Новини
Свят »
Сърбия »
Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС

20 Март, 2026 10:11 682 12

  • нис-
  • сащ-
  • сърбия-
  • петрол

Белград обяви, че удължаването на лиценза е от съществено значение на фона на повишаващите се цени на петрола на международните пазари

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 17 април, съобщиха сръбските власти, цитирани от ТАНЮГ. Решението позволява на компанията да продължи дейността си след изтичането на предходния лиценз на 20 март, предаде БТА.

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович заяви, че удължаването на лиценза е от съществено значение на фона на повишаващите се цени на петрола на международните пазари. По думите ѝ рафинерията в Панчево продължава да работи нормално, а доставките на горива остават стабилни. Тя подчерта, че няма основания за притеснение сред гражданите и че не се налага презапасяване, тъй като наличностите са достатъчни.

Министърът отбеляза, че въпреки затруднената дейност на НИС през последната година и липсата на доставки на суров петрол в страната от близо 100 дни, на вътрешния пазар не се наблюдава недостиг. Ситуацията допълнително се усложнява от напрежението в Близкия изток, което оказва влияние върху глобалните енергийни пазари, отбелязва ТАНЮГ. В отговор сръбските власти са намалили акцизите върху горивата с 20 процента и са освободили 40 000 тона евродизел от държавните резерви, като се предвиждат и допълнителни мерки.

На 12 март НИС поиска нов специален лиценз от OFAC, подчертавайки значението на непрекъснатата си дейност за икономиката на Сърбия, особено в условията на нестабилност на световните петролни пазари, припомня ТАНЮГ. Компанията акцентира и върху напредналите преговори за промяна в структурата на собствеността.

Първоначалният лиценз, издаден на 20 февруари, позволи на НИС да продължи бизнес операциите си, включително внос и рафиниране на петрол, финансови транзакции и дейности, свързани със сигурността на доставките. Паралелно OFAC предостави разрешение на акционери и заинтересовани страни да водят преговори за преструктуриране на собствеността до 24 март.

Санкциите срещу НИС бяха наложени през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт", припомня ТАНЮГ. В момента се водят преговори между НИС и унгарската МОЛ за придобиване на 56,15% дял в сръбската компания. Очаква се окончателното споразумение да бъде подписано до края на март, при условие че получи необходимите регулаторни одобрения, включително от OFAC.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И каква

    19 3 Отговор
    стана тя.. май пак опряха до Русия. Иначе много ербап...

    10:14 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 14 Отговор
    САЩ...
    РАЗРЕШИ

    Коментиран от #5, #6

    10:15 20.03.2026

  • 4 Коиловци брадърс

    20 2 Отговор
    Какво общо има американското министерство със сръбска компания? Ебаххххти гнуссссния продажен свят.

    10:16 20.03.2026

  • 5 Наблюдател

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    По добре не пиши нищо Така се вижда умственият ти капацитет!Само чети,да се научиш!

    Коментиран от #7

    10:18 20.03.2026

  • 6 САЩ..... НАЙ- СМЕШНИТЕ

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    САЩ клекна.

    10:21 20.03.2026

  • 7 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Що ли требе САЩ да разреши на сърбите да купуват руски петрол....

    Коментиран от #8, #9

    10:31 20.03.2026

  • 8 Защото

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    При колониите е така...

    10:36 20.03.2026

  • 9 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Щото са смешни крави, дадоха заден.

    10:36 20.03.2026

  • 10 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 4 Отговор
    Явно Вучич е пратил ПРОШЕНИЕ до Тръмп...

    10:40 20.03.2026

  • 11 САЩ ВАЗРЕШИ

    2 4 Отговор
    Путин и Вучич да да гушнат..

    10:41 20.03.2026

  • 12 САЩ РАЗРЕШИ

    1 1 Отговор
    Да са бомби Русия...
    и ракетите и дроновете полетяха към Путин.

    10:58 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания