Хизбула не вярва на Израел за примирието, остава "с пръст на спусъка" в Ливан

18 Април, 2026 19:12, обновена 18 Април, 2026 22:40 2 543 21

Израелската армия съобщи за елиминирането на двама въоръжени радикали в Газа. В южен Ливан е ликвидиран "терористичен отряд", приближил израелски войници. Макрон поиска разследване на смъртта на френски миротворец в страната

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бойци от ливанското шиитско движение Хизбула ще останат на бойното поле и ще реагират на нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Израел, заяви генералният секретар на движението шейх Наим Касем.

„Тъй като не се доверяваме на този враг, бойците на съпротивата ще останат на бойното поле, държейки пръстите си на спусъка и ще реагират съответно на нарушенията от страна на агресора“, каза той. Той смята, че прекратяването на огъня „трябва да бъде реципрочно“. Касем подчерта, че движението „е отворено за пълно сътрудничество с ливанските власти в нова глава, основана на постигането на ливански суверенитет“.

IDF съобщиха, че са елиминирали „терористичен отряд“, който се е приближил до израелски войски в южен Ливан в нарушение на прекратяването на огъня.

„Войниците идентифицираха терористичен отряд, приближаващ се към израелски сили, действащи южно от линията, предназначени да предотвратят непосредствени заплахи за Северен Израел, в нарушение на прекратяването на огъня. Приближаващите се терористи представляваха заплаха за войските. За да елиминират заплахата, израелските военновъздушни сили нанесоха удар и елиминираха терористите“, се казва в изявление на говорителя на IDF.

Освен това „IDF удари терористи от Хизбула, влизащи в подземна шахта в район южно от предната отбранителна линия“, добави IDF.

Пресслужбата отбеляза, че „IDF действа в съответствие с директивите на политическото ръководство на Израел“ и че израелските военни „са упълномощени да предприемат необходимите мерки за защита от заплахи, като същевременно гарантират безопасността на израелските цивилни и войници, разположени в района“, тъй като „действията, предприети при самозащита и за справяне с непосредствените заплахи, не се ограничават от прекратяването на огъня“.

Френският президент Еманюел Макрон поиска ливанските власти да арестуват и преследват отговорните за смъртта на френски миротворец в Южен Ливан.

Починалият беше идентифициран като старши сержант Флориан Монторио от 17-ти парашутно-инженерен полк.

Френският президент заяви, че събраните доказателства сочат участието на шиитската групировка Хизбула в нападението. „Франция изисква ливанските власти незабавно да арестуват отговорните и да поемат отговорност, заедно с UNIFIL (мироопазващите сили на ООН, разположени в Южен Ливан)“, написа Макрон в X, изразявайки съболезнования на семейството на починалия.

Ливанският президент Джоузеф Аун обеща да намери отговорните и увери, че ливанските власти „няма да се поколебаят да изправят всички замесени пред правосъдието“. Премиерът Наваф Салам също осъди нападението, наричайки го акт, който причинява „голяма вреда на Ливан“, и нареди незабавно разследване.

Командването на UNIFIL потвърди, че огън от стрелково оръжие е бил насочен към позиции на „недържавни участници“ и призова ливанското правителство да „подведе под отговорност отговорните за престъпленията, извършени срещу миротворците на ООН“.

Нападението срещу патрул на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) е станало сутринта на 18 април в село Гандурия. Според френския министър на отбраната Катрин Вотрен, конвоят е бил нападнат от засада, докато се е опитвал да си пробие път към изолиран пост на миротворци.

„Попаднал в засада от много близко разстояние от въоръжена група, той е бил незабавно поразен от директно попадение от леко оръжие“, написа Вотрен в социалните мрежи.

На 16 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се споразумели за прекратяване на огъня. Той каза, че е провел телефонни разговори с ливанския си колега Джоузеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху и те са се споразумели, че 10-дневното прекратяване на огъня ще влезе в сила в 00:00 ч. българско време на 17 април.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са елиминирали двама въоръжени радикали, които са се приближили до израелски войски в два различни района на ивицата Газа.

