След загубата на Орбан: Урсула фон дер Лайен пристига в Будапеща

18 Април, 2026 07:52, обновена 18 Април, 2026 08:01

Във фокуса на обсъжданията е размразяването на финансирането от ЕС, от което унгарската икономика отчаяно се нуждае

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Делегация на Европейската комисия, пристигаща в Будапеща, ще обсъди план за действие за размразяване на финансирането от ЕС, от което унгарската икономика отчаяно се нуждае.

Това беше обявено от встъпващия в длъжност министър-председател Петер Мадяр, цитиран от Bloomberg.

Той каза, че очаква „конструктивни“ двудневни разговори, но добави, че времето е много кратко.

Делегацията на Брюксел ще включва началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и няколко генерални директори. Анита Орбан, Ищван Капитани и Андраш Карман, които се очаква да станат съответно министри на външните работи, икономиката и финансите, ще се включат в разговорите, както и самият Мадяр.

„Очаквам конструктивни разговори, но няма да е лесно. Ще бъде огромен натиск, защото сроковете за милиарди долари заеми изтичат в края на август“, каза той.

Според политика, неговото правителство, след като бъде сформирано следващия месец, бързо ще се справи с проблемите с корупцията и ще възстанови медийната и академичната свобода.

Отбелязва се, че Брюксел е заявил ясно, че няма да освободи замразените унгарски средства, докато Мадяр не разреши проблемите, които доведоха до задържането на средствата по време на мандата на Орбан.

Бъдещият премиер е казал на фон дер Лайен, че повечето от исканията – за борба с корупцията, възстановяване на върховенството на закона, свободата на пресата и университетската автономия – са лесни за изпълнение за него.

Според него, по-трудната и отнемаща време задача ще бъде създаването на нови проектни компании в рамките на ревизираната институционална структура под неговото правителство до крайния срок в края на август. Приблизително половината от замразените над 20 милиарда долара средства от ЕС ще изтекат дотогава като срокове. Правителството на Унгария няма да бъде сформирано до средата на май.

Унгария трябва бързо да разпредели средства за укрепване на икономиката, която бе в стагнация през последните години от управлението на Орбан, и да постигне напредък в борбата с корупцията. Според Transparency International, Унгария се е превърнала в най-корумпираната страна в ЕС под ръководството на напускащия премиер.

Брюксел настоява Унгария да оттегли ветото си върху заема от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан блокира помощта миналия месец, обвинявайки Киев, че умишлено е прекъснал доставките на руски петрол за Унгария в опит да помогне за свалянето му от власт.

В неделя партията на Мадяр, "Тиса", спечели убедителна победа, осигурявайки си две трети от гласовете, и свали напускащия премиер Виктор Орбан след 16 години на власт.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 8888

    100 13 Отговор
    тази ако се интересуваше за европейците толкова колкото за РЪКОВОДСТВОТО на Украйна (казвам ръководството защото тя помага украинци да умират всеки ден, така че тя не се интересува за народа им), ЕС щеше да блести. но сега само подаряваме златни тоалетни....
    дойде в България само за да подпише договор за оръжия... кое не е ясно?

    Коментиран от #29

    08:12 18.04.2026

  • 5 Зеления път

    92 13 Отговор
    Зла гад. Ще натиска Мадяр за 90-те милиарда и за 100-те милиона, дето и изпрати Зеленото с бус, но унгарците ги задържаха.

    08:13 18.04.2026

  • 6 Качвай се на метлата

    59 10 Отговор
    П газ към унгария

    08:14 18.04.2026

  • 7 Накратко

    62 13 Отговор
    Мадяp = маджарски Гяуро Кюмюро

    08:15 18.04.2026

  • 8 Ха Ха

    82 9 Отговор
    Унгария е без подаяния от ЕС от години и въпреки това се справяше завидно, благодарение на диверсификацията на инвестициите. Унгария демонстрира истинска икономическа и политическа независимост при Орбан, както е редно да бъде за всяка държава от ЕС. Предтавяте ли си колониална България без подаяния от ЕС - пълна катастрофа.

