Иран отказа да участва в нов кръг преговори със САЩ ВИДЕО

19 Април, 2026 21:03, обновена 19 Април, 2026 21:11

Исканията на Вашингтон били "прекомерни и нереалистични"

Иран отказа да участва в нов кръг преговори със САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран отказа да участва във втория кръг от преговори със Съединените щати, съобщава иранската държавна информационна агенция IRNA.

„Прекомерните искания и нереалистичните, необосновани претенции на САЩ, честите промени в позициите, постоянните разногласия и продължаващата така наречена морска блокада, която нарушава споразумението за прекратяване на огъня, както и заплахите, досега възпрепятстваха напредъка в преговорите и при тези обстоятелства няма перспектива за продуктивен диалог“, се казва в изявлението.

Първият кръг от директни контакти между САЩ и Иран беше проведен с посредничеството на Пакистан, но страните не успяха да се споразумеят за ключови параметри на евентуална сделка, включително условията на ядрената програма и режима на сигурност в Ормузкия проток.

Иран обвързва споразумението за нови кръгове от преговори със спазването на задълженията на САЩ, включително блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ, което Техеран счита за нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    91 8 Отговор
    Чичо ще получи стенокардия вече . Тия Иранци го попиляха .

    21:13 19.04.2026

  • 2 Град Козлодуй.

    77 8 Отговор
    Прави са хората!

    21:14 19.04.2026

  • 3 Шакира

    74 8 Отговор
    Още преди седмица, когато Саш въведоха блокада на Ормуз, Иран заявиха, че преговори няма да има докато има блокада от Саш на протока, та не знам каква делегация изпраща тоя перку или всичко е за да спечелят неговите играчи на борсата

    21:16 19.04.2026

  • 4 Джон Маккейн

    51 10 Отговор
    Навремето във Виетнам ми пъхаха змийчета в ануса, сега в Иран незнам

    21:17 19.04.2026

  • 5 ГоУем смЕх

    66 9 Отговор
    Бай дончо затова преговаря,за да го има още израел;)Обаче персите се научиха как се преговаря с те рор ис ти;)

    21:17 19.04.2026

  • 6 хъхъ

    62 7 Отговор
    ФАЩ-аците да плащат репарации и да се махат. Толкова.

    21:18 19.04.2026

  • 7 авантгард

    64 6 Отговор
    Много ясно.
    Лъскайте ракетите и дроновете, да са готови.
    Тъгровците на имоти мислят, че с блъфове и изнудване се печели.
    Ще научат кон боб яде ли.

    21:18 19.04.2026

  • 8 Сделка или Не

    53 7 Отговор
    Най-добре световна делегация психотерапевти да бъде изпратена към бялата колиба .

    Коментиран от #27

    21:18 19.04.2026

  • 9 Мишо Дудикоф 🥷

    35 7 Отговор
    Тази седмица хедж фондовете направиха огромна манипулация на акциите, чрез съдействието на администрацията на Тръмпоча.

    Пример: Амазон едва крепеше $200 и за 5 дни стигна $253.

    От утре същите хедж фондове започват да шортват акциите и да ни заливат със новини за края на света. Петрола ще се върне над $100 за барел.

    Коментиран от #26

    21:21 19.04.2026

  • 10 Шопо

    38 7 Отговор
    С терористи не се преговаря !

    21:21 19.04.2026

  • 11 Арно Бертран

    62 8 Отговор
    Войната срещу Иран все още не е приключила, но изглежда, че сме свидетели на едно от най-големите поражения в историята на Съединените щати и Израел.

    21:22 19.04.2026

  • 12 Пич

    44 7 Отговор
    Изненади няма !!! Това беше предвидено, и ви го казах ясно !!! Иран няма да клекне !!! Дони ще прикляка.....
    Ако Нетаняху му разреши !!!
    Ако не - Б О Й !!!

