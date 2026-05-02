Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир е приета в болница след „сърдечна криза“

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир е приета в болница след „сърдечна криза“

2 Май, 2026 12:16 593 12

  • иран-
  • затвор-
  • болница-
  • сърдеен удар-
  • нобелова награда за мир-
  • наргес мохамади

Наргес Мохамади претърпя преди дни сърдечен удар в затвор

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир е приета в болница след „сърдечна криза“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със „сърдечна криза“, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от носещата името ѝ фондация, управлявана от нейното семейство.

Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г., по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.

Мохамади, на около 50 години, спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.

Активистката „беше спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза“, се казва в изявление на фондация „Наргес Мохамади“, публикувано днес на уебсайта ѝ.

Ройтерс засега не може да потвърди изнесената в изявлението информация. В съобщениеото се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е „отчаяна мярка в последния момент“, която може да е твърде закъсняла.

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран, припомня БТА. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги“ и „да нарушават обществения ред“.

Според едноименната фондация вчера сутринта Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания.

Според семейството ѝ тя е изправена пред „пряка“ заплаха за правото си на живот. „Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени“, допълни то.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 2 Отговор
    Дано се оправи жената.

    12:17 02.05.2026

  • 2 Това Нобела и Евровизия се дава само

    8 3 Отговор
    на предатели и унищожи....
    И тия пишман шампиони Кличко да не мислете че не са нагласени??
    Само да се унизява РОСИЯ

    12:20 02.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ

    3 3 Отговор
    У арабите. Няма свобода на жените хората дори и в религията. Прекалено затворени и консервативни са управляващите.

    Коментиран от #8, #12

    12:22 02.05.2026

  • 5 Ххх

    8 1 Отговор
    Да искаш да се премахне смъртното наказание за престъпниците, значи си да няма държава и защита на жертвите, с две думи иска и там да стане като в скотобойната България, където престъпниците са недосегаеми и безнаказани.

    12:24 02.05.2026

  • 6 Гожи

    7 0 Отговор
    Видяхме как се раздават нобелите за мир

    Коментиран от #11

    12:24 02.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да, няма свобода

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ":

    Затова американците бомбандират девическите училищата, да ги "освободят". Бог да ги прости, горките деца!

    12:26 02.05.2026

  • 9 Кака Нашева

    4 1 Отговор
    Мъка ,Мъка ,ред сълзи ,ред сополи и така три кърпички подред ,подготвила съм и четвърта вече .Абе що държаха толкова години Джулиан Асандж без право да напуска не знам си кое посолство беше без да е извършил някакво прешстъпление ?

    12:32 02.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сър ПиЧук

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гожи":

    Да бе на оранжевия Бай Перукан,цио нистската подд логга дето поръча унищожението на иранското девическо училище , щели били да му дават Нобелова награда за мир .Де го чукаш ,де се пука !

    12:38 02.05.2026

  • 12 Оня с πТоня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ":

    Прррръ д льооо хвани се образовай първо !Иранците не са Араби ,а Перси !!!А това ,че си травертин опитваш се да се представи за жена е тема на друг разговор .

    12:42 02.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания