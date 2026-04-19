Техеран: Вашингтон наказва цялото население на Иран, това е престъпление срещу човечеството

Иранските власти считат блокадата на пристанищата на страната от страна на САЩ за неприемлива, тъй като тя подлага цялото иранско население на „колективно наказание“.

Техеран разглежда подобни действия като военно престъпление, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Умишленото използване на колективно наказание срещу цялото иранско население е равносилно на военно престъпление и престъпление срещу човечеството“, пише Багаей в X.

Той също така подчерта, че блокадата подкопава споразуменията за прекратяване на огъня, постигнати между САЩ и Иран. Освен това, според иранското външно министерство, действията на Вашингтон нарушават разпоредбите на Устава на ООН, гарантиращи свободата на корабоплаване.