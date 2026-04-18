Сръбската компания "НИС" получи ново изключение от санкциите на САЩ

Сръбската петролна компания "НИС", собственост на Русия, получи поредното изключение от санкциите на Съединените щати, предаде БНТ.

То дава право на компанията в Панчево да продължи да функционира поне до 16 юни. Това съобщи сръбският министър на енергетиката Дубравка Дедович Ханданович.

"НИС" беше поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но оттогава насам поиска и получи няколко отсрочки. Последната такава изтече вчера.

В края на март американските власти удължиха и лиценза на "НИС" за обсъждане на потенциални промени в структурата на собствеността на компанията до 22 май.

Унгарската петролна и газова компания "МОЛ" е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в "НИС" от малко над 56 процента.