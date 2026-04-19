Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му

Двама сръбски лекари – кардиолог и невролог – ще прегледат бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич в затвора на Международния съд в Хага на 22 април.

Това съобщи синът на затворника, Дарко Младич, добавяйки, че здравето на 83-годишния му баща продължава да се влошава.

Според Младич-младши баща му е претърпял инсулт на 10 април, след което състоянието на бившия генерал бързо се е влошило. Той описва баща си като много слаб, трудно говорещ и неспособен да стане от леглото. Документите, получени от затвора, според сина, също показват изключително тежкото му здравословно състояние.

Дарко Младич ще пътува до Хага в неделя, 19 април, но ще може да види баща си само в понеделник следобед, тъй като посещенията не са разрешени през почивните дни. Същия ден сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич ще посети бившия генерал като представител на властите на страната. Лекарите от своя страна ще пристигнат във вторник, 21 април, но няма да могат да извършат преглед до следващия ден.

Семейството очаква и отговор от Международния съд на искането на Русия и Сърбия до Съвета за сигурност на ООН за освобождаване на Младич от затвора поради здравословни причини.

На 10 декември заместник-постоянният представител на Русия в ООН Мария Заболоцкая поиска генералът да бъде прехвърлен в Сърбия, за да изтърпи остатъка от присъдата си, или да бъде освободен предсрочно по хуманитарни причини, за да може да получи цялостни палиативни грижи.

Ратко Младич, който командваше Армията на Република Сръбска по време на босненския конфликт от 1992-1995 г., беше арестуван от сръбските власти през 2011 г. след 16 години укриване от международното правосъдие. През ноември 2017 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по 10 от 11 обвинения, включително геноцид в Сребреница, и го осъди на доживотен затвор.

Неговите адвокати и членове на семейството многократно твърдят, че трибуналът не разкрива информация за истинското здравословно състояние на генерала и че лекарите в затвора не осигуряват адекватно лечение.