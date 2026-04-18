След загубата на Орбан: Урсула фон дер Лайен пристига в Будапеща

Делегация на Европейската комисия, пристигаща в Будапеща, ще обсъди план за действие за размразяване на финансирането от ЕС, от което унгарската икономика отчаяно се нуждае.
Това беше обявено от встъпващия в длъжност министър-председател Петер Мадяр, цитиран от Bloomberg.
Той каза, че очаква „конструктивни“ двудневни разговори, но добави, че времето е много кратко.
Делегацията на Брюксел ще включва началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и няколко генерални директори. Анита Орбан, Ищван Капитани и Андраш Карман, които се очаква да станат съответно министри на външните работи, икономиката и финансите, ще се включат в разговорите, както и самият Мадяр.
„Очаквам конструктивни разговори, но няма да е лесно. Ще бъде огромен натиск, защото сроковете за милиарди долари заеми изтичат в края на август“, каза той.
Според политика, неговото правителство, след като бъде сформирано следващия месец, бързо ще се справи с проблемите с корупцията и ще възстанови медийната и академичната свобода.
Отбелязва се, че Брюксел е заявил ясно, че няма да освободи замразените унгарски средства, докато Мадяр не разреши проблемите, които доведоха до задържането на средствата по време на мандата на Орбан.
Бъдещият премиер е казал на фон дер Лайен, че повечето от исканията – за борба с корупцията, възстановяване на върховенството на закона, свободата на пресата и университетската автономия – са лесни за изпълнение за него.
Според него, по-трудната и отнемаща време задача ще бъде създаването на нови проектни компании в рамките на ревизираната институционална структура под неговото правителство до крайния срок в края на август. Приблизително половината от замразените над 20 милиарда долара средства от ЕС ще изтекат дотогава като срокове. Правителството на Унгария няма да бъде сформирано до средата на май.
Унгария трябва бързо да разпредели средства за укрепване на икономиката, която бе в стагнация през последните години от управлението на Орбан, и да постигне напредък в борбата с корупцията. Според Transparency International, Унгария се е превърнала в най-корумпираната страна в ЕС под ръководството на напускащия премиер.
Брюксел настоява Унгария да оттегли ветото си върху заема от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан блокира помощта миналия месец, обвинявайки Киев, че умишлено е прекъснал доставките на руски петрол за Унгария в опит да помогне за свалянето му от власт.
В неделя партията на Мадяр, "Тиса", спечели убедителна победа, осигурявайки си две трети от гласовете, и свали напускащия премиер Виктор Орбан след 16 години на власт.
4 8888
дойде в България само за да подпише договор за оръжия... кое не е ясно?
5 Зеления път
6 Качвай се на метлата
7 Накратко
8 Ха Ха
9 БЪРЗА НЯКОЙ ДА НЕ Я
11 Дзак
12 Хи Хи
До коментар #8 от "Ха Ха":Че тя България и сега си е катастрофа. Не можем още да си вземем фонда за развитие, който другите държави изконсумираха още след Ковид-пандемията. Ние сме наказани за Корупция и без да се "дървим" като Орбан
13 Анонимен
До коментар #11 от "Дзак":Вероятно ЕС няма кеш!
14 Баце
18 Мурка
До коментар #10 от "Гресирана ватенка":А В ТВОЯТ НЕ МОЖЕ ЛИ -ПЕТРОХАНСКА ЛАМЯ ИЛИ ТАМ Е СЪЗ ЗАПИСВАНИЯ И СЕ ЧАКА НА ОПАШКА
19 Косатка
20 Сака Швили
21 Урсулицата пристига в Будапеща!
Щото Орбан,бе спрял доенето и каза-,,Баста"...
23 Гого
24 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
25 Къш
До коментар #10 от "Гресирана ватенка":Бе, рендерас паветен! Зоро от Столипиново разправяше, че задния ти двор може да събере повече бакър от неговата каруца!
26 Мурка
До коментар #22 от "Урсула е шефа.":Ъ Ъ - И ВИНЕТУ СИ МИСЛЕШЕ ТАКА
27 Да бе !
28 Фен
29 Пешо
До коментар #4 от "8888":Наци
30 От Града на подкаб.........
До коментар #12 от "Хи Хи":Какви пари и откьде?! Сега на Зелю трябва да сьбираме нови 90 млрд. (ясно е че част от тях се врьщат в касата на урсуланците) и повод за "орязване" с финансиране на дьржави като Бг винаги ще се намери
32 Дони
До коментар #24 от "Вижте кво!":КАТО НАЧАЛО НЕ КУПУВАЙ ГОРИВО ПОРЪЧАИ СИ ДЕМОКРАТИЧНО ОТ ПАЗАРА ПОСЛЕ ЕЛ ЕНЕРГИЯ НЕ ОТ КОЗЛОДУЙ А ОТ СИНГАПУРСКИЯ С ВЕТРО ПАРКОВЕ И СОЛАРИ ТЯ Е ДЕМОКРАТИЧНА ТАКА ЩЕ СЪБОРИШ РУСКАТА ИКОНОМИКА
34 Чета с 2 хайдути и един пред....
До коментар #24 от "Вижте кво!":От анадолска бургия акьл не искам!
08:42 18.04.2026
36 Да се разбира
37 Саде да попитам!
38 Железничар
39 Кив
До коментар #35 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Не им требе Одеса си взимат
40 НЕ БЕ...?!
До коментар #35 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Вардим Крим,щото Зеленски заплаши,че ще си пие кафето тук...!
Ама не каза коя година обаче...?!
42 Госあ
До коментар #37 от "Саде да попитам!":мъж ли е, жена ли или хермафродит
44 Мурка
До коментар #37 от "Саде да попитам!":СКУМРИЯТА Е ЧУДЕСНА РИБА НЕ Я ОБИЖДАЙ
45 Отива да им
До коментар #2 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ритне столчето.
08:51 18.04.2026
47 Урсула
Толкова пари и злато пращахме на кампанията му, време е да се отплати. Иначе вадя инструментите.
До коментар #24 от "Вижте кво!":С такива приятели врагове не ни трябват.
08:56 18.04.2026
55 Миньоро
До коментар #37 от "Саде да попитам!":Каква скумрия брат? Туй нещо мяза на пираня, където захапе оголва до кокал.
09:02 18.04.2026
58 След загубата на България
59 дядото
62 БАНко
До коментар #56 от "Ти у ред ли се бе?":Спомням си ликуването и ентусиазма на българите на 1 януари 2007 г.Сигурно сте пяли и танцували по улиците на София с бутилка хубаво вино и букет от ярки цветя.
09:13 18.04.2026
65 Мъдяра
66 Весел присмехулник
С това име и тези резултати... къде ти е оставката?
67 А бре
До коментар #58 от "След загубата на България":Какви загуби те гонят бре? Завивай се нощем,темлературите са променливи.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Пич
До коментар #70 от "Сульо красний":Щом искаш да те лъжа - Урсула отива в Унгария, загрижена за благото и стандарта на унгарският народ, и възвръщането на водещата роля на ЕС в световните дела!!! Крайно враждебно се отнася към кражбата на стотици милиарди от бюджета на ЕС, и светкавично ще спре всички злоупотреби, с което бе запомнена още от времето на ковид кризата!!!
86 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #1 от "жена":И ние сме така😘
88 Това е безспорен
До коментар #28 от "Фен":Факт
89 Глупости
До коментар #8 от "Ха Ха":Унгария е с най-високата инфлация и най-високата корупция в ЕС. И тъй като Орбан беше руска марионетка, нарочно остави Унгария единствена да купува руски петрол, който е крайно неизгоден и унгарците години наред са с по-скъпи горива от България. Затова и напълно логично той загуби изборите.
92 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
94 наблюдател
До коментар #1 от "жена":до 1 тая има пет родени деца а ти сигурно едно
95 Макарон
До коментар #1 от "жена":Това е една бъхлива лисица!!
97 Бензинджия
До коментар #89 от "Глупости":А у нас... по света цената на петрола пада, а Лукоила съветски ги вдига. Как става така?
99 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Саде да попитам!":Един подпис на ТАЯ от снимката и бомбенето на Путин започва.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Изписване правилно имената!
105 ЦарВул
106 Така е
До коментар #96 от "След изборната загуба на Орбан":Орбан показа какво не трябва да се прави, изключително лошо управление и щети за Унгария. Няма смисъл България тепърва да тръгва натам, откъдето другите избягаха, напразно изгубено време ще е..
10:18 18.04.2026
107 това е истината
108 жэож
До коментар #79 от "Гориил":Ти сериозно ли?! 19 години сме в ЕС и мизерията не ни напуска...Словения се подговя да напусне ЕС - откакто през 2004 въведоха еврото ситуацията става все по-зле.
111 Тази
114 Хи хи хи
До коментар #111 от "Тази":И Унгарците имат миндери...... таа пак ша чека в коридора............
119 Дечо
До коментар #9 от "БЪРЗА НЯКОЙ ДА НЕ Я":И Фицо ще го махнат ФАШИСТИТЕ.
120 Файърфлай
До коментар #99 от "ГОЛЕМ СМЕХ":То ако това "бомбене" започне,неминуемо ще започне и обратното бомбене.И то няма да е като това на украинския фронт.Не мога да разбера как има индивиди (вероятно младеж) с подобно повърхностно мислене.Ти знаеш ли какво ще стане,ако полетят ракети бе настолен "геймър"?
122 кобрата отива в Унгария
126 Тази
127 Не може правилно изписване и изговаряне
До коментар #102 от "Изписване правилно имената!":на унгарския
само амбициозен вдлъбнат лугаит може да очаква дори и опит за транскрипция.
да не говорим на гласните и съгласните
131 Хи хи хи
До коментар #107 от "това е истината":Не е ястреб.....
Лешояд е !!!
134 Цвете
136 От къде се стовари
137 Продължавай да крещиш
До коментар #134 от "Цвете":Цвете
00ОТГОВОР
ЧЕТА ПО НАДОЛУ ОТЗИВИТЕ И НАИСТИНА СЪМ ВЪЗМУТЕНА
-;-
Като си така възмутена недей да четеш
138 Путлер е доборо за Европа
До коментар #136 от "От къде се стовари":От къде се стовари:
Това зло за Европа в лицето на тая ве.....щ..ца .Че няма отърване от тая змия бе!
-;-
Путлер е доброто за Европа и не звам кога ще се стонари над ЕС-то!
Кога нтори путлеристки фронт ще освобиди приднестровието, Молдова и да стигне доБулгаристан.
Дано да е в топло време , та да има досатъчно цветя за посрещането.
А на 24.02.2022 годита бандерите нямаха ц;ветя от снега и затова при Гостомел посрещнаха лошо Рашмахта!
Абе Другарки и Другари , не виждате ли че маркс-ленинизъма загина!
140 Много четеш
До коментар #134 от "Цвете":Да те не цапне някоя буква по челото....
141 Виждам ги Ладите
До коментар #130 от "А Путлер ни топли":И Москвичи виждам . И като ги видя им вдигам палец или намигам с фаровете, щото им се кефя и на такива сме се учили да караме . Човек не трябва да забравя от къде е тръгнал.На тебе къв ти проблема с ,,вазките и газките"......
142 Твоето мами
Гнусно урсоллийко. ..
И твоето Време наближава
143 Файърфлай
До коментар #134 от "Цвете":1.Пише се всъщност,една дума .
2.Пише се "недоучили",а не "недоучЕли".
И ида те питам нещо-обичаш ли да ядеш скакалци, червеи и водорасли ?
144 Урсула ли!
147 Не ни и трябва
До коментар #144 от "Урсула ли!":В България тая само камъни и шутове да яде
149 Дай Боже Амин
До коментар #142 от "Твоето мами":От твоите уста в Божиите уши
150 Обича да яде
До коментар #143 от "Файърфлай":Бял крем
152 С КАМЪНИ ГИ ПОСРЕШНЕТЕ
НЕ ДОПУСКАЙТЕ В ДЪРЖАВАТА ВИ ППРЕСТЪПНИЦИ УУБИЙЦИ , ККРАДЦИ ,ОКРАЛИ НАД 400 МИЛЯРДА ВСЕ ОЩЕ НЕОРЧЕТЕНИ ЕВРА ОТ ЕВОРОРОБИТЕ !! ЛЛИНЧУВАЙТЕ ГИ , ДОВЪРШЕТЕ ГИ С КАМАНИ ТЕЯ ДДИВАЦИ!!
