Шефът на ФБР ще съди списание The Atlantic - написали, че много пие и не ходи на работа

18 Април, 2026 07:29, обновена 18 Април, 2026 07:37 3 136 32

Някои от колегите му считали поведението на директора на ФБР за заплаха за националната сигурност

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на Федералното бюро за разследвания Кеш Пател обяви, че съди списание The Atlantic заради статия, критикуваща го за това, че не се явява редовно на работа и пие прекомерно.

„Ще се видим с целия екип за фалшиви новини в съда“, написа Пател на своята X страница в петък, коментирайки публикацията на списанието. Междувременно помощник-директорът на ФБР Ерика Найт потвърди в същата социална мрежа, че „ще бъде заведено дело“.

В петък The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, според които много служители на ФБР смятат, че оставката на Пател като ръководител на агенцията е вероятна. Според списанието Пател често пропуска работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лични цели и злоупотребява с алкохол.

Според източници на изданието, поведението на директора на ФБР се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кюмюро Гюров

    73 4 Отговор
    Братчеда стабилен

    07:41 18.04.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    58 2 Отговор
    С този поглед прилича на човек, който "изобщо" не пие...

    07:44 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мемет

    50 0 Отговор
    Ром,ама се изигнал

    07:47 18.04.2026

  • 5 Фен

    38 1 Отговор
    Индиец? Или индианец? Какво падение...

    07:47 18.04.2026

  • 6 Костадинов

    55 1 Отговор
    Убава работа ама иганска.

    07:49 18.04.2026

  • 7 Зает е

    52 0 Отговор
    Оди да бере железо.

    07:51 18.04.2026

  • 8 Дзак

    31 3 Отговор
    Да не би да се напива с Кока Кола?

    07:52 18.04.2026

  • 9 Анонимен

    27 1 Отговор
    И кара колело?

    07:53 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "Американски прелести":

    Той пък Едгар Хувър голяма стока беше. Един обратен перверзник.

    Коментиран от #13, #15

    07:55 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Американски прелести

    31 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Абсолютно е така, ама пак ще се обръща в гроба, като го види този индивид.

    08:06 18.04.2026

  • 14 До Атлантиците 🌈

    33 2 Отговор
    Това на снимката ли са партньорите на атлантиците ни.

    08:12 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пияндуркака

    42 0 Отговор
    Този е точно като "на сгоден циганин, брат му" и с това костюмче и кървясал поглед, мърляв и брадясал - все едно три дни и нощи са празнували годежа на брат му у Факултето.

    08:19 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пецата

    24 1 Отговор
    Нема лошо да пиеш и да не ходиш на работа разбираш ли ама требва да се искара некои леф за ракиата 😆

    08:31 18.04.2026

  • 19 Този

    20 0 Отговор
    изгорелия е ЧИКО от махалата. Тоя бере тухли..

    08:35 18.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дзак":

    Не, него са го изнасилвали и то многократно и му е било кеф. Хомосексуалист е бил, да поясня, та да разбереш.

    08:35 18.04.2026

  • 21 Той

    9 0 Отговор
    Освен това и в танците то бива, ама то като сръбнеш и кво да правиш.

    09:04 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 кравария

    9 1 Отговор
    изтече в канала

    09:19 18.04.2026

  • 24 Факт

    3 4 Отговор
    Факто.бг спонсорира расисти!

    09:21 18.04.2026

  • 25 Али Ръза

    12 2 Отговор
    Бе той..колегата..като мен..от "боята"..малко..ама най шъ мъ изкефи..да запей.."Оййй Рамуу..Раму..Раму..брате мооой".. и да съ качи на слона мойъ приятел...

    09:43 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Много църен тоз

    10 0 Отговор
    Сигур е от кв. "Селеметя" 🤣

    09:53 18.04.2026

  • 28 хмммм

    11 0 Отговор
    сиганин!

    10:28 18.04.2026

  • 29 Теслатъ

    7 0 Отговор
    Весел човечец, направо бохем!!! -))))

    10:30 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 соломон идиота с трабанта

    5 0 Отговор
    Някои от колегите му считали поведението на директора на ФБР за заплаха за националната сигурност"
    На тези престъпни колонизаторски свине всичко им застрашава националната им Безопасност. примери стотици > Като Афганистан някога застрашаваше Националната им Безопасност . къде Америка къде Афганистан хиляди километра? . Докато в Украйна Запада почти беше изградил военните си бази на НАТО с години Путин сякаш не забелязваше всичко това ,чак когато Украинската армия достигна около 820 хилядна добре подготвена и въоръжена готова да започне войната срещу Русия . Путин последният момент беше принуден да започне войнат срещу Украйна която се води вече 5 година и не се вижда краят й . Така същият самоуверен ид..от ще бъде принуден да прибегне към Ядрената си Триада по принуда ? защото когато целият Запад участва в конфликта той убеждава Руският народ ,че е СВО ? което може да еи последната война за човечеството за което ще е виновен тоя Кремълскияt ид..от нехайник с бездействието си или ще бъде унищожена Русия .? Ако до сега беше предупредил Западните спонсори и да нанесе ракетни удари в стани които участват доставят оръжие на Украйна - ( имам предвид тактическите ракети Не ядрени ) заводите , фабриките и военните летища --като в Полша където пристига от целият свят въоръжение -- защото те искат война щом я искат трябва да им каже ,че Русия е готова да воюва и ще използва всичките си военни средства с които разполага в това число и Ядрёнее си ракети Т

    13:02 18.04.2026