Шефът на ФБР иска полиграф за над 20 от най-близките си служители

8 Май, 2026 11:52, обновена 8 Май, 2026 12:03

Каш Пател бил паникьосан от голямото количество информация, публикувана за него в медиите

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на Федералното бюро за разследвания (ФБР) Каш Пател е разпоредил полиграфски тестове за повече от 20 служители, които са и са били част от неговия вътрешен кръг, съобщи MS Now, позовавайки се на източници.

Заповедта се отнася както за настоящи, така и за бивши охранители на ФБР, агенти на ФБР и служители по информационни технологии - всички, които са го придружавали в пътувания и са имали достъп до поверителна информация.

Източници на канала казаха, че той е паникьосан от голямото количество информация, публикувана за него в медиите, опитвайки се да запази позицията си и да идентифицира изтичащите информация в екипа си. Тази седмица директорът на ФБР се дистанцира от някои високопоставени служители на ФБР, след като множество медийни публикации повдигнаха опасения относно стила му на лидерство.

Това доведе до опасения в контраразузнавателната агенция относно способността на Пател да наблюдава националните заплахи и разследвания, за да взема най-добрите решения. Преди няколко месеца директорът на бюрото разпореди на служителите си да се подложат на полиграфски тестове след медийни съобщения, че е поискал оръжие.

Говорителят на ФБР Бен Уилямсън отказа да коментира пред MS Now заповедта на директора на агенцията за преминаване на полиграфски тестове. Той отрече съобщенията, че директорът на бюрото не е общувал с високопоставени служители на агенцията и е бил в паника.

По-рано MS Now съобщи, че директорът на ФБР е наредил на екип от агенти да започнат наказателно разследване срещу списание The Atlantic заради статия, критикуваща го за това, че не се явява редовно на работа и е употребявал твърде много алкохол. Пател също така заведе дело във Вашингтон заради статията.

На 17 април The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, в които се посочва, че много служители на ФБР смятат, че оставката на Пател като ръководител на агенцията е вероятна. Според списанието Пател често пропуска работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лична употреба и злоупотребява с алкохол. Според източници на изданието, поведението на директора на ФБР се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност. Няколко часа след публикуването на статията ФБР отхвърли основните ѝ разпоредби.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

