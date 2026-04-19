Здравето на 83-годишния Ратко Младич се влошава след тежък инсулт в затвора, Русия и Сърбия искат освобождаването му

Двама сръбски лекари – кардиолог и невролог – ще прегледат бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич в затвора на Международния съд в Хага на 22 април.
Това съобщи синът на затворника, Дарко Младич, добавяйки, че здравето на 83-годишния му баща продължава да се влошава.
Според Младич-младши баща му е претърпял инсулт на 10 април, след което състоянието на бившия генерал бързо се е влошило. Той описва баща си като много слаб, трудно говорещ и неспособен да стане от леглото. Документите, получени от затвора, според сина, също показват изключително тежкото му здравословно състояние.
Дарко Младич ще пътува до Хага в неделя, 19 април, но ще може да види баща си само в понеделник следобед, тъй като посещенията не са разрешени през почивните дни. Същия ден сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич ще посети бившия генерал като представител на властите на страната. Лекарите от своя страна ще пристигнат във вторник, 21 април, но няма да могат да извършат преглед до следващия ден.
Семейството очаква и отговор от Международния съд на искането на Русия и Сърбия до Съвета за сигурност на ООН за освобождаване на Младич от затвора поради здравословни причини.
На 10 декември заместник-постоянният представител на Русия в ООН Мария Заболоцкая поиска генералът да бъде прехвърлен в Сърбия, за да изтърпи остатъка от присъдата си, или да бъде освободен предсрочно по хуманитарни причини, за да може да получи цялостни палиативни грижи.
Ратко Младич, който командваше Армията на Република Сръбска по време на босненския конфликт от 1992-1995 г., беше арестуван от сръбските власти през 2011 г. след 16 години укриване от международното правосъдие. През ноември 2017 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по 10 от 11 обвинения, включително геноцид в Сребреница, и го осъди на доживотен затвор.
Неговите адвокати и членове на семейството многократно твърдят, че трибуналът не разкрива информация за истинското здравословно състояние на генерала и че лекарите в затвора не осигуряват адекватно лечение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кой мy дpeмe
08:02 19.04.2026
3 защо бе
Коментиран от #10
08:02 19.04.2026
4 Шопо
САЩ са заети с друга война, не могат и не искат да помагат на НАТО.
Коментиран от #11, #24, #38
08:05 19.04.2026
6 Даниел
08:11 19.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
08:26 19.04.2026
10 Всъщност
До коментар #3 от "защо бе":Сърбите сами се проклинат днес, че го предадоха на този измислен междунатроден съд, чиято юросдикция днес не се признава от все повече държави. Ало, няма смъртна присъда в демонкратичния свят.
Коментиран от #13
08:27 19.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Всъщност 2
До коментар #10 от "Всъщност":Седем държави са били против учредяването на Римския статут, който пък учредява Международния наказателен съд: Китай, Ирак, Израел, Либия, Катар, САЩ и Йемен. Сърбия е гласувала ЗА и не е променяла отношението си. Но това не означава, че в някоя кафана някой сърбин може да не е съгласен.
Коментиран от #15
08:37 19.04.2026
14 Русия освобождава Купянск
До коментар #12 от "Шопо":С родолюбци като теб ще ѝ е по-лесно.
08:39 19.04.2026
15 Всъщност 3
До коментар #13 от "Всъщност 2":Днес юрисдикцията на този съд не се признава от 70 държави. 124 - да, от 194 общо. Грешка - в швейцарската банка
Коментиран от #18
08:44 19.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хммм
До коментар #16 от "Вуте":Измисли го. От 13 века България, повече от половината сме били не само окупирани, а дори и в робство. Тези, дето сега са ти криви (на атлантисти като теб) са те освободили от 5-вековно иго.
08:51 19.04.2026
18 Всъщност 2
До коментар #15 от "Всъщност 3":От пропаганда в главата ти е информационна каша. Влез в сайта на International Court of Justice и се запознай. Поддържа и руски, ако не знаеш английски или френски.
Коментиран от #20, #25
08:52 19.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Всъщност 3
До коментар #18 от "Всъщност 2":Атлантическата пропаганда към която ме насочваш не бих отворил. Влез в ИИ и се запзнай с истината. Русия, междувпрочем, също се махна от този лицемеребн атлантически съд. 124 държави приемат тази фалшива юрисдикция, 70 - не и броят им расте. Това е, брато
Коментиран от #23, #33
08:56 19.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Всъщност 2
До коментар #20 от "Всъщност 3":Е ми като си нямаш естествен интелект ще ползваш изкуствен. Природата не е била благосклонна.
