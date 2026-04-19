Иран за преговорите със САЩ: Все още не са решени някои фундаментални точки

Иран за преговорите със САЩ: Все още не са решени някои фундаментални точки

19 Април, 2026 08:20 1 971 41

Иранският главен преговарящ съобщи за напредък в преговорите със САЩ, но предупреди, че споразумението остава далеч

Иран за преговорите със САЩ: Все още не са решени някои фундаментални точки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф съобщи за напредък в мирния процес със Съединените американски щати (САЩ), но в същото време предупреди, че окончателното споразумение остава далеч, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Влиятелният председател на иранския парламент, който заедно с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс участва в преговорите, състояли се на 11 и 12 април в Исламабад, даде вчера дълго интервю за телевизията.

"Все още сме далеч от приключването на дебатите", заяви Галибаф. Той съобщи за постигнат "напредък в преговорите", но в същото време допълни, че "остават много различия и все още не са решени някои фундаментални точки".

Галибаф уточни, че разногласията се отнасят за иранската ядрена програма и затварянето на Ормузкия проток.

Разговорите в пакистанската столица бяха срещата на най-високо ниво между Иран и САЩ след Иранската революция през 1979 г., отбелязва АФП.

"Подчертахме, че нямаме абсолютно никакво доверие в Съединените щати", даде да се разбере председателят на иранския парламент.

Галибаф увери, че Иран се е съгласил на двуседмичното прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, само защото то е било поискано от Съединените щати.

"Ние победихме на терен, врагът не постигна нито една от целите си, а Иран също така има контрол над Ормузкия проток", обобщи той.

По-рано вчера Тръмп обяви, че е имал "много добри разговори" с Техеран, отбелязва Ройтерс.

В същото време той предупреди Техеран да не шантажира Вашингтон със заплахи да държи Ормузкия проток затворен.

Нито една от страните не даде подробности за състоянието на преговорите вчера - броени дни преди изтичането на 22 април, сряда, на срока на крехкото прекратяване на огъня в американско-израелската война срещу Иран, посочва Франс прес. Конфликтът, който вече навлезе в осмата си седмица, причини смъртта на хиляди хора в Иран, разпространи се в Ливан и доведе до рязко повишаване на цените на петрола заради фактическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди войната минаваше една пета от суровия петрол, търгуван в света.

Според източници на Ройтерс САЩ са предложили в Исламабад Иран да прекрати ядрените си дейности за 20 години, докато той е поискал срок между три и пет години.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    7 9 Отговор
    Пуслер - най-големият за гу бе няк на света. Даже малък Иран е по-смел от Русийчицата

    Коментиран от #2

    08:23 19.04.2026

  • 2 Историк

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Иранците никога не са били "многоходови" като руснаците

    Коментиран от #7

    08:24 19.04.2026

  • 3 Пич

    10 3 Отговор
    Засега докато се лъжат, и двете страни презареждат !!! Но Тръмп е в лошата позиция, защото наближава 60-ят ден !!! Казах 100 дни до края, защото му дадох и 40 дни аванс както на всеки умрял !!!

    08:24 19.04.2026

  • 4 Шопо

    6 5 Отговор
    С терориати не се преговаря

    Коментиран от #6

    08:24 19.04.2026

  • 5 Не може да бъде,

    9 3 Отговор
    рижавия папуняк издрънка за някаква победа.
    Щом той казва, цялата вселена му е длъжна да го слуша.

    08:25 19.04.2026

  • 6 Путлер

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Ние преговаряме със САЩ

    Коментиран от #8

    08:25 19.04.2026

  • 7 А па

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Паветниците са полиходови, защото не знаят от кой пол са !!! И чакат даскала в училището да им каже, че са обратни !!!

    08:26 19.04.2026

  • 8 Град Козлодуй

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Путлер":

    САЩ сатерористи, само слабите преговарят с терористи.

    08:28 19.04.2026

  • 9 За сащ само добро

    2 5 Отговор
    или нищо.
    Амин!

    08:29 19.04.2026

  • 10 Внимание!

    4 5 Отговор
    Ако е истина, че от вчера Десислава Радева е в болница с открити аневризма в мозъка - работата става много дебела!
    Тя знае много, което руското разузнаване не иска да се знае от други!

