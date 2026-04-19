САЩ прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, без да се качват на тях

ВМС на САЩ вече са прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, съобщиха от Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).

„От началото на блокадата 23 кораба са се върнали, спазвайки указанията на американските сили“, се казва в изявлението.

Като част от прилагането на блокадата, американските сили не са се качвали на кораби, отбеляза CENTCOM.

Преди това американските военни съобщиха, че прилагат блокадата в регионални води, но „не блокират Ормузкия проток“. CENTCOM добави, че самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ преминава през Арабско море, докато САЩ блокират иранските пристанища и бреговата линия.

CNN съобщи преди това, че САЩ блокират ирански пристанища, а не Ормузкия проток, така че съобщенията за преминаване на кораби през него не могат да се считат за нарушение на блокадата.

Блокадата на Ормузкия проток от американски военни кораби, според изявление на CENTCOM, е започнала на 13 април след заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп. Американските военни заявиха, че блокират преминаването на кораби, влизащи или напускащи ирански пристанища. Пентагонът заяви, че „нито един плавателен съд“ не е преминал през американските военни през първите 48 часа.