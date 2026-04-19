Новини
Свят »
Нидерландия »
Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му

Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му

19 Април, 2026 07:51, обновена 19 Април, 2026 07:59 2 525 47

  • ратко младич-
  • затвор-
  • хага-
  • инсулт-
  • здраве

Бившият генерал и командир на босненските сърби излежава доживотна присъда в Хага

Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама сръбски лекари – кардиолог и невролог – ще прегледат бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич в затвора на Международния съд в Хага на 22 април.

Това съобщи синът на затворника, Дарко Младич, добавяйки, че здравето на 83-годишния му баща продължава да се влошава.

Според Младич-младши баща му е претърпял инсулт на 10 април, след което състоянието на бившия генерал бързо се е влошило. Той описва баща си като много слаб, трудно говорещ и неспособен да стане от леглото. Документите, получени от затвора, според сина, също показват изключително тежкото му здравословно състояние.

Дарко Младич ще пътува до Хага в неделя, 19 април, но ще може да види баща си само в понеделник следобед, тъй като посещенията не са разрешени през почивните дни. Същия ден сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич ще посети бившия генерал като представител на властите на страната. Лекарите от своя страна ще пристигнат във вторник, 21 април, но няма да могат да извършат преглед до следващия ден.

Семейството очаква и отговор от Международния съд на искането на Русия и Сърбия до Съвета за сигурност на ООН за освобождаване на Младич от затвора поради здравословни причини.

На 10 декември заместник-постоянният представител на Русия в ООН Мария Заболоцкая поиска генералът да бъде прехвърлен в Сърбия, за да изтърпи остатъка от присъдата си, или да бъде освободен предсрочно по хуманитарни причини, за да може да получи цялостни палиативни грижи.

Ратко Младич, който командваше Армията на Република Сръбска по време на босненския конфликт от 1992-1995 г., беше арестуван от сръбските власти през 2011 г. след 16 години укриване от международното правосъдие. През ноември 2017 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по 10 от 11 обвинения, включително геноцид в Сребреница, и го осъди на доживотен затвор.

Неговите адвокати и членове на семейството многократно твърдят, че трибуналът не разкрива информация за истинското здравословно състояние на генерала и че лекарите в затвора не осигуряват адекватно лечение.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой мy дpeмe

    16 10 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса ?

    08:02 19.04.2026

  • 3 защо бе

    16 19 Отговор
    защо не е осъден на смърт питам аз?

    Коментиран от #10

    08:02 19.04.2026

  • 4 Шопо

    20 17 Отговор
    Русия и Сърбия имат повод да обявят война на ЕС.
    САЩ са заети с друга война, не могат и не искат да помагат на НАТО.

    Коментиран от #11, #24, #38

    08:05 19.04.2026

  • 5 1488

    18 7 Отговор
    хИЧ не ми дреме !

    08:06 19.04.2026

  • 6 Даниел

    16 8 Отговор
    Има стотици други осъдени на доживот с влошено здраве,всички ли трябва да бъдат освободени??

    08:11 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    9 6 Отговор
    да освобождава килията за Нетаняху...

    08:26 19.04.2026

  • 10 Всъщност

    13 10 Отговор

    До коментар #3 от "защо бе":

    Сърбите сами се проклинат днес, че го предадоха на този измислен междунатроден съд, чиято юросдикция днес не се признава от все повече държави. Ало, няма смъртна присъда в демонкратичния свят.

    Коментиран от #13

    08:27 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всъщност 2

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Всъщност":

    Седем държави са били против учредяването на Римския статут, който пък учредява Международния наказателен съд: Китай, Ирак, Израел, Либия, Катар, САЩ и Йемен. Сърбия е гласувала ЗА и не е променяла отношението си. Но това не означава, че в някоя кафана някой сърбин може да не е съгласен.

    Коментиран от #15

    08:37 19.04.2026

  • 14 Русия освобождава Купянск

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    С родолюбци като теб ще ѝ е по-лесно.

