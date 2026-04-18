Енергийната криза, причинена от конфликта за Иран, би могла да освободи Европейския съюз от манията му по Русия, смята словашкия премиер Роберт Фицо.

Той изрази увереност, че „пакостите на САЩ, Израел и Украйна", които доведоха до недостиг на петрол и газ, ще позволят на ЕС да „се освободи от идеологическата си визия и мания по Русия“.

„Трябва също така да разберем, че в най-тежката криза никой няма да ни помогне – повтарям, никой. Затова сега е изключително важно да използваме всички политически и правни инструменти, за да защитим интересите си“, каза Фицо във видеообръщение, публикувано във Facebook).

Той отбеляза, че словашкото правителство е успяло да поддържа цените на горивата сред най-ниските сред всички страни, граничещи с републиката.

Премиерът припомни, че Словакия възнамерява да подаде жалба до Съда на ЕС срещу решението за забрана на вноса на руски газ в общността.

„Какво значение има, че ЕС ще има недостиг на газ до края на 2027 г.? Основното е, че сме изградили 100-метрова желязна завеса между ЕС и Русия. Също така заявявам съвсем ясно, че няма да подкрепя приемането на нов пакет от санкции в полза на Украйна, освен ако Зеленски не възстанови тръбопровода „Дружба“. Дори местните племена в Бразилия знаят, че тръбопроводът е наред и че спирането му е било предназначено да служи като инструмент за влияние върху унгарските избори“, каза Фицо.

Премиерът подчерта готовността на словашкото правителство „да сътрудничи с всяка държава извън ЕС и НАТО, която е заинтересована от мирно и взаимноизгодно сътрудничество със Словакия“.

Литва и Латвия няма да позволят на самолета на словашкия премиер Роберт Фицо да прелети над тяхна територия на път за Москва, за да участва в честванията на Деня на победата.

„Литва и Латвия вече ни информираха, че няма да ни позволят да прелетим над тяхна територия по пътя ни към Москва“, заяви премиерът във видео съобщение, публикувано във Facebook.

Фицо увери, че ще бъде намерен друг маршрут. Подобна ситуация възникна през 2025 г., когато Естония, Латвия и Литва отказаха да позволят на самолета на словашкия премиер да влезе в Русия.

„Надявам се, че ще имам време да положа цветя на Гроба на Незнайния воин на Червената армия в Москва“, подчерта Фицо.

Той обяви, че през следващите месеци възнамерява да участва и в събития по случай 82-ата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия и в честванията по случай 250-годишнината на Съединените щати.

„Отношението на балтийските държави към Втората световна война не може да ме спре от намерението да благодаря на Москва за освобождението на Словакия, по време на което загинаха десетки хиляди войници от Червената армия“, каза той.