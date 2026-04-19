Новини
Свят »
Израел »
Израелската армия е дала втора жертва в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня

19 Април, 2026 09:36

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • сащ-
  • иран

Общо 15 израелски военнослужещи бяха убити в съседната страна след подновяването на конфликта

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е дала втора жертва в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня в петък, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Старши сержант Лидор Порат, на 31 години, "падна в бой в Южен Ливан", се казва в изявлението. При същия инцидент са били ранени девет израелски военнослужещи, един от които - тежко.

Вчера израелската армия съобщи за смъртта на 48-годишен командир резервист също в Южен Ливан.

Общо 15 израелски военнослужещи бяха убити в съседната страна след подновяването на конфликта с проиранското ливанско движение "Хизбула" в началото на миналия месец, отбелязва АФП.

Посредниците в преговорите между САЩ и Иран настояват за компромис по три основни точки – иранската ядрена програма, Ормузкия проток и репарации за нанесените щети по време на бойните операции, съобщи регионален представител, участващ в инициативите за посредничество.

САЩ и международната общност настояват преди всичко за деблокирането на Ормузкия проток, тъй като световната енергийна криза се задълбочава всеки ден заради затварянето на ключовия морски път, през който преминават една пета от световните петролни доставки.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Миг 21

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Е по бърз от вашите старци

    09:43 19.04.2026

  • 3 Минап

    13 1 Отговор
    Само толкова

    Коментиран от #10

    09:44 19.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    27 1 Отговор
    Ти да видиш! Израел дали жертва по време на война, която те я водят. Невероятно! А тук колко ли жертви ще има по пътищата?

    09:44 19.04.2026

  • 5 Като е примирие

    33 1 Отговор
    какво търсят в Ливан а не си почиват в Израел?

    Израел не са спряли да взривяват населените места с поставени взривове. Приготвяйки терена за нови заселници. И казват - Ама ние спазваме примирието защото не обстрелваме с ракети и снаряди.

    09:46 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    24 1 Отговор
    Пука ми на дебеуиа ....3 за ционистските жертви .а даже и там не ми пука .Що не пишете за цивилните ливански жертви или е забранено ?

    09:50 19.04.2026

  • 8 Иначе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма лъжа":

    как ще изкара т состинки за баничка.

    09:52 19.04.2026

  • 9 Модьо Ратторов

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма лъжа":

    Няма нищо общо с ника ,а достъпът се блокира по VPN .

    09:52 19.04.2026

  • 10 Хм...

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Минап":

    В иcpahell цари тотална цензура, при това съвсем официално. Забранено е да се снима, коментира, дори и да се задават въпроси. И въпреки това се промъква информация, че далеч не всичко е цветя и рози. Споменават се стотици, ако не и хиляди загинали военни, потрошени десетки меркави и друга военна техника, разрушена инфраструктура за милиарди, че жителите на цели градове в северен иcpahell, пък и не само северен, живеят като къртици под земята, че в тел авив и хайфа, пък и не само там, са разрушени цели райони.
    Та така...

    Коментиран от #18

    09:57 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 До като

    15 1 Отговор
    на планетата има дори един евреин мир няма да има! -- това е записано на глинени плочки още преди няколко хилядолетия.

    10:04 19.04.2026

  • 13 Това е добре

    10 1 Отговор
    малко но все пак е нещо.

    10:14 19.04.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    13 1 Отговор
    един жид по малко

    10:26 19.04.2026

  • 15 Справедлив

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    20 април е датата

    11:20 19.04.2026

  • 16 Цун КайTeми Го

    8 1 Отговор
    Смърт за сраел!!! Смърт за фАЩ!!!

    11:21 19.04.2026

  • 17 Бай Ставри

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Чети историята. 20 април е датата на преждевременно избухналото въстание, не бързай кат пърле пред майка си

    11:23 19.04.2026

  • 18 Бумм Бумм

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Тел афиф

    11:24 19.04.2026

  • 19 Дала жертв

    3 0 Отговор
    войник срещу войник няма как да няма жерти

    11:27 19.04.2026

  • 20 Демократ

    4 0 Отговор
    Май Меркава са ударили.

    11:50 19.04.2026

  • 21 ИЗРАЕЛСКАТА АРМИЯ ТРЯБВА ДА НАПЪЛНИ ЧЕР-

    5 0 Отговор
    НИТЕ ЧУВАЛИ ЗАЕДНО СЪС НЕЙНСКА КРЕМЧЕВА ХАРИЗАНОВ ПАСИ И ЦЕКОВ !

    12:11 19.04.2026

  • 22 малко са трябва

    3 0 Отговор
    малко са трябва да са повече мюсюлманите няма да оставят нито един жив евреин вече в този район просто си спечелиха душмани с фълшивата си вяра щял да слезе техния пророк на земята пълни глупости

    12:52 19.04.2026

  • 23 Нищо неее

    4 0 Отговор
    Като изчезнат всички юди тогаз ще раатяса света

    12:55 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лумпен

    3 0 Отговор
    Днес толкова!
    Утре повече!
    Вдругиден още повече...!
    Докато свършат...!
    Та да миряса света..!

    14:38 19.04.2026

  • 26 Хайфа

    0 0 Отговор
    Не смеете да пишете,че са убийци и терористи.Че няма да има заплати.

    17:50 19.04.2026