    08:39 19.04.2026

  • 15 Всъщност 3

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Всъщност 2":

    Днес юрисдикцията на този съд не се признава от 70 държави. 124 - да, от 194 общо. Грешка - в швейцарската банка

    Коментиран от #18

    08:44 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хммм

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "Вуте":

    Измисли го. От 13 века България, повече от половината сме били не само окупирани, а дори и в робство. Тези, дето сега са ти криви (на атлантисти като теб) са те освободили от 5-вековно иго.

    08:51 19.04.2026

  • 18 Всъщност 2

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност 3":

    От пропаганда в главата ти е информационна каша. Влез в сайта на International Court of Justice и се запознай. Поддържа и руски, ако не знаеш английски или френски.

    Коментиран от #20, #25

    08:52 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Всъщност 3

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност 2":

    Атлантическата пропаганда към която ме насочваш не бих отворил. Влез в ИИ и се запзнай с истината. Русия, междувпрочем, също се махна от този лицемеребн атлантически съд. 124 държави приемат тази фалшива юрисдикция, 70 - не и броят им расте. Това е, брато

    Коментиран от #23, #33

    08:56 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 на псетата

    7 5 Отговор
    кучешка смърф!

    09:00 19.04.2026

  • 23 Всъщност 2

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Всъщност 3":

    Е ми като си нямаш естествен интелект ще ползваш изкуствен. Природата не е била благосклонна.

    Коментиран от #26, #28

    09:02 19.04.2026

  • 24 приготвили си чиста бутилка

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    да седиш на она

    09:02 19.04.2026

  • 25 Тони Блеър що не е там?

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност 2":

    Самите англичани го признават за военно-престъпник.
    А той си живее живота и емултимилионер. И единият от синовемете мъ също.
    Така че тоя съд е за лоши от слаби държави, лошите от силните държави никой не ги пипа.
    Но когато IQ-то е колкото стайна температура, както е при теб, това не се разбира.

    Коментиран от #29

    09:02 19.04.2026

  • 26 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Всъщност 2":

    Затова трябва да го ползваш повече изкуствения.
    Щото, както се вижда, между ушите апаратура йок.

    09:04 19.04.2026

  • 27 ари ти го натура

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тури един фе":

    в хаспуха

    09:04 19.04.2026

  • 28 Всъщност 3

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Всъщност 2":

    Ха, ха. Като гледам твоят естествен интелект те е довел до посолствен послушник, щом ми предлагаш официалната пропаганда да чета. Това и при социализма не съм го правил.

    Коментиран от #35

    09:06 19.04.2026

  • 29 пририжи сигръцмула

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тони Блеър що не е там?":

    от мъка

    09:06 19.04.2026

  • 30 Роза

    7 3 Отговор
    Гледах преди години един филм за Младич.Там той каза пред една жена,че стореното от него било "инвестиция в бъдещето"-тоест,той го е направил "за доброто на Сърбия"!Сега,когато вече е неадекватен старец,какво ли мисли за своята "инвестиция"?Само на семейството му им пука дали е жив или умрял!

    Коментиран от #31

    09:15 19.04.2026

  • 31 Каква е разликата между

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "Роза":

    него и Израел?
    Последните имат по-силен съюзник.
    И инвестират яко в бъдещето.

    Коментиран от #36

    09:18 19.04.2026

  • 32 Можете да триете

    5 0 Отговор
    Сребреница.

