Politico: Обкръжението на Стармър го смята за глупак и неспособен политик

Длъжностни лица, близки до британския премиер Киър Стармър, поставят под въпрос лидерските му качества и критикуват неподготвеността му да изпълнява сложни задачи, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

„Много хора смятат, че Киър Стармър е добър човек, който не успява да си върши работата, но грешат. Той е глупак, който не успява да си върши работата“, цитира вестникът източник, близък до Лейбъристката партия.

Отбелязва се, че служители описват Стармър като човек, неспособен да ръководи екип поради желанието му да избягва конфликти, характеризирайки го като немотивиран, лишен от енергия и безразличен към хората, с пренебрежение към политическата стратегия. Някои смятат, че Стармър просто е неподготвен за предизвикателната работа на министър-председател, отчасти защото прекарва толкова много време извън офиса си.

Politico подчертава, че премиерът не обича да взема трудни решения или да действа като медиатор, а прекомерното делегиране на правомощия на фона на голямото текучество на персонала му е попречило да изгради надежден екип, който да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен кабинетът. В резултат на скорошните скандали, чиновниците загубили доверие в Стармер и все по-често го сравняват с бившия премиер Борис Джонсън: „Екипът му не му вярва, защото той подвежда други хора.“

По-рано Стармер нарече непростим факта, че не е бил информиран за всички подробности около назначаването на Питър Манделсън, който е бил приятел с осъдения американски финансист педофил Джефри Епщайн, за посланик в САЩ. Преди това се появи информация, че британското външно министерство е настоявало за назначаването на Манделсън, въпреки че не е преминал проверките за сигурност. След това началникът на дипломатическата служба Оли Робинс беше уволнен, а опозиционните партии започнаха да призовават за оставката на Стармер с мотива, че е подвел членовете на парламента. Миналия септември премиерът заяви, че назначението е извършено в строго съответствие с всички процедури.