиран от #119

    23:05 23.04.2026

  • 119 Хахаха!🎺🥳😀

    0 4 Отговор

    До коментар #118 от "хаха":

    Мадяр е пътник за САЩ. Ще играе сантасе с Мадуро.

    23:19 23.04.2026

  • 120 Абе,

    1 4 Отговор
    Кая и Зеленски на руски ли си говорят?

    23:25 23.04.2026

  • 121 Гичка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ееееееее":

    Бе тая е говорителката бе, смотльо.

    23:57 23.04.2026

  • 123 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Колкото и да мисля,напъвам(без останалото) не мога да измисля по ТЪП израз от заглавието.

    01:34 24.04.2026

  • 124 Бай Хой

    0 0 Отговор
    По на далавера е да си купиш фабрика на 9 септември 1944 г. Отколкото Украина в ЕС....

    01:39 24.04.2026

  • 125 Яш ми

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "загрижен":

    Не се кахари ,за такива като тебе баба Меркел внесе талибани,те не подбират пол и възраст ,ше те огрее...

    01:45 24.04.2026