    09:19 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всъщност 2

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Всъщност 3":

    Че не си чел стана ясно. Че си падаш по информация с много подправки - също. Желая ти приятни преживявания с Изкуствения и дано някой ден дойде Естествения.
    Тони Блеър не е там, защото не е обвиняван във военни престъпления. Човек не се явява пред съда ей така, защото едикойси е получил вдъхновение. А ако някой ще се присети за химическите оръжия на Садам - те бяха открити и унищожени в Сирия. Приятелчето Башар Асад ги беше прибрал, даже ползва част от тях срещу собствения си народ. На 7 април 2017 59 ракети Томахоук, изстреляни от американски бойни кораби и подводници, сринаха складовете на военното летище Ал-Шайрат в провинция Хомс. Затова сега Башар живее под охрана в покрайнините на Москва, а Путин загуби геостратегическо влияние в Сирия.

    Коментиран от #37

    09:38 19.04.2026

  • 36 Кон Спиратор

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Каква е разликата между":

    Прилика между военен командир и цяла държава е глупаво да се търси. Ако те интересува сравнение между тогавашна Югославия и днешен Израел ето: Югославия инициира следните военни конфликти: Десетдневната война в Словения (1991 г.), войната в Хърватия (1991 – 1995), войната в Босна и Херцеговина (1992 – 1995), Косовската война (1998 – 1999), Конфликтът в долината на Прешево (1999 – 2001), Конфликтът в Република Македония (2001 г.). За разлика от тях Израел не е започвал война в никое направление. Има мирни договори със съседите си Египет и Йордания, има установено примирие със Сирия и е в преговори с Ливан.

    09:47 19.04.2026

  • 37 Ами естествено, че Тони Блеър

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Всъщност 2":

    не е обвиняем.
    Смее ли някой да го обвини?

    Коментиран от #39

    10:06 19.04.2026

  • 38 И как

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Те руснаците с Украйна не могат да се оправят. Само поляците и балтийските държави ако се включат за няколко месеца ще освободят цяла Украйна. И въобще не говорим за държави като Франция, Германия и ЮК дето са по 70-80 милиона ако се включат какво ще стане.

    10:06 19.04.2026

  • 39 Всъщност 2

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ами естествено, че Тони Блеър":

    Защо да няма кой? След като има кой да обвини Владимир Путин, Бенямин Нетаняху, Йоав Галант, Мохамед Дейф (лидер на палестинска групировка Хамас, обявена за терористична от Европейския съюз и САЩ). Въпрос на доказателства е, а не на желание.

    10:20 19.04.2026

  • 40 Спасителна операция

    0 1 Отговор
    Ръководството на Районната избирателна комисия в Благоевград заседна в асансьора. Провежда се спасителна операция.

    Коментиран от #41

    10:34 19.04.2026

  • 41 Тодор Живков

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Спасителна операция":

    А бе... я дайте там.... един техник... че да земеме да ги освобОдиме!

    11:06 19.04.2026

  • 42 Гласът

    3 1 Отговор
    .... никаква Милост..за този изверг...той прояви ли такава на времето...

    11:08 19.04.2026

  • 43 факт

    2 0 Отговор
    продадоха го

    11:08 19.04.2026

  • 44 емил

    4 2 Отговор
    За тези престъпни колонизаторски св..ине няма никакво значение ,че болен и е на 83 годишна възраст. Когато убиецът на хиляди Чилийци Генерал Пиночет трябваше да бъде съден за престъпленията си Английският съд реши ,че не може да бъде съден тъй като здравословното му състояние не е добре --въпреки ,че Международният съд беше издал заповед за задържането и предаването му --и така не беше осъден и спокойно си живя и беше лекуван в Англия . Всичкото е лицемерие , двойни стандарти , лъжи и пропаганда с цел промиване на мозъците на милиони да оглупяването им превръщането на масите в глупаво лесно управляемо стадо с което може да се манипулира както си искат а иначе на думи Международни правила , закони , .

    Коментиран от #46

    11:22 19.04.2026

  • 45 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Шапки долу пред великия герой от Сребреница!

    Коментиран от #47

    12:09 19.04.2026

  • 46 мемилке

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "емил":

    ше обуеи бетонни чехли

    16:40 19.04.2026

  • 47 я са наведи

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    както си свикнал

    16:41 19.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания