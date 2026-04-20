В застой! Корабоплаването през Ормузкия проток остава блокирано

20 Април, 2026 15:16, обновена 20 Април, 2026 16:25 2 189 21

Междувременно примирието между Съединените щати и Иран изглежда застрашено

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Корабният трафик през Ормузкия проток днес остава практически в застой, като за 12 часа бе отчетено преминаването на едва три плавателни съда, показват данните в платформи за наблюдение на корабоплаването, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Танкерът за нефтопродукти "Неро", който е под британски санкции за дейности, свързани с руски нефт, е напуснал Персийския залив и е преминал през пролива, показват сателитни снимки на специалистите по анализ на данни SynMax и данни за проследяване от платформата Kpler.

Два други кораба – танкер за химикали и танкер за втечнен нефтен газ (LPG) – са влезли днес в Персийския залив през критичния воден път поотделно, показват данните.

Над 40 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през изминалия уикенд, от които в събота – рекордните 37, сочат изчисленията на ТАСС въз основа на данни от системи за мониторинг на морския транспорт.

На 18 април Ормузкия проток са пресекли 37 кораба, което е рекорд от началото на ескалацията на конфликта в региона. До това най-голям брой е бил отчетен на 14 април – 16 преминали кораба. На 19 април до момента на обявяването за възобновяване на блокирането на Ормузкия проток, осем кораба са успели да го пресекат.

По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи морската блокада на Ислямската република до сключването на окончателно споразумение между страните. След това Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщиха, че Иран е затворил протока до пълното вдигане на морската блокада от страна на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бликорано е

    6 4 Отговор
    верно

    15:18 20.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 10 Отговор
    "...остава бликорано..."

    Абе таваришчите във Факти ПЯТЬ года езика български не можаха се научат ☝️😁

    15:19 20.04.2026

  • 3 Инвестор УС

    4 12 Отговор
    Тръмп каза "отворен завинаги". Брента се връща към нормални цени.

    Коментиран от #5

    15:20 20.04.2026

  • 4 Тръмплин

    20 5 Отговор
    - Абе, аз нели го отворих завинаги?

    15:21 20.04.2026

  • 5 бензинджия

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Инвестор УС":

    Нищо, нищо. На колонката пак ще ви е по 1,80 на литър.

    15:22 20.04.2026

  • 6 Факти

    4 12 Отговор
    Радев каза, че ще го отблокира и цените ще паднат.

    Коментиран от #9

    15:25 20.04.2026

  • 7 хаха

    13 5 Отговор
    Пълни глупости! пеДоналд каза, че протокът е отворен завинаги...

    На вас ли ще вярвам или на него а?

    15:44 20.04.2026

  • 8 Швейк

    13 3 Отговор
    Лицето Доналд ще пръдне и ще го отблокира.

    15:54 20.04.2026

  • 9 Абсолютно

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Ама само за тези отслужили или о.з.зкпч

    16:03 20.04.2026

  • 10 Ако

    12 4 Отговор
    САЩ не могат да го отворят, никой не може. Нека експертите или пък изкуственият интелект да кажат какви ще са последствията, какво ни очаква.

    16:22 20.04.2026

  • 11 ТРЪМП СТРАШНИИ

    3 9 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката.

    16:27 20.04.2026

  • 12 Ами

    11 3 Отговор
    Банкерите ще държат цените на петрола високи. Нищо чудно и допълнителен ръст да има през следващите няколко седмици.
    Никой няма да отстъпи. Вече при сухопътна инвазия инфлацията ще излезе извън контрол.

    16:28 20.04.2026

  • 13 Хаха

    11 3 Отговор
    Миналата седмица си заредих колата,лошо ми стана от цените

    Коментиран от #16

    16:29 20.04.2026

  • 14 Евреите

    13 2 Отговор
    няма да се откажат току така. От десетилетия се опитват да вкарат САЩ в този батак. За тях това е шестица от тотото.

    16:30 20.04.2026

  • 15 ТРЪМП СТРАШНИИ

    3 8 Отговор
    Давайте УРАНА, че след два дена ви почвам.

    16:37 20.04.2026

  • 16 Така де

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Щофьорлъка не е за мизерници

    16:38 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хутите се подиграват на САЩ

    0 2 Отговор
    Хутите се подиграват на САЩ: Пълен провал! Съгласиха се на примирие с Техеран от пълно отчаяние
    ДААА НА ФАНАТИЦИТЕ БОЯТ ИМ ИДВА ВИНАГИ МАЛКО. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ОБРАТНАТА СИТУАЦИЯ.

    17:23 20.04.2026

  • 19 Васил

    4 3 Отговор
    Иранците ако нямат приходи от нефт и газ няма да изкарат и до края на месеца те са 90 милиона.

    17:44 20.04.2026

  • 20 Краварите

    2 3 Отговор
    Да се омитат.дончо е полудял.

    17:48 20.04.2026

  • 21 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Скоро ми струва че пак ще стане интересно

    17:55 20.04.2026

