Иран за преговорите със САЩ: Все още не са решени някои фундаментални точки

Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф съобщи за напредък в мирния процес със Съединените американски щати (САЩ), но в същото време предупреди, че окончателното споразумение остава далеч, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Влиятелният председател на иранския парламент, който заедно с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс участва в преговорите, състояли се на 11 и 12 април в Исламабад, даде вчера дълго интервю за телевизията.
"Все още сме далеч от приключването на дебатите", заяви Галибаф. Той съобщи за постигнат "напредък в преговорите", но в същото време допълни, че "остават много различия и все още не са решени някои фундаментални точки".
Галибаф уточни, че разногласията се отнасят за иранската ядрена програма и затварянето на Ормузкия проток.
Разговорите в пакистанската столица бяха срещата на най-високо ниво между Иран и САЩ след Иранската революция през 1979 г., отбелязва АФП.
"Подчертахме, че нямаме абсолютно никакво доверие в Съединените щати", даде да се разбере председателят на иранския парламент.
Галибаф увери, че Иран се е съгласил на двуседмичното прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, само защото то е било поискано от Съединените щати.
"Ние победихме на терен, врагът не постигна нито една от целите си, а Иран също така има контрол над Ормузкия проток", обобщи той.
По-рано вчера Тръмп обяви, че е имал "много добри разговори" с Техеран, отбелязва Ройтерс.
В същото време той предупреди Техеран да не шантажира Вашингтон със заплахи да държи Ормузкия проток затворен.
Нито една от страните не даде подробности за състоянието на преговорите вчера - броени дни преди изтичането на 22 април, сряда, на срока на крехкото прекратяване на огъня в американско-израелската война срещу Иран, посочва Франс прес. Конфликтът, който вече навлезе в осмата си седмица, причини смъртта на хиляди хора в Иран, разпространи се в Ливан и доведе до рязко повишаване на цените на петрола заради фактическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди войната минаваше една пета от суровия петрол, търгуван в света.
Според източници на Ройтерс САЩ са предложили в Исламабад Иран да прекрати ядрените си дейности за 20 години, докато той е поискал срок между три и пет години.
1 Факт
Коментиран от #2
08:23 19.04.2026
2 Историк
До коментар #1 от "Факт":Иранците никога не са били "многоходови" като руснаците
Коментиран от #7
08:24 19.04.2026
4 Шопо
Коментиран от #6
08:24 19.04.2026
5 Не може да бъде,
Щом той казва, цялата вселена му е длъжна да го слуша.
08:25 19.04.2026
6 Путлер
До коментар #4 от "Шопо":Ние преговаряме със САЩ
Коментиран от #8
08:25 19.04.2026
7 А па
До коментар #2 от "Историк":Паветниците са полиходови, защото не знаят от кой пол са !!! И чакат даскала в училището да им каже, че са обратни !!!
08:26 19.04.2026
8 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Путлер":САЩ сатерористи, само слабите преговарят с терористи.
08:28 19.04.2026
10 Внимание!
Тя знае много, което руското разузнаване не иска да се знае от други!
08:33 19.04.2026
13 Иран е заявил че
До разрешения праг 60% е обогатил известно количество защото Израел има ядрено оръжие.
Фатвата разрешава използване на ядрено оръжие само, ако бъде нападнат с такова! Затова са и тези 60%!
Предложил е да предаде количеството от 60%, ако Израел се разоръжи ядрено и допусне инспектори както Иран.
Коментиран от #41
08:38 19.04.2026
14 обогатен Иран
Коментиран от #16
08:38 19.04.2026
15 нпо агент
Коментиран от #39
08:51 19.04.2026
16 Да! Но Иран не иска
До коментар #14 от "обогатен Иран":да има ЯО по религиозни причини! Или каквото и да е оръжия за масово унищожаване!
Иран дори не разработи химическо оръжие въпреки, че бе нападнат от Садаам използващ и химическо оръжие което му бе дадено от запада и Израел! Война която те насъскаха!
А после лицемерите убиха Садаам заради епруветка с прах за пране
Коментиран от #18
08:51 19.04.2026
17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Коментиран от #20
08:51 19.04.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Да! Но Иран не иска":Хизбула не искал да има ядрена бомба.....смех, смех
Ако Иран не иска ЯО защо обогатява уран до такава степен....
Коментиран от #21, #22, #23
08:53 19.04.2026
20 Кой ти го каза това?
До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":И какъв е Тръмп, че да решава кога, да ги "оставя да си живуркат"- без разрешение на Нетаняху и лобито в САЩ?
Коментиран от #29
08:58 19.04.2026
21 обогатен Иран
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За да е силен и може да защитава цивилизацията си.
Съвсем естествено и логично.
