Руските войски концентрират ресурсите си в южните покрайнини на Мирноград в Донецка област, използвайки жилищни райони като естествено прикритие, заяви Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на Украйна, по Радио Донбас Реалии.

„Врагът наистина има предимство в момента в жилищните райони на Покровск и Мирноград. Те им осигуряват, на първо място, прикритие“, отбеляза той, цитиран от УНИАН.

Според него, трудността при извършване на удари се дължи на факта, че сградите възпрепятстват действието на конвенционалните тактически FPV:

„Високите сгради на Мирноград и Покровск са като планини, като гора, стояща пред руската логистика и покриваща техния радиохоризонт.“

Полевой твърди, че опитите да се надникне отвъд тези високи сгради с помощта на ретранслатори или разузнавателни самолети са затруднени от активната руска система за противовъздушна отбрана. Дори новите оптични дронове стават все по-малко ефективни в града.

Той отбеляза, че в гъсто населените райони кабелът просто лежи на земята, огъва се или се чупи по острите ъгли на сградите, които „стърчат като зъби“.

Въпреки тези технологични ограничения, събеседникът на медията увери, че южната част на Мирноград не е напълно „сляпо петно“.

„Там се случват поражения, но сложността на градския терен и приоритетите на командването в момента правят този район един от най-предизвикателните за работа с дронове“, добави той.