    21:23 19.04.2026

  • 13 чичо е цайтнот

    25 7 Отговор
    Ако искате адът на агонизиращия Запада да не ви намачква още повече,
    ... дръжте неуморно в себе си девиза "Аз не съм Шарли и никога няма да бъда!" и изучавайте още по-дълбоко източната мъдрост, противопоставяйки я без особени спорове на западното клипово мислене и всякакви клиширани мантрувания откъм западащата медийно-корпоративна менажерия.

    21:24 19.04.2026

  • 14 Да,бе

    41 4 Отговор
    Да си президент на обора вече е работа,като спаринг партньор,всеки те удря,съюзниците се отрекоха трижди,а великият исраел ти казва кога да дишаш.Жалка гледка.

    21:32 19.04.2026

  • 15 тагарев

    32 2 Отговор
    Краварите станаха за резил!

    21:36 19.04.2026

  • 16 Ирански гамбит

    24 3 Отговор
    Шах! И мат!

    Коментиран от #22

    21:44 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нннн

    29 4 Отговор
    Персите започнаха да пишат историята преди 5 000 години... и продължават да я пишат. Четете и се учете!

    21:47 19.04.2026

  • 19 Бай Ставри

    22 4 Отговор
    Не съм човекоядец, но ще се радвам на говеждо.

    21:47 19.04.2026

  • 20 Гай Турий

    21 3 Отговор
    Файкянистан като мишоци в брашно се въргаляха за някакви шушу-мушу преговори, нагло и просташки, и с прозрачната задача да си попълнят резервоарите, складовете с раткети, бомби, патрони и смяна на едни дрисльовците с нови такива, които ще бъдат изпържени в сухопътни атаки и върнати в консервени банки в щата Вирджиния..

    Коментиран от #24

    21:47 19.04.2026

  • 21 УСА най-маломощната

    19 2 Отговор
    Иран завря кравите в кчи гз.

    Коментиран от #23

    21:50 19.04.2026

  • 22 Тръмп не е разбрал още

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ирански гамбит":

    тая игра-спорт, кой я е дал на света!

    21:59 19.04.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "УСА най-маломощната":

    Готян виц,брау

    Коментиран от #25

    22:12 19.04.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Гай Турий":

    Съжаляаам чи Иран е ф отбранитялна позиция. Мисли прагматичну простий

    22:14 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гочето

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Бате къде ги продават тез акции та да зи закупя няколко че то е лесно
    В петак копуваш в понделник продаваш ве

    22:21 19.04.2026

  • 27 Няма

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сделка или Не":

    Сделка

    22:22 19.04.2026

  • 28 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "ППДБ":

    Май на меня ми го туряа,ама ми стига -ш искарам някой евро ошти ништо че не го искам - по-важното е че го ползвам с удоволствие

    22:28 19.04.2026

  • 29 Знае

    5 0 Отговор
    В Краваристан стана поредната касапница . Престъпник уби 10 деца на възраст от 1 до 14 години в град Шрипорт щата Луизиана след което и той бе убит . Тези САЩ не могат да оправят , света тръгнали да оправят !

    Коментиран от #30

    22:42 19.04.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #29 от "Знае":

    Е какво толкова е станало Путина оби хиляди

    Коментиран от #31

    22:43 19.04.2026

  • 31 Дринкен

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Костадин Костадинов":

    А твоите мозъчни клетки кой ги "оби"?

    Коментиран от #32

    22:52 19.04.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Дринкен":

    Научи се да пишеш правилно преди да мъ ъпострофиръш

    23:01 19.04.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневнатъ операция

    Коментиран от #34

    23:01 19.04.2026

  • 34 Тридневната приключи преди 4 години,

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    с капитулацита на Киев, който се съгласи да подпише в Истанбул.
    След като се намесихме и провалихме мира тогава, СВО стана война на изтощение, но не срещу Украйна. Всичко това е документирано, ама не четете!
    Други въпроси?

    -Борис Джонсън

    00:03 20.04.2026

  • 35 Мдааа

    0 0 Отговор
    утре ще почнат пак да им развиват чаршафите.

    02:20 20.04.2026

