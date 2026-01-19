Унгарската петролна компания купува целия мажоритарен руски дял в Сърбия

Унгарската петролна компания МОЛ (MOL Group) подписа основните клаузи на обвързващо рамково споразумение (Heads of Agreement) с "ГазпромНефт" за придобиване на 56,15% дял в сръбската компания НИС, съобщи МОЛ, предават сръбските медии, цитирани от БТА.
Руските компании – „ГазпромНефт“ и „Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант „Газпром“, притежават общо 56,15 процента от НИС. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите, а малките акционери – около 14 на сто.
МОЛ и "Газпром" планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март, се казва в изявлението, като се отбелязва, че сключването на сделката, наред с други неща, изисква съгласието на американските власти в лицето на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), както и на други държавни и регулаторни органи в Сърбия.
След приключване на сделката, MOЛ ще поеме значителни акционерни отговорности и управленски права в компанията, която управлява единствената нефтена рафинерия в Сърбия, като по този начин допълнително ще засили присъствието си на енергийния пазар в Централна и Югоизточна Европа, се казва в изявление на MOЛ.
Продажбата е в резултат на американските санкции, наложени на НИС на 10 януари 2025 г., които след като бяха отложени осем пъти встъпиха в сила на 9 октомври.
Заради нахлуването на Русия в Украйна Вашингтон поиска в началото на миналата година НИС да се освободи от целия мажоритарен руски дял в сръбската компания.
Руската страна даде съгласието си едва в края на ноември за продажбата, а унгарската петролна компания МОЛ бе една от първите кандидатки, проявили интерес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
22:49 19.01.2026
2 Яшар
Коментиран от #5, #6
22:51 19.01.2026
3 Спецназ
Наложи "санкции на руска компания и
ПОСЛЕ разреши тя да си я продаде и да сгъне кинтажа!
У МОРЕТО- ДУПКА! :))
22:54 19.01.2026
4 EС плаща
22:56 19.01.2026
5 Руц
До коментар #2 от "Яшар":Русия няма нефтени технологии, църво. Всички тия технологии ги внасят от Запад. Да от същия този гнил и фалирал Запад.
Коментиран от #10
22:57 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-бедна е. Строят руски аец, а ние купуваме американски реакторчета на петорна цена.
23:01 19.01.2026
8 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
23:06 19.01.2026
9 Чиба бе кьопек
До коментар #6 от "Руската пропаганда":Унгария инвестира над четири процента от БВП в социални облаги за семействата
23:06 19.01.2026
10 6677
До коментар #5 от "Руц":Че запада е прогонил и фалират е истина ,но Русия страна с най много добив на петрол и газ е по технологична от Европа
23:36 19.01.2026