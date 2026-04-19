Иран отказа да участва в нов кръг преговори със САЩ ВИДЕО

Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със Съединените щати, съобщава иранската държавна информационна агенция IRNA.

„Прекомерните искания и нереалистичните, необосновани претенции на САЩ, честите промени в позициите, постоянните разногласия и продължаващата така наречена морска блокада, която нарушава споразумението за прекратяване на огъня, както и заплахите, досега възпрепятстваха напредъка в преговорите и при тези обстоятелства няма перспектива за продуктивен диалог“, се казва в изявлението.

Първият кръг от директни контакти между САЩ и Иран беше проведен с посредничеството на Пакистан, но страните не успяха да се споразумеят за ключови параметри на евентуална сделка, включително условията на ядрената програма и режима на сигурност в Ормузкия проток.

Иран обвързва споразумението за нови кръгове от преговори със спазването на задълженията на САЩ, включително блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ, което Техеран счита за нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня.