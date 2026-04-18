Фицо: Пакостите на САЩ, Израел и Украйна доведоха до недостиг на петрол и газ, а ЕС е обсебен от Русия

18 Април, 2026 21:42, обновена 19 Април, 2026 04:13

Словашкият премиер ще търси друг маршрут към Москва за Деня на победата, Литва и Латвия не го пускат в небето си

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Енергийната криза, причинена от конфликта за Иран, би могла да освободи Европейския съюз от манията му по Русия, смята словашкия премиер Роберт Фицо.

Той изрази увереност, че „пакостите на САЩ, Израел и Украйна", които доведоха до недостиг на петрол и газ, ще позволят на ЕС да „се освободи от идеологическата си визия и мания по Русия“.

„Трябва също така да разберем, че в най-тежката криза никой няма да ни помогне – повтарям, никой. Затова сега е изключително важно да използваме всички политически и правни инструменти, за да защитим интересите си“, каза Фицо във видеообръщение, публикувано във Facebook).

Той отбеляза, че словашкото правителство е успяло да поддържа цените на горивата сред най-ниските сред всички страни, граничещи с републиката.

Премиерът припомни, че Словакия възнамерява да подаде жалба до Съда на ЕС срещу решението за забрана на вноса на руски газ в общността.

„Какво значение има, че ЕС ще има недостиг на газ до края на 2027 г.? Основното е, че сме изградили 100-метрова желязна завеса между ЕС и Русия. Също така заявявам съвсем ясно, че няма да подкрепя приемането на нов пакет от санкции в полза на Украйна, освен ако Зеленски не възстанови тръбопровода „Дружба“. Дори местните племена в Бразилия знаят, че тръбопроводът е наред и че спирането му е било предназначено да служи като инструмент за влияние върху унгарските избори“, каза Фицо.

Премиерът подчерта готовността на словашкото правителство „да сътрудничи с всяка държава извън ЕС и НАТО, която е заинтересована от мирно и взаимноизгодно сътрудничество със Словакия“.

Литва и Латвия няма да позволят на самолета на словашкия премиер Роберт Фицо да прелети над тяхна територия на път за Москва, за да участва в честванията на Деня на победата.

„Литва и Латвия вече ни информираха, че няма да ни позволят да прелетим над тяхна територия по пътя ни към Москва“, заяви премиерът във видео съобщение, публикувано във Facebook.

Фицо увери, че ще бъде намерен друг маршрут. Подобна ситуация възникна през 2025 г., когато Естония, Латвия и Литва отказаха да позволят на самолета на словашкия премиер да влезе в Русия.

„Надявам се, че ще имам време да положа цветя на Гроба на Незнайния воин на Червената армия в Москва“, подчерта Фицо.

Той обяви, че през следващите месеци възнамерява да участва и в събития по случай 82-ата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия и в честванията по случай 250-годишнината на Съединените щати.

„Отношението на балтийските държави към Втората световна война не може да ме спре от намерението да благодаря на Москва за освобождението на Словакия, по време на което загинаха десетки хиляди войници от Червената армия“, каза той.


Словакия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 любопитно

    133 58 Отговор
    Нашия фицо ще ходи ли?

    Коментиран от #6, #117

    21:50 18.04.2026

  • 3 А50

    195 55 Отговор
    Добре че между нас и Русия няма фашистки държавици.

    Коментиран от #41

    21:51 18.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    244 101 Отговор
    Балтийските пудели си заслужават една визита от червената армия.
    а може да оставят една зелена поляна там да си тичат детелинките - нищо няма да загубим...

    Коментиран от #7, #9, #13

    21:52 18.04.2026

  • 5 А50

    210 64 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    Ще ходи и няма как фашистите да го спрат

    21:52 18.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    51 117 Отговор

    До коментар #2 от "любопитно":

    Ако е умен ще ходи
    Ама ще видите, че е послушен и няма

    21:52 18.04.2026

  • 7 А50

    102 35 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Да , най добре да станат горски резерват

    21:53 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ДЕ ДА ХОДИ

    135 50 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    При МУШИКИТЕ урса Калас Орбан Стаймър Шулц мулц демон крадците на парите европейски за зельо разпределени.

    21:58 18.04.2026

  • 13 Жив организъм

    46 21 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Промит мозък няма чувства. Прамит мозък може да поглъща, не може да връща

    21:58 18.04.2026

  • 14 нннн

    198 51 Отговор
    Е, нали демокрация, свобода на придвижване, и туй-онуй... Какви европейци и демократи са тия? Бошлаф...