    Коментиран от #12, #60, #89

    08:15 18.04.2026

  • 9 БЪРЗА НЯКОЙ ДА НЕ Я

    60 8 Отговор
    ПРЕВАРИ. И САМО ЗА ПАРИ ГОВОРИ. ТО КАКВО СТРАШНО ИМА ОТ НЕКВИ СИ 40 МИЛИАРДА ДА СИ ГУШНЕШ СЪС НЕКОЕ МИЛИОНЧЕ. И ОТ ЗЕЛЬОВИТЕ МИЛИАРДИ ГОТОВИ ЗА ДАВАНЕ ЩЕ СИ НАГУШКАТЕ. АМА ОСТАНА ФИЦО И МОЖЕ ДА НЕ СТАНЕ ДАЛАВЕРАТА.

    Коментиран от #81, #119

    08:17 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    33 6 Отговор
    А защо вече не са ги размразили?

    Коментиран от #13

    08:18 18.04.2026

  • 12 Хи Хи

    59 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    Че тя България и сега си е катастрофа. Не можем още да си вземем фонда за развитие, който другите държави изконсумираха още след Ковид-пандемията. Ние сме наказани за Корупция и без да се "дървим" като Орбан

    Коментиран от #30

    08:18 18.04.2026

  • 13 Анонимен

    37 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Вероятно ЕС няма кеш!

    08:19 18.04.2026

  • 14 Баце

    44 7 Отговор
    Бурсула е отишла да натиска за НПО на Цоло и да се прави на колониален владетел пред националист. Кви ги дробите в тоя сайт.

    08:20 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мурка

    21 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гресирана ватенка":

    А В ТВОЯТ НЕ МОЖЕ ЛИ -ПЕТРОХАНСКА ЛАМЯ ИЛИ ТАМ Е СЪЗ ЗАПИСВАНИЯ И СЕ ЧАКА НА ОПАШКА

    08:26 18.04.2026

  • 19 Косатка

    19 6 Отговор
    Навсякъде е иввестирало това джудже, тук обаче ще удари на камИк 😀

    08:26 18.04.2026

  • 20 Сака Швили

    40 5 Отговор
    След две години , всичките сегашни акушерки и леваци ще бъдат изринати !

    08:27 18.04.2026

  • 21 Урсулицата пристига в Будапеща!

    51 4 Отговор
    За да подготви унгарският народ за доене ...яко доене и наливане отново в бездънната каца,наречена,-,, Украйна"...!
    Щото Орбан,бе спрял доенето и каза-,,Баста"...

    08:28 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гого

    36 4 Отговор
    Смахнато бабе.

    08:30 18.04.2026

  • 24 Вижте кво!

    5 49 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #32, #34, #50

    08:32 18.04.2026

  • 25 Къш

    27 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гресирана ватенка":

    Бе, рендерас паветен! Зоро от Столипиново разправяше, че задния ти двор може да събере повече бакър от неговата каруца!

    08:32 18.04.2026

  • 26 Мурка

    27 3 Отговор

    До коментар #22 от "Урсула е шефа.":

    Ъ Ъ - И ВИНЕТУ СИ МИСЛЕШЕ ТАКА

    08:34 18.04.2026

  • 27 Да бе !

    29 2 Отговор

    До коментар #22 от "Урсула е шефа.":

    На празноглавците от паветата може й да ви е шеф!!! Ама след Мама, защото още тя ви дава джобните!!!

    08:34 18.04.2026

  • 28 Фен

    32 6 Отговор
    И без Орбан, ще я изгонят с камъни.

    Коментиран от #88

    08:34 18.04.2026

  • 29 Пешо

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Наци

    08:36 18.04.2026

  • 30 От Града на подкаб.........

    34 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хи Хи":

    Какви пари и откьде?! Сега на Зелю трябва да сьбираме нови 90 млрд. (ясно е че част от тях се врьщат в касата на урсуланците) и повод за "орязване" с финансиране на дьржави като Бг винаги ще се намери

    Коментиран от #54

    08:36 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дони

    21 6 Отговор

    До коментар #24 от "Вижте кво!":

    КАТО НАЧАЛО НЕ КУПУВАЙ ГОРИВО ПОРЪЧАИ СИ ДЕМОКРАТИЧНО ОТ ПАЗАРА ПОСЛЕ ЕЛ ЕНЕРГИЯ НЕ ОТ КОЗЛОДУЙ А ОТ СИНГАПУРСКИЯ С ВЕТРО ПАРКОВЕ И СОЛАРИ ТЯ Е ДЕМОКРАТИЧНА ТАКА ЩЕ СЪБОРИШ РУСКАТА ИКОНОМИКА

    08:39 18.04.2026

  • 33 България 🇧🇬

    30 7 Отговор
    Урсула стара Вещица Чума!!!

    08:39 18.04.2026

  • 34 Чета с 2 хайдути и един пред....

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Вижте кво!":

    От анадолска бургия акьл не искам!

    08:42 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да се разбира

    23 4 Отговор
    Идват да изнудват и да поставят условия

    08:43 18.04.2026

  • 37 Саде да попитам!

    23 5 Отговор
    Каква е тая злобна и суха скумрия от снимката...?!

    Коментиран от #42, #44, #55, #99

    08:43 18.04.2026

  • 38 Железничар

    19 6 Отговор
    Защо когато става дума за Европа, Урсула и Кая споменават и траверсите?

    08:43 18.04.2026

  • 39 Кив

    14 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Не им требе Одеса си взимат

    08:44 18.04.2026

  • 40 НЕ БЕ...?!

    20 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Вардим Крим,щото Зеленски заплаши,че ще си пие кафето тук...!
    Ама не каза коя година обаче...?!

    08:46 18.04.2026

  • 41 Перо

    21 3 Отговор
    От както либерастията завладя ЕИО, я направи политическа организация, под еднолично управление, като СССР, ползвайки разпределението на евродепутатските места, според броя на населението на отделните страни! За утвърждаване на властта си, сега се пробват да пробутат и гласуването за всичко да става с болшинство, вместо пълно единодушие! Така ще се стигне до една организация, един фюрер!

    08:47 18.04.2026

  • 42 Госあ

    16 4 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    мъж ли е, жена ли или хермафродит

    08:48 18.04.2026

  • 43 Сесия

    16 5 Отговор
    Орбан направи много бели, но тая леля белята ще е голяма беля.

    08:49 18.04.2026

  • 44 Мурка

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    СКУМРИЯТА Е ЧУДЕСНА РИБА НЕ Я ОБИЖДАЙ

    08:50 18.04.2026

  • 45 Отива да им

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ритне столчето.

    08:51 18.04.2026

  • 46 Факти

    19 4 Отговор
    След загубата на Орбан: Урсула фон дер Лайен пристига в Будапеща да търси баща си

    08:51 18.04.2026

  • 47 Урсула

    15 5 Отговор
    Никакви фондове няма да размразяваме, докато Унгария не приеме отхвърлените мигранти от западна Европа, не пусне НПОтата на Сорос обратно и не узакони смяна пола на децата без разрешение от родителите. Не може да ми хвърли прах в очите само с няква си "борба срещу корупцията"! Точно мен ли ще ми ги пробутва тия?
    Толкова пари и злато пращахме на кампанията му, време е да се отплати. Иначе вадя инструментите.
    И да приема еврото, че пляс!

    08:52 18.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 бай Шиле

    13 2 Отговор

    До коментар #24 от "Вижте кво!":

    С такива приятели врагове не ни трябват.

    08:56 18.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Миньоро

    17 3 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    Каква скумрия брат? Туй нещо мяза на пираня, където захапе оголва до кокал.

    09:02 18.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 След загубата на България

    7 9 Отговор
    Урсула и Кая ще ни помогнат ли? Или като Кипър? Ще ни приемат ли в Европа за бежанци или като палестинците но, сори...

    Коментиран от #67

    09:07 18.04.2026

  • 59 дядото

    8 3 Отговор
    много грешки.от германик до сталин,а грешките се заплащат с кръв

    09:09 18.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 БАНко

    17 5 Отговор
    КОГАТО УРСУЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ИЗПОЛЗВАТ ПАРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ И ПОСЛЕ ЗА ....... СПАСЯВАНЕ НА УНГАРИЯ !!! ЖАЛКА НАТОВСКА СБИРЩИНА !!!

    09:13 18.04.2026

  • 63 Гориил

    14 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ти у ред ли се бе?":

    Спомням си ликуването и ентусиазма на българите на 1 януари 2007 г.Сигурно сте пяли и танцували по улиците на София с бутилка хубаво вино и букет от ярки цветя.

    09:13 18.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мъдяра

    10 3 Отговор
    "Очаквам конструктивни разговори, но няма да е лесно. Ще бъде огромен натиск, ще и се поопъвам театрално за пред народа, но накрая разбира се ще клекна покорно на килимчето пред нея, както е по сценарий! А медиите ще оправят после нещата "

    09:14 18.04.2026

  • 66 Весел присмехулник

    7 7 Отговор
    Викторе, Викторе...
    С това име и тези резултати... къде ти е оставката?

