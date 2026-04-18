Шефът на ФБР ще съди списание The Atlantic - написали, че много пие и не ходи на работа

Директорът на Федералното бюро за разследвания Кеш Пател обяви, че съди списание The Atlantic заради статия, критикуваща го за това, че не се явява редовно на работа и пие прекомерно.
„Ще се видим с целия екип за фалшиви новини в съда“, написа Пател на своята X страница в петък, коментирайки публикацията на списанието. Междувременно помощник-директорът на ФБР Ерика Найт потвърди в същата социална мрежа, че „ще бъде заведено дело“.
В петък The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, според които много служители на ФБР смятат, че оставката на Пател като ръководител на агенцията е вероятна. Според списанието Пател често пропуска работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лични цели и злоупотребява с алкохол.
Според източници на изданието, поведението на директора на ФБР се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кюмюро Гюров
07:41 18.04.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:44 18.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мемет
07:47 18.04.2026
5 Фен
07:47 18.04.2026
6 Костадинов
07:49 18.04.2026
7 Зает е
07:51 18.04.2026
8 Дзак
07:52 18.04.2026
9 Анонимен
07:53 18.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Американски прелести":Той пък Едгар Хувър голяма стока беше. Един обратен перверзник.
Коментиран от #13, #15
07:55 18.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Американски прелести
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Абсолютно е така, ама пак ще се обръща в гроба, като го види този индивид.
08:06 18.04.2026
14 До Атлантиците 🌈
08:12 18.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пияндуркака
08:19 18.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пецата
08:31 18.04.2026
19 Този
08:35 18.04.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Дзак":Не, него са го изнасилвали и то многократно и му е било кеф. Хомосексуалист е бил, да поясня, та да разбереш.
08:35 18.04.2026
21 Той
09:04 18.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 кравария
09:19 18.04.2026
24 Факт
09:21 18.04.2026
25 Али Ръза
09:43 18.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Много църен тоз
09:53 18.04.2026
28 хмммм
10:28 18.04.2026
29 Теслатъ
10:30 18.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 соломон идиота с трабанта
На тези престъпни колонизаторски свине всичко им застрашава националната им Безопасност. примери стотици > Като Афганистан някога застрашаваше Националната им Безопасност . къде Америка къде Афганистан хиляди километра? . Докато в Украйна Запада почти беше изградил военните си бази на НАТО с години Путин сякаш не забелязваше всичко това ,чак когато Украинската армия достигна около 820 хилядна добре подготвена и въоръжена готова да започне войната срещу Русия . Путин последният момент беше принуден да започне войнат срещу Украйна която се води вече 5 година и не се вижда краят й . Така същият самоуверен ид..от ще бъде принуден да прибегне към Ядрената си Триада по принуда ? защото когато целият Запад участва в конфликта той убеждава Руският народ ,че е СВО ? което може да еи последната война за човечеството за което ще е виновен тоя Кремълскияt ид..от нехайник с бездействието си или ще бъде унищожена Русия .? Ако до сега беше предупредил Западните спонсори и да нанесе ракетни удари в стани които участват доставят оръжие на Украйна - ( имам предвид тактическите ракети Не ядрени ) заводите , фабриките и военните летища --като в Полша където пристига от целият свят въоръжение -- защото те искат война щом я искат трябва да им каже ,че Русия е готова да воюва и ще използва всичките си военни средства с които разполага в това число и Ядрёнее си ракети Т
13:02 18.04.2026