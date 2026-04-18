"Не сме във война, защо да затваряме училища и фабрики?!" - Вицето на Мелони призова за връщане към руския газ

Италианският вицепремиер и министър на инфраструктурата Матео Салвини отново призова за връщане към покупките на руски газ, за да се предотврати „енергийния локдаун“.
Той направи това изявление, докато закриваше митинг на „Патриоти за Европа“ в Милано като лидер на партията „Лига“, която е част от управляващата коалиция в Италия.
„Дори президентът на промишлената асоциация Confindustria Емануеле Орсини каза: „Трябва да променим този, който управлява тази Европа.“Блестящото" предложение на Урсула фон дер Лайен е нова блокада“, каза Салвини.
„САЩ току-що спряха санкциите, блокиращи търговията и покупките на руски петрол, до 16 май. Това не беше направено от малка бивша съветска република, а от най-голямата демокрация в света. Ако вземат такива решения във Вашингтон, трябва да направят същото и в Брюксел“, добави той. „Вместо да затваряме училища и фабрики“, продължи той, „нека се върнем към купуването на газ от цял свят, включително Русия, тъй като не сме във война с Русия.“
Салвини също така призова за суспендиране на Пакта за стабилност, основният документ на ЕС, регулиращ икономическите показатели и стандарти, които европейските икономики трябва да спазват, за да поддържат бюджетните си дефицити в определени граници.
„Брюксел иска да реши енергийната криза с ново блокиране. Благодаря, били сме там и преди. Нямаме намерение да затваряме училища и фабрики и да държим работниците у дома. Искаме да живеем, да учим и да работим“, добави Салвини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунка примерно
20:48 18.04.2026
3 Язе
20:50 18.04.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Безплатно ☝️
8 Ъхъ!!!
И американските санкции срущу Русия въобще не са отпадали, а само са правени временни изключения за конкретни случаи.
9 Уточнение
До коментар #3 от "Язе":в ЕССР - а !
И нейните слуги в България така...
Полският депутат Конрад Беркович показа израелското знаме в Сейма, където "Звездата на Давид" беше заменена с нацистка свастика. Говорейки от трибуната, политикът сравни действията на Израел в ивицата Газа с тези на Третия райх и обвини израелската армия в "специален жесток геноцид
20:56 18.04.2026
До коментар #10 от "Пич":ЩеКацнатНАМоя.
16 Атина Палада
До коментар #13 от "Цвете":Този и да отиде в Русия и забрави за Италия не е фатално...Какво ще прави Италия със затворени фабрики и училища?
21:02 18.04.2026
17 оня с коня
23 Гориил
До коментар #20 от "Майор Деянов, на всеки километър":Европа няма ресурси за авиационно гориво.
Коментиран от #28
21:17 18.04.2026
27 ганю
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":те сарматите чакат да си отвори тъпата муцуна ърсулата
после ще видите брюксела какво ще стане и
адронния колайдер като литне във въздуха всичко
21:24 18.04.2026
28 ганю
До коментар #23 от "Гориил":урсулата да яхва метлата и да фърчи до луната за газ и петрол
21:26 18.04.2026
29 Ами
интересите на капиталите, а не интересите на хората.
Проблемът е, че малко хора го разбират :)
21:26 18.04.2026
31 Милен
До коментар #17 от "оня с коня":Е па голямо плашило е тая Русия, до вчера ни убеждавахте, че тя е изостанала и фалирала държава, па сега щяла да ни напада и завладява. Я малко по спокойно нима нямаш вяра на урсулианците и най-могъщият ,,Отбранителен съюз НАТО?
21:33 18.04.2026
37 Ъхъ!!!
До коментар #26 от "Мелони":В голема заблуда си! На Сталин много му се е занимавало даже, обаче е знаел, че ще яде шамари от Хари Труман - хем много, хем силни! Това е спасило Австрия и Италия от Сталин.
21:51 18.04.2026
38 Евродебил
До коментар #30 от "Неразбрал":А,"ценностите" викаш...тях ще ги оставим за непоколебимите евроатлантици и троцкисти долнотонпоречие на Дунава като българи,румънците и онези с полираните мозъци в прибалтика.те ще носят факела напоен в свинска мас и ще се върнат към стандарта на пещерния човек,но няма да се отклонят от пътя на евроинтеграцията.
21:52 18.04.2026
40 точка
До коментар #1 от "Каунка примерно":плагиатство. Орел рак и щука по някаква сполука задача такава им дошла да теглят заедно кола. Тази на ЕСъто. И по знайната прокоба дружно я замъкнали в калта.
22:09 18.04.2026
И ще!
42 Вие
До коментар #19 от "Гориил":руснаците само се молите на Европа да махне санкциите от които уж не ви боляло ама ей така, за нейно добро
Коментиран от #49, #50
22:24 18.04.2026
48 оня
До коментар #17 от "оня с коня":е голям разбирач, почти колкото коня - вервайте му.
23:49 18.04.2026
50 Пилотът Гошу
До коментар #42 от "Вие":То европейците се молят, за руснаците не знам... Няма да коментирам факта, че разни неизбрани директно от жителите на ЕС се разпореждат с живота на хората, без да имат и минимална представа от управление... Акушерки и други паляци, доказани престъпници (скандалът с Пфайзър) и тн... А овчите мозъци блеят ли блеят по Путин, все едно е под кревата им, докато САЩ успешно върна гламавите европейци в 3ти клас, което беше и целта...
00:14 19.04.2026
54 Бай Араб
До коментар #53 от "Римус":Тя Русия кого ще спаси?
05:07 19.04.2026
55 нпо агент
До коментар #4 от "не сме във война":Не това беше целта на занятието..когато подтикнаха Зеления наркопотребител към война с Русия..По план трябва да купувате енергоносители от САЩ..най вече..ОБАЧЕ..и последния кретен разбрал че това " малко" скъпичко и далеч не рентабелно..а войната с Иран показа че може да остане Европа изобщо без всякакви доставки..НО марионетките от ЕС..имат план..в стремление на навредят на собствените си граждани..Мислеха че окж махнат Орбан ще стане тяхна..уве и Мадяр не иска да ес отказва от търговия с Русия...сигурно и той се явява руски шпионин и човекът на Москва..
07:27 19.04.2026