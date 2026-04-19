САЩ прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, без да се качват на тях

САЩ прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, без да се качват на тях

19 Април, 2026 04:46, обновена 19 Април, 2026 04:51 1 714 17

Американските военни съобщиха, че прилагат блокадата в регионални води, но „не блокират Ормузкия проток“

САЩ прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, без да се качват на тях - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВМС на САЩ вече са прехванали 23 търговски кораба, напускащи ирански пристанища, съобщиха от Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).

„От началото на блокадата 23 кораба са се върнали, спазвайки указанията на американските сили“, се казва в изявлението.

Като част от прилагането на блокадата, американските сили не са се качвали на кораби, отбеляза CENTCOM.

Преди това американските военни съобщиха, че прилагат блокадата в регионални води, но „не блокират Ормузкия проток“. CENTCOM добави, че самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ преминава през Арабско море, докато САЩ блокират иранските пристанища и бреговата линия.

CNN съобщи преди това, че САЩ блокират ирански пристанища, а не Ормузкия проток, така че съобщенията за преминаване на кораби през него не могат да се считат за нарушение на блокадата.

Блокадата на Ормузкия проток от американски военни кораби, според изявление на CENTCOM, е започнала на 13 април след заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп. Американските военни заявиха, че блокират преминаването на кораби, влизащи или напускащи ирански пристанища. Пентагонът заяви, че „нито един плавателен съд“ не е преминал през американските военни през първите 48 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пак

    32 5 Отговор
    Това е като "дървено желязо"... прехванали ги-- ама не ги спирали..-иначе блокирали протока.... Абе тия дали наистина мислят че ние ядем доматите с колците???? Цял свят разбра че янките са въздух под налягане-и врабчетата вече им се смеят.....

    Коментиран от #5, #17

    05:01 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Артилерист

    22 3 Отговор
    Лицемерието и провокациите на САЩ и коалицията на "желаещите война" нямат граници. САЩ изпращат самолетоносачи и войски по целия свят, където ТЕ ПРЕЦЕНЯВАТ, че техните, нали, интереси са нарушени или застрашени, като по този начин въобще не им пука, че пренебрегват интересите на другите. Англия и Франция си позволяват, под претекстта на санкции, да посягат на руски танкери и търговски кораби. Балтийските държави ("натовски тигри") нарушават цинично правата на местното рускоезично население. Тези и други примери са станали причина в Русия да се подпише УКАЗ ЗА ЗАЩИТА НА РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ. В него се посочва, че Русия няма повече да се задоволява с дипломатически ноти и "загриженост", когато правата на нейните граждани са засегнати, ТЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ГИ ЗАЩИТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪС СИЛА. Специално се подчертава, че това агресия и заплаха, а ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, че нарушителите на правата на руските граждани ще се срещнат с руския ВОЙНИК. Времето на своеволията и "правила" на западняците са изчерпани. Мерките на Русия ще са рицепрочни и РЕШИТЕЛНИ...

    Коментиран от #7

    05:44 19.04.2026

  • 5 Трудно за разбиране

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Я пак":

    Да прехванеш означава да поставиш под контрол. Не е необходимо да ги превземаш, за да изпълняват заповедите ти. Тук заповедта е проста - да не преминават през блокадата.

    07:24 19.04.2026

  • 6 Исторически факти

    13 1 Отговор
    Ами Сащ така прихванаха и Луната, без да се качват на нея... Само обикалят около... в това са майстори...

    Коментиран от #8

    07:26 19.04.2026

  • 7 артелчик

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Изглежда ти и Русия сте радетели на идеята Иран да има ядрено оръжие и радикалните ислямисти да тероризират света?

    Коментиран от #10, #14, #16

    07:26 19.04.2026

  • 8 Трудно за разбиране

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Исторически факти":

    Доколкото други не са успели да обиколят Луната да - майстори са. Но целта не е да се прехваща и поставя под контрол Луната.

    07:28 19.04.2026

  • 9 Тръмплин

    8 0 Отговор
    - Остана ми само да крада от гемиите по моретата. Разнасям им демокрация.

    07:44 19.04.2026

  • 10 Интересно

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "артелчик":

    Как все държави с ценни ресурси, предимно от третият свят, се оказват терористи, разработващи ядрено оръжие?

    07:47 19.04.2026

  • 11 Тръмплин

    9 0 Отговор
    - Някои от корабите бяха пълни с китайска стока и не представляваха заплаха за света. Но други пренасяха петрол и се нуждаеха от спешната ми демокрация.

    07:50 19.04.2026

  • 12 ЕТО такава

    7 0 Отговор
    е краварската демокрация . Нападат когото си искат , за каквото си иска , блокират цели държави за десетилетия , малтретират със санкции които не им вървят по гайдата и т.н. . КОЙ им дава това право и до КОГА ? Накрая ще предизвикат ТРЕТА .

    Коментиран от #13

    07:52 19.04.2026

  • 13 основни понятия

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЕТО такава":

    Демокрацията е форма на управление, при която властта произтича от гражданите чрез избори, референдуми или избрани представители. Външната политика не е форма на управление, така че не ги бъркай тези понятия.

    07:59 19.04.2026

  • 14 ЗАЩО

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "артелчик":

    една миниатюрна държава Израел МОЖЕ да има ядрено оръжие , а Иран НЕ ? Защо бай Дончо не потърси ядрено оръжие в северна Корея . Нали е много ербап , ама само към по слабите .

    08:00 19.04.2026

  • 15 факуса

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дръта чанта":

    прихвана ли са ги на радарите да не се блъснат

    08:16 19.04.2026

  • 16 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "артелчик":

    артелчик, ама но не е за умната ти кратуна....

    09:08 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.