Тайван обвини Китай за ескалацията на напрежението в региона

Министерството на отбраната на Китай заяви в петък, че военните му действия в близост до Тайван са оправдани, като обвини тайванското правителство за нарастващото напрежение, съобщи Reuters.

От ведомството посочиха, че операциите около Тайван имат за цел да „защитят националния суверенитет и териториалната цялост“. Те описаха действията като „напълно оправдани и разумни“ и обвиниха Тайпе в изопачаване на ситуацията.

От своя страна Тайван критикува Китай за редовното изпращане на военни кораби и самолети в близост до своята територия.

Пекин отказва да поддържа диалог с президента Лай Чинг-те, като го определя като сепаратист, съобщи Reuters. Лай отговори, че единствено народът на Тайван може да решава бъдещето си и призова законодателите да приемат блокирания бюджет за отбрана, подчертавайки, че силата е необходима за запазване на мира.

Съединените щати подкрепят усилията на Тайван за отбрана и продължават да доставят оръжие, съобщи Reuters. В отговор Китай многократно призовава Вашингтон да прекрати тези продажби, като предупреждава, че те увеличават рисковете за региона.