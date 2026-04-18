Шефът на ФБР ще съди списание The Atlantic - написали, че много пие и не ходи на работа

Директорът на Федералното бюро за разследвания Кеш Пател обяви, че съди списание The Atlantic заради статия, критикуваща го за това, че не се явява редовно на работа и пие прекомерно.

„Ще се видим с целия екип за фалшиви новини в съда“, написа Пател на своята X страница в петък, коментирайки публикацията на списанието. Междувременно помощник-директорът на ФБР Ерика Найт потвърди в същата социална мрежа, че „ще бъде заведено дело“.

В петък The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, според които много служители на ФБР смятат, че оставката на Пател като ръководител на агенцията е вероятна. Според списанието Пател често пропуска работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лични цели и злоупотребява с алкохол.

Според източници на изданието, поведението на директора на ФБР се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност.