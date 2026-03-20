Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 17 април, съобщиха сръбските власти, цитирани от ТАНЮГ. Решението позволява на компанията да продължи дейността си след изтичането на предходния лиценз на 20 март, предаде БТА.

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович заяви, че удължаването на лиценза е от съществено значение на фона на повишаващите се цени на петрола на международните пазари. По думите ѝ рафинерията в Панчево продължава да работи нормално, а доставките на горива остават стабилни. Тя подчерта, че няма основания за притеснение сред гражданите и че не се налага презапасяване, тъй като наличностите са достатъчни.

Министърът отбеляза, че въпреки затруднената дейност на НИС през последната година и липсата на доставки на суров петрол в страната от близо 100 дни, на вътрешния пазар не се наблюдава недостиг. Ситуацията допълнително се усложнява от напрежението в Близкия изток, което оказва влияние върху глобалните енергийни пазари, отбелязва ТАНЮГ. В отговор сръбските власти са намалили акцизите върху горивата с 20 процента и са освободили 40 000 тона евродизел от държавните резерви, като се предвиждат и допълнителни мерки.

На 12 март НИС поиска нов специален лиценз от OFAC, подчертавайки значението на непрекъснатата си дейност за икономиката на Сърбия, особено в условията на нестабилност на световните петролни пазари, припомня ТАНЮГ. Компанията акцентира и върху напредналите преговори за промяна в структурата на собствеността.

Първоначалният лиценз, издаден на 20 февруари, позволи на НИС да продължи бизнес операциите си, включително внос и рафиниране на петрол, финансови транзакции и дейности, свързани със сигурността на доставките. Паралелно OFAC предостави разрешение на акционери и заинтересовани страни да водят преговори за преструктуриране на собствеността до 24 март.

Санкциите срещу НИС бяха наложени през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт", припомня ТАНЮГ. В момента се водят преговори между НИС и унгарската МОЛ за придобиване на 56,15% дял в сръбската компания. Очаква се окончателното споразумение да бъде подписано до края на март, при условие че получи необходимите регулаторни одобрения, включително от OFAC.