    09:14 18.04.2026

  • 67 А бре

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "След загубата на България":

    Какви загуби те гонят бре? Завивай се нощем,темлературите са променливи.

    Коментиран от #72, #80

    09:15 18.04.2026

  • 68 123

    13 5 Отговор
    Вещицата се довлече в Унгария.Унгарците да му мислят.Ще плащат грешни пари като всички други баламурници в ЕС.

    09:15 18.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 геЛе

    9 3 Отговор
    ако напиша нещо за тая утепана акушерка щеме цензурират....

    09:17 18.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дзак

    6 2 Отговор
    Защо досега не са качили досиетата в Интернет!

    09:19 18.04.2026

  • 75 Пич

    11 5 Отговор

    До коментар #70 от "Сульо красний":

    Щом искаш да те лъжа - Урсула отива в Унгария, загрижена за благото и стандарта на унгарският народ, и възвръщането на водещата роля на ЕС в световните дела!!! Крайно враждебно се отнася към кражбата на стотици милиарди от бюджета на ЕС, и светкавично ще спре всички злоупотреби, с което бе запомнена още от времето на ковид кризата!!!

    09:22 18.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "жена":

    И ние сме така😘

    09:44 18.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Фен":

    Факт

    09:47 18.04.2026

  • 89 Глупости

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    Унгария е с най-високата инфлация и най-високата корупция в ЕС. И тъй като Орбан беше руска марионетка, нарочно остави Унгария единствена да купува руски петрол, който е крайно неизгоден и унгарците години наред са с по-скъпи горива от България. Затова и напълно логично той загуби изборите.

    Коментиран от #97

    09:49 18.04.2026

  • 90 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 14 Отговор
    Биха шута на Орбан. Сега Унгария ша получи милиарди помощи.

    09:49 18.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Унгарците

    6 8 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    09:52 18.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 наблюдател

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "жена":

    до 1 тая има пет родени деца а ти сигурно едно

    Коментиран от #98

    09:53 18.04.2026

  • 95 Макарон

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "жена":

    Това е една бъхлива лисица!!

    09:55 18.04.2026

  • 96 След изборната загуба на Орбан

    4 4 Отговор
    и пабедата на Радев. Парите за България отиват в Унгария. Гаварим за Унгария... Унгария не е Украйна, гаспада-дрогаре.

    Коментиран от #106

    09:55 18.04.2026

  • 97 Бензинджия

    4 9 Отговор

    До коментар #89 от "Глупости":

    А у нас... по света цената на петрола пада, а Лукоила съветски ги вдига. Как става така?

    09:56 18.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 9 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    Един подпис на ТАЯ от снимката и бомбенето на Путин започва.

    Коментиран от #120

    09:57 18.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ванкоо

    4 2 Отговор
    Като има едни пари винаги се намира поредния чеснен и безкруполен демократ

    10:00 18.04.2026

  • 102 Изписване правилно имената!

    5 2 Отговор
    Аман от неграмотни журналисти,а и политици, има си Речник по транскрипция на унгарските имена!

    Коментиран от #127

    10:06 18.04.2026

  • 103 Унгарците си знаят интереса

    11 3 Отговор
    Истината е, че Мадяр / а не Маджар, или Модьор!/ , който обра протестния вот, няма да се поставят в ролята на подлоги и ще си защитават нац. интереси и ценности. Това не са нашите дупедавци пишман демократи;

    10:12 18.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ЦарВул

    2 4 Отговор
    Стига сте коментирали нещо ,които не знаете и не разбирате!!Мъдърчо победи не защото има ПОВЕЧЕ пропорционални мандати ,а много повече МАЖОРИТАРНИ!!А СИГИ ДА НЕ СТАНЕ КАТО ОНАЯ ПРИКАЗКА С ЩУРЕЦА И МРАВКАТА:ДЕТО ЩЯЛ ДА И ИСКА МАЛКО ЖИТЦЕИ!!И ОНА МУ ОТГОВОРИЛА АЗ ПЪК НЯМА ДА ТИ ДАМ!!ГИДИ ДЪРТИ МЪРЗЕЛАН!?!ОТ СИГИ СЕ МАЗНИ НА ПУТИН В.В.ЗА НЕФТ И ГАЗ АМА ВЕКЕ КЕ ГО ПОЛУЧАВА ПО ЦЕНИ НА "КРАВАРИСТАН"И УНГАРЦИТЕ МНОГО ШЪ СЪЖАЛЯВАТ ЗА ТВА ДЕТО ГО НПРАИХА С ОРБАН!!СИГИ САМО ШЪ ДАВАТ МИЛИАРДИ ЗА ФАЛИРАЛИЯ ЕВРОСЪЮЗ И ХОХЛОВИЯ,ШАЙКАТА МУ ОТ УРСУЛИ,ДРИСК.ЛИ,ДЖЕНДЪРИ И ТЕМ ПОДОБНИ!!СИГИ ИДЕ ЛЯТО АМА ПОСЛЕ КАТО ГИ СВИЕ ЗИМАТА КЕ ПИТАТ ДЕ СЕ ИЗХОЖДАТ ГЛАДНИТЕ И ДА СИ ПРИГОТВЯТ ВЪЖЕНЦЕ,ТРИОНЧЕ И ЧУКЧЕ ЗА ПО БЕЗБОЛЕЗНЕНО И БЪРЗО АКАНЕ!!АКО ИМА К,ВО!!НАЛИ ВИЖДАТЕ К,ВО СТАНА У НАС?ВЕДНЪЖ ЗАБОГАТЯХМЕ,А СИГИ ВЕЧЕ НИ КАНДЪРДИСВАТ ЗА ВТОРО АШЛАДИСВАНЕ ИЛИ ВТОРО ЗАБОГАТЯВАНЕ!!ИСАМО ЛАЯТ ЗА Т,ВА ЧЕ РАДЕВ СЕ Е ЗДРАВИСАЛ С ПУТИН И ТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА,КОЕТО ПРАВИ Т,ВА ЗДРАВОСВАНЕ З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О/СТАНАЛО Е ПРЕДИ 8 /О С Е М/ГОДИНИ ,А НЕ КАТО ТИКВОЧА БОЙКО ДА МУ ПОДАРЯВА КУЧЕНЦЕ И ДА СЕ ЦЕЛИВА С НЕГО!!АМА ЗА Т,ВА НАШИТЕ НАБЕДЕНИ ЖУРНАЛИСТИ МЪЛЧАТ КАТО ГЪ.....ВЕ!! КАЗАХ!!И ТО Е ИСТИНА!А ТЯ БОЛИ И ГО БОЛИ ТОЯ ЗА КОГОТО Е НАПИСАНА/па САШО ДИКОВ/!!!

    Коментиран от #133

    10:14 18.04.2026

  • 106 Така е

    2 14 Отговор

    До коментар #96 от "След изборната загуба на Орбан":

    Орбан показа какво не трябва да се прави, изключително лошо управление и щети за Унгария. Няма смисъл България тепърва да тръгва натам, откъдето другите избягаха, напразно изгубено време ще е..

    10:18 18.04.2026

  • 107 това е истината

    15 2 Отговор
    Тая вещ-ица налита като ястреб на мърша. Да вземе последния залък от унгарския народ за да храни зеления клоун. Нищо друго не я интересува. 499,999 милиона жители на ЕС я мразят и псуват и нищо не я стига, бе?

    Коментиран от #115, #131

    10:26 18.04.2026

  • 108 жэож

    9 3 Отговор

    До коментар #79 от "Гориил":

    Ти сериозно ли?! 19 години сме в ЕС и мизерията не ни напуска...Словения се подговя да напусне ЕС - откакто през 2004 въведоха еврото ситуацията става все по-зле.

    10:28 18.04.2026

  • 109 Просто човек

    6 3 Отговор
    🇭🇺🇪🇺🇭🇺🇪🇺🇭🇺🇪🇺

    10:29 18.04.2026

  • 110 Преди 2 дни

    2 9 Отговор
    Кадри от заключителното събитие от предизборната кампания на "Прогресивна България" предизвикаха сериозно обществено възмущение. Причината - на големия екран в залата в София на 16 април, където Румен Радев бе събрал свои поддръжници, се появиха кадри от негова среща с Путин в Русия (в Сочи през 2018 г. или в Санкт Петербург през 2019). На показаните за кратко снимки се виждаше как доскорошният президент на България се ръкува с ръководител на страна, обявила ни за вражеска държава.

    11:10 18.04.2026

  • 111 Тази

    10 2 Отговор
    Тази жена да не си е помислила, че унгарците я чакат с разтворени обятия. Хайде да я видим ще разбере ли дали унгарците се продават толкова лесно.

    Коментиран от #114

    11:12 18.04.2026

  • 112 Коста

    13 1 Отговор
    Приста баба Яга да бъде сигурна, че Мъдяро ще гласува за 90те милиарда за Окраина. Друго не я интересува. Всички от Брюксел са по машинациите и далаверитв. Вече става интересно защо толкова настояват на тези 90 милиарда за Окраина. Има някаква уловка..

    11:21 18.04.2026

  • 113 Мухаа ха!

    8 0 Отговор
    По възрастното,и по житейски трезво мислещо поколение гласува за Орбан.Но урсулките вкараха тежката артилерия - огромни финансови ресурси,и медиино облъчване на поклонението от " Живейници" ,за което измислиха иметоДжен зет.Като им внушиха,че всичко зависи от тях.Нищо,ще усетят на собственият си гръб, каква непоправима грешка са направили.Лековерни консуматори- чиста проба.Защото родителите им ги захранваха със всичко ,от труда си и силната социална политика на Орбан.Това ,ще приключи,защото Акушерката няма да го допусне.Орбан освен независимата си политика,е единственият политик,който създаде мощни,социални стимули за младите.- безлихвен кредит за жилище.При три деца, цялата ипотека се плаща от бюджета.Тридесет хиляди евро- еднократно за всяко новородено.Майките с две и три деца,се освобождаваха доживот,от всички данъчни удръжки върху заплата, имущество.Кой ще им разреши ,да продължат? Те са опасен модел за цял ЕС,по точно за либералните партии начело с Урсула.А като ги набута в еврозоната,ще разберат благините на ЕС.

    11:44 18.04.2026

  • 114 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #111 от "Тази":

    И Унгарците имат миндери...... таа пак ша чека в коридора............

    11:50 18.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Райдддд

    6 0 Отговор
    Зелените мухи светкавично накацаха уханната купчинка.

    12:08 18.04.2026

  • 117 Григор

    6 0 Отговор
    Чакам да видя как Унгария ще се откаже от руски нефт и газ, и как ще се съгласи с влизането на Украйна в Европейския съюз. Чакам!

    12:15 18.04.2026

  • 118 Файърфлай

    1 1 Отговор
    У нас скоро няма да дойде.Не ,че не иска,О ,много даже иска.Ама ние не я искаме.

    12:17 18.04.2026

  • 119 Дечо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "БЪРЗА НЯКОЙ ДА НЕ Я":

    И Фицо ще го махнат ФАШИСТИТЕ.

    12:20 18.04.2026

  • 120 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То ако това "бомбене" започне,неминуемо ще започне и обратното бомбене.И то няма да е като това на украинския фронт.Не мога да разбера как има индивиди (вероятно младеж) с подобно повърхностно мислене.Ти знаеш ли какво ще стане,ако полетят ракети бе настолен "геймър"?

    12:27 18.04.2026

  • 121 УдоМача

    3 0 Отговор
    Ако знаят какъв с3кс и музика ги чака..........

    12:33 18.04.2026

  • 122 кобрата отива в Унгария

    6 0 Отговор
    Като змия , която се промъква в гнездо , когато мама птица я няма.

    Коментиран от #132

    12:37 18.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 А дали Фюрера ще посети Будапеща

    1 1 Отговор
    А след победата на хасковския Орбан дали Боташа няма да посети Ердоган и Путлер.

    12:40 18.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тази

    5 0 Отговор
    Тази жена да не си е помислила, че унгарците я чакат с разтворени обятия. Хайде да я видим ще разбере ли дали унгарците се продават толкова лесно.

    Коментиран от #135

    12:44 18.04.2026

  • 127 Не може правилно изписване и изговаряне

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Изписване правилно имената!":

    на унгарския

    само амбициозен вдлъбнат лугаит може да очаква дори и опит за транскрипция.
    да не говорим на гласните и съгласните

    12:44 18.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "това е истината":

    Не е ястреб.....
    Лешояд е !!!

    12:53 18.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Цвете

    1 4 Отговор
    ЧЕТА ПО НАДОЛУ ОТЗИВИТЕ И НАИСТИНА СЪМ ВЪЗМУТЕНА ОТ ЛОШИЯ ЕЗИК НА ПИШЕЩИТЕ.НА КОЙ ЛИ МУ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В СЪЩНОСТ? ДРЕБНИ ДУШИ УЧИЛИ НЕДОУЧЕЛИ.🇧🇬

    Коментиран от #137, #140, #143

    12:58 18.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 От къде се стовари

    6 1 Отговор
    Това зло за Европа в лицето на тая ве.....щ..ца .Че няма отърване от тая змия бе!

