Новини
Свят »
Япония »
Nikkei: Япония се опасява от недостиг на нафта заради кризата в Близкия изток

Nikkei: Япония се опасява от недостиг на нафта заради кризата в Близкия изток

19 Април, 2026 05:03, обновена 19 Април, 2026 05:11 1 143 2

  • япония-
  • нафта-
  • недостиг-
  • цени-
  • продукти-
  • производства

Премиерът Такаичи твърди, че страната разполага с достатъчни запаси за четири месеца, отбелязва вестникът

Nikkei: Япония се опасява от недостиг на нафта заради кризата в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потенциални проблеми с доставките на нафта, петролен продукт и ключов компонент в нефтохимическата промишленост, се отразяват негативно на дейността на японските компании, въпреки уверенията на премиера Санае Такаичи за гарантирани четиримесечни доставки, пише водещия бизнес вестник Nikkei.

В началото на април ръководителят на японското правителство коментира медийни съобщения, че Япония може да се сблъска с недостиг на нафта. Тя подчерта, че вече е закупена нафта за два месеца и че страната може да осигури за още два, използвайки собствения си производствен капацитет.

Въпреки това обаче редица японски компании са изправени пред последиците от потенциален недостиг на суровини. Например, Toto, лидерът на японския пазар на водопроводни инсталации, обяви, че няма да приема нови поръчки за сглобяеми бани, стандартна характеристика на японския пазар на жилища. По-късно компанията възобнови приемането на поръчки, обяснявайки, че правителството се е „свързало с производители на суровини, с които някои компании не са успели да преговарят“.

Друг участник на пазара, Lixil, отбеляза рязко увеличение на поръчките за сглобяеми бани след обявяването на Toto за спиране на поръчките. Поради това Lixil не е в състояние да определя крайни срокове за нови поръчки. Доставките на оборудване, от своя страна, могат да повлияят пряко на графиците за строителство на жилища.

Производителят на бои и покрития Kansai Paint наложи ограничения върху доставките на разтворители в началото на април. Няколко завода на Mitsubishi Chemical Group и Mitsui Chemicals започнаха да намаляват производството на етилен още през март. Lion отложи пускането на пазара на нов перилен препарат, а Kobayashi Pharmaceutical започна да ограничава доставките на освежители за въздух и продукти за грижа за устната кухина.

Недостигът на нафта също покачва цените, тъй като цената на доставките от региони извън Близкия изток е „двойна“, според Коширо Кудо, президент на Asahi Kasei Chemicals. Очаква се цената на произведената в Япония нафта също да се повиши, тъй като цените се базират на вносните цени през последните няколко месеца. В резултат на това цените вече се покачват за широка гама от продукти; Sekisui Chemical например повишава цените на тръбите с повече от 30%.

През последните години 40% от нуждите на Япония от нафта се задоволяват от внос от Близкия изток. Други 40% се покриват от вътрешното производство на суров петрол. Япония разчита на доставките на петрол от Близкия изток повече 90%.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бибитковджипко

    3 1 Отговор
    Ние можем и с дизел ако нафтата свърши...

    06:08 19.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания