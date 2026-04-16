Най-малко 18 души бяха убити при руските удари в различни части на Украйна

Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 - ранени, при масираните руски въздушни удари в цяла Украйна през изминалата нощ, предаде ДПА, позовавайки се на представители на украинските власти, пише БТА.
Русия предприе поредица от атаки срещу няколко области в Украйна, написа украинският президент Володимир Зеленски в "Екс", позовавайки се на Военновъздушните сили на Украйна. Той посочи, че през вчерашния ден и през изминалата нощ руските сили са използвали близо 700 безпилотни летателни апарата. През нощта са били изстреляни и 19 балистични ракети, както и крилати ракети, подчерта той, като по-голямата част от балистичните оръжия са били насочени срещу столицата Киев.
"Русия залага на война и отговорът трябва да бъде точно такъв: трябва да защитим човешките животи с всички налични средства и също така трябва да упражним натиск в името на мира с пълна сила", написа Зеленски.
Атаките последваха обявяването по-рано тази седмица на нови споразумения за предоставянето на военна помощ на Украйна.
Зеленски благодари на Германия, Норвегия и Италия за споразуменията в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана и заяви, Киев работи и с Нидерландия за осигуряване на допълнителни доставки.
Пристанищният град Одеса в Южна Украйне беше тежко засегнат, като ръководителят на военна администрация на града Сергий Лисак съобщи за най-малко девет загинали и 23 ранени в резултат на няколко вълни от ракетни атаки и нападения с дронове. При ударите са нанесени щети и на критичната инфраструктура, пристанището и жилищни сгради.
В Киев прокуратурата съобщи, че четирима души, включително 12-годишно момче, а най-малко 54 са ранени при бомбардировките. Повредени са жилищни блокове, къщи, хотел, офис сграда, автокъща, бензиностанция и търговски център, се посочва в изявлението.
Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да останат в убежища, тъй като града е бил подложен на поредица от атаки.
Журналисти от "Киев Индипендънт" (Kyiv Independent) съобщиха за множество експлозии на фона на ракетните атаки срещу украинската столица.
Службите за спешна помощ спасиха дете от развалините на повреден при ударите жилищен блок. Детето и майка му получават медицинска помощ.
В Днепропетровска област четирима души загинаха, а 34 са ранени при руски атаки с дронове, артилерия и ракети, съобщи шефът на областната военна администрация Олександър Ханжа.
В Харковска област губернаторът Олег Синегубов съобщи за един загинал и шестима ранени в град Мерефа в резултат на удари с дронове.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обвини Москва, че цел на въздушните удари са станали екипите, които са пристигнали първи на мястото на атаките. "Руските въоръжени сили умишлено нанесоха повторни удари по украинските служби за спешна помощ, точно когато екипите за спешна помощ пристигаха, за да спасяват човешки животи", написа Коща в "Екс". "Военната агресия, извършена от Русия срещу Украйна, се провали, и затова тя избира да тероризира умишлено мирни граждани", подчерта той и добави, че "Русия трябва да спре тази война на терора".
В руския Краснодарски край на брега на Черно море губернаторът Вениамин Кондратиев съобщи за две деца - на 5 и 14 години, които са загинали при украински атаки с безпилотни летателни апарати. Той уточни, че при ударите са ранени седем души.
В Туапсински район е било обявено извънредно положение.
Отломки от дронове са повредили жилищни сгради, две образователни институции и музикално училище, а също така са паднали и на територията на фабрика в пристанищната зона, уточни Кондратиев.
Той уточни, че отломките от дронове са предизвикали и пожар на граждански кораб в Новоросийск, но добави, че той бързо е бил потушен.
Пристанищата в Новоросийск и Туапсе са най-важните за руския износ на петрол в Черно море. В Туапсе се намира и голяма нефтопреработвателна рафинерия.
Министерството на отбраната в Москва съобщи, че са били отблъснати над 200 украински атаки с дронове срещу руски цели. То описа руските нападения срещу Украйна като отговор на "терористични атаки" от страна на Киев.
Руското министерство на отбраната уточни, че ударите с ракети и дронове са били насочени срещу украински терминал за контейнери, складове за бронирана техника и подземни комплекси, използвани за тестване на роботика.
Твърденията не могат да бъдат проверени чрез независим източник, отбелязва ДПА.
Съюзниците на Киев потвърдиха вчера непрекъсната си подкрепа за Украйна по време на среща в Берлин на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата "Рамщайн".
Великобритания обеща да предостави на Украйна 120 000 безпилотни летателни апарата и помощ в размер на 1 милиард долара за борбата срещу Русия.
Министерството на отбраната на Русия отговори с остра критика и публикува адресите на оръжейните компании, намира се в Европа.
19:35 16.04.2026
19:35 16.04.2026
Коментиран от #12
19:35 16.04.2026
19:37 16.04.2026
6 Росен Болхариев
19:41 16.04.2026
7 спиро
19:41 16.04.2026
8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
а на България и българите,......да вървят нищо хубаво не съм видял от такова гадно отвратително клеветническо и интригантско племе и ще се изплюя в лицето на българите
Коментиран от #18
19:42 16.04.2026
19:44 16.04.2026
19:45 16.04.2026
Коментиран от #13, #15, #36
19:49 16.04.2026
До коментар #3 от "МАЙДАН":Новите военни игри на Путин: Руски деца се обучават да станат "щурмоваци"Но в Русия границата между детството и военната подготовка изглежда се променя.
Новите инициативи показват, че военните дейности стават част от ежедневието на някои ученици.
Бойни игри
Студенти в Санкт Петербург участват в състезания за "щурмоваци" като част от националните военно-патриотични игри "Зарница 2.0",
Инициативата е организирана от подкрепяната от Кремъл младежка група "Движение на Първите" и включва ученици от средно училище до технически университети.
Коментиран от #24
19:50 16.04.2026
До коментар #11 от ".....":ЕС купува двойно повече от Русия, според световната статистика, публикувана преди дни. Залъгват робите със санкции, а пълнят гушката на Русия.
Коментиран от #19, #54
19:52 16.04.2026
19:52 16.04.2026
19:53 16.04.2026
19:53 16.04.2026
До коментар #8 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ще се наiграеш ...
19:53 16.04.2026
До коментар #13 от "Санкции, манкции":То защото много купуват от Русия, тя затова фалира и продава Държавния си резерв :)))
Коментиран от #23, #28, #29
19:55 16.04.2026
19:55 16.04.2026
19:55 16.04.2026
19:57 16.04.2026
До коментар #19 от "Глупости":фалира ЕС. Затваря заводи, съкращава служители
Коментиран от #34
19:58 16.04.2026
До коментар #12 от "дядо дръмпир пише на просийски идееот":Духльо нас💩ан , бъркаш раша с 404 👌
Пълно е с спер🤮ояди 👌
19:59 16.04.2026
Демилитаризирани са няколко самолети F-16 и Mirage, заедно с летателения им състав.
19:59 16.04.2026
19:59 16.04.2026
20:00 16.04.2026
28 В грешка си
До коментар #19 от "Глупости":Русия попълва държавния си резерв,за разлика от разпадащата се к0чин@ ес който стремглаво потъва, колкото и лъжи да пишете няма кого да заблудите, Русия върви на горе ес на долу
Коментиран от #38, #49
20:00 16.04.2026
До коментар #19 от "Глупости":а нашият къде е
20:00 16.04.2026
20:03 16.04.2026
20:05 16.04.2026
32 дядо дръмпир-инфо
Последни новини за войната в Украйна в тикера: Русия нанася тежки въздушни удари срещу Украйна. Междувременно Киев съобщава за използването на бойни роботи.
Актуализация, 16:54 ч.: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призоваха за увеличаване на производството на оръжия в Европа. "Трябва да инвестираме повече, да произвеждаме повече и да правим и двете по-бързо", написа фон дер Лайен в онлайн услугата X след среща между двете страни в Брюксел в четвъртък. Освен това, разговорът беше за продължаваща подкрепа за Украйна и защита на критичната инфраструктура, обясни Рюте и в X. Сътрудничеството между двата алианса е "незаменимо", подчерта Рюте. "По-силна Европа означава по-силен НАТО", добави той.
20:06 16.04.2026
20:06 16.04.2026
34 В Русия бият тревога
До коментар #23 от "ГлЮпости,":положението на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.
Коментиран от #39
20:07 16.04.2026
35 дядо дръмпир-инфо
Актуализация, 11:30 ч.: Русия отново удари Украйна с масивни въздушни удари, убивайки поне 16 души и ранявайки над сто други, според украинските власти. Украинската армия съобщи в четвъртък, че 659 дрона и 44 ракети са били изстреляни по Украйна в рамк
20:08 16.04.2026
До коментар #11 от ".....":Русия е икономика номер 1 на Европа в момента. Свиквай нещастник
Коментиран от #45
20:08 16.04.2026
Актуализация, 11:17 ч.: Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че правителството на САЩ няма да удължи изключенията от санкциите срещу руския и иранския петрол. "Няма да подновяваме общия лиценз за руски петрол и общия лиценз за ирански петрол. Имайте предвид, че преди 11 март на водата имаше петрол. Така че всичко е изчерпано," каза Бесент на пресконференция в Белия дом, според доклад в European Pravda.
Актуализация, 10:31 ч.: Председателят на Съвета на ЕС Антониу Кошта осъди последните руски въздушни удари срещу Украйна като "ужасни" и призова за край на войната. "Русия трябва да сложи край на тази война на терор", написа Коста в четвъртък в X. Руската агресивна война срещу Украйна "се провали и затова избира да тероризира цивилни целенасочено."Според украински източници, поне 14 души са били убити и десетки други ранени при масивните руски въздушни удари в четвъртък вечерта. От началото на войната на агресия преди повече от четири години Русия напада Украйна почти всяка нощ със стотици дронове; най-скоро руската армия удължи въздушните си удари до този ден. Коста обяви, че ЕС ще "продължи да увеличава натиска върху Русия" и ще "запази непоколебимата си подкрепа за Украйна". Целта трябва да бъде "всеобхватен, справедлив и траен мир за Украйна".
20:09 16.04.2026
До коментар #28 от "В грешка си":Самата Русия обяви миналата седмица, че се намира в много трудно положение, от което не може да излезе. И това е очаквано. Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма отникъде. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Приходите от петрол са крайно недостатъчни, единственото решение на проблемите е Русия да се стегне и да започне да изгражда нормална икономика като в развитите държави и да реализира приходи от производство. Р
Коментиран от #48
20:11 16.04.2026
До коментар #34 от "В Русия бият тревога":на процъфтяваща икономика,бизнеса бележи успехи във всички посоки а мизерния ес затваря заводи всеки ден
Коментиран от #64
20:11 16.04.2026
40 дядо дръмпир-инфо
Актуализация, 9:52 ч.: Загубите на Русия във войната в Украйна продължават да нарастват. Както пише Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във Facebook, армията на Путин е загубила 1 100 войници през последните 24 часа. Бойците бяха или убити, или ранени. Общите бойни загуби на руските въоръжени сили между 24 февруари 2022 г. и 16 април 2026 г. се оценяват на 1 315 070 военни. Освен това Русия е загубила 11 866 танка, 24 391 бронирани бойни машини и 40 046 артилерийски системи във войната в Украйна.Уведомление за прозрачност
Информацията, обработвана тук, идва от новинарски агенции и международни източници, но също и от воюващи страни във войната в Украйна. Информацията не може да бъде независимо проверена.
20:12 16.04.2026
Първоначален доклад: Киев/Москва - В четвъртък вечерта Русия отново извърши масирани въздушни удари по няколко украински града по време на войната в Украйна. Поне четирима души бяха убити в столицата Киев, включително дванадесетгодишно дете. Кметът Виталий Кличко съобщи в Telegram за поне 45 ранени само в столичния регион и призова населението рано сутринта да остане в приюти. Журналисти от новинарския портал The Kyiv Independent съобщиха за силни експлозии, когато ракети удариха град с милиони жители в няколко залпа. Спешните служби спасиха дете от развалините на повредена жилищна сграда; И детето, и майка му получиха медицинска помощ.
В южния пристанищен град Одеса настоящите ракетни и дронове атаки по време на войната в Украйна също са убили поне седем души, според регионалния губернатор Сергей Лисак. Вечерта преди това поне един човек беше загинал, а шестима други бяха ранени, когато руски дрон удари жилищен блок. В Днипро, четвъртият по големина град в Украйна, руски ракетни атаки също отнеха поне трима живота и бяха ранени 27, пет от които в смъртна опасност, както написа губернатор Александър Ханша в Telegram. Няколко къщи в жилищни райони изгоряха. От Харков бяха съобщени и ранени.
Коментиран от #43
20:13 16.04.2026
20:14 16.04.2026
До коментар #41 от "дядо дръмпир-инфо":кво спамиш с измишльотини ве сл@б0умно г0вед0
Коментиран от #61
20:14 16.04.2026
Великобритания обяви доставката на 120 000 дрона на Украйна на срещата в Берлин. Британският министър на отбраната Джон Хийли посочи централната роля на безпилотните летателни апарати: През март дроновете бяха отговорни за 96 процента от руските загуби, които достигнаха рекордните 35 000 души този месец. "Дроновете определиха тази война и те ще бъдат решаващи за нейния изход," каза Хийли. Украинският министър на отбраната Михаил Фьодоров потвърди: "Украинските дронове извършват повече от 95 процента от всички успешни атаки срещу нашия враг – както на бойното поле, така и в тила на врага."
20:16 16.04.2026
До коментар #36 от "Ахахахахаха":агресия, което ви е обзело. Спокойно, говорим за Русия не за България. Какво ви пука за Русия, дали фалират или измират, те са си виновни да се оправят 😁😉
20:17 16.04.2026
Според информацията, първата такава операция се е състояла през лятото на 2025 г.: Четири дистанционно управлявани превозни средства, всяко превозващо по 30 килограма експлозиви, атакуваха руска фронтова линия, след като украински пехотинци я щурмуваха два пъти без успех. Руските войници в крайна сметка се предадоха. "Това беше първата роботизирана атака срещу вражески позиции в света, която плени без използване на пехота," обясни бригадата. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски представи редица нови оръжейни системи, които се разработват и изграждат в страната му, във видео. Той представи дистанционно управлявани превозни средства, ракети и други системи, които вече се използват на фронтовата линия или предстои да го направят.
20:17 16.04.2026
На периферията на консултациите в Берлин Германия и Украйна се споразумяха за "стратегическо партньорство", което трябва да надхвърля военната и финансовата помощ. Според доклада, Берлин финансира договор между Украйна и оръжейната компания Raytheon за няколкостотин ракети Patriot. Освен това доставката на допълнителни пускови устройства за системи за противовъздушна отбрана Iris-T е договорена с компанията Diehl Defence. Има и планове за създаване на съвместно предприятие за производство на дронове със среден и далечен обсег. Писториус подчерта: "Украйна ще излезе по-силна от тази зима от преди."
За военната издръжливост на Украйна, освобождаването на заема на ЕС от 90 милиарда евро, който досега е блокиран от Унгария, остава централен въпрос. След изборната победа на унгарския опозиционен лидер Петер Маджар, Писториус изрази очакването, че блокадата на тези средства вече ще бъде бързо премахната
20:18 16.04.2026
До коментар #38 от "Русия съвдем друго твърди.":твърди че не те е изтървала по глава като бебе,ама по коментарите ти личи че е излъгала
20:21 16.04.2026
До коментар #28 от "В грешка си":Дори българската икономика е в отлично състояние, спрямо руската какво да коментираме богатите европейски икономики. Българската икономика е в растеж, докато руската е във фалит. БВП на глава от населението в БГ е по-висок от руския. А ние дори нямаме ресурси, не че те са определящи за икономическото положение в дадена държава, но все пак могат донякъде да подпомогнат частично приходите. Значи представи си колко са дебилни руските управляващи за да се докарат до такова окаяно положение. :)))
Коментиран от #50
20:22 16.04.2026
До коментар #49 от "Глупости":нито българската икономика е в отлично състояние нито европейските са богати,кого се опитваш да заблудиш, Русия си е много добре а в кенефа ес е пълен батак и всеки ден по зле и по зле
Коментиран от #52, #57
20:25 16.04.2026
До коментар #50 от "хахахахха":Тук конкретни цифри и данни, които доказват, това, което твърдите. Защото ако нямате такива, значи потвърждавате, че наистина руската икономика е плачевно състояние, а българската е в растеж :)
Коментиран от #53
20:29 16.04.2026
До коментар #52 от "Добре, копирайте":личи си какъв е растежа в България,200% инфлация и евтини драскачи по форумите, много перспективно
Коментиран от #59
20:33 16.04.2026
До коментар #13 от "Санкции, манкции":остави го Ес, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
20:33 16.04.2026
20:34 16.04.2026
20:35 16.04.2026
До коментар #50 от "хахахахха":Скоро ще разбереш колко е добре в просия.....като почнат да се колят по москва и другите големи просиянски градове ,ще разбереш...Чекатило не е българин.....руснак е потомък на други похапвали човешко в ленинград през 1941г......
Коментиран от #60
20:35 16.04.2026
До коментар #53 от "хахахахха":голяма немощ и безсrлие в спора. Твърдиш нещо, но не можеш да го докажеш. Така излагаш и себе си като руски поддръжник, но също и Русия индиректно. :)))
20:39 16.04.2026
До коментар #57 от "Дядо дръмпир -учи просийски идееот":скоро ще разбереш колко е "добре" в кенефа наречен ес, като останете без стотинка заради смешното евро,и най бедните почнат да трепят и грабят,ама сами си го направихте
20:40 16.04.2026
До коментар #61 от "чети копейка,образовай се идееоте!":с такива евтини пропагандатори е ясно защо 🚽ес е пред разпад
20:42 16.04.2026
До коментар #39 от "В Русия се радват":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на строги икономии на севернокорейската икономика . В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
😁
20:44 16.04.2026
20:47 16.04.2026