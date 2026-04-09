Иран няма да се откаже от правото си да обогатява уран

Иран няма да се откаже от правото си да обогатява уран

9 Април, 2026 17:05 1 884 79

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да попречи на Иран да създаде ядрена бомба

Иран няма да се откаже от правото си да обогатява уран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами подчерта, че Техеран няма да се откаже от правото си да обогатява уран при евентуални мирни преговори със САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.

В изказване в кулоарите на възпоменателната служба за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, провеждаща се днес, Еслами отхвърли искането Иран да се откаже от обогатяването на уран, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА.

„Това са техните желания, и тези желания ще бъдат погребани“, каза той, визирайки САЩ.

Още преди да започне войната в региона, представители на Вашингтон и Техеран водеха преговори относно спорната ядрена програма на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да попречи на Иран да създаде ядрена бомба, а Техеран отрича да работи по програма за ядрени оръжия, въпреки че обогатява уран.

След като Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно е на 100%

    47 49 Отговор
    Още много бoй ще ядат персите.

    Коментиран от #9, #11, #28

    17:06 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ахахахх 🙈🙈🙈🙈

    43 48 Отговор
    Иран размаза епщайновия педофилски режим в САЩ

    Коментиран от #20, #23

    17:09 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бре

    26 9 Отговор
    опърничаво това ръководство на Иран, бре

    17:11 09.04.2026

  • 7 Матиа фон Зигмунд

    31 10 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 ! Песен обещана и чакана цели 3000 г !

    Коментиран от #19

    17:13 09.04.2026

  • 8 Някой

    34 11 Отговор
    Прави са. Защо да е забранено за тях, а за евреите да не е?
    Ако им посегнат, пак ще ударят американци, евреи и лакеите им от региона.

    Коментиран от #31

    17:13 09.04.2026

  • 9 Сила

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е на 100%":

    Ти си явно от кардарашите 😂🍌😂 !

    17:14 09.04.2026

  • 10 ДЕМЕК

    9 15 Отговор
    „ЕДНА „цивилизация” ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ”...🎊🎊

    Коментиран от #14

    17:14 09.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 666

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тц тц":

    Братът на Епщайн ли си? Гу ве до

    17:15 09.04.2026

  • 13 Казвам ви,

    10 30 Отговор
    накрая Тръмп няма да има избор и ще избомби камиларите.

    Това не разбират смахнатите аятоласи - оставят Тръмп без място за маневриране и то баш преди изборите!

    Да няма рев и сълзи.

    Коментиран от #16, #74

    17:16 09.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    20 8 Отговор

    До коментар #10 от "ДЕМЕК":

    Що само янките ли имат ядрени оръжия и само те ли могат да ги използват ?

    17:17 09.04.2026

  • 15 Пийт Хегсет -Крозейдър

    9 16 Отговор
    Следва пак пердах!

    Коментиран от #30

    17:17 09.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 малко истински факти

    6 19 Отговор
    Значи пак ще ги бомбят до изравняване с пейзажа .

    17:18 09.04.2026

  • 18 Мишел

    21 8 Отговор
    Всъщност САЩ ускориха много създаването на ЯО в много държави по света..

    Коментиран от #32

    17:18 09.04.2026

  • 19 Бум Бум 💥💥

    10 12 Отговор

    До коментар #7 от "Матиа фон Зигмунд":

    Биби срина Ливан.

    17:19 09.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гресирана ватенка

    9 14 Отговор
    Копейките боядисаха ли чалмите 😁?

    Коментиран от #34, #47

    17:20 09.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Казва се

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "ахахахх 🙈🙈🙈🙈":

    Епстийн, защото е роден и израснал в САЩ, а не в Германия. Омръзна ми от неграмотни изказвания

    Коментиран от #59, #61

    17:21 09.04.2026

  • 24 Значи

    6 13 Отговор
    Ще долетят B2

    17:21 09.04.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    7 11 Отговор
    Мочтабата жив ли е?

    Коментиран от #37, #44, #49

    17:21 09.04.2026

  • 26 Швейк

    7 17 Отговор
    Иран няма да се откаже да обеднява народа си за да обогатява уран.

    17:22 09.04.2026

  • 27 Kaлпазанин

    15 6 Отговор
    Да не се отказва да бомби и исрахел докато говеда и евреи не се изметат от близкия изток

    Коментиран от #39

    17:22 09.04.2026

  • 28 Шопо

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е на 100%":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    Коментиран от #72

    17:23 09.04.2026

  • 29 Кирило Буданов, разведчик

    8 13 Отговор
    Украйна няма се откаже от правото да си върне Крим ☝️

    Коментиран от #42, #73

    17:23 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Защото

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Иран е включил в конституцията си унищожение на държавата Израел. Затова.

    17:23 09.04.2026

  • 32 Zaxaрова

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Брау бе гуведо?Как успяваш да се сеща?!Трябва да се бориш всеки ден и всеки час за прехраната си.

    17:24 09.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сила

    11 7 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    Козяк боядиса ли за празника анна алла в синьожълто като пар цалла 🇺🇦...😬 ?

    17:25 09.04.2026

  • 35 Горски

    14 8 Отговор
    E няма такива смешници като краварите!Не знам някой нормален дали някога ще ги вземе на сериозно вече където и да било по Земята.Скачат като маймуни-бягат кат овце-това е "ВЕЛИКАТА КРАВАРСКА НАЦИЯ"! Виждате краят на Американската империя а ние пак сме на страната на булката. Чувам аз, че САЩ и Израел се плащат от някакви шест ядрени оръжия, който умуват и подозират, че Иран е успял да направи. Бенямин Нетаняху ще намери начин дори от затвора да избяга. Сещате се какво е решението, дано Иран се поразмърдат. А след като изчезне се надявам израелтяни да бъдат затворени в държавата си, изолирани, и да не се допуска напускането им по земя или въздух. Това са силно агресивни и много опасни хора, питбулите на човешкия род. Те доказаха и доказват, че не могат да съжителстват с цивилизованите хора и народи, те се хранят с кръв. Ако има изстреляни от територията Израел ядрени ракети, по когото и да е било, дори само една, това ще е краят на тази държава, буквално и метафорично. Това е тяхната цел. Агресията на Израел е сравнима с тази на Хитлер. Подлостта им също. Когато окупираха част от Сирия - Голанските възвишения в сирийстата територия пробиха наклонени сонди за вода да източват подземните води на сирийците зад линията на окупацията. А на палестинците от Газа просто им спряха водата, храната, лекарствата, направиха пълна блокада без достъп на хуманитарни организации. За тези коио не искаха да умират просто пускаха бомби.

    Коментиран от #41, #43, #45, #46

    17:25 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Намериха ли вече на СатанЯхууу ушитр и шестия пръст,за да ги изложат в музея на Холокоста ?

    17:26 09.04.2026

  • 38 АПОКАЛИПСИС СЕГА ..

    5 13 Отговор
    АЕ А НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАМЕ, ЧАЛМАРИСТАН. НИКОГА НЯМА ДА ИМАТ Я. О !
    В това трябва са сте сигурни!!
    Ако се наложи, ВЕЛИК ИЗРАЕЛ ше ги заличи тотално със... Ядрото!!

    17:26 09.04.2026

  • 39 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Kaлпазанин":

    Напразни са ти надеждите. Ха ха ха

    17:27 09.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Шматкар,

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    Палестинците ще ядат дървото заряди хизбуласите.Това е положението.

    Коментиран от #55

    17:28 09.04.2026

  • 42 гост

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Голубчик - от умрел писмо чакаш ли?Каква украйна -какви 5 лева?

    17:29 09.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ицо

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    Сутринта обра ли краставиците?

    Коментиран от #52

    17:30 09.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 09042026

    4 2 Отговор
    Така ли е?

    17:32 09.04.2026

  • 49 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Дано си жив във събота ,да ола...бяя жиллата за 2.50 €вро ,че яката съм напра... Щял.Готов съм и в Хасково в Орфея да дойда .