    Коментиран от #138

    13:01 18.04.2026

  • 137 Продължавай да крещиш

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Цвете":

    Цвете
    00ОТГОВОР
    ЧЕТА ПО НАДОЛУ ОТЗИВИТЕ И НАИСТИНА СЪМ ВЪЗМУТЕНА
    -;-
    Като си така възмутена недей да четеш

    13:01 18.04.2026

  • 138 Путлер е доборо за Европа

    2 1 Отговор

    До коментар #136 от "От къде се стовари":

    От къде се стовари:
    Това зло за Европа в лицето на тая ве.....щ..ца .Че няма отърване от тая змия бе!
    -;-
    Путлер е доброто за Европа и не звам кога ще се стонари над ЕС-то!

    Кога нтори путлеристки фронт ще освобиди приднестровието, Молдова и да стигне доБулгаристан.
    Дано да е в топло време , та да има досатъчно цветя за посрещането.

    А на 24.02.2022 годита бандерите нямаха ц;ветя от снега и затова при Гостомел посрещнаха лошо Рашмахта!

    Абе Другарки и Другари , не виждате ли че маркс-ленинизъма загина!

    13:05 18.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Много четеш

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Цвете":

    Да те не цапне някоя буква по челото....

    13:10 18.04.2026

  • 141 Виждам ги Ладите

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "А Путлер ни топли":

    И Москвичи виждам . И като ги видя им вдигам палец или намигам с фаровете, щото им се кефя и на такива сме се учили да караме . Човек не трябва да забравя от къде е тръгнал.На тебе къв ти проблема с ,,вазките и газките"......

    13:15 18.04.2026

  • 142 Твоето мами

    4 0 Отговор
    Долно Лъжливо Ваксинирийско ..
    Гнусно урсоллийко. ..
    И твоето Време наближава

    Коментиран от #149

    13:36 18.04.2026

  • 143 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Цвете":

    1.Пише се всъщност,една дума .
    2.Пише се "недоучили",а не "недоучЕли".
    И ида те питам нещо-обичаш ли да ядеш скакалци, червеи и водорасли ?

    Коментиран от #150

    13:43 18.04.2026

  • 144 Урсула ли!

    1 4 Отговор
    Естествено, ще отиде в Будапеща при европейците, няма да дойде в София при руските подлоги.

    Коментиран от #146, #147

    14:33 18.04.2026

  • 145 Тая е дърта kуrва

    2 0 Отговор
    лешояд.

    17:04 18.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Не ни и трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "Урсула ли!":

    В България тая само камъни и шутове да яде

    20:19 18.04.2026

  • 148 Лиз ач евроатлантик

    2 0 Отговор
    Много правилно я описа сутринта по БТВ Краси Дачков- Тъпа лелка,която се е занимавала повече с правене и отглеждане на деца ,от колкото с управление.

    20:28 18.04.2026

  • 149 Дай Боже Амин

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Твоето мами":

    От твоите уста в Божиите уши

    22:11 18.04.2026

  • 150 Обича да яде

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Файърфлай":

    Бял крем

    22:14 18.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 С КАМЪНИ ГИ ПОСРЕШНЕТЕ

    1 0 Отговор
    ПОГНЕТЕ ГИ С КАМАНИ И ОБРАТНО ОТ КЪДЕТО СА ДОШЛИ !!!! ТАЯ ФФАШИСТКА ИИЗМЕТ УУБИЙЦИ ,ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКАРАНИ В ЗАТВОРИТЕ ДО ЖИВОТ !!!
    НЕ ДОПУСКАЙТЕ В ДЪРЖАВАТА ВИ ППРЕСТЪПНИЦИ УУБИЙЦИ , ККРАДЦИ ,ОКРАЛИ НАД 400 МИЛЯРДА ВСЕ ОЩЕ НЕОРЧЕТЕНИ ЕВРА ОТ ЕВОРОРОБИТЕ !! ЛЛИНЧУВАЙТЕ ГИ , ДОВЪРШЕТЕ ГИ С КАМАНИ ТЕЯ ДДИВАЦИ!!

    00:58 19.04.2026

