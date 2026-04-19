Nikkei: Япония се опасява от недостиг на нафта заради кризата в Близкия изток

Потенциални проблеми с доставките на нафта, петролен продукт и ключов компонент в нефтохимическата промишленост, се отразяват негативно на дейността на японските компании, въпреки уверенията на премиера Санае Такаичи за гарантирани четиримесечни доставки, пише водещия бизнес вестник Nikkei.

В началото на април ръководителят на японското правителство коментира медийни съобщения, че Япония може да се сблъска с недостиг на нафта. Тя подчерта, че вече е закупена нафта за два месеца и че страната може да осигури за още два, използвайки собствения си производствен капацитет.

Въпреки това обаче редица японски компании са изправени пред последиците от потенциален недостиг на суровини. Например, Toto, лидерът на японския пазар на водопроводни инсталации, обяви, че няма да приема нови поръчки за сглобяеми бани, стандартна характеристика на японския пазар на жилища. По-късно компанията възобнови приемането на поръчки, обяснявайки, че правителството се е „свързало с производители на суровини, с които някои компании не са успели да преговарят“.

Друг участник на пазара, Lixil, отбеляза рязко увеличение на поръчките за сглобяеми бани след обявяването на Toto за спиране на поръчките. Поради това Lixil не е в състояние да определя крайни срокове за нови поръчки. Доставките на оборудване, от своя страна, могат да повлияят пряко на графиците за строителство на жилища.

Производителят на бои и покрития Kansai Paint наложи ограничения върху доставките на разтворители в началото на април. Няколко завода на Mitsubishi Chemical Group и Mitsui Chemicals започнаха да намаляват производството на етилен още през март. Lion отложи пускането на пазара на нов перилен препарат, а Kobayashi Pharmaceutical започна да ограничава доставките на освежители за въздух и продукти за грижа за устната кухина.

Недостигът на нафта също покачва цените, тъй като цената на доставките от региони извън Близкия изток е „двойна“, според Коширо Кудо, президент на Asahi Kasei Chemicals. Очаква се цената на произведената в Япония нафта също да се повиши, тъй като цените се базират на вносните цени през последните няколко месеца. В резултат на това цените вече се покачват за широка гама от продукти; Sekisui Chemical например повишава цените на тръбите с повече от 30%.

През последните години 40% от нуждите на Япония от нафта се задоволяват от внос от Близкия изток. Други 40% се покриват от вътрешното производство на суров петрол. Япония разчита на доставките на петрол от Близкия изток повече 90%.