Коментиран от #26, #28
09:02 19.04.2026
24 приготвили си чиста бутилка
До коментар #4 от "Шопо":да седиш на она
09:02 19.04.2026
25 Тони Блеър що не е там?
До коментар #18 от "Всъщност 2":Самите англичани го признават за военно-престъпник.
А той си живее живота и емултимилионер. И единият от синовемете мъ също.
Така че тоя съд е за лоши от слаби държави, лошите от силните държави никой не ги пипа.
Но когато IQ-то е колкото стайна температура, както е при теб, това не се разбира.
Коментиран от #29
09:02 19.04.2026
26 Така е
До коментар #23 от "Всъщност 2":Затова трябва да го ползваш повече изкуствения.
Щото, както се вижда, между ушите апаратура йок.
09:04 19.04.2026
28 Всъщност 3
До коментар #23 от "Всъщност 2":Ха, ха. Като гледам твоят естествен интелект те е довел до посолствен послушник, щом ми предлагаш официалната пропаганда да чета. Това и при социализма не съм го правил.
Коментиран от #35
09:06 19.04.2026
30 Роза
Коментиран от #31
09:15 19.04.2026
31 Каква е разликата между
До коментар #30 от "Роза":него и Израел?
Последните имат по-силен съюзник.
И инвестират яко в бъдещето.
Коментиран от #36
09:18 19.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Всъщност 2
До коментар #28 от "Всъщност 3":Че не си чел стана ясно. Че си падаш по информация с много подправки - също. Желая ти приятни преживявания с Изкуствения и дано някой ден дойде Естествения.
Тони Блеър не е там, защото не е обвиняван във военни престъпления. Човек не се явява пред съда ей така, защото едикойси е получил вдъхновение. А ако някой ще се присети за химическите оръжия на Садам - те бяха открити и унищожени в Сирия. Приятелчето Башар Асад ги беше прибрал, даже ползва част от тях срещу собствения си народ. На 7 април 2017 59 ракети Томахоук, изстреляни от американски бойни кораби и подводници, сринаха складовете на военното летище Ал-Шайрат в провинция Хомс. Затова сега Башар живее под охрана в покрайнините на Москва, а Путин загуби геостратегическо влияние в Сирия.
Коментиран от #37
09:38 19.04.2026
36 Кон Спиратор
До коментар #31 от "Каква е разликата между":Прилика между военен командир и цяла държава е глупаво да се търси. Ако те интересува сравнение между тогавашна Югославия и днешен Израел ето: Югославия инициира следните военни конфликти: Десетдневната война в Словения (1991 г.), войната в Хърватия (1991 – 1995), войната в Босна и Херцеговина (1992 – 1995), Косовската война (1998 – 1999), Конфликтът в долината на Прешево (1999 – 2001), Конфликтът в Република Македония (2001 г.). За разлика от тях Израел не е започвал война в никое направление. Има мирни договори със съседите си Египет и Йордания, има установено примирие със Сирия и е в преговори с Ливан.
09:47 19.04.2026
37 Ами естествено, че Тони Блеър
До коментар #35 от "Всъщност 2":не е обвиняем.
Смее ли някой да го обвини?
Коментиран от #39
10:06 19.04.2026
38 И как
До коментар #4 от "Шопо":Те руснаците с Украйна не могат да се оправят. Само поляците и балтийските държави ако се включат за няколко месеца ще освободят цяла Украйна. И въобще не говорим за държави като Франция, Германия и ЮК дето са по 70-80 милиона ако се включат какво ще стане.
10:06 19.04.2026
39 Всъщност 2
До коментар #37 от "Ами естествено, че Тони Блеър":Защо да няма кой? След като има кой да обвини Владимир Путин, Бенямин Нетаняху, Йоав Галант, Мохамед Дейф (лидер на палестинска групировка Хамас, обявена за терористична от Европейския съюз и САЩ). Въпрос на доказателства е, а не на желание.
10:20 19.04.2026
41 Тодор Живков
До коментар #40 от "Спасителна операция":А бе... я дайте там.... един техник... че да земеме да ги освобОдиме!
11:06 19.04.2026
