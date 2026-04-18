"Не сме във война, защо да затваряме училища и фабрики?!" - Вицето на Мелони призова за връщане към руския газ

"Не сме във война, защо да затваряме училища и фабрики?!" - Вицето на Мелони призова за връщане към руския газ

18 Април, 2026 20:31, обновена 18 Април, 2026 20:46 4 569 55

САЩ спряха санкциите срещу Москва, защо Брюксел да не го направи, коментира Матео Салвини

"Не сме във война, защо да затваряме училища и фабрики?!" - Вицето на Мелони призова за връщане към руския газ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският вицепремиер и министър на инфраструктурата Матео Салвини отново призова за връщане към покупките на руски газ, за ​​да се предотврати „енергийния локдаун“.

Той направи това изявление, докато закриваше митинг на „Патриоти за Европа“ в Милано като лидер на партията „Лига“, която е част от управляващата коалиция в Италия.

„Дори президентът на промишлената асоциация Confindustria Емануеле Орсини каза: „Трябва да променим този, който управлява тази Европа.“Блестящото" предложение на Урсула фон дер Лайен е нова блокада“, каза Салвини.

„САЩ току-що спряха санкциите, блокиращи търговията и покупките на руски петрол, до 16 май. Това не беше направено от малка бивша съветска република, а от най-голямата демокрация в света. Ако вземат такива решения във Вашингтон, трябва да направят същото и в Брюксел“, добави той. „Вместо да затваряме училища и фабрики“, продължи той, „нека се върнем към купуването на газ от цял ​​свят, включително Русия, тъй като не сме във война с Русия.“

Салвини също така призова за суспендиране на Пакта за стабилност, основният документ на ЕС, регулиращ икономическите показатели и стандарти, които европейските икономики трябва да спазват, за да поддържат бюджетните си дефицити в определени граници.

„Брюксел иска да реши енергийната криза с ново блокиране. Благодаря, били сме там и преди. Нямаме намерение да затваряме училища и фабрики и да държим работниците у дома. Искаме да живеем, да учим и да работим“, добави Салвини.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунка примерно

    49 3 Отговор
    Коалиционните управления са Орел, Рак и Щука, ако Ракът се изкаже, не е ясно дали другите в "коалицията са съгласни.

    Коментиран от #40

    20:48 18.04.2026

  • 2 Гост

    7 26 Отговор
    Милене лягай Милене.

    20:48 18.04.2026

  • 3 Язе

    118 9 Отговор
    Има все още умни и прагматични хора в ЕС

    Коментиран от #9

    20:50 18.04.2026

  • 4 не сме във война

    16 64 Отговор
    Много скоро ще бъдете

    Коментиран от #55

    20:50 18.04.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    10 78 Отговор
    Затворете Русия и вземете газа !!!
    Безплатно ☝️

    Коментиран от #27

    20:51 18.04.2026

  • 6 А как

    57 3 Отговор
    иначе ще си изплатите дълговете? Или трябва да се работи повече, или да има повече инфлация! Кое предпочитате?

    20:51 18.04.2026

  • 7 Гориил

    32 42 Отговор
    Русия няма да продаде нито тон петрол, нито милион кубически метра газ на тези, които решат да платят ценовия таван. Само по световни цени и в рубли.Матео Салвини няма шанс, докато не разбере, че политическата му позиция е нелепа и карикатурна.

    Коментиран от #20

    20:51 18.04.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    11 104 Отговор
    Много е просто бе, Салвини! За да не се оставите една група престъпници в Кремъл да ви изнудват и да си мислят, че могат да ви манипулират както си искат!
    И американските санкции срущу Русия въобще не са отпадали, а само са правени временни изключения за конкретни случаи.

    20:52 18.04.2026

  • 9 Уточнение

    34 4 Отговор

    До коментар #3 от "Язе":

    в ЕССР - а !

    20:52 18.04.2026

  • 10 Пич

    105 7 Отговор
    Хахаха...... Буквално и не много завоалирано казва, че Урсула е много тъпа !!!
    И нейните слуги в България така...

    Коментиран от #14

    20:53 18.04.2026

  • 11 Гориил

    61 4 Отговор
    Кремъл каза „не!“ Надявам се в Италия да има хора, които говорят руски.

    20:55 18.04.2026

  • 12 осраински

    82 0 Отговор
    Полски депутат показа израелското знаме със свастика вместо "Звездата на Давид"
    Полският депутат Конрад Беркович показа израелското знаме в Сейма, където "Звездата на Давид" беше заменена с нацистка свастика. Говорейки от трибуната, политикът сравни действията на Израел в ивицата Газа с тези на Третия райх и обвини израелската армия в "специален жесток геноцид

    20:56 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин

    42 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    ЩеКацнатНАМоя.

    20:58 18.04.2026

  • 15 Цвете

    4 62 Отговор
    САЛВИНИ, ГРАНИЦАТА ДО РУСИЯ ЗА ТЕБ Е ОТВОРЕНА. НИКОЙ НЕ ТЕ ЗАДЪРЖА, ПРОСТО ПРЕДУПРЕДИ КРИМ, ДА ТЕ ОЧАКВАТ НА ЛЕТИЩЕТО. ПРИЯТЕН ПОЛЕТ И ЗАБРАВИ ЗА ИТАЛИЯ. 😉🐷😠✈️✈️

    20:59 18.04.2026

  • 16 Атина Палада

    59 4 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Този и да отиде в Русия и забрави за Италия не е фатално...Какво ще прави Италия със затворени фабрики и училища?

    21:02 18.04.2026

  • 17 оня с коня

    4 66 Отговор
    Очевидно в тоя ЖАБАР се е вселила част от Духа на Орбан.Та констатира Вицето че Европа не била във Война с Русия и може спокойно да пазарува евтин Руски Газ.Така е - днес не е във война - ам УТРЕ?Ами нали Парите от покупките на Руски Енергоносители директно се използват от русия за въоръжаване и ако успее да "прецапа" Украйна,следващите са Източноевропейските Държави?А нима не е ясно че Руският Газ е ДРАСТИЧНО Евтин единствено поради Отказа Западът да купува от тях и започне ли се масова Търговия,моментално ще струва колкото са Международните Цени?И Да- Италия бе съюзник на хитлер,но той беше много наясно Калпави войници и Непостоянен съюзник,затова и ги презираше!

    Коментиран от #31, #48

    21:06 18.04.2026

  • 18 Иво

    5 41 Отговор
    Ами да излязат от ЕС,и да купуват.

    21:07 18.04.2026

  • 19 Гориил

    42 7 Отговор
    Премахнете санкциите, които задушават и тъпчат най-бедните и най-изостаналите страни в Европа.Дайте им глътка кислород и чаша питейна вода.В противен случай, рано или късно те ще умрат.Източна Европа е получила името си не само защото се намира на изток, но и защото в продължение на хиляди години е била интегрирана и въвлечена в икономически, търговски и финансови отношения с необятния, подобен на вселена изток.

    Коментиран от #42

    21:08 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе вие

    61 4 Отговор
    само си мислите, че може така лесно да се играете с продавачите? НО, те могат и да ви откажат да ви продават повече, каквото и да е? Докато вие правехте санкциите, Русия естествено си търси други пазари по света и се спасява и без вас. Е, защо да се връща пак и да да ви продава газ и нефт на вас, когато вие след два дена може пак да отмените всичките договори, заради някакви си ваши представи за света? Индия, Индонезия пък и цяла Азия са вече много по-надеждни купувачи и там индустрията силно се развива, докато вашата Европа вече умира, като индустриален център... Вече силната икономика е в Азия!

    21:10 18.04.2026

  • 22 Хехее

    5 40 Отговор
    Италианската Копейка. 😄.

    21:14 18.04.2026

  • 23 Гориил

    42 3 Отговор

    До коментар #20 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Европа няма ресурси за авиационно гориво.

