Иран отказа да участва в нов кръг преговори със САЩ ВИДЕО

Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със Съединените щати, съобщава иранската държавна информационна агенция IRNA.
„Прекомерните искания и нереалистичните, необосновани претенции на САЩ, честите промени в позициите, постоянните разногласия и продължаващата така наречена морска блокада, която нарушава споразумението за прекратяване на огъня, както и заплахите, досега възпрепятстваха напредъка в преговорите и при тези обстоятелства няма перспектива за продуктивен диалог“, се казва в изявлението.
Първият кръг от директни контакти между САЩ и Иран беше проведен с посредничеството на Пакистан, но страните не успяха да се споразумеят за ключови параметри на евентуална сделка, включително условията на ядрената програма и режима на сигурност в Ормузкия проток.
Иран обвързва споразумението за нови кръгове от преговори със спазването на задълженията на САЩ, включително блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ, което Техеран счита за нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня.
1 жик так
21:13 19.04.2026
2 Град Козлодуй.
21:14 19.04.2026
3 Шакира
21:16 19.04.2026
4 Джон Маккейн
21:17 19.04.2026
5 ГоУем смЕх
21:17 19.04.2026
6 хъхъ
21:18 19.04.2026
7 авантгард
Лъскайте ракетите и дроновете, да са готови.
Тъгровците на имоти мислят, че с блъфове и изнудване се печели.
Ще научат кон боб яде ли.
21:18 19.04.2026
8 Сделка или Не
Коментиран от #27
21:18 19.04.2026
9 Мишо Дудикоф 🥷
Пример: Амазон едва крепеше $200 и за 5 дни стигна $253.
От утре същите хедж фондове започват да шортват акциите и да ни заливат със новини за края на света. Петрола ще се върне над $100 за барел.
Коментиран от #26
21:21 19.04.2026
10 Шопо
21:21 19.04.2026
11 Арно Бертран
21:22 19.04.2026
12 Пич
Ако Нетаняху му разреши !!!
Ако не - Б О Й !!!
21:23 19.04.2026
13 чичо е цайтнот
... дръжте неуморно в себе си девиза "Аз не съм Шарли и никога няма да бъда!" и изучавайте още по-дълбоко източната мъдрост, противопоставяйки я без особени спорове на западното клипово мислене и всякакви клиширани мантрувания откъм западащата медийно-корпоративна менажерия.
21:24 19.04.2026
14 Да,бе
21:32 19.04.2026
15 тагарев
21:36 19.04.2026
16 Ирански гамбит
Коментиран от #22
21:44 19.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нннн
21:47 19.04.2026
19 Бай Ставри
21:47 19.04.2026
20 Гай Турий
Коментиран от #24
21:47 19.04.2026
21 УСА най-маломощната
Коментиран от #23
21:50 19.04.2026
22 Тръмп не е разбрал още
До коментар #16 от "Ирански гамбит":тая игра-спорт, кой я е дал на света!
21:59 19.04.2026
23 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "УСА най-маломощната":Готян виц,брау
Коментиран от #25
22:12 19.04.2026
24 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Гай Турий":Съжаляаам чи Иран е ф отбранитялна позиция. Мисли прагматичну простий
22:14 19.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гочето
До коментар #9 от "Мишо Дудикоф 🥷":Бате къде ги продават тез акции та да зи закупя няколко че то е лесно
В петак копуваш в понделник продаваш ве
22:21 19.04.2026
27 Няма
До коментар #8 от "Сделка или Не":Сделка
22:22 19.04.2026
28 Костадин Костадинов
До коментар #25 от "ППДБ":Май на меня ми го туряа,ама ми стига -ш искарам някой евро ошти ништо че не го искам - по-важното е че го ползвам с удоволствие
22:28 19.04.2026
29 Знае
Коментиран от #30
22:42 19.04.2026
30 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Знае":Е какво толкова е станало Путина оби хиляди
Коментиран от #31
22:43 19.04.2026
31 Дринкен
До коментар #30 от "Костадин Костадинов":А твоите мозъчни клетки кой ги "оби"?
Коментиран от #32
22:52 19.04.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Дринкен":Научи се да пишеш правилно преди да мъ ъпострофиръш
23:01 19.04.2026
33 Костадин Костадинов
Коментиран от #34
23:01 19.04.2026
34 Тридневната приключи преди 4 години,
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":с капитулацита на Киев, който се съгласи да подпише в Истанбул.
След като се намесихме и провалихме мира тогава, СВО стана война на изтощение, но не срещу Украйна. Всичко това е документирано, ама не четете!
Други въпроси?
-Борис Джонсън
00:03 20.04.2026
35 Мдааа
02:20 20.04.2026