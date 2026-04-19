Техеран: Вашингтон наказва цялото население на Иран, това е престъпление срещу човечеството

19 Април, 2026 19:37, обновена 19 Април, 2026 19:45 2 077 21

Блокадата подкопава споразумението за прекратяване на огъня, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Есмаил Багаей, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските власти считат блокадата на пристанищата на страната от страна на САЩ за неприемлива, тъй като тя подлага цялото иранско население на „колективно наказание“.

Техеран разглежда подобни действия като военно престъпление, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Умишленото използване на колективно наказание срещу цялото иранско население е равносилно на военно престъпление и престъпление срещу човечеството“, пише Багаей в X.

Той също така подчерта, че блокадата подкопава споразуменията за прекратяване на огъня, постигнати между САЩ и Иран. Освен това, според иранското външно министерство, действията на Вашингтон нарушават разпоредбите на Устава на ООН, гарантиращи свободата на корабоплаване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 cuганите

    18 17 Отговор
    нале са пабедители кво скимтят

    Коментиран от #7

    19:49 19.04.2026

  • 2 осраински

    24 8 Отговор
    Израел е дребен негодник, извършващ зверства под крилото на дегенериралия си голям брат. Идеално съвпадение на световната сцена: масови убийства на цивилни, килимарски бомбардировки и безгрижни статии като тази.

    19:52 19.04.2026

  • 3 Факти

    22 27 Отговор
    Кое население? Това, от което убихте 35 000 души през януари ли? Нагли ислямисти. Убиват и се правят на жертви.

    Коментиран от #5

    19:53 19.04.2026

  • 4 Иранската блокада на проливите

    16 22 Отговор
    подлага на изпитания цялото земно кълбо!
    Тръмп сгреши, трябваше да ги довърши.

    Коментиран от #6, #17

    19:56 19.04.2026

  • 5 Георги

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    само 35000 ли? Тромб друго говореше.

    19:56 19.04.2026

  • 6 Георги

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Иранската блокада на проливите":

    Ама като неможе

    19:57 19.04.2026

  • 7 Георги

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "cuганите":

    не си ли забелязъл, че победителите най-много врякат? Като започнеш от тромб и стигнеш до зелю.

    19:59 19.04.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    14 12 Отговор
    Какво ли кажем за всекидневния руски террор и убийства на деца и мирни граждани в Украйна ? ☝️
    Таваришчи....

    20:06 19.04.2026

  • 9 654

    18 6 Отговор
    Мозайката се подреди и вече има обяснение на нелогичните позиции и действия на Тръмп, който дефакто е само е изпълнител на дългогодишна подготовка за завладяване на Иран, в слугинаж на Израел. Събития, като атентатът на близнаците като повод за завладяване на Ирак и Афганистан, брексит, Тръмп да стане президент от нищото, Либия и Сирия предизвикване на граждански войни, ангажирането на Русия с Украйна с години за да се стигне до война, планирано или не, снабдяване на Израел с всички възможни нужни средства за нападение и защита, включителноно ядрено уръжие, контролирано допускане на избиване на 1200 невинни израелците и последвал пълно разрушаване на Газа и и и са подготовка и вече в действие, струвала оггггромни средства и вече милиони жертви (само в Афганистан 1.2 млн). Ако е за парче "свещенна" земя за шепа "специални човеци", нещо сбъркано става на тази планета.

    20:20 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха

    13 2 Отговор
    Щом е престъпление, вие щом сте умни се споразумейте с тях и няма да има престъпление, но на вас не ви пука за населението на Иран.

    Коментиран от #14

    20:25 19.04.2026

  • 12 Гледай цифрите

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хайде бе!":

    45.000 убити, не 30.

    20:25 19.04.2026

  • 13 ДЕМАГОГИЯ

    9 7 Отговор
    Значи Америка наказва населението на Иран а самият Иран изобщо не наказва народа си ! Така ли ??

    Коментиран от #15

    20:28 19.04.2026

  • 14 Георги

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    ще излязат същите като украинците

    20:37 19.04.2026

  • 15 Георги

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "ДЕМАГОГИЯ":

    щом като нас 26,000,000 иранци да се записали в армията, явно народа подкрепя управниците или поне каквото е оживяло от тях.

    20:41 19.04.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    10 8 Отговор
    Бомбандирайте корабите на Тея терористи сащ бе ..кво ги жалите..давайте с балистични ракети директор в американските терористични кораби и ги потапяйте Тея американски пирати и терористи

    20:44 19.04.2026

  • 17 Тръмп

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иранската блокада на проливите":

    немога го вдигна

    20:50 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГанЯ

    5 1 Отговор
    Нали бяхте подготвени за години партизанлък 😁

    21:34 19.04.2026

  • 20 Радеф

    6 3 Отговор
    Терористичните държави трябва да бъдат върнати с векове назад където и е и мисленето.Браво на Израел и Сащ.

    21:38 19.04.2026

  • 21 Галина Колева

    4 4 Отговор
    ИЗБИВАНЕТО И УНИЩОЖЕНИЕТО НА КОРЕННИТЕ НАРОДИ НА Т.Н. АМЕРИКИ СЪЩО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО.ДА СЕ ЗНАЕ ,ЧЕ ТЕ ИМАТ ОПИТ ОТ ПРЕДИ .

    21:43 19.04.2026