    08:33 19.04.2026

  • 11 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    3 6 Отговор
    Давайте Уран че ша ни довършат

    08:34 19.04.2026

  • 12 Дзак

    2 0 Отговор
    В изходна точка!

    08:36 19.04.2026

  • 13 Иран е заявил че

    11 4 Отговор
    по всички международни споразумения има прабо за обогатяване нисък процент за енергетика и медицина. Ядрено оръжие не е искал и не иска да има. И Фатва има издадена!
    До разрешения праг 60% е обогатил известно количество защото Израел има ядрено оръжие.
    Фатвата разрешава използване на ядрено оръжие само, ако бъде нападнат с такова! Затова са и тези 60%!
    Предложил е да предаде количеството от 60%, ако Израел се разоръжи ядрено и допусне инспектори както Иран.

    Коментиран от #41

    08:38 19.04.2026

  • 14 обогатен Иран

    9 3 Отговор
    Всеки има право да се развива икономически и военно.

    Коментиран от #16

    08:38 19.04.2026

  • 15 нпо агент

    10 4 Отговор
    САЩ и ЕС не искат техните войници да дават живот за чужди интереси..НО на украинци им позволено..колкото толкова..500 000 убити..няма проблем.1млн...още по-добре..нали преди войната имаше близо 40млн...жители, а днеска половина се изнесе да обслужва ЕС..а през това време всичко е купено и продадено няколко пъти..вече не се знае за какво воюват укропейтриоти..Недрата редкоземните минерали за САЩ..плодородната земя за още едни господа...

    Коментиран от #39

    08:51 19.04.2026

  • 16 Да! Но Иран не иска

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "обогатен Иран":

    да има ЯО по религиозни причини! Или каквото и да е оръжия за масово унищожаване!
    Иран дори не разработи химическо оръжие въпреки, че бе нападнат от Садаам използващ и химическо оръжие което му бе дадено от запада и Израел! Война която те насъскаха!
    А после лицемерите убиха Садаам заради епруветка с прах за пране

    Коментиран от #18

    08:51 19.04.2026

  • 17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 4 Отговор
    Дава Иран урана и Тръмп ги оставя да живуркат.

    Коментиран от #20

    08:51 19.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Да! Но Иран не иска":

    Хизбула не искал да има ядрена бомба.....смех, смех
    Ако Иран не иска ЯО защо обогатява уран до такава степен....

    Коментиран от #21, #22, #23

    08:53 19.04.2026

  • 19 Казанлъшкия

    6 3 Отговор
    Пускайте им ракети по корабите на тия янки. Да се връщат откъдето са дошли. Искат сега мир само и само малко да съберат сили скоро пак да ви атакуват . Това са е.реите. такива са си.

    08:55 19.04.2026

  • 20 Кой ти го каза това?

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    И какъв е Тръмп, че да решава кога, да ги "оставя да си живуркат"- без разрешение на Нетаняху и лобито в САЩ?

    Коментиран от #29

    08:58 19.04.2026

  • 21 обогатен Иран

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    За да е силен и може да защитава цивилизацията си.
    Съвсем естествено и логично.

    Коментиран от #27

    08:59 19.04.2026

  • 22 Казанлъшкия

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    До каква обогатява? Вярваш на тези измислици на САЩ и Израел,а на тях просто винаги им трябва повод за война ,после признават,че били в грешка . Не им ли научихте номерата ? От 30 години говорят регулярно,че Иран бил близо до атомна бомба. Лъжливото овчарче очевидно. Иран всяка година приема комисии от международната агенция по ядрена енергетика,която нищо подобно не е открила. Ако имаше нещо подобно ,че разработват атомна бомба ,отдавна агенцията да го е разбрала. Напротив - всеки път потвърждава,че Иран разработва ядрено гориво за мирни цели, нищо повече. На ционистите ли вярваш хахахаха. А Израел защо има ядрени оръжия ? Те са по-голяма з.плаха за световния мир от Иран. Откакто са там все в.йни предизвикват, у.иват цивилни и невинни с нищо непредизвикали ги. Отделно ,че са о.упатори - никой не ги е канил там.

