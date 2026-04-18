Тайван обвини Китай за ескалацията на напрежението в региона

Министерството на отбраната на Китай заяви в петък, че военните му действия в близост до Тайван са оправдани, като обвини тайванското правителство за нарастващото напрежение, съобщи Reuters.
От ведомството посочиха, че операциите около Тайван имат за цел да „защитят националния суверенитет и териториалната цялост“. Те описаха действията като „напълно оправдани и разумни“ и обвиниха Тайпе в изопачаване на ситуацията.
От своя страна Тайван критикува Китай за редовното изпращане на военни кораби и самолети в близост до своята територия.
Пекин отказва да поддържа диалог с президента Лай Чинг-те, като го определя като сепаратист, съобщи Reuters. Лай отговори, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето си и призова законодателите да приемат блокирания бюджет за отбрана, подчертавайки, че силата е необходима за запазване на мира.
Съединените щати подкрепят усилията на Тайван за отбрана и продължават да доставят оръжие, съобщи Reuters. В отговор Китай многократно призовава Вашингтон да прекрати тези продажби, като предупреждава, че те увеличават рисковете за региона.
1 Я пак
Коментиран от #6
19:39 18.04.2026
2 Българин
Коментиран от #4
19:43 18.04.2026
3 Град Козлодуй
19:46 18.04.2026
4 Стига, бе
До коментар #2 от "Българин":... а звучиш като марсианец!
19:46 18.04.2026
5 И сигурно
20:10 18.04.2026
6 Госあ
До коментар #1 от "Я пак":Тайван е провинция на КНР според всички международни организации. Явно тези организации и всички международни договори губят легитимност, но Тайван със сигурност ще остане такава провинция.
Коментиран от #9
20:14 18.04.2026
7 Жонжибао
20:15 18.04.2026
8 Лошо куче
20:30 18.04.2026
9 Я пак
До коментар #6 от "Госあ":Те и тайванците го знаят, но явно са маниакални мечтатели.
20:46 18.04.2026