    Коментиран от #18

    21:58 18.04.2026

  • 15 За по-сигурно

    67 29 Отговор
    Да мине през Китай

    21:58 18.04.2026

  • 16 Много добре знае

    29 21 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха, жалките подлоги кремълски":

    Към кои са били през ВСВ. Един от коалиция му, Пелигрини, е открит фашист, почитател на въпросния режим.

    22:02 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи

    148 39 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Да бе, едни членове на ЕС забраняват придвижването на друг член на ЕС !!

    22:03 18.04.2026

  • 19 Факрус

    70 177 Отговор
    Руската подлога да си стои в къщи!

    22:03 18.04.2026

  • 20 Ха-ха

    73 177 Отговор
    Фицко остана последния руски пудел в ЕС.!

    Коментиран от #120

    22:04 18.04.2026

  • 21 Просто човек

    71 187 Отговор
    Браво, Литва и Латвия! 🇪🇺

    Коментиран от #48, #55, #61, #108

    22:04 18.04.2026

  • 22 Нормално

    176 67 Отговор
    В Литва и Латвия властва фашизъм!

    Коментиран от #52, #160

    22:05 18.04.2026

  • 23 Фицо

    56 142 Отговор
    А Орбан
    Защо нема да ходи на Червения Мегдан ?

    Да не би Полезния Идиот
    Да не е желан във Руската Кочина?
    Куците Коне никой не иска да ги храни .

    Така че гледай какво те чака
    След като и на тебе ти набият Шута
    Словаците.

    Коментиран от #172

    22:06 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Милен

    167 38 Отговор
    А бе не,че има значение ама една от основните мантри с които ни залъгваха за ЕС, не беше ли свободно движение на хора и капитали когато ни приемаха там? Та какъв е проблема човека да си пътува без да му забраняват?

    Коментиран от #161

    22:08 18.04.2026

  • 26 Никой не го спира да ходи,

    53 109 Отговор

    До коментар #17 от "А50":

    но първо да напусне ЕС и НАТО и тогава няма проблем.

    Коментиран от #28, #33, #102

    22:09 18.04.2026

  • 27 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО

    45 74 Отговор
    СИЯРТО
    Рамо до Рамо
    Със началника Лавров
    Ле ще се Пуйчи
    На Червения Мегдан?

    Или ще си седи у КЪЩИ
    Облят в сълзи?

    22:10 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А50

    87 26 Отговор
    Значи, през Унгария, Сърбия, каца в България да честити победата на Радев, хем ще се срещне с бъдещия МП , и продължава за Русия

    22:12 18.04.2026

  • 31 ФИЦО Е ШИЗО

    47 95 Отговор
    А Дали ще има Парад

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    Че навсякъде Летят Дронове

    А РУСКОТО ПВО
    Изобщо не знае
    Къде се намира.

    Така че Фицо първо да види
    Дали ще има Парад .

    Коментиран от #36, #167

    22:12 18.04.2026

  • 32 Радню ще го пусне

    48 24 Отговор
    над България!
    Такива ще са ортаците на наш Щирлиц.

    22:13 18.04.2026

  • 33 А50

    61 22 Отговор

    До коментар #26 от "Никой не го спира да ходи,":

    Е и това ще стане , няма съюз оцелял с наше участие

    22:14 18.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Милен

    45 19 Отговор

    До коментар #31 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    Е па туй си е негов проблем, тебе ко те бърка дали ще го уцели някой дрон?

    22:15 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фицо,брат

    87 32 Отговор
    Тия мекерета жалки от Прибалтиката и ти не ги пускай в небето на Словакия

    22:19 18.04.2026

  • 39 ЦАРЯ Е ГОЛ

    81 31 Отговор
    ЕС , ЩО Е ТО ? ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ БАНДЕРИЗЪМ меко казано.ю?

    22:21 18.04.2026

  • 40 Нашият много е хлъзгав

    43 39 Отговор

    До коментар #37 от "Респект!":

    Докато говори за нормализиране отношенията с Русия и после в другата крайност ,, повече нато повече ес ". Затова само Възраждане с последователни позиции! Номер 8 !

    22:23 18.04.2026

  • 41 Има, има

    55 25 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    Румъния не е ли фашистка държава?

