Ратко Младич с втори инсулт за месец

Бившият командир от армията на босненските сърби Ратко Младич, излежаващ доживотна присъда в затвор на ООН в Хага, вероятно е получил втория си инсулт за месец, каза синът му Дарко пред сръбския телевизионен канал ATV.

„Говорих с него преди два часа и половина; току-що получих съобщение от Хага, че е преместен обратно в болницата. Изглежда е получил друг инсулт. Имаше симптоми и ще ми даде повече подробности, когато ситуацията се развие“, каза Младич пред ATV.

Младич получи предишния си инсулт на 10 април. Синът му го бе описал като лек, но състоянието на бившия командир е било изключително сериозно. Дарко съобщи, че лекарите не са предоставили на семейството медицински досиета, които биха потвърдили диагнозата.

Семейството и адвокатът на Младич са подали искане генералът да бъде освободен за лечение в Сърбия поради здравословното му състояние.

Според RTC бившият командир е претърпял няколко инсулта и страда от сериозни сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, неврологични увреждания и бъбречни проблеми. Той е бил хоспитализиран няколко пъти и е претърпял операции на сърцето и краката.

Ратко Младич, който командваше Армията на Република Сръбска по време на босненския конфликт от 1992 до 1995 г., беше арестуван от сръбските власти през 2011 г. след 16 години укриване от международното правосъдие.

През ноември 2017 г. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия го призна за виновен по 10 от 11 обвинения, включително геноцид в Сребреница, и го осъди на доживотен затвор.

Адвокати и членове на семейството многократно твърдяха, че трибуналът укрива информация за истинското здравословно състояние на генерала и че лекарите в затвора не му осигуряват адекватно лечение.