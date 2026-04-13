Загубата на Виктор Орбан се превърна в облекчение за ЕС и в горчива победа за Володимир Зеленски

16-годишното управление на Виктор Орбан в Будапеща приключи, след като той призна поражението си на изборите в Унгария в полза на опонента си Петер Мадяр. Както пише европейската редакция на Politico, последиците от неделното гласуване се простират далеч извън границите на страната, съобщава Фокус.

Тази година Орбан наложи вето върху заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро, за който през декември 2025 г. се споразумяха лидерите на ЕС, включително и самият той. Мадяр се стреми да установи добри отношения с Брюксел и вероятно ще отблокира отпускането на заема за Украйна. За президента на Украйна Володимир Зеленски обаче това е "победа с горчив привкус“, тъй като бъдещият министър-председател заяви, че е против доставките на унгарско оръжие или пари за Киев, както и срещу ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обеща да подложи този въпрос на референдум, което на практика ще означава забавяне на процеса, като се имат предвид силните антиукраински настроения в унгарското общество, на които той трябва да реагира, за да запази подкрепата си, пише изданието.

В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща може да се сбогуват с "един от най-упоритите лидери на ЕС“, който е упражнявал правото си на вето по отношение на важни решения на Брюксел, по-специално относно финансовата подкрепа за Украйна.

Орбан също така беше един от "най-шумните противници на Брюксел“: подхранваше евроскептицизма, подкопаваше върховенството на закона и неведнъж се противопоставяше на законодателството на ЕС, което представляваше пряко предизвикателство към способността на Комисията да прилага своите правила, пише брюкселското издание.

Въпреки това, според журналистите, победата на Мадяр "нанася удар на Белия дом“, който сега загуби своя ключов съюзник в Европа на фона на влошаващите се трансатлантически отношения.

ФОКУС припомня, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Орбан в Будапеща, за да подкрепи кампанията му, похвали се, че той ще спечели, и обвини ЕС в намеса в изборите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пет пъти публично изрази подкрепата си за Орбан през последните шест месеца и обеща, че Вашингтон ще предостави икономическа помощ на Унгария.

Руският президент Владимир Путин загуби ключов съюзник и ценен източник на информация в ЕС.

През последните месеци унгарските и международните медии разкриха тесни връзки между Будапеща и Москва, включително телефонни разговори между министъра на външните работи Петер Сиярто и неговия руски колега Сергей Лавров.

ФОКУС припомня, че на 12 април в Унгария се проведоха парламентарни избори. Според резултатите от преброяването на 99% от гласовете, "Тиса" печели изборите в Унгария. Партията на Петер Мадяр трябва да получи 138 места в парламента, "Фидес" – 55, а "Нашата родина" – 6.