    Коментиран от #26

    09:00 19.04.2026

  • 23 Обяснявам бавно

    5 7 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    1- Хисбула не са иранци
    2- Ако Иран искаше да има ЯО досега 100 пъти да го е направил!
    3- Ядрено оръжие не е искал и не иска да има. И Фатва има издадена!
    До разрешения праг 60% е обогатил известно количество защото Израел има ядрено оръжие.
    Фатвата разрешава използване на ядрено оръжие само, ако бъде нападнат с такова! Затова са и тези 60%!
    Ще предаде количеството от 60%, ако Израел се разоръжи ядрено и допусне инспектори както Иран.

    Коментиран от #24, #25

    09:08 19.04.2026

  • 24 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Обяснявам бавно":

    Хизбула верва в задгробния живот. Иска да изтрие Израел от земята.
    Не слушай кво ти говорят и пишат, а какво вършат....
    Или обогатеният уран им требе за нещо друго. За какво ли.

    Коментиран от #28

    09:11 19.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Обяснявам бавно":

    Що ли Израел не бомби Пакистан....и те имат ЯО.

    09:13 19.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Казанлъшкия":

    Къв е тоя обогатен уран до 60% ЗА МИРНИ ЦЕЛИ, на Иран, че нещо не са разбра.

    09:14 19.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "обогатен Иран":

    То и япония е силна и защитава "цивилизацията си" без ЯО.

    Коментиран от #32

    09:17 19.04.2026

  • 28 Каква Хизбула бе

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Хизбула не са Иранци.
    Те са съпротивително движение срещу екпанзията и геноцида на Израел.

    Коментиран от #30

    09:18 19.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кой ти го каза това?":

    Тръмп прави квото си иска....къде са Путин и СИ да го спрат. Изпокриха са като мишки.

    09:18 19.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Каква Хизбула бе":

    Не важно кви са Хизбула. Важно целта им...унищожението на Израел.

    09:19 19.04.2026

  • 31 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 3 Отговор
    Ако тоя уран е за МИРНИ ЦЕЛИ, здраве му кажи.

    Коментиран от #36

    09:21 19.04.2026

  • 32 А бе смешко

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    кой е нападал Япония бе?

    А и както виждаш Персийците защитават цивилизацията прекрасно си и без ЯО!
    Ако искаха досега 100 пъти да са го направили! Регията им го забранява обаче!
    Но ще го направят и то за дни и употребят, само ако бъдат нападнати с ЯО. Това религията им позволява.

    Коментиран от #33, #34

    09:27 19.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "А бе смешко":

    Именно...никой не напада Япония, а тя няма ЯО.

    Коментиран от #37

    09:30 19.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "А бе смешко":

    Щом религията им забранява ЯО на Иран, що ли ОБОГАТЯВАТ УРАН до 60%

    09:31 19.04.2026

  • 35 АЛОУУУУУ. БРИКС

    3 1 Отговор
    Що не защитите Иран, ваш член, а са криете като мишки.

    09:33 19.04.2026

  • 36 От 60%, ЯО не става

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    пообразовай се малко! А иранците никога не забранявали инспектори

    Колкото и да ти обяснявам досега, за какво са тия 60%, явно ще си навиваш латерната! Тъпо и упорито!

    Коментиран от #38

    09:36 19.04.2026

  • 37 И нефт няма

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    и не е в Близкия Изток.

    09:39 19.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "От 60%, ЯО не става":

    Че за какво е на аятоласите Иран обогатен на 60%....Ама ОБОГАТЯВАНЕТО на урана в Иран продължава...а на инспекторите са показали това, което е изгодно на Аятоласите.. Но пред САЩ, тия номера не минават.

    09:42 19.04.2026

  • 39 Само че не

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "нпо агент":

    обслужват ЕС, а ЕС, вкл. и ние ги обслужваме

    09:43 19.04.2026

  • 40 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 0 Отговор
    Това е основната причина за войната в залива...другото е лъжем да те мажем.

    10:02 19.04.2026

  • 41 Мунчо

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иран е заявил че":

    Чакай, чакай...нали точно иранците твърдяха, че нямат изобщо уран обогатен до степен достатъчно за ядрени бомби, а сега искали да го предадат, ама Израел да се разоръжили.... 🤣🤣🤣....затова бомбене по тези докато им заврят чалмите на едното място, където слънце не огрява... 🙏🤣

    10:11 19.04.2026

