Русия концентрира бойни ресурси в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област

Руските войски концентрират ресурсите си в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област, използвайки жилищни райони като естествено прикритие, заяви Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на Украйна, по Радио Донбас Реалии.
„Врагът наистина има предимство в момента в жилищните райони на Покровск и Мирноград. Те им осигуряват, на първо място, прикритие“, отбеляза той, цитиран от УНИАН.
Според него, трудността при извършване на удари се дължи на факта, че сградите възпрепятстват действието на конвенционалните тактически FPV:
„Високите сгради на Мирноград и Покровск са като планини, като гора, стояща пред руската логистика и покриваща техния радиохоризонт.“
Полевой твърди, че опитите да се надникне отвъд тези високи сгради с помощта на ретранслатори или разузнавателни самолети са затруднени от активната руска система за противовъздушна отбрана. Дори новите оптични дронове стават все по-малко ефективни в града.
Той отбеляза, че в гъсто населените райони кабелът просто лежи на земята, огъва се или се чупи по острите ъгли на сградите, които „стърчат като зъби“.
Въпреки тези технологични ограничения, събеседникът на медията увери, че южната част на Мирноград не е напълно „сляпо петно“.
„Там се случват поражения, но сложността на градския терен и приоритетите на командването в момента правят този район един от най-предизвикателните за работа с дронове“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5
06:25 18.04.2026
7 Шопо
06:30 18.04.2026
8 Мурка
До коментар #2 от "666":И НА ТЕБ ПЕТРОХАНЕЦО----ГЕВРЕКА КАК Е
06:31 18.04.2026
10 Защото
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Украина е Русия.
Коментиран от #16, #33
06:31 18.04.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #9 от "ЕвроАтлантически гьон":Само така!
Правоверните петолъчници са на Дунав мост да чакат порене по братски от крепостните!
Коментиран от #27
06:33 18.04.2026
13 Мурка
До коментар #9 от "ЕвроАтлантически гьон":ПРОБВАЙ с ГЬОТ---ПОВЕЧЕ ЩЕ МУ ХОДИ
06:34 18.04.2026
16 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #10 от "Защото":"...Украина е Русия..."
Ми не !!!
Видя се кой е кадърния и можещия !!!
И кой всъщност изнесе Втората Световна.
Явно че не Русия ☝️
Коментиран от #18
06:36 18.04.2026
18 Дмитро Кулеба, бивш министър
До коментар #16 от "Кирило Буданов, разведчик":Когато бях министър на външните работи бях голямата работа.
Когато ме уволниха, трябваше да избягам от Украйна за да
не ме засилят към фронта.
06:41 18.04.2026
22 Лука
Коментиран от #35
06:53 18.04.2026
23 Швейк
До коментар #17 от "Пускаш просташки твърдения без аргументи":Уважаеми господине/госпожо,
намирам , че вашия модус на конверзация не импонира резонно на интерналното ми кредо.
Коментиран от #29
06:54 18.04.2026
25 Хахахахаха
В Покровско направление окупаторите почти напълно са превзели Гришино и са обградили украинските въоръжени сили близо до Светли – DeepState
Коментиран от #32
07:22 18.04.2026
29 здравко тошков кондуктор
До коментар #23 от "Швейк":много на високо ходиш ,тъпо написано ,не вървиш вече.................
07:40 18.04.2026
31 Лука
До коментар #26 от "стоян георгиев- стъки":Подкрепяш вражеска държава !
08:23 18.04.2026
32 Анонимен
До коментар #25 от "Хахахахаха":и децата знаят че победите на украинците са единствено и само в медиите, където градят паралелна реалност
08:24 18.04.2026
33 Лука
До коментар #10 от "Защото":Украйна като държава е член на ООН от 1945г !
Коментиран от #37
08:25 18.04.2026
34 хахаха
До коментар #30 от "Лука":Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
08:27 18.04.2026
35 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #22 от "Лука":Няма кой да заблудиш, различаваме се коренно !
08:28 18.04.2026
37 Мишел
До коментар #33 от "Лука":Това не пречи Украйна да е била Украинска съветска република, докато е имало СССР,
Коментиран от #38
09:08 18.04.2026
38 Лука
До коментар #37 от "Мишел":Това с усср е повече от марионетен режим.
10:12 18.04.2026
39 АБВ
19:03 18.04.2026