    То и нашата комай е такава...

    22:24 18.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 жвг

    29 59 Отговор
    Словаците са с г ъ ни. Тях никой не ги ще. Дори техните събратя чехите ги отбягват. Виждали ли сте кви прасета са навсякъде.

    22:29 18.04.2026

  • 44 След изгонването на Орбан

    36 70 Отговор
    от властта и на Фицо краят му се вижда. Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    😁

    Коментиран от #46, #53, #76, #84, #132

    22:30 18.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 кога

    38 13 Отговор

    До коментар #44 от "След изгонването на Орбан":

    Ами чешкия Бабиш къде го забрави?

    22:31 18.04.2026

  • 47 Нехис

    37 52 Отговор
    Егати и руслямската подлога........

    22:32 18.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Милен

    63 16 Отговор

    До коментар #44 от "След изгонването на Орбан":

    Не разбрах какво общо има ,, спешната доставка на Ел. енергия за Украйна с националната сигурност на Словакия, че да има разследване?

    22:36 18.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Само питам

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Просто човек":

    Просто човек

    Коментиран от #60

    22:36 18.04.2026

  • 56 Копейкин Костя

    38 50 Отговор

    До коментар #28 от "Фашизма е зло бе глупав":

    Колко трябва да си глупав, че да си фен на комунизма. Кой ви отглежда?

    22:36 18.04.2026

  • 57 Свети Кибик-Юродив

    39 60 Отговор
    Фицо го е страх, че ще последва съдбата на Орбан и ще изпадне извън борда. В Словакия ситуацията също върви към "олеле". Да не говорим, че на баш европейците им писна и от него и ще го поставят в изолация. Няма как големите страни в ЕС да финансират някакви сополанковци, а те да се подмазват на Путин. Радев е подобен популист, но с него ще приключим много бързо. Утре ще вземе 30%, наесен 15%, а догодина може и да не е в Парламента.

    Коментиран от #62

    22:37 18.04.2026

  • 58 шмицо

    12 11 Отговор
    секцай якооо боб!

    22:37 18.04.2026

  • 59 шмицо

    11 9 Отговор
    секцай якооо боб!

    22:38 18.04.2026

  • 60 Задраскай

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Само питам":

    О...

    22:38 18.04.2026

  • 61 Ами сега

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Просто човек":

    Задраскай първото О

    Коментиран от #122

    22:41 18.04.2026

  • 62 Милен

    40 18 Отговор

    До коментар #57 от "Свети Кибик-Юродив":

    Я дай дефиниция за ,баш европейци" и не толкова ,, баш европейци" , че да знам дали и аз да се притеснявам? Тея ,,баш европейци" да не би да са като ,,комунистите" навремето, дето всички бяха равни ама някои са по-рано от другите?

    Коментиран от #65

    22:43 18.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Браво на Фицо!

    52 41 Отговор
    Последният опълченец останал да се бори срещу колониялния и фашистки ЕС и русофобската напаст!

    Коментиран от #139

    22:49 18.04.2026

  • 65 Свети Кибик-Юродив

    14 16 Отговор

    До коментар #62 от "Милен":

    Ти със сигурност не си чадо. Никога не си бил. Не се притеснявай, какъвто чвор си бил, такъв ще си останеш.

    Коментиран от #68

    22:49 18.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хахахаха

    28 36 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    Да ходи, и да не се връща!

    22:51 18.04.2026

  • 68 Милен

    33 24 Отговор

    До коментар #65 от "Свети Кибик-Юродив":

    Уф успокоих съ, а така се бях притеснил,че не съм правоверен урсулианец и ще отида в Ада оти не следвам заръките на пророк Урсула.

    22:54 18.04.2026

  • 69 Мокой

    51 29 Отговор
    По соца уж беше диктатура, забрани всякакви, тоталитаризъм, а сега какво е? Най-русофобски са настроени мижавите държавици, като Литва и Латвия, които всъщност бая са я закъсали...

    Коментиран от #168

    22:58 18.04.2026

  • 70 Хи хи

    50 26 Отговор
    Откъде накъде некви латвийско и литовско жужета ще решават къде може да ходи словашкия премиер ???

    22:59 18.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Фиче ,

    27 15 Отговор
    Пакостите на САЩ и Израел са налице ... Ама , що и Украйна ?!🤔

    23:02 18.04.2026

  • 73 Явно много

    6 4 Отговор
    щом са те изкарали

    23:03 18.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хи хи

    26 25 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    Вече не е украинска територия, а руска ! Както земята на индианците е била индианска, ама вече е американска !

    Коментиран от #81, #96

    23:06 18.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хааа

    28 35 Отговор
    Е то умен русофил нема та така и тоя.

    23:12 18.04.2026

  • 78 Стига ревал , бе

    10 15 Отговор

    До коментар #76 от "В ЕС са ид.иоти":

    Газ - тия дни , след Нова Година ... 🤭

    23:14 18.04.2026

  • 79 Име

    4 3 Отговор
    Приятни сънища!

    23:15 18.04.2026

  • 80 Украйна порази три руски кораба

    25 31 Отговор
    в Крим. Центърът за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесъл на 18 април удари по три руски военни кораба в окупирания Крим - големите десантни кораби „Ямал“ и „Азов“, както и още един военен плавателен съд от неустановен тип.

    Коментиран от #101, #111

    23:17 18.04.2026

  • 81 Питащ

    24 35 Отговор

    До коментар #75 от "Хи хи":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #82, #119, #133

    23:19 18.04.2026

  • 82 Хи хи

    26 22 Отговор

    До коментар #81 от "Питащ":

    Що лъжеш бе, само Крим е руски от 2014-та, Донецк и Луганск не са !!

    23:21 18.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ежко

    35 18 Отговор

    До коментар #44 от "След изгонването на Орбан":

    Те фицо веднъж го изгониха,ама после пак го върнаха!Що ли?Защото опонентите му за чеп за зеле не стват!

    23:24 18.04.2026

  • 85 мдаааа

    8 1 Отговор

    До коментар #83 от "хаха🤣":

    Патентовай го ..

    23:26 18.04.2026

  • 86 Епщайн

    22 38 Отговор
    Руската Мишка Фики ще последва съдбата на Орбан. Украйна да я замени с Русия. Защото световните терористи и педофили Тръмп Путин и Нетаняху са в Епщайн файловете. Тези се опитват да си преразпределят Света и да подчинят държавите. Но няма да им се получи. Изглежда Фики нещо е обсебен от Украйна.

    23:26 18.04.2026

  • 87 Хи хи

    19 23 Отговор

    До коментар #83 от "хаха🤣":

    Че що да са крепостни, я виж как завладяват нови укренски територии !!

    Коментиран от #90

    23:28 18.04.2026

  • 88 Фиче ,

    12 10 Отговор
    Айде , легай си ... 🤭😁

    23:29 18.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ха ха хааа

    5 4 Отговор

    До коментар #87 от "Хи хи":

    Не ставай смешен ... 🤭😁

    23:32 18.04.2026

  • 91 койдазнай

    16 13 Отговор
    Фицо да не блее, а да налижи санкции на американският нефт и газ!

    23:32 18.04.2026

  • 92 На Фицо сериозно му пари под дупето

    24 28 Отговор
    Не е зле да си запази апартаментче в Мацква, щото наплива от бивши диктатори е стеснил избора. Парад за 9-ти май няма да има. Зеленски е наложил санкции.

    23:37 18.04.2026

  • 93 Той и Мадуро ходеше на парад в Москва

    23 25 Отговор
    Ама нещо спря да ходи.

    23:41 18.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 бобббб

    17 17 Отговор
    Като не може със самолет кажи на Путин да ти прати влак барем с влака отидеш.

    Коментиран от #138

    23:45 18.04.2026

  • 96 Териториите нямат никакво значение.

    27 33 Отговор

    До коментар #75 от "Хи хи":

    Това, което Русия превзе за последните 12 години, от 2014 до момента е огромно унижение и загуба. Самите руснаци го признават и дефакто е така. Няма как 3 области да струват фалита на цяла държава, загубата на цялото й геополитическо влияние, над 900 милиарда долара военни загуби и трилиони долари пропуснати ползи от санкции. Това е пълен разгром за Русия.

    Коментиран от #97, #171

    23:50 18.04.2026

  • 97 стига бе

    36 20 Отговор

    До коментар #96 от "Териториите нямат никакво значение.":

    Русия кога фалира? Всички либерални медии реват, че тя трупа милиарди от иранската криза, ти разправяш, че била фалира!? Дай повече подробности, обявен ли е от Кремъл този фалит или ти го обявяваш за първи път?

