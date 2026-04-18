Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Русия концентрира бойни ресурси в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област
  Тема: Украйна

Русия концентрира бойни ресурси в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област

18 Април, 2026 06:16, обновена 18 Април, 2026 06:23 1 985 39

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • мирноград-
  • покровски

Врагът наистина има предимство в момента в жилищните райони на града, както и в Покровск, заяви Владимир Полевой от Въздушно-десантните войски на Украйна

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски концентрират ресурсите си в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област, използвайки жилищни райони като естествено прикритие, заяви Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на Украйна, по Радио Донбас Реалии.

„Врагът наистина има предимство в момента в жилищните райони на Покровск и Мирноград. Те им осигуряват, на първо място, прикритие“, отбеляза той, цитиран от УНИАН.

Според него, трудността при извършване на удари се дължи на факта, че сградите възпрепятстват действието на конвенционалните тактически FPV:

„Високите сгради на Мирноград и Покровск са като планини, като гора, стояща пред руската логистика и покриваща техния радиохоризонт.“

Полевой твърди, че опитите да се надникне отвъд тези високи сгради с помощта на ретранслатори или разузнавателни самолети са затруднени от активната руска система за противовъздушна отбрана. Дори новите оптични дронове стават все по-малко ефективни в града.

Той отбеляза, че в гъсто населените райони кабелът просто лежи на земята, огъва се или се чупи по острите ъгли на сградите, които „стърчат като зъби“.

Въпреки тези технологични ограничения, събеседникът на медията увери, че южната част на Мирноград не е напълно „сляпо петно“.

„Там се случват поражения, но сложността на градския терен и приоритетите на командването в момента правят този район един от най-предизвикателните за работа с дронове“, добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    8 20 Отговор
    Хаяско - най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #5

    06:25 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    5 23 Отговор
    Путин е страхливец

    06:30 18.04.2026

  • 8 Мурка

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    И НА ТЕБ ПЕТРОХАНЕЦО----ГЕВРЕКА КАК Е

    06:31 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защото

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #16, #33

    06:31 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин Костя

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Само така!
    Правоверните петолъчници са на Дунав мост да чакат порене по братски от крепостните!

    Коментиран от #27

    06:33 18.04.2026

  • 13 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЕвроАтлантически гьон":

    ПРОБВАЙ с ГЬОТ---ПОВЕЧЕ ЩЕ МУ ХОДИ

    06:34 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кирило Буданов, разведчик

    6 17 Отговор

    До коментар #10 от "Защото":

    "...Украина е Русия..."

    Ми не !!!
    Видя се кой е кадърния и можещия !!!
    И кой всъщност изнесе Втората Световна.
    Явно че не Русия ☝️

    Коментиран от #18

    06:36 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дмитро Кулеба, бивш министър

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Когато бях министър на външните работи бях голямата работа.

    Когато ме уволниха, трябваше да избягам от Украйна за да
    не ме засилят към фронта.

    06:41 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лука

    5 3 Отговор
    Този нали ни обесняваше че Покровск и Мирногород са техни.

    Коментиран от #35

    06:53 18.04.2026

  • 23 Швейк

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пускаш просташки твърдения без аргументи":

    Уважаеми господине/госпожо,
    намирам , че вашия модус на конверзация не импонира резонно на интерналното ми кредо.

    Коментиран от #29

    06:54 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахахаха

    11 2 Отговор
    Няма такива лъжци като укрите, то Мирноград и Покровск паднаха отдавна, самите украинци признаха че и Гришино е напълно окупиран, а за да превземат Гришино е необходимо да е паднал Мирноград и Покровск,. Укрите 5 години не могат едно село да си върнат и от срам просто опитват да се изкарат, че правят нещо

    В Покровско направление окупаторите почти напълно са превзели Гришино и са обградили украинските въоръжени сили близо до Светли – DeepState

    Коментиран от #32

    07:22 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 здравко тошков кондуктор

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Швейк":

    много на високо ходиш ,тъпо написано ,не вървиш вече.................

    07:40 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев- стъки":

    Подкрепяш вражеска държава !

    08:23 18.04.2026

  • 32 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    и децата знаят че победите на украинците са единствено и само в медиите, където градят паралелна реалност

    08:24 18.04.2026

  • 33 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Защото":

    Украйна като държава е член на ООН от 1945г !

    Коментиран от #37

    08:25 18.04.2026

  • 34 хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    08:27 18.04.2026

  • 35 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Лука":

    Няма кой да заблудиш, различаваме се коренно !

    08:28 18.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Това не пречи Украйна да е била Украинска съветска република, докато е имало СССР,

    Коментиран от #38

    09:08 18.04.2026

  • 38 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Това с усср е повече от марионетен режим.

    10:12 18.04.2026

  • 39 АБВ

    1 1 Отговор
    Тази информация откога е ? Известно ли е на Факти, че Красноармейск и Димитровград отдавна са под руски контрол ? Това е отбелязано и на украинските карти, и на картите на любимия ви институт за изследване на войната. Гришино, на запад от тях, също. Информирайте се своевременно преди да публикувате някоя подобна "новина".

    19:03 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания