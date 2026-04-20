Новини
Свят »
Великобритания »
Politico: Обкръжението на Стармър го смята за глупак и неспособен политик

20 Април, 2026 06:50, обновена 20 Април, 2026 06:58 2 223 41

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • политика

Служители го описват като немотивиран, лишен от енергия и безразличен към хората

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Длъжностни лица, близки до британския премиер Киър Стармър, поставят под въпрос лидерските му качества и критикуват неподготвеността му да изпълнява сложни задачи, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

„Много хора смятат, че Киър Стармър е добър човек, който не успява да си върши работата, но грешат. Той е глупак, който не успява да си върши работата“, цитира вестникът източник, близък до Лейбъристката партия.

Отбелязва се, че служители описват Стармър като човек, неспособен да ръководи екип поради желанието му да избягва конфликти, характеризирайки го като немотивиран, лишен от енергия и безразличен към хората, с пренебрежение към политическата стратегия. Някои смятат, че Стармър просто е неподготвен за предизвикателната работа на министър-председател, отчасти защото прекарва толкова много време извън офиса си.

Politico подчертава, че премиерът не обича да взема трудни решения или да действа като медиатор, а прекомерното делегиране на правомощия на фона на голямото текучество на персонала му е попречило да изгради надежден екип, който да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен кабинетът. В резултат на скорошните скандали, чиновниците загубили доверие в Стармер и все по-често го сравняват с бившия премиер Борис Джонсън: „Екипът му не му вярва, защото той подвежда други хора.“

По-рано Стармер нарече непростим факта, че не е бил информиран за всички подробности около назначаването на Питър Манделсън, който е бил приятел с осъдения американски финансист педофил Джефри Епщайн, за посланик в САЩ. Преди това се появи информация, че британското външно министерство е настоявало за назначаването на Манделсън, въпреки че не е преминал проверките за сигурност. След това началникът на дипломатическата служба Оли Робинс беше уволнен, а опозиционните партии започнаха да призовават за оставката на Стармер с мотива, че е подвел членовете на парламента. Миналия септември премиерът заяви, че назначението е извършено в строго съответствие с всички процедури.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    26 2 Отговор
    Няма 2 мнения

    Коментиран от #28

    07:01 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    22 0 Отговор
    Абе от 2 дни няма нюююз за Дедо Тчръмпи лудото куче. Взех дa се притеснявам. Да не е започнал да си пие хапчетата?

    Коментиран от #10

    07:10 20.04.2026

  • 4 Хмм

    16 0 Отговор
    не е глупак, щом отказа да участва във войната срещу Иран, за да не свърши като Блеър с войната в Ирак

    Коментиран от #29

    07:15 20.04.2026

  • 5 що си мислите че са само те

    12 0 Отговор
    не е само обкръжението му…

    07:18 20.04.2026

  • 6 Да, много са прави

    21 1 Отговор
    Тоя не си вижда умрелата империя, тръгнал световна политика да прави. Това ще отнесе и остатъците от безумните островяни.

    07:20 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И с право

    17 1 Отговор
    го смятат за такъв

    07:22 20.04.2026

  • 9 сара

    1 19 Отговор
    Уравновесен и адекватен човек. Такъв го виждам аз.

    07:26 20.04.2026

  • 10 Уикенд!

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Играе голф във Флорида!

    07:26 20.04.2026

  • 11 катран

    14 2 Отговор
    Илон Мъск обвинява британския премиер Киър Стармър, че е "съучастник в изнасилването на Обединеното кралство". Какъв точно е скандалът, за който става дума? По времето, когато този скандал избухва в страната, Стармър е главен прокурор.
    В доклад от 2014 г. е направено изчислението, че между 1997 и 2013 г. в град Родеръм са били сексуално експлоатирани над 1400 момичета. Много от тях вече са били известни на местните служби, тъй като са били под държавна опека или са ставали жертва на неглижиране от страна на родителите им.
    В доклада се посочва, че момичета дори на 11-годишна възраст са били изнасилвани от голям брой мъже. В доклада се казва, че местните служители явно са смятали, че децата са имали доброволен сексуален контакт с тях.Повечето от известните извършители са били от пакистански произход и в някои случаи местните служители и други агенции са се опасявали да посочат етническия им произход, тъй като са се страхували да не нарушат спокойствието в общността или да бъдат обвинени в расизъм, пише още в доклада. В резултат от подобно разследване в град Олдъм полицията и местните власти бяха разкритикувани, но прикриване на престъпления не е констатирано." Много интересен доклад..примерно думата "изнасилени" в доклада няма, пише за някакво сексуално експлуатиране, или вината изцяло на родителите на малки деца..и разбира се престъпления не са констатирани..нито на престъпници , нито на службите..Така стоят нещата в цяла Европа..Защо ли талибани искат да

    07:33 20.04.2026

  • 12 Хи хи

    7 2 Отговор
    Въййй, ама наистина ли тоз е толкоз просссс ??

    Коментиран от #40

    07:40 20.04.2026

  • 13 Мурка

    9 2 Отговор
    Май не е само обкръжението му

    Коментиран от #30

    07:43 20.04.2026

  • 14 катран

    8 0 Отговор
    В Италия един имам говори че е нормално да им позволят да се женят на 9 годишни момичета, в корана го пише...Ето ви заглавие..Одобриха 9-годишни момичета да се омъжват в Ирак...Исляма и корана казва може, а в Европа това се нарича педафилия..Италианските власти експулсираха имам от пакистански произход, след като беше заснет със скрита камера да оправдава бракове с малолетни момичета, позовавайки се на религиозни текстове. Всички имигранти от тази религиозна общност трябва да се експулсират незабавно. Педафилия е престъпление. Защо тези хора не протестират срещу тази дивотия..а напротив с мълчанието си участват в тези престъпления.

    Коментиран от #24

    07:44 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иванов

    11 2 Отговор
    И добър човек, и глупак, все тая.
    Лошото е, че такива като него много.
    Тези хора управляват Европа.
    Жалко!

    07:55 20.04.2026

  • 17 Не сте народ

    6 2 Отговор
    Не само обкръжението.
    Аз и онази гaдина Чърчил смятам за същото.

    Коментиран от #19, #38

    07:55 20.04.2026

  • 18 НАПЪЛНО НОРМАЛНО

    9 2 Отговор
    И У БРЮКСЕЛ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

    08:01 20.04.2026

  • 19 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не сте народ":

    алкохолика ли? той умря ма

    08:03 20.04.2026

  • 20 Дзак

    0 3 Отговор
    Не иска да блокира руски танкери!

    Коментиран от #41

    08:11 20.04.2026

  • 21 Гошо

    5 0 Отговор
    Аз също смятам така ,без да съм от обкръжението му

    08:16 20.04.2026

  • 22 Ццц

    3 2 Отговор
    Значи нищо не се е променило у СРАМър през последните 63 години. Обкръжението му все така си е с константно мнение за него и дори майка му си го признава.

    Коментиран от #39

    08:32 20.04.2026

  • 23 Двама млади украински модели

    3 0 Отговор
    Към нас не бе безразличен! И бе доста енергичен! Но просто не плати уговореното!

    "лишен от енергия и безразличен към хората"

    08:40 20.04.2026

  • 24 Женитбите на малолетни при тях

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "катран":

    не означават сексуален контакт, а сделка между родителите.

    Схемата в която Стармър е участвал като прокурор е била за прикриване изнасилване на британски момичета и момчета. В замяна на огромно пране на пари и данъчни измами, от пакистанската мафия.
    Нещата лека-полека излизат наяве и му се готви оттегляне, а статии като тази са за да изхлежда, че било щото бил мързелив и не бил харизматичен.

    08:57 20.04.2026

  • 25 хмммм

    4 0 Отговор
    Ами той си е такъв! Ама лошото е, че и другите са такива – Фараж и негърката.

    08:57 20.04.2026

  • 26 бай Иван

    3 0 Отговор
    Обкръжението на Стармър го смята за глупак и неспособен политик"

    А само те ли? И ние , и ние!

    Коментиран от #32

    09:29 20.04.2026

  • 27 Зевзек

    3 1 Отговор
    "Обкръжението на Стармър го смята за глупак и неспособен политик"

    Ама оправете си заглавието - не е само обкръжението му да го смята за такъв.

    Коментиран от #34

    10:02 20.04.2026

  • 28 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    Те,селските тарикати могат и 20 мнения да имат,ама какво от това??

    10:22 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СЕЛЯКА

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мурка":

    Мурка баламурка,кажи кои са другите,извън обкръжението? Никога не пропускаш да клъвнеш на гола кука.

    10:28 20.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пръдльооо селендурски

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "бай Иван":

    Че то от вас в Англия какво зависи ??..............май нищо..........

    10:32 20.04.2026

  • 33 ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН

    2 1 Отговор
    ХА,ХА,ХА , ЛЛАЙНОБРИТИТЕ БЕ!!!! ТОВА ,КОЕТО ТЕ СА ИЗБРАЛИ Т.Е. СЪЩЕСТВОТО НА СНИМКАТА ДЕ , ДА ИМ Е УПРАВНИКА Е НАЙ-ДОБРОТО , Е ОСТАНАЛОТО - ТОЧНО ТЕЯ МММЪРШИ , КАКВО Е ???

    Коментиран от #35, #36, #37

    10:33 20.04.2026

  • 34 Пррръцкоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зевзек":

    На кого му пука,ти и такива като тебе какво смятате?Бавно,но сигурно отичате е канала!

    10:37 20.04.2026

  • 35 СЕЛНДУРТАРИКАТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":

    КОЛКО ЯРЕТА И АГНЕТА ПОХАРЧИ БАЩА ТИ ЗА ОСНОВНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ? НЕ ТИ ЛИ ПОЧУКВА НЕЩО ПО КРАТУНАТА,ЧЕ ТУК НЕ Е МЯСТОТО ДА СИ РАЗВЯВАШ ПРОСТОТИЯТА!!!

    10:42 20.04.2026

  • 36 Селчо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":

    Може да се вслушаме в лозунга който издигаш и да започнем от тебе.

    10:44 20.04.2026

  • 37 Разкарай се

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":

    л@йновоз злобен и залупен!

    10:46 20.04.2026

  • 38 Така ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не сте народ":

    Народ са и то какъв народ.Само че вас за нищо ви не бива.

    10:50 20.04.2026

  • 39 Бууухахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ццц":

    Ти да не следиш развитието му от пеленаческа възраст??

    10:53 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ще блокира

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Със обратната на предната си страна

    11:20 20.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания