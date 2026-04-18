Италианският вицепремиер и министър на инфраструктурата Матео Салвини отново призова за връщане към покупките на руски газ, за ​​да се предотврати „енергийния локдаун“.

Той направи това изявление, докато закриваше митинг на „Патриоти за Европа“ в Милано като лидер на партията „Лига“, която е част от управляващата коалиция в Италия.

„Дори президентът на промишлената асоциация Confindustria Емануеле Орсини каза: „Трябва да променим този, който управлява тази Европа.“Блестящото" предложение на Урсула фон дер Лайен е нова блокада“, каза Салвини.

„САЩ току-що спряха санкциите, блокиращи търговията и покупките на руски петрол, до 16 май. Това не беше направено от малка бивша съветска република, а от най-голямата демокрация в света. Ако вземат такива решения във Вашингтон, трябва да направят същото и в Брюксел“, добави той. „Вместо да затваряме училища и фабрики“, продължи той, „нека се върнем към купуването на газ от цял ​​свят, включително Русия, тъй като не сме във война с Русия.“

Салвини също така призова за суспендиране на Пакта за стабилност, основният документ на ЕС, регулиращ икономическите показатели и стандарти, които европейските икономики трябва да спазват, за да поддържат бюджетните си дефицити в определени граници.

„Брюксел иска да реши енергийната криза с ново блокиране. Благодаря, били сме там и преди. Нямаме намерение да затваряме училища и фабрики и да държим работниците у дома. Искаме да живеем, да учим и да работим“, добави Салвини.