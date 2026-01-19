Новини
Унгарската петролна компания купува целия мажоритарен руски дял в Сърбия

19 Януари, 2026 22:48 637 10

МОЛ и "Газпром" планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март

Унгарската петролна компания купува целия мажоритарен руски дял в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарската петролна компания МОЛ (MOL Group) подписа основните клаузи на обвързващо рамково споразумение (Heads of Agreement) с "ГазпромНефт" за придобиване на 56,15% дял в сръбската компания НИС, съобщи МОЛ, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Руските компании – „ГазпромНефт“ и „Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант „Газпром“, притежават общо 56,15 процента от НИС. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите, а малките акционери – около 14 на сто.

МОЛ и "Газпром" планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март, се казва в изявлението, като се отбелязва, че сключването на сделката, наред с други неща, изисква съгласието на американските власти в лицето на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), както и на други държавни и регулаторни органи в Сърбия.

След приключване на сделката, MOЛ ще поеме значителни акционерни отговорности и управленски права в компанията, която управлява единствената нефтена рафинерия в Сърбия, като по този начин допълнително ще засили присъствието си на енергийния пазар в Централна и Югоизточна Европа, се казва в изявление на MOЛ.

Продажбата е в резултат на американските санкции, наложени на НИС на 10 януари 2025 г., които след като бяха отложени осем пъти встъпиха в сила на 9 октомври.

Заради нахлуването на Русия в Украйна Вашингтон поиска в началото на миналата година НИС да се освободи от целия мажоритарен руски дял в сръбската компания.

Руската страна даде съгласието си едва в края на ноември за продажбата, а унгарската петролна компания МОЛ бе една от първите кандидатки, проявили интерес.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