    17:32 09.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Горски

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ицо":

    С краставиците ли се задоволяваш?

    17:37 09.04.2026

  • 53 Ристе кьоравото

    4 4 Отговор
    Не разбрах саде... Амуджистан, чаршафите, ХАМАС, ХИЗБУЛА, хусите , камиларето и оджите,...аджеба ПОБЕЖДАВАТ ЛИ и оти аджеба тогис... пищят?!?
    Уж амуджите получия некви С- 500,600,900 а онаа вечер ракети и аероплане скинаа...Техеран?!
    Оше вият на Вук
    Ееееедехееее

    17:37 09.04.2026

  • 54 Иван Иванов

    5 4 Отговор
    Страхувам се че копчето за ядрените оръжия на САЩ се нсмира в ръцете на неуравновесения педофил Тръмп, а не от това че Иран има ядрено оръжие.

    17:38 09.04.2026

  • 55 Горски

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "Шматкар,":

    Вие такъв ще го ядете, че ще питате за още.

    17:39 09.04.2026

  • 56 БОТЕВ

    8 7 Отговор
    Интересно, всички русофили подкрепят една крайно ислямистка държава, носеща същото име като терористичната Ислямска държава. Путин целуна Корана и комунягите застанаха на колене пред брадатите. Абе, другари, вие знаете ли какво е краен ислямизъм или някой ислямист трябва да се вреже във вас с камион, убивайки цялото ви семейство. Или да ви изколи, барабар с нероденото ви бебе? Забравихте ли как тия с брадите убиваха и обезглавяваха наред християни. Или вие, покрай Путин, вече не сте християни. Защитавайки съветската власт, и майките, и децата си сте готови да си жертвате, а България отдавна я харизахте на Русия. Вие сте родоотстъпници, развяващи руски, а не български знамена на Шипка! Вие сте руски патриоти, а не български! Вие сте чуждопоклонници. Ботев отдавна е казал за такива като вас: "А вий, вий сте оти!!!

    17:40 09.04.2026

  • 57 Стоянчо Пуканката

    4 3 Отговор
    Персите трябва да впрегнат центрофугите да бачкат на мах! Не една, а поне няколко "мръсни" бомбета трябва да произведат в най-скоро време. И задължително да метнат някоя от "по-мръсничките" върху кривоглавите тикви на мансурестите примати от Източното Средиземноморие!

    17:41 09.04.2026

  • 58 Ристе кьоравото

    5 3 Отговор
    И оше нЯщо! Нема ни една ракета паднала у САЩ а они биле...загубиле?!?
    У Монголо- мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ и москалбад секи ден фръкят корабли, подводници, нефтобази, пристанища, летища и т.н,...та се питам,... Фюреро педофил и Пен ДЕЛ могучая... ПОБЕЖДАВАТ ли?!?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #63

    17:42 09.04.2026

  • 59 Ама нанайсе

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Казва се":

    Мазниш му се на Епщайн, понеже се надяваш да огрее 3 годишната ти дъщеря и да ти фърли $50 на цяло.

    17:44 09.04.2026

  • 60 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Горски":

    Всеки с проблемите си!

    17:44 09.04.2026

  • 61 Демокрад

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Казва се":

    И да си вземеш с тия $50 от дъщеря ти трева

    17:44 09.04.2026

  • 62 6135

    2 6 Отговор
    Иран със сигурност ще се откаже от обогатяването на уран ... но едва след като обяви, че има готови над 50 ядрени бойни глави.

    Коментиран от #64

    17:47 09.04.2026

  • 63 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "Ристе кьоравото":

    Разбира се,че пИчели. 2 ДНЯ и ВСЕ!
    Няма вече да изхранва 2 Милиона москалья. Няма вече бели Лади! Няма даже и...НЕТ

    17:48 09.04.2026

  • 64 ПРИД урак ,да? )))

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "6135":

    И без казармен ПЕТУШОК! Израел разполага само със 185 Я.бойни глави!
    Достатъчно за целият Арабски свят+ Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ на у . ЙЛО
    Хахахахаха

    Коментиран от #66

    17:51 09.04.2026

  • 65 Констатация

    5 3 Отговор
    Урана на Иран беше претекст, повод..., целта беше да се елеминират богатите Бл. Източни Монархии като Конурент на Щатите в областа на Хай-Тека и Банките (Офшорките). Монархиите инвестираха Стотици Милиарди в Хай-Тека във всички сфери и с невероятно високи темпове, привличаха най-големите умове, за финансовите капиталовложения да не говорим, американците говорят за Трилиони Долари!!!! Ето ви я Истинската причина, към нея добавете и Енергийната - срещу Китай, Индия, Европа, Япония и Ю. Корея!!! Мотото на америкяанците: Като не можем да ги стигнем, ще ги разрушим!!!

    17:57 09.04.2026

  • 66 6135

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "ПРИД урак ,да? )))":

    Господине, с уважение ще ви помоля да завършите 2ри клас и да се научите да пишете поне полуграмотно преди да почнете да хабите ресурсите на това чудо Интернета и да замърсявате форумното пространство.

    След, надявам се успешно, дешифриране на вашето меко казано нечленоразделно изказване ще ви отговоря.
    50 ядрени бойни глави ще превърнат държава с територията на Израел на прах.
    200 ядрени бойни глави ще оставят доста инфраструктура и живи хора на територията на Иран.

    Коментиран от #70

    18:13 09.04.2026

  • 67 Тити

    2 3 Отговор
    Явно Иранците искат още бой

    Коментиран от #68

    18:23 09.04.2026

  • 68 Ахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тити":

    Сащ имат нужда от съюзници, ама Иран е ял бой.. Мн ниска топка либералите ей. Ма мноу.. Иначе силен шут ви трябва

    18:26 09.04.2026

  • 69 Мимюн

    2 2 Отговор
    А други държави защо притежават ядрено оръжие?Друг е въпроса,че на тези радикални ислямисти по никакъв начин да се позволява.Но пък Пакистан има.Индия още от 60-години имаха седем ядрени центъра.Със сигурност цивилизацията я очаква ядрена война.Населението не е възможно да расте безкрайно.

    18:40 09.04.2026

  • 70 Закачка

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "6135":

    А как ще опазят палестинците, или са само предтекст? А Египет, Ливан,Сирия и Йордания? Или както се вижда нищо не ни интересува защото така искаме.

    18:52 09.04.2026

  • 71 НА ИЗРАЕЛСКИЯ РЕЖИМ

    1 2 Отговор
    Трябва да му се отнеме ядреното оръжие.

    Коментиран от #79

    18:54 09.04.2026

  • 72 Зулуса

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Шопо":

    Те и да имат ЯО то е само с регионално значение.Не могат да достигнат краварските обори.

    18:58 09.04.2026

  • 73 Осман

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Крим е по-вече османски от колкото украински.Погледнете отпечатъка от архитектурата.

    19:03 09.04.2026

  • 74 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Казвам ви,":

    Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея - три ядрени сили. Тръмп може само да подвие опашка.

    19:11 09.04.2026

  • 75 Хамас

    0 2 Отговор
    Скоро едно малце персийско слънчице ке изгрее посред нощ над тегави и тва ке тури край на тая терориска банда играел!

    19:16 09.04.2026

  • 76 Нагазаки

    2 0 Отговор
    Тръмп веднага да ги обогати!

    19:22 09.04.2026

  • 77 Алах

    0 1 Отговор
    ако е рекъл ....

    19:23 09.04.2026

  • 78 Данко

    2 0 Отговор
    Щом е така, на Иран ще му бъде отнето правото и еднакви пирони да прави - като русийката.

    19:43 09.04.2026

  • 79 Данко

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "НА ИЗРАЕЛСКИЯ РЕЖИМ":

    Ходи и им го вземи - какво чакаш?

    19:49 09.04.2026

