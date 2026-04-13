Загубата на Виктор Орбан се превърна в облекчение за ЕС и в горчива победа за Володимир Зеленски
  Тема: Украйна

Загубата на Виктор Орбан се превърна в облекчение за ЕС и в горчива победа за Володимир Зеленски

13 Април, 2026 21:01 550 15

През последните месеци унгарските и международните медии разкриха тесни връзки между Будапеща и Москва, включително телефонни разговори между министъра на външните работи Петер Сиярто и неговия руски колега Сергей Лавров

Загубата на Виктор Орбан се превърна в облекчение за ЕС и в горчива победа за Володимир Зеленски - 1
Politico Politico списание за политически анализи

16-годишното управление на Виктор Орбан в Будапеща приключи, след като той призна поражението си на изборите в Унгария в полза на опонента си Петер Мадяр. Както пише европейската редакция на Politico, последиците от неделното гласуване се простират далеч извън границите на страната, съобщава Фокус.

Тази година Орбан наложи вето върху заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро, за който през декември 2025 г. се споразумяха лидерите на ЕС, включително и самият той. Мадяр се стреми да установи добри отношения с Брюксел и вероятно ще отблокира отпускането на заема за Украйна. За президента на Украйна Володимир Зеленски обаче това е "победа с горчив привкус“, тъй като бъдещият министър-председател заяви, че е против доставките на унгарско оръжие или пари за Киев, както и срещу ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обеща да подложи този въпрос на референдум, което на практика ще означава забавяне на процеса, като се имат предвид силните антиукраински настроения в унгарското общество, на които той трябва да реагира, за да запази подкрепата си, пише изданието.

В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща може да се сбогуват с "един от най-упоритите лидери на ЕС“, който е упражнявал правото си на вето по отношение на важни решения на Брюксел, по-специално относно финансовата подкрепа за Украйна.

Орбан също така беше един от "най-шумните противници на Брюксел“: подхранваше евроскептицизма, подкопаваше върховенството на закона и неведнъж се противопоставяше на законодателството на ЕС, което представляваше пряко предизвикателство към способността на Комисията да прилага своите правила, пише брюкселското издание.

Въпреки това, според журналистите, победата на Мадяр "нанася удар на Белия дом“, който сега загуби своя ключов съюзник в Европа на фона на влошаващите се трансатлантически отношения.

ФОКУС припомня, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Орбан в Будапеща, за да подкрепи кампанията му, похвали се, че той ще спечели, и обвини ЕС в намеса в изборите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пет пъти публично изрази подкрепата си за Орбан през последните шест месеца и обеща, че Вашингтон ще предостави икономическа помощ на Унгария.

Руският президент Владимир Путин загуби ключов съюзник и ценен източник на информация в ЕС.

През последните месеци унгарските и международните медии разкриха тесни връзки между Будапеща и Москва, включително телефонни разговори между министъра на външните работи Петер Сиярто и неговия руски колега Сергей Лавров.

ФОКУС припомня, че на 12 април в Унгария се проведоха парламентарни избори. Според резултатите от преброяването на 99% от гласовете, "Тиса" печели изборите в Унгария. Партията на Петер Мадяр трябва да получи 138 места в парламента, "Фидес" – 55, а "Нашата родина" – 6.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия ше цъвнат

    1 3 Отговор
    Като наз та ше реват

    21:03 13.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    На унгарският Кирил Петков му давам 6 месеца и после ще го гонят с камъни.

    21:05 13.04.2026

  • 3 СПОРЕД ТАЗИ СТАТИЯ

    1 1 Отговор
    Зеленски победил на изборите в Унгария.?!?! Другата седмица ще победи и в България.

    21:05 13.04.2026

  • 4 Горски

    2 2 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    21:05 13.04.2026

  • 5 Българин

    2 1 Отговор
    Един голям за руската подметка.....

    21:05 13.04.2026

  • 6 СЕГА УНГАРЦИТЕ

    1 1 Отговор
    Ще приемат много мургави лекари.

    21:05 13.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Поне на хазарина да му бяха измислили нормално име.Мадяр значи маджар,унгарец .Фалшиво име на Хазарин.И жена му еврейката Юдит.

    21:06 13.04.2026

  • 8 Горски

    1 2 Отговор
    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава. И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.

    Коментиран от #12

    21:07 13.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    81% от руснаците искат да видят Зеле за руски президент ☝

    21:08 13.04.2026

  • 10 Сатана Z

    0 2 Отговор
    До колкото си спомням Зеленият нацист "поръча" Орхбан и семейството му малко преди изборите

    21:09 13.04.2026

  • 11 Питам

    2 0 Отговор
    Къде е Сиярто?

    21:09 13.04.2026

  • 12 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Резултатите от ЦИК в Унгария показват друго🤣

    21:10 13.04.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    На нов Премиер и на малко прасенце не бързай да се радваш! - казваше дядо ми❗
    Защото не знаеш кой ще направи повече свинщини❗

    21:11 13.04.2026

  • 14 Сталин

    0 0 Отговор
    Само вижте цървулите как се радват че ще дадат 90 милиарда на наркозното зелено джудже а те ще стоят на студено и гладни

    21:12 13.04.2026

  • 15 ироней

    0 0 Отговор
    Победа за гласувалите унгарци, щом приятел на Вучич, Ердоган, Путин и Тръмп е натирен в опозиция.
    Зеленски е само наблюдател, ще пусне петрола.

    21:12 13.04.2026

