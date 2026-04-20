В застой! Корабоплаването през Ормузкия проток остава блокирано

Корабният трафик през Ормузкия проток днес остава практически в застой, като за 12 часа бе отчетено преминаването на едва три плавателни съда, показват данните в платформи за наблюдение на корабоплаването, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
Танкерът за нефтопродукти "Неро", който е под британски санкции за дейности, свързани с руски нефт, е напуснал Персийския залив и е преминал през пролива, показват сателитни снимки на специалистите по анализ на данни SynMax и данни за проследяване от платформата Kpler.
Два други кораба – танкер за химикали и танкер за втечнен нефтен газ (LPG) – са влезли днес в Персийския залив през критичния воден път поотделно, показват данните.
Над 40 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през изминалия уикенд, от които в събота – рекордните 37, сочат изчисленията на ТАСС въз основа на данни от системи за мониторинг на морския транспорт.
На 18 април Ормузкия проток са пресекли 37 кораба, което е рекорд от началото на ескалацията на конфликта в региона. До това най-голям брой е бил отчетен на 14 април – 16 преминали кораба. На 19 април до момента на обявяването за възобновяване на блокирането на Ормузкия проток, осем кораба са успели да го пресекат.
По-рано министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи морската блокада на Ислямската република до сключването на окончателно споразумение между страните. След това Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщиха, че Иран е затворил протока до пълното вдигане на морската блокада от страна на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Абе таваришчите във Факти ПЯТЬ года езика български не можаха се научат ☝️😁
5 бензинджия
До коментар #3 от "Инвестор УС":Нищо, нищо. На колонката пак ще ви е по 1,80 на литър.
15:22 20.04.2026
На вас ли ще ми вярвам или на него а?
До коментар #6 от "Факти":Ама само за тези отслужили или о.з.зкпч
12 Ами
Никой няма да отстъпи. Вече при сухопътна инвазия инфлацията ще излезе извън контрол.
16:28 20.04.2026
До коментар #13 от "Хаха":Щофьорлъка не е за мизерници
18 Хутите се подиграват на САЩ
ДААА НА ФАНАТИЦИТЕ БОЯТ ИМ ИДВА ВИНАГИ МАЛКО. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ОБРАТНАТА СИТУАЦИЯ.