„При два инцидента в северната и южната част на ивицата Газа войници идентифицираха двама терористи, които са пресекли Жълтата линия и са се приближили до войски, представлявайки непосредствена заплаха“, се казва в изявление на говорителя на ИФ.

„Веднага след идентифицирането на терористите, войници ги елиминираха, за да премахнат заплахата“, добавиха военните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гантата с подноса

    26 8 Отговор
    Щом са евреи, те "елиминират", а злите араби, иранци или изобщо гои, убиват. Колко е тъжно да си слуга, а джуряги!

    19:21 18.04.2026

  • 2 Айн, цу цвайн, цу трайн. Дрън!

    8 18 Отговор
    Хамас, Хизбула, Иран,. Турция!

    Коментиран от #6

    19:23 18.04.2026

  • 3 еврея идва у вас

    23 10 Отговор
    и започва да краде и убива

    19:26 18.04.2026

  • 4 Кирило Буданов, разведчик

    12 22 Отговор
    Това чака и всяка ватенка щом бъде забелязана в сивата зона ☝️

    Коментиран от #7, #19

    19:26 18.04.2026

  • 5 Кофи Анан

    24 10 Отговор
    Пак са "елиминирали" някое семейство седнало да вечеря.Защото ги "застрашават", дори когато се хранят.

    19:27 18.04.2026

  • 6 Шарден

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Айн, цу цвайн, цу трайн. Дрън!":

    Забрави да споменеш пр@з ната си глава.

    19:28 18.04.2026

  • 7 Киро с Кypo

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Пера разведчици на парапета

    Коментиран от #17

    19:28 18.04.2026

  • 8 Евреите ще гласуват за ППДБ

    13 13 Отговор
    А вие?

    Коментиран от #11, #13

    19:30 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Васил

    9 19 Отговор
    Хизбула са ходещи мъртъвци.

    19:40 18.04.2026

  • 11 Ивон

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "Евреите ще гласуват за ППДБ":

    А ти за негри ли ще гласуващ?

    Коментиран от #12

    19:43 18.04.2026

  • 12 Не гър

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ивон":

    Как се казваше преди трансформацията, вероятно Иван?

    19:45 18.04.2026

  • 13 Ислямистки революционер

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Евреите ще гласуват за ППДБ":

    За Радев!!!!

    19:50 18.04.2026

  • 14 симха

    5 15 Отговор
    Един по един отиват при девиците.

    19:57 18.04.2026

  • 15 Няма

    3 15 Отговор
    значение дали е южен Ливан, ивицата Газа, Иран или д-р., терористите се е..мининират

    20:28 18.04.2026

  • 16 Левски и Ботев се обръщат в гроба

    16 6 Отговор
    Заради вас хродажници мръсни!

    Как може да пишете че ливанци които искат да освободят земята си от терористите се терористи.

    Мръсни продажни мазни ....

    20:39 18.04.2026

  • 17 Преди

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Киро с Кypo":

    Без К. ли беше бе, Киро, та сега се фалиш? Откога имаш вече, и в хралупата ли си го носиш?

    22:47 18.04.2026

  • 18 Значи

    1 2 Отговор
    наистина сте мноо прозти

    22:57 18.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Не знъ , кого какво чскаъ, но Хизбула унищожи над 100 супртанка Меркава за няколко седмици, дето са по 3,5 долара всеки. Бастиса ги с РПГ-7 от сопотските заводи за по хиляда долара.

    23:38 18.04.2026

  • 20 12121212122

    0 6 Отговор
    Хизбула не вярва на Израел за примирието, остава "с пръст на спусъка" в Ливан.
    Накрая ще остане с пръст в..... уста.

    23:41 18.04.2026

  • 21 Напишете коментар

    2 0 Отговор
    Без коментар.

    23:46 18.04.2026