    Коментиран от #98, #103

    23:53 18.04.2026

  • 98 бобббб

    21 27 Отговор

    До коментар #97 от "стига бе":

    разпродават руския държавен резерв ,сериозни са нещата там

    Коментиран от #112

    23:57 18.04.2026

  • 99 Честен евроатлантик

    17 27 Отговор
    Фицко внимавай с изказванията си че скоро и ти ще последваш Орбан разбира се че Русия е най виновна за всичко което стана в света както и иран с проксита си тях що не обвиниш ама няма да го направиш предател такъв

    Коментиран от #123

    00:14 19.04.2026

  • 100 Бай дрън

    17 23 Отговор
    вчера дойде още добра новина от войната русия Украйна и тя е че 3 военни кораба на окупатора са били поразени край Крим а сега нека шкембе войвода да приказва как нямало руси я да изгуби война

    00:17 19.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Няма да има проблеми

    21 8 Отговор

    До коментар #26 от "Никой не го спира да ходи,":

    когато Орбан заеме мястото на Урсула в ЕС , а Jacques Baud стане шеф на НАТО= ако разбира се двете организации не колапсират до тогава, под ръководството на шепата соросови психопати.

    Тръмп и Ванс ще помагат за това

    00:33 19.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ФИЦО Е ШИЗО

    15 25 Отговор
    Тръгнал да Пика
    Срещу Вятъра.

    Фицо тръгваш срещу Тръмп ли,

    Рижавия само са не те вземе на Мушката
    Си гризнал Сопата.

    Вече и ОРБАН Тъпана го няма да ти бъде опора
    Забрави ли , Кремълски Чехъл?

    Коментиран от #105

    01:01 19.04.2026

  • 105 Хи хи

    26 9 Отговор

    До коментар #104 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    ШИЗОТО си ТИ !! Ти забрави ли, че Тръмпи каза че урките не са негов приоритет, и Европа да се оправя без Щатите ??!! Забрави ли, че следващия приоритет на Тръмпи е Гренландия, която трябва да стане Американска ??

    Коментиран от #106

    01:27 19.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Пфу

    15 32 Отговор
    Словашки боклук.

    Коментиран от #113

    02:04 19.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 пфу

    10 5 Отговор

    До коментар #110 от "Пфу":

    бг утрепк@

    02:10 19.04.2026

  • 114 хаххаха двуличник

    7 17 Отговор
    на такъв с кеф да му отвъртиш един шамар и да му кажеш - "пакостливото ти поведение предизвиква агресия"

    02:47 19.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 И този като Орбан

    7 24 Отговор
    трябва да го пуснат по пързалката надолу!

    05:37 19.04.2026

  • 117 Аноним

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "любопитно":

    Той ще ходи увас.

    05:56 19.04.2026

  • 118 Гери

    27 11 Отговор
    ФИЦО Е ТОП ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК ДАНО НАШАТА БЪЛГАРИЯ ИМА ТАКЪВ ОЩЕ МАЛКО И ЩЕ РАЗБЕРЕМ ЧЕ РУСИЯ Е ПРАВА ЗА ВСИЧКО

    06:29 19.04.2026

  • 119 Орк

    18 8 Отговор

    До коментар #81 от "Питащ":

    Да покаже на цял свят колко е тъпа европа

    06:31 19.04.2026

  • 120 Айде бе

    18 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    А ти бре чие пуделче на каишка си ?Ще ти помогна- на баба ти Урсулица и компания.

    06:32 19.04.2026

  • 121 Гери

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Правешки":

    ЕЙ ТОДОРЕ МНОГО СИ ТЪПО ПАРЧЕ
    РУСИЯ СА НАШИ ПРАВОСЛАВНИ БРАТЯ

    Коментиран от #127

    06:33 19.04.2026

  • 122 незнайко

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ами сега":

    Не първото а второто О в името !

    06:47 19.04.2026

  • 123 незнайко

    20 6 Отговор

    До коментар #99 от "Честен евроатлантик":

    Господине Вие май сте за болница ! Защо не кажете нещо за ИЗРАЕЛ ??? Какво правят те ???

    Коментиран от #124

    06:57 19.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Румен Решетников

    11 3 Отговор
    Браво Фицо, масква пакости не прави. Колко пъти да го повтарям?

