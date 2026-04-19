Иран за преговорите със САЩ: Все още не са решени някои фундаментални точки

Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф съобщи за напредък в мирния процес със Съединените американски щати (САЩ), но в същото време предупреди, че окончателното споразумение остава далеч, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Влиятелният председател на иранския парламент, който заедно с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс участва в преговорите, състояли се на 11 и 12 април в Исламабад, даде вчера дълго интервю за телевизията.

"Все още сме далеч от приключването на дебатите", заяви Галибаф. Той съобщи за постигнат "напредък в преговорите", но в същото време допълни, че "остават много различия и все още не са решени някои фундаментални точки".

Галибаф уточни, че разногласията се отнасят за иранската ядрена програма и затварянето на Ормузкия проток.

Разговорите в пакистанската столица бяха срещата на най-високо ниво между Иран и САЩ след Иранската революция през 1979 г., отбелязва АФП.

"Подчертахме, че нямаме абсолютно никакво доверие в Съединените щати", даде да се разбере председателят на иранския парламент.

Галибаф увери, че Иран се е съгласил на двуседмичното прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, само защото то е било поискано от Съединените щати.

"Ние победихме на терен, врагът не постигна нито една от целите си, а Иран също така има контрол над Ормузкия проток", обобщи той.

По-рано вчера Тръмп обяви, че е имал "много добри разговори" с Техеран, отбелязва Ройтерс.

В същото време той предупреди Техеран да не шантажира Вашингтон със заплахи да държи Ормузкия проток затворен.

Нито една от страните не даде подробности за състоянието на преговорите вчера - броени дни преди изтичането на 22 април, сряда, на срока на крехкото прекратяване на огъня в американско-израелската война срещу Иран, посочва Франс прес. Конфликтът, който вече навлезе в осмата си седмица, причини смъртта на хиляди хора в Иран, разпространи се в Ливан и доведе до рязко повишаване на цените на петрола заради фактическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди войната минаваше една пета от суровия петрол, търгуван в света.

Според източници на Ройтерс САЩ са предложили в Исламабад Иран да прекрати ядрените си дейности за 20 години, докато той е поискал срок между три и пет години.