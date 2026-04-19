Израелската армия е дала втора жертва в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е дала втора жертва в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня в петък, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Старши сержант Лидор Порат, на 31 години, "падна в бой в Южен Ливан", се казва в изявлението. При същия инцидент са били ранени девет израелски военнослужещи, един от които - тежко.

Вчера израелската армия съобщи за смъртта на 48-годишен командир резервист също в Южен Ливан.

Общо 15 израелски военнослужещи бяха убити в съседната страна след подновяването на конфликта с проиранското ливанско движение "Хизбула" в началото на миналия месец, отбелязва АФП.

Посредниците в преговорите между САЩ и Иран настояват за компромис по три основни точки – иранската ядрена програма, Ормузкия проток и репарации за нанесените щети по време на бойните операции, съобщи регионален представител, участващ в инициативите за посредничество.

САЩ и международната общност настояват преди всичко за деблокирането на Ормузкия проток, тъй като световната енергийна криза се задълбочава всеки ден заради затварянето на ключовия морски път, през който преминават една пета от световните петролни доставки.