    08:08 19.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Мразя до гроб Русия безплатно

    11 17 Отговор

    До коментар #121 от "Гери":

    Кукундрела, руските ти "православни братя" не признаха Независимостта ни от 1908,насъскаха Сърбия да ни нападне след Съединението през 1886г. и ни нападнаха през Румъния през ПСВ...
    Вие сте такива долни православни нищожества - националисти, ама руски пфууу!

    Коментиран от #129

    08:25 19.04.2026

  • 128 Пешо z

    11 10 Отговор
    Изчезването на прибалтийските джуджета е сигурно.

    08:29 19.04.2026

  • 129 Йордан

    15 9 Отговор

    До коментар #127 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    А да кажеш нещо за това,западните ти другари кого са подкрепяли по същото време а.В турската армия е било пълно с френски и ингилизки офицери,ама това го забравяш нали.

    08:33 19.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 отекчен

    10 1 Отговор
    много разбирачи бе но не забравяйте че глада е по силен от тока

    08:46 19.04.2026

  • 132 БПФ

    18 7 Отговор

    До коментар #44 от "След изгонването на Орбан":

    И как точно е предателство към държавата да не даваш ток на друга държава?
    Това само мрсни укропски лакеи могат да го измислят !!!!

    08:47 19.04.2026

  • 133 БПФ

    18 2 Отговор

    До коментар #81 от "Питащ":

    Я ми обясни, как 2 милиона армия дава 2 милиона yбити и още съществува, когато сериозно ранените са винаги три пъти повече?
    Ти си олигoфpeн, нали?

    Коментиран от #135

    08:54 19.04.2026

  • 134 Факт

    16 5 Отговор
    Лошият руски газ беше по 27 лв

    08:55 19.04.2026

  • 135 Факт

    11 4 Отговор

    До коментар #133 от "БПФ":

    Математиката е слабо място на пепедибила.

    08:57 19.04.2026

  • 136 БПФ

    18 9 Отговор
    Тук става дума за международно право. Всяка държава според Виенските конвенции е длъжна да пропуска дипломатически мисии през своята територия или въздушно пространство и това не е концерт по желание. За какви се мислят тия мрсни балтийски микроби, че да решават къде може да ходи премиерът на Словакия и къде не?

    09:06 19.04.2026

  • 137 Кирил

    9 15 Отговор
    Руският задник Фицо не е сам, зад ъгъла се задава още по-голям руски задник и руски агент.

    09:35 19.04.2026

  • 138 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "бобббб":

    Не се притеснявай може и с изтребител да го вземе

    09:59 19.04.2026

  • 139 Смешник

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Браво на Фицо!":

    Не се притеснявай Идва подкрепа от България Няма да е сам

    10:01 19.04.2026

  • 140 Даката

    6 15 Отговор
    Точно затова трябва да си разработим газовите находища и в крайна сметка да продаваме газ на Европа и света, както обещават от ГЕРБ в тяхната програма за възход на България.
    Защо ли Русия не иска да продаваме българска газ на Европа и света???
    С Румен Радев със сигурност няма да разработим газовите си находища, щом Путин му забранява.

    Коментиран от #144, #173

    10:26 19.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Григор

    20 5 Отговор
    "Фицо: Пакостите на САЩ, Израел и Украйна доведоха до недостиг на петрол и газ, а ЕС е обсебен от Русия"
    Голям мъж, който има топки и казва това,което мисли. Срещу него стреляха, но и това не го уплаши.

    10:57 19.04.2026

  • 143 Васил

    4 13 Отговор
    Фицо и боклук!

    11:24 19.04.2026

  • 144 Йосарян

    12 1 Отговор

    До коментар #140 от "Даката":

    За какви "находища бълнуваш бе, к@л мук? Всички петроханци ви хапят белите мишки.

    12:04 19.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Точно

    14 5 Отговор
    Така евролайнарите са като коне с капаци,дъвчат само таз Русия докато САЩ И ЕВРЕИТЕ ГИ МУШКАТ ОТЗАД!

    Коментиран от #163

    12:53 19.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 изтриха ми постове145 и 146

    9 0 Отговор
    В тях цитирах скорошната песен на Устата за новите братушки. Явно на някого не му харесва истината. Махнах текста за брюкселската демокрация.

