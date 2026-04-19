САЩ прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, без да се качват на тях

ВМС на САЩ вече са прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, съобщиха от Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).
„От началото на блокадата 23 кораба са се върнали, спазвайки указанията на американските сили“, се казва в изявлението.
Като част от прилагането на блокадата, американските сили не са се качвали на кораби, отбеляза CENTCOM.
Преди това американските военни съобщиха, че прилагат блокадата в регионални води, но „не блокират Ормузкия проток“. CENTCOM добави, че самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ преминава през Арабско море, докато САЩ блокират иранските пристанища и бреговата линия.
CNN съобщи преди това, че САЩ блокират ирански пристанища, а не Ормузкия проток, така че съобщенията за преминаване на кораби през него не могат да се считат за нарушение на блокадата.
Блокадата на Ормузкия проток от американски военни кораби, според изявление на CENTCOM, е започнала на 13 април след заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп. Американските военни заявиха, че блокират преминаването на кораби, влизащи или напускащи ирански пристанища. Пентагонът заяви, че „нито един плавателен съд“ не е преминал през американските военни през първите 48 часа.
1 Я пак
Коментиран от #5, #17
05:01 19.04.2026
4 Артилерист
Коментиран от #7
05:44 19.04.2026
5 Трудно за разбиране
До коментар #1 от "Я пак":Да прехванеш означава да поставиш под контрол. Не е необходимо да ги превземаш, за да изпълняват заповедите ти. Тук заповедта е проста - да не преминават през блокадата.
07:24 19.04.2026
6 Исторически факти
Коментиран от #8
07:26 19.04.2026
7 артелчик
До коментар #4 от "Артилерист":Изглежда ти и Русия сте радетели на идеята Иран да има ядрено оръжие и радикалните ислямисти да тероризират света?
Коментиран от #10, #14, #16
07:26 19.04.2026
8 Трудно за разбиране
До коментар #6 от "Исторически факти":Доколкото други не са успели да обиколят Луната да - майстори са. Но целта не е да се прехваща и поставя под контрол Луната.
07:28 19.04.2026
9 Тръмплин
07:44 19.04.2026
10 Интересно
До коментар #7 от "артелчик":Как все държави с ценни ресурси, предимно от третият свят, се оказват терористи, разработващи ядрено оръжие?
07:47 19.04.2026
11 Тръмплин
07:50 19.04.2026
12 ЕТО такава
Коментиран от #13
07:52 19.04.2026
13 основни понятия
До коментар #12 от "ЕТО такава":Демокрацията е форма на управление, при която властта произтича от гражданите чрез избори, референдуми или избрани представители. Външната политика не е форма на управление, така че не ги бъркай тези понятия.
07:59 19.04.2026
14 ЗАЩО
До коментар #7 от "артелчик":една миниатюрна държава Израел МОЖЕ да има ядрено оръжие , а Иран НЕ ? Защо бай Дончо не потърси ядрено оръжие в северна Корея . Нали е много ербап , ама само към по слабите .
08:00 19.04.2026
15 факуса
До коментар #2 от "Дръта чанта":прихвана ли са ги на радарите да не се блъснат
08:16 19.04.2026
16 Точно така
До коментар #7 от "артелчик":артелчик, ама но не е за умната ти кратуна....
09:08 19.04.2026
