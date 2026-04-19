Започна гласуването зад граница за 52-ото Народно събрание на България

Започна гласуването зад граница за 52-ото Народно събрание на България

19 Април, 2026 05:03, обновена 19 Април, 2026 04:06 1 224 14

Първи дават гласа си българите в Нова Зеландия

Започна гласуването зад граница за 52-ото Народно събрание на България - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва гласуването зад граница за 52-ото Народно събрание, съобщиха от Министерството на външните работи.

Поради деветчасовата разлика във времето първи упражняват правото си на вот българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 22.00 часа българско време. Най-късно ще приключи гласуването в секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада - в 6.00 часа българско време в понеделник, 20 април.

Общият брой на разкритите избирателни секции зад граница е 493 в 55 държави.

Най-голям брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19 и в Белгия, Австрия и Канада – по 17.

Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини. Изборните книжа и материали, и машините за гласуване са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт съобразно конкретните дестинации.

Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в секция „Избори 2026“ на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, могат да гласуват в секция, в държава и място по техен избор. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства на България са в постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, с цел гарантиране правото на вот на българските граждани.

От дипломатическото ведомство благодарят на българските общности в чужбина за активната им подкрепа и съдействие при подготовката и организацията на вота зад граница.


Нова Зеландия
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    4 0 Отговор
    Добро утро Събудих се от сън в които бях АСПАРУХ КЪНЧЕВ -ПУРКО посрещах НОВИЯТ ДЕПУТАТ В НАЩИЯТ РАЙОН откриваше ПАМЕТНИК и ДЪРЖЕШЕ РЕЧ -ИЗЛЯЗЪЛ ОТ НАРОДНИТЕ НИЗИНИ и ЗАКЪРМЕН с НАШИТЕ МЪКИ и НЕВОЛИ . всичко останало си е същото

    04:18 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    8 0 Отговор
    Наблюдаваме поредния епизод на Бай Ганю прави избори. Откакто загиниалия от героя си Бай Ганя - Алеко Константинов го е описал, Бай Ганя не е мръднал и един милиметър в положителна посока. Прозрението на този писател е било уникално.

    04:27 19.04.2026

  • 5 Без фалшивите гласове

    7 1 Отговор
    от турция турците нямат и 2 %.
    Всичко над 2 % е купен вот под от турция, който подменя нашия.

    04:27 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дони

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Статуквото":

    а не е ли?

    04:35 19.04.2026

  • 8 Воят настана

    3 3 Отговор
    срещу машинния вот, защото машините не вземат подкуп.

    04:37 19.04.2026

  • 9 дпс

    7 0 Отговор
    подменя вота ни откакто беше узаконена за партия през 92-ра, когато мина бариерата за регистриране на партии с фалшивите 2,1 %.

    04:44 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи их хи

    5 1 Отговор
    45 години е било цирк с предизвистен победител, сега цирка продължава но видиш ли бил демократичен! Всъщност става каквото кажат от Брюксел или посолствоТО. Пак ще ходя за гъби!

    06:46 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Лумпените гласуват за айдуци.

    09:03 19.04.2026