Коментиран от #27
08:59 19.04.2026
22 Казанлъшкия
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":До каква обогатява? Вярваш на тези измислици на САЩ и Израел,а на тях просто винаги им трябва повод за война ,после признават,че били в грешка . Не им ли научихте номерата ? От 30 години говорят регулярно,че Иран бил близо до атомна бомба. Лъжливото овчарче очевидно. Иран всяка година приема комисии от международната агенция по ядрена енергетика,която нищо подобно не е открила. Ако имаше нещо подобно ,че разработват атомна бомба ,отдавна агенцията да го е разбрала. Напротив - всеки път потвърждава,че Иран разработва ядрено гориво за мирни цели, нищо повече. На ционистите ли вярваш хахахаха. А Израел защо има ядрени оръжия ? Те са по-голяма з.плаха за световния мир от Иран. Откакто са там все в.йни предизвикват, у.иват цивилни и невинни с нищо непредизвикали ги. Отделно ,че са о.упатори - никой не ги е канил там.
Коментиран от #26
09:00 19.04.2026
23 Обяснявам бавно
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":1- Хисбула не са иранци
2- Ако Иран искаше да има ЯО досега 100 пъти да го е направил!
3- Ядрено оръжие не е искал и не иска да има. И Фатва има издадена!
До разрешения праг 60% е обогатил известно количество защото Израел има ядрено оръжие.
Фатвата разрешава използване на ядрено оръжие само, ако бъде нападнат с такова! Затова са и тези 60%!
Ще предаде количеството от 60%, ако Израел се разоръжи ядрено и допусне инспектори както Иран.
Коментиран от #24, #25
09:08 19.04.2026
24 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #23 от "Обяснявам бавно":Хизбула верва в задгробния живот. Иска да изтрие Израел от земята.
Не слушай кво ти говорят и пишат, а какво вършат....
Или обогатеният уран им требе за нещо друго. За какво ли.
Коментиран от #28
09:11 19.04.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Обяснявам бавно":Що ли Израел не бомби Пакистан....и те имат ЯО.
09:13 19.04.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Казанлъшкия":Къв е тоя обогатен уран до 60% ЗА МИРНИ ЦЕЛИ, на Иран, че нещо не са разбра.
09:14 19.04.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "обогатен Иран":То и япония е силна и защитава "цивилизацията си" без ЯО.
Коментиран от #32
09:17 19.04.2026
28 Каква Хизбула бе
До коментар #24 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Хизбула не са Иранци.
Те са съпротивително движение срещу екпанзията и геноцида на Израел.
Коментиран от #30
09:18 19.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Кой ти го каза това?":Тръмп прави квото си иска....къде са Путин и СИ да го спрат. Изпокриха са като мишки.
09:18 19.04.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Каква Хизбула бе":Не важно кви са Хизбула. Важно целта им...унищожението на Израел.
09:19 19.04.2026
32 А бе смешко
До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":кой е нападал Япония бе?
А и както виждаш Персийците защитават цивилизацията прекрасно си и без ЯО!
Ако искаха досега 100 пъти да са го направили! Регията им го забранява обаче!
Но ще го направят и то за дни и употребят, само ако бъдат нападнати с ЯО. Това религията им позволява.
Коментиран от #33, #34
09:27 19.04.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "А бе смешко":Именно...никой не напада Япония, а тя няма ЯО.
Коментиран от #37
09:30 19.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "А бе смешко":Щом религията им забранява ЯО на Иран, що ли ОБОГАТЯВАТ УРАН до 60%
09:31 19.04.2026
36 От 60%, ЯО не става
До коментар #31 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":пообразовай се малко! А иранците никога не забранявали инспектори
Колкото и да ти обяснявам досега, за какво са тия 60%, явно ще си навиваш латерната! Тъпо и упорито!
Коментиран от #38
09:36 19.04.2026
37 И нефт няма
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":и не е в Близкия Изток.
09:39 19.04.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "От 60%, ЯО не става":Че за какво е на аятоласите Иран обогатен на 60%....Ама ОБОГАТЯВАНЕТО на урана в Иран продължава...а на инспекторите са показали това, което е изгодно на Аятоласите.. Но пред САЩ, тия номера не минават.
09:42 19.04.2026
39 Само че не
До коментар #15 от "нпо агент":обслужват ЕС, а ЕС, вкл. и ние ги обслужваме
09:43 19.04.2026
41 Мунчо
До коментар #13 от "Иран е заявил че":Чакай, чакай...нали точно иранците твърдяха, че нямат изобщо уран обогатен до степен достатъчно за ядрени бомби, а сега искали да го предадат, ама Израел да се разоръжили.... 🤣🤣🤣....затова бомбене по тези докато им заврят чалмите на едното място, където слънце не огрява... 🙏🤣
10:11 19.04.2026