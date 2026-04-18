Сръбската компания "НИС" получи ново изключение от санкциите на САЩ

Сръбската компания "НИС" получи ново изключение от санкциите на САЩ

18 Април, 2026 13:48 1 160 7

"НИС" беше поставена под американски санкции в началото на 2025 година

Сръбската компания "НИС" получи ново изключение от санкциите на САЩ - 1
Сръбската петролна компания "НИС", собственост на Русия, получи поредното изключение от санкциите на Съединените щати, предаде БНТ.

То дава право на компанията в Панчево да продължи да функционира поне до 16 юни. Това съобщи сръбският министър на енергетиката Дубравка Дедович Ханданович.

"НИС" беше поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но оттогава насам поиска и получи няколко отсрочки. Последната такава изтече вчера.

В края на март американските власти удължиха и лиценза на "НИС" за обсъждане на потенциални промени в структурата на собствеността на компанията до 22 май.

Унгарската петролна и газова компания "МОЛ" е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в "НИС" от малко над 56 процента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп тъпото

    7 2 Отговор
    Няма проблем - жалката рижава кукувица направи за смях щатите срещу НИЩО!
    Скапаният псевдобизнесмен Тромпето отдавна е скъсал с Реал остра....

    13:51 18.04.2026

  • 2 Божи дела

    0 0 Отговор
    Бог взел, Бог дал!

    Коментиран от #6

    14:15 18.04.2026

  • 3 Край

    5 0 Отговор
    Светът Спешно трябва да се отърве от някой, които си мисли че може да "налага санкции" да разрешава и да забранява на друг от кого и какво да купува.

    14:15 18.04.2026

  • 4 Нека изгоним Путин и от

    1 2 Отговор
    България

    14:23 18.04.2026

  • 5 Руската измет Вън

    1 2 Отговор
    Свобода

    14:24 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Възраждане

    0 0 Отговор
    За съжаление МОЛ вече не е на Орбан и Тръмп, а на Урсула чрез Мадяр

    20:24 18.04.2026

