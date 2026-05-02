Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир е приета в болница след „сърдечна криза“

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със „сърдечна криза“, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от носещата името ѝ фондация, управлявана от нейното семейство.
Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г., по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.
Мохамади, на около 50 години, спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.
Активистката „беше спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза“, се казва в изявление на фондация „Наргес Мохамади“, публикувано днес на уебсайта ѝ.
Ройтерс засега не може да потвърди изнесената в изявлението информация. В съобщениеото се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е „отчаяна мярка в последния момент“, която може да е твърде закъсняла.
Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран, припомня БТА. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.
Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги“ и „да нарушават обществения ред“.
Според едноименната фондация вчера сутринта Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания.
Според семейството ѝ тя е изправена пред „пряка“ заплаха за правото си на живот. „Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени“, допълни то.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:17 02.05.2026
2 Това Нобела и Евровизия се дава само
И тия пишман шампиони Кличко да не мислете че не са нагласени??
Само да се унизява РОСИЯ
12:20 02.05.2026
4 Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ
Коментиран от #8, #12
12:22 02.05.2026
5 Ххх
12:24 02.05.2026
6 Гожи
Коментиран от #11
12:24 02.05.2026
8 Да, няма свобода
До коментар #4 от "Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ":Затова американците бомбандират девическите училищата, да ги "освободят". Бог да ги прости, горките деца!
12:26 02.05.2026
9 Кака Нашева
12:32 02.05.2026
11 Сър ПиЧук
До коментар #6 от "Гожи":Да бе на оранжевия Бай Перукан,цио нистската подд логга дето поръча унищожението на иранското девическо училище , щели били да му дават Нобелова награда за мир .Де го чукаш ,де се пука !
12:38 02.05.2026
12 Оня с πТоня
До коментар #4 от "Е ТОВА НЕ ХАРЕСВАМ":Прррръ д льооо хвани се образовай първо !Иранците не са Араби ,а Перси !!!А това ,че си травертин опитваш се да се представи за жена е тема на друг разговор .
12:42 02.05.2026