    12:57 19.04.2026

  • 149 Гадните

    11 7 Отговор
    Урсули плюят змии и гущери.МРЕТЕ БЕ ИЗМЕТ ЕВРЕЙСКА.ВАЩЕ НЕ СА ПО МАЛКО ТЕРОРИСТИ И УБИЙЦИ ,ИЗЛКЛЮЧИТЕЛНО ПРОСТИ ТЪПИ СТЕ С ПРОПАГАНДАНА ВИ!

    13:02 19.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 хмммм

    9 3 Отговор
    Eдин трезвеник в тая Европа! Браво на Фицо!

    Коментиран от #164

    14:33 19.04.2026

  • 152 ЛЕВСКИ

    9 3 Отговор
    Браво Фицо,наистина голям мъж и патриот!Дано и в България да доживеем такъв управник като него и Орбан,иначе сме свършени!Може пък избори през април да не са случайни,Априлско въстание,Априлско пленум.......!?

    Коментиран от #158, #162

    14:36 19.04.2026

  • 153 Будител

    9 0 Отговор
    В България няма политик с топки. Утре е истинският ден за размисъл . Отново излъганият български народ ще се тюхка , че пак тууу-тут , пак Пеевски , пак ППДБ са на трапезата ...а Априлското въстание и хората дали живота си за България ще бъдат споменати рутинно и забравени до следващия 20- ти Април.

    14:55 19.04.2026

  • 154 Ами..

    2 0 Отговор
    Русия да се защити от Литва, Латвия и Естония

    15:33 19.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Трол

    0 2 Отговор
    Точно и вярно

    17:20 19.04.2026

  • 160 Пешо

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    По-добре фашизъм,отколкото путинизъм!

    Коментиран от #170

    17:41 19.04.2026

  • 161 Пешо

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Милен":

    Говорим за свободно движение на ХОРА. Не на путинофили.За съжаление и в ЕС има такива. Но както виждате-намаляват.

    Коментиран от #166

    17:44 19.04.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Д-р Хаус

    3 8 Отговор

    До коментар #146 от "Точно":

    По-добре да сме с интелигентните европейци,отколкото с руските неандерталци.

    18:00 19.04.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Инж1

    1 5 Отговор
    Оста Техеран - Москва - Пекин стои зад всички проблеми на Свободата и Свободния свят.

    Коментиран от #169

    19:08 19.04.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 То от ...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    ....това летене на дронове гледам в Одеса и Измаил нЕма вече пристанища...

    21:45 19.04.2026

  • 168 Сериозно...

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Мокой":

    ...и кат беше тоталитаризъм и забрани аз що съм гледал Междузвездни войни в 1979г- Нова надежда . , а после в 1980г., Империята отвръща на удара ?
    Сега меки руски филми има ли по кината ?
    Що съм чел Артър Конан Дойл, Агата Кристи, Фокнър, Лондон, Амброуз Биърс, Вонегът, Драйзер, Клавел, Сароян , Борис Виан и т.н. американски, английски , френски писатели, които се издаваха тогава, че и Толкин, Франк Хърбърт, Айзък Азимов , Оруел , а ?
    Аман от гл.у.по.сти за тоталитаризъм и забрани.

    21:58 19.04.2026

  • 169 Мхм....

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Инж1":

    . .пречат на лидерите на Свободния свят да крадат...голем проблем са.

    22:00 19.04.2026

  • 170 Разбира се...

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "Пешо":

    ...за фашиста, фашизмът е по - доброто...както за глиста е по - добре в гУаното.

    22:02 19.04.2026

  • 171 Не съм...

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Териториите нямат никакво значение.":

    ...видял да висят по колесниците на самолетите, нито да им се задръстват кИнефете като при кравабойс.

    22:10 19.04.2026

  • 172 кризата

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фицо":

    щатите и запада ако направят майдан както в унгария и румъния става те факири на такива подли неща

    22:16 19.04.2026

  • 173 Човек от народа

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Даката":

    И с газта ще стане като със златото - злато газим, бедни ходим. Златото ни го изнасят навънка, а концесията (в тайна от народа... ега ти и народовластието), мълви се, е около от 0,7- 1,5 %... Горе долу като в старите африкански колонии. И в новите де, Франция до скоро"изкупуваше" нигерския уран на цени около 200 пъти под пазарните. Та дано у нас не откриват газ и други полезни изкопаеми, докато сме завладяна държава. Почти сичкото газ ще стане като при златото - нанавънка, а за нас, завладяните - краставица, между два домата.

    01:16 20.04.2026