    Коментиран от #28

    21:17 18.04.2026

  • 24 Тома

    30 3 Отговор
    Възможно е петимата убити да са ловци на хора за фронта.И ако е това хвала на юнака.

    21:18 18.04.2026

  • 25 Милен

    28 3 Отговор
    Е па как да не сме във война, ние воюваме с климата с международното положение и със всичко което е в противовес с мнението на ,, брюкселските бюрократи". Този май живее в паралелна вселена.

    21:20 18.04.2026

  • 26 Мелони

    23 5 Отговор
    Не знам Мелони ли е Салвини ли, но да благодарят че на Сталин не му се занимаваше повече.

    Коментиран от #37

    21:21 18.04.2026

  • 27 ганю

    30 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    те сарматите чакат да си отвори тъпата муцуна ърсулата
    после ще видите брюксела какво ще стане и
    адронния колайдер като литне във въздуха всичко

    21:24 18.04.2026

  • 28 ганю

    40 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    урсулата да яхва метлата и да фърчи до луната за газ и петрол

    21:26 18.04.2026

  • 29 Ами

    44 2 Отговор
    ЕС е олигархичен съюз и е създаден за да обслужва
    интересите на капиталите, а не интересите на хората.
    Проблемът е, че малко хора го разбират :)

    21:26 18.04.2026

  • 30 Неразбрал

    26 2 Отговор
    А евроатлантическите ценности?

    Коментиран от #38

    21:28 18.04.2026

  • 31 Милен

    37 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Е па голямо плашило е тая Русия, до вчера ни убеждавахте, че тя е изостанала и фалирала държава, па сега щяла да ни напада и завладява. Я малко по спокойно нима нямаш вяра на урсулианците и най-могъщият ,,Отбранителен съюз НАТО?

    21:33 18.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ФАКТ

    39 1 Отговор
    ВЪРНА ЛИ ВИ Ф.ЮРЕ.РА ФОН ДЕР ЛА.Й.НО.ТО В 18 ВЕК, А? РАДВАЙТЕ СЕ СЕГА!

    21:36 18.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 абе коя е америка

    31 3 Отговор
    абе коя е америка да ми каже от кадей ще пазарувам аз това не означава ли робство бе май-ната и на америка и евросаюза

    21:44 18.04.2026

  • 36 КАЗВАМ

    34 3 Отговор
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИВШИ ОТ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ!!! РЕВЕТЕ ЛИ, БОЛИ ЛИ ВИ, ПУСНЕТЕ И ДРУГ ПАКЕТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ, А ПОСЛЕ ИДЕТЕ ДА СЕ МОЛИТЕ ЗА РУСКИ ГАЗ, САМО ЧЕ РУСИЯ ДА СИ ОБЪРНЕ ЗАД..НИКА ДА ГО ЦЕЛУВАТЕ ЗА ДА ВИ ДАДЕ, А НЕ ДА ВИ ПОДАДЕ РЪКА ДА ЦЕЛУВАТЕ, В Т.Ч. СМЕ И НИЕ. ДА СИ СПОМНИМ И ЗА 70 ИЗГОНЕНИ РУСКИ ДИПЛОМАТИ ОТ ПОСОЛСТВОТО НИ ОТ КЬОРЧО И КОКОРЧО!

    21:45 18.04.2026

  • 37 Ъхъ!!!

    2 22 Отговор

    До коментар #26 от "Мелони":

    В голема заблуда си! На Сталин много му се е занимавало даже, обаче е знаел, че ще яде шамари от Хари Труман - хем много, хем силни! Това е спасило Австрия и Италия от Сталин.

    21:51 18.04.2026

  • 38 Евродебил

    22 2 Отговор

    До коментар #30 от "Неразбрал":

    А,"ценностите" викаш...тях ще ги оставим за непоколебимите евроатлантици и троцкисти долнотонпоречие на Дунава като българи,румънците и онези с полираните мозъци в прибалтика.те ще носят факела напоен в свинска мас и ще се върнат към стандарта на пещерния човек,но няма да се отклонят от пътя на евроинтеграцията.

    21:52 18.04.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    25 3 Отговор
    време е да изгоним тагаренковците и да почнем и ние да купуваме изгодно газ и нефт от Русия

    21:59 18.04.2026

  • 40 точка

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Каунка примерно":

    плагиатство. Орел рак и щука по някаква сполука задача такава им дошла да теглят заедно кола. Тази на ЕСъто. И по знайната прокоба дружно я замъкнали в калта.

    22:09 18.04.2026

  • 41 Еврокомисията

    9 3 Отговор
    Трябва да бъде изклана в кабинетите и по метода "халал"!
    И ще!

    22:24 18.04.2026

  • 42 Вие

    4 14 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    руснаците само се молите на Европа да махне санкциите от които уж не ви боляло ама ей така, за нейно добро

    Коментиран от #49, #50

    22:24 18.04.2026

  • 43 Ние

    1 4 Отговор
    Много гЕ разбираме тее световни политики, значи, само дето не е ясно, защо не ни питат, ама подозирам, че ще им дойде акъла. Ама пък ния може да се обидим и нищо да не кажем.

    22:33 18.04.2026

  • 44 лигльото

    2 4 Отговор
    се иzтропкал 🤡

    22:51 18.04.2026

  • 45 Дзак

    2 2 Отговор
    Вероятно трябва да променят политиката!

    22:58 18.04.2026

  • 46 А50

    8 2 Отговор
    Путин е мекошав, но добре че брюкселските зелки сами си спрйха газа, та да се видят какво представляват и колко добра е всащност Русия

    23:04 18.04.2026

  • 47 Пилотът Гошу

    10 0 Отговор
    Трябва човек да е пълен лешпер за да си срива и затваря всичко, понеже някой някъде си бил във война... Дърпащите конците не се лишават от нищо, лумпените сами се закопават...

    23:47 18.04.2026

  • 48 оня

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    е голям разбирач, почти колкото коня - вервайте му.

    23:49 18.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Вие":

    То европейците се молят, за руснаците не знам... Няма да коментирам факта, че разни неизбрани директно от жителите на ЕС се разпореждат с живота на хората, без да имат и минимална представа от управление... Акушерки и други паляци, доказани престъпници (скандалът с Пфайзър) и тн... А овчите мозъци блеят ли блеят по Путин, все едно е под кревата им, докато САЩ успешно върна гламавите европейци в 3ти клас, което беше и целта...

    00:14 19.04.2026

  • 51 Сте, сте,

    2 0 Отговор
    ако не сте, карайте ларж, зареждайте скъпо гориво, яжте само черен хайвер и пийте само шампанско.

    03:35 19.04.2026

  • 52 Бай Араб

    1 4 Отговор
    Тръмп е агент КРАСНОВ ,някой знае ли как наричат Румен Радев в ФСБ ?

    03:37 19.04.2026

  • 53 Римус

    2 0 Отговор
    Брюкселскта висша каста говори и пише само на английски, който е новия латински. Италианците останаха само едно от присъединените племена на новия Рим, който днес се нарича Брюксел. Русия няма да ги спаси.

    Коментиран от #54

    04:55 19.04.2026

  • 54 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Римус":

    Тя Русия кого ще спаси?

    05:07 19.04.2026

  • 55 нпо агент

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "не сме във война":

    Не това беше целта на занятието..когато подтикнаха Зеления наркопотребител към война с Русия..По план трябва да купувате енергоносители от САЩ..най вече..ОБАЧЕ..и последния кретен разбрал че това " малко" скъпичко и далеч не рентабелно..а войната с Иран показа че може да остане Европа изобщо без всякакви доставки..НО марионетките от ЕС..имат план..в стремление на навредят на собствените си граждани..Мислеха че окж махнат Орбан ще стане тяхна..уве и Мадяр не иска да ес отказва от търговия с Русия...сигурно и той се явява руски шпионин и човекът на Москва..

    07:27 19.04.2026

