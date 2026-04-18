Тайван обвини Китай за ескалацията на напрежението в региона
  Тема: Тайван

18 Април, 2026 19:37 1 020 9

Правителството подчерта, че военната активност подкопава стабилността

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Китай заяви в петък, че военните му действия в близост до Тайван са оправдани, като обвини тайванското правителство за нарастващото напрежение, съобщи Reuters.

От ведомството посочиха, че операциите около Тайван имат за цел да „защитят националния суверенитет и териториалната цялост“. Те описаха действията като „напълно оправдани и разумни“ и обвиниха Тайпе в изопачаване на ситуацията.

От своя страна Тайван критикува Китай за редовното изпращане на военни кораби и самолети в близост до своята територия.

Пекин отказва да поддържа диалог с президента Лай Чинг-те, като го определя като сепаратист, съобщи Reuters. Лай отговори, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето си и призова законодателите да приемат блокирания бюджет за отбрана, подчертавайки, че силата е необходима за запазване на мира.

Съединените щати подкрепят усилията на Тайван за отбрана и продължават да доставят оръжие, съобщи Reuters. В отговор Китай многократно призовава Вашингтон да прекрати тези продажби, като предупреждава, че те увеличават рисковете за региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Я пак

    4 3 Отговор
    "Търсим си белята", филм на Китайската република Тайван, провинция на КНР!

    Коментиран от #6

    19:39 18.04.2026

  • 2 Българин

    5 9 Отговор
    Китай е противна комунистическа диктатура.

    Коментиран от #4

    19:43 18.04.2026

  • 3 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    Тайван е китайски

    19:46 18.04.2026

  • 4 Стига, бе

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ... а звучиш като марсианец!

    19:46 18.04.2026

  • 5 И сигурно

    4 0 Отговор
    Очаква помощ от САЩ. Жалко за тайванците. Американците създават несигурност по целия свят и правят колосални пари от колебанията на световните пазари.

    20:10 18.04.2026

  • 6 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я пак":

    Тайван е провинция на КНР според всички международни организации. Явно тези организации и всички международни договори губят легитимност, но Тайван със сигурност ще остане такава провинция.

    Коментиран от #9

    20:14 18.04.2026

  • 7 Жонжибао

    3 1 Отговор
    Чанкайшитата са обречени. Въпрос на време и желание е китайския дракон да ги изяде и навърти на фишек като реклама на сладолед.

    20:15 18.04.2026

  • 8 Лошо куче

    2 0 Отговор
    Като нищо следващия президент на Тайван, вместо Как Чинг, да се казва Вий Чинг.

    20:30 18.04.2026

  • 9 Я пак

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Те и тайванците го знаят, но явно са маниакални мечтатели.

    20:46 18.04.2026