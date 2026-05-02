Новини
Свят »
Нидерландия »
Ратко Младич с втори инсулт за месец

2 Май, 2026 18:13, обновена 2 Май, 2026 18:18 916 8

  • ратко младич-
  • инсулт-
  • затвор-
  • хага

Новината съобщи синът му Дарко

Ратко Младич с втори инсулт за месец
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият командир от армията на босненските сърби Ратко Младич, излежаващ доживотна присъда в затвор на ООН в Хага, вероятно е получил втория си инсулт за месец, каза синът му Дарко пред сръбския телевизионен канал ATV.

„Говорих с него преди два часа и половина; току-що получих съобщение от Хага, че е преместен обратно в болницата. Изглежда е получил друг инсулт. Имаше симптоми и ще ми даде повече подробности, когато ситуацията се развие“, каза Младич пред ATV.

Младич получи предишния си инсулт на 10 април. Синът му го бе описал като лек, но състоянието на бившия командир е било изключително сериозно. Дарко съобщи, че лекарите не са предоставили на семейството медицински досиета, които биха потвърдили диагнозата.

Семейството и адвокатът на Младич са подали искане генералът да бъде освободен за лечение в Сърбия поради здравословното му състояние.

Според RTC бившият командир е претърпял няколко инсулта и страда от сериозни сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, неврологични увреждания и бъбречни проблеми. Той е бил хоспитализиран няколко пъти и е претърпял операции на сърцето и краката.

Ратко Младич, който командваше Армията на Република Сръбска по време на босненския конфликт от 1992 до 1995 г., беше арестуван от сръбските власти през 2011 г. след 16 години укриване от международното правосъдие.

През ноември 2017 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по 10 от 11 обвинения, включително геноцид в Сребреница, и го осъди на доживотен затвор.

Адвокати и членове на семейството многократно твърдяха, че трибуналът укрива информация за истинското здравословно състояние на генерала и че лекарите в затвора не му осигуряват адекватно лечение.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т Живков

    2 8 Отговор
    Смърт на комунизма!

    18:20 02.05.2026

  • 2 И на Сатрапите

    4 13 Отговор
    Им идва края .

    Има още няколко такива в Мускалието.

    Господ ще им прати Инсулти и на тях .

    18:21 02.05.2026

  • 3 Баба Радка

    5 5 Отговор
    По-добре да го бяха обесили да се не мъчи.

    18:24 02.05.2026

  • 4 Биревестник

    4 2 Отговор
    Ами оня палячо с перуката, където подпали света него кога

    18:37 02.05.2026

  • 5 Радко Младич -- 2х Инсулта

    2 4 Отговор
    Бившият командир от армията на босненските сърби Ратко Младич, излежаващ доживотна присъда в затвор на ООН в Хага, вероятно е получил втория си инсулт за месец, каза синът му Дарко
    -;-
    А дали ще имаме възможността да прочегем подобна новина Путлер!
    Дано Аллах си прибере Владко Пудлич на небесата!

    18:46 02.05.2026

  • 6 сратко мадич

    2 3 Отговор
    ше натори
    лалетата

    18:49 02.05.2026

  • 7 666

    3 3 Отговор
    ДАНО ДА НЕ ПУКНЕ, А ДА ТЕГЛИ И ДА СЕ МЪЧИ. ДА УМРЕ В АДСКА АГОНИЯ. ДАЙ БОЖЕ.

    18:56 02.05.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Честито!

    19:01 02.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания