Най-малко 18 души бяха убити при руските удари в различни части на Украйна

Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 - ранени, при масираните руски въздушни удари в цяла Украйна през изминалата нощ, предаде ДПА, позовавайки се на представители на украинските власти, пише БТА.

Русия предприе поредица от атаки срещу няколко области в Украйна, написа украинският президент Володимир Зеленски в "Екс", позовавайки се на Военновъздушните сили на Украйна. Той посочи, че през вчерашния ден и през изминалата нощ руските сили са използвали близо 700 безпилотни летателни апарата. През нощта са били изстреляни и 19 балистични ракети, както и крилати ракети, подчерта той, като по-голямата част от балистичните оръжия са били насочени срещу столицата Киев.

"Русия залага на война и отговорът трябва да бъде точно такъв: трябва да защитим човешките животи с всички налични средства и също така трябва да упражним натиск в името на мира с пълна сила", написа Зеленски.

Атаките последваха обявяването по-рано тази седмица на нови споразумения за предоставянето на военна помощ на Украйна.

Зеленски благодари на Германия, Норвегия и Италия за споразуменията в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана и заяви, Киев работи и с Нидерландия за осигуряване на допълнителни доставки.

Пристанищният град Одеса в Южна Украйне беше тежко засегнат, като ръководителят на военна администрация на града Сергий Лисак съобщи за най-малко девет загинали и 23 ранени в резултат на няколко вълни от ракетни атаки и нападения с дронове. При ударите са нанесени щети и на критичната инфраструктура, пристанището и жилищни сгради.

В Киев прокуратурата съобщи, че четирима души, включително 12-годишно момче, а най-малко 54 са ранени при бомбардировките. Повредени са жилищни блокове, къщи, хотел, офис сграда, автокъща, бензиностанция и търговски център, се посочва в изявлението.

Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да останат в убежища, тъй като града е бил подложен на поредица от атаки.

Журналисти от "Киев Индипендънт" (Kyiv Independent) съобщиха за множество експлозии на фона на ракетните атаки срещу украинската столица.

Службите за спешна помощ спасиха дете от развалините на повреден при ударите жилищен блок. Детето и майка му получават медицинска помощ.

В Днепропетровска област четирима души загинаха, а 34 са ранени при руски атаки с дронове, артилерия и ракети, съобщи шефът на областната военна администрация Олександър Ханжа.

В Харковска област губернаторът Олег Синегубов съобщи за един загинал и шестима ранени в град Мерефа в резултат на удари с дронове.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обвини Москва, че цел на въздушните удари са станали екипите, които са пристигнали първи на мястото на атаките. "Руските въоръжени сили умишлено нанесоха повторни удари по украинските служби за спешна помощ, точно когато екипите за спешна помощ пристигаха, за да спасяват човешки животи", написа Коща в "Екс". "Военната агресия, извършена от Русия срещу Украйна, се провали, и затова тя избира да тероризира умишлено мирни граждани", подчерта той и добави, че "Русия трябва да спре тази война на терора".

В руския Краснодарски край на брега на Черно море губернаторът Вениамин Кондратиев съобщи за две деца - на 5 и 14 години, които са загинали при украински атаки с безпилотни летателни апарати. Той уточни, че при ударите са ранени седем души.

В Туапсински район е било обявено извънредно положение.

Отломки от дронове са повредили жилищни сгради, две образователни институции и музикално училище, а също така са паднали и на територията на фабрика в пристанищната зона, уточни Кондратиев.

Той уточни, че отломките от дронове са предизвикали и пожар на граждански кораб в Новоросийск, но добави, че той бързо е бил потушен.

Пристанищата в Новоросийск и Туапсе са най-важните за руския износ на петрол в Черно море. В Туапсе се намира и голяма нефтопреработвателна рафинерия.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че са били отблъснати над 200 украински атаки с дронове срещу руски цели. То описа руските нападения срещу Украйна като отговор на "терористични атаки" от страна на Киев.

Руското министерство на отбраната уточни, че ударите с ракети и дронове са били насочени срещу украински терминал за контейнери, складове за бронирана техника и подземни комплекси, използвани за тестване на роботика.

Твърденията не могат да бъдат проверени чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Съюзниците на Киев потвърдиха вчера непрекъсната си подкрепа за Украйна по време на среща в Берлин на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата "Рамщайн".

Великобритания обеща да предостави на Украйна 120 000 безпилотни летателни апарата и помощ в размер на 1 милиард долара за борбата срещу Русия.

Министерството на отбраната на Русия отговори с остра критика и публикува адресите на оръжейните компании, намира се в Европа.