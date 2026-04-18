Хизбула не вярва на Израел за примирието, остава "с пръст на спусъка" в Ливан.

Бойци от ливанското шиитско движение Хизбула ще останат на бойното поле и ще реагират на нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Израел, заяви генералният секретар на движението шейх Наим Касем.

„Тъй като не се доверяваме на този враг, бойците на съпротивата ще останат на бойното поле, държейки пръстите си на спусъка и ще реагират съответно на нарушенията от страна на агресора“, каза той. Той смята, че прекратяването на огъня „трябва да бъде реципрочно“. Касем подчерта, че движението „е отворено за пълно сътрудничество с ливанските власти в нова глава, основана на постигането на ливански суверенитет“.

IDF съобщиха, че са елиминирали „терористичен отряд“, който се е приближил до израелски войски в южен Ливан в нарушение на прекратяването на огъня.

„Войниците идентифицираха терористичен отряд, приближаващ се към израелски сили, действащи южно от линията, предназначени да предотвратят непосредствени заплахи за Северен Израел, в нарушение на прекратяването на огъня. Приближаващите се терористи представляваха заплаха за войските. За да елиминират заплахата, израелските военновъздушни сили нанесоха удар и елиминираха терористите“, се казва в изявление на говорителя на IDF.

Освен това „IDF удари терористи от Хизбула, влизащи в подземна шахта в район южно от предната отбранителна линия“, добави IDF.

Пресслужбата отбеляза, че „IDF действа в съответствие с директивите на политическото ръководство на Израел“ и че израелските военни „са упълномощени да предприемат необходимите мерки за защита от заплахи, като същевременно гарантират безопасността на израелските цивилни и войници, разположени в района“, тъй като „действията, предприети при самозащита и за справяне с непосредствените заплахи, не се ограничават от прекратяването на огъня“.

Френският президент Еманюел Макрон поиска ливанските власти да арестуват и преследват отговорните за смъртта на френски миротворец в Южен Ливан.

Починалият беше идентифициран като старши сержант Флориан Монторио от 17-ти парашутно-инженерен полк.

Френският президент заяви, че събраните доказателства сочат участието на шиитската групировка Хизбула в нападението. „Франция изисква ливанските власти незабавно да арестуват отговорните и да поемат отговорност, заедно с UNIFIL (мироопазващите сили на ООН, разположени в Южен Ливан)“, написа Макрон в X, изразявайки съболезнования на семейството на починалия.

Ливанският президент Джоузеф Аун обеща да намери отговорните и увери, че ливанските власти „няма да се поколебаят да изправят всички замесени пред правосъдието“. Премиерът Наваф Салам също осъди нападението, наричайки го акт, който причинява „голяма вреда на Ливан“, и нареди незабавно разследване.

Командването на UNIFIL потвърди, че огън от стрелково оръжие е бил насочен към позиции на „недържавни участници“ и призова ливанското правителство да „подведе под отговорност отговорните за престъпленията, извършени срещу миротворците на ООН“.

Нападението срещу патрул на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) е станало сутринта на 18 април в село Гандурия. Според френския министър на отбраната Катрин Вотрен, конвоят е бил нападнат от засада, докато се е опитвал да си пробие път към изолиран пост на миротворци.

„Попаднал в засада от много близко разстояние от въоръжена група, той е бил незабавно поразен от директно попадение от леко оръжие“, написа Вотрен в социалните мрежи.

На 16 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се споразумели за прекратяване на огъня. Той каза, че е провел телефонни разговори с ливанския си колега Джоузеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху и те са се споразумели, че 10-дневното прекратяване на огъня ще влезе в сила в 00:00 ч. българско време на 17 април.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са елиминирали двама въоръжени радикали, които са се приближили до израелски войски в два различни района на ивицата Газа.

„При два инцидента в северната и южната част на ивицата Газа войници идентифицираха двама терористи, които са пресекли Жълтата линия и са се приближили до войски, представлявайки непосредствена заплаха“, се казва в изявление на говорителя на ИФ.

„Веднага след идентифицирането на терористите, войници ги елиминираха, за да премахнат заплахата“, добавиха военните.