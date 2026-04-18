След загубата на Орбан: Урсула фон дер Лайен пристига в Будапеща

Делегация на Европейската комисия, пристигаща в Будапеща, ще обсъди план за действие за размразяване на финансирането от ЕС, от което унгарската икономика отчаяно се нуждае.

Това беше обявено от встъпващия в длъжност министър-председател Петер Мадяр, цитиран от Bloomberg.

Той каза, че очаква „конструктивни“ двудневни разговори, но добави, че времето е много кратко.

Делегацията на Брюксел ще включва началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и няколко генерални директори. Анита Орбан, Ищван Капитани и Андраш Карман, които се очаква да станат съответно министри на външните работи, икономиката и финансите, ще се включат в разговорите, както и самият Мадяр.

„Очаквам конструктивни разговори, но няма да е лесно. Ще бъде огромен натиск, защото сроковете за милиарди долари заеми изтичат в края на август“, каза той.

Според политика, неговото правителство, след като бъде сформирано следващия месец, бързо ще се справи с проблемите с корупцията и ще възстанови медийната и академичната свобода.

Отбелязва се, че Брюксел е заявил ясно, че няма да освободи замразените унгарски средства, докато Мадяр не разреши проблемите, които доведоха до задържането на средствата по време на мандата на Орбан.

Бъдещият премиер е казал на фон дер Лайен, че повечето от исканията – за борба с корупцията, възстановяване на върховенството на закона, свободата на пресата и университетската автономия – са лесни за изпълнение за него.

Според него, по-трудната и отнемаща време задача ще бъде създаването на нови проектни компании в рамките на ревизираната институционална структура под неговото правителство до крайния срок в края на август. Приблизително половината от замразените над 20 милиарда долара средства от ЕС ще изтекат дотогава като срокове. Правителството на Унгария няма да бъде сформирано до средата на май.

Унгария трябва бързо да разпредели средства за укрепване на икономиката, която бе в стагнация през последните години от управлението на Орбан, и да постигне напредък в борбата с корупцията. Според Transparency International, Унгария се е превърнала в най-корумпираната страна в ЕС под ръководството на напускащия премиер.

Брюксел настоява Унгария да оттегли ветото си върху заема от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан блокира помощта миналия месец, обвинявайки Киев, че умишлено е прекъснал доставките на руски петрол за Унгария в опит да помогне за свалянето му от власт.

В неделя партията на Мадяр, "Тиса", спечели убедителна победа, осигурявайки си две трети от гласовете, и свали напускащия премиер Виктор Орбан след 16 години на власт.