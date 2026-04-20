Politico: Обкръжението на Стармър го смята за глупак и неспособен политик

Длъжностни лица, близки до британския премиер Киър Стармър, поставят под въпрос лидерските му качества и критикуват неподготвеността му да изпълнява сложни задачи, съобщи Politico, позовавайки се на източници.
„Много хора смятат, че Киър Стармър е добър човек, който не успява да си върши работата, но грешат. Той е глупак, който не успява да си върши работата“, цитира вестникът източник, близък до Лейбъристката партия.
Отбелязва се, че служители описват Стармър като човек, неспособен да ръководи екип поради желанието му да избягва конфликти, характеризирайки го като немотивиран, лишен от енергия и безразличен към хората, с пренебрежение към политическата стратегия. Някои смятат, че Стармър просто е неподготвен за предизвикателната работа на министър-председател, отчасти защото прекарва толкова много време извън офиса си.
Politico подчертава, че премиерът не обича да взема трудни решения или да действа като медиатор, а прекомерното делегиране на правомощия на фона на голямото текучество на персонала му е попречило да изгради надежден екип, който да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен кабинетът. В резултат на скорошните скандали, чиновниците загубили доверие в Стармер и все по-често го сравняват с бившия премиер Борис Джонсън: „Екипът му не му вярва, защото той подвежда други хора.“
По-рано Стармер нарече непростим факта, че не е бил информиран за всички подробности около назначаването на Питър Манделсън, който е бил приятел с осъдения американски финансист педофил Джефри Епщайн, за посланик в САЩ. Преди това се появи информация, че британското външно министерство е настоявало за назначаването на Манделсън, въпреки че не е преминал проверките за сигурност. След това началникът на дипломатическата служба Оли Робинс беше уволнен, а опозиционните партии започнаха да призовават за оставката на Стармер с мотива, че е подвел членовете на парламента. Миналия септември премиерът заяви, че назначението е извършено в строго съответствие с всички процедури.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шперца
Коментиран от #28
07:01 20.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коста
Коментиран от #10
07:10 20.04.2026
4 Хмм
Коментиран от #29
07:15 20.04.2026
5 що си мислите че са само те
07:18 20.04.2026
6 Да, много са прави
07:20 20.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И с право
07:22 20.04.2026
9 сара
07:26 20.04.2026
10 Уикенд!
До коментар #3 от "Коста":Играе голф във Флорида!
07:26 20.04.2026
11 катран
В доклад от 2014 г. е направено изчислението, че между 1997 и 2013 г. в град Родеръм са били сексуално експлоатирани над 1400 момичета. Много от тях вече са били известни на местните служби, тъй като са били под държавна опека или са ставали жертва на неглижиране от страна на родителите им.
В доклада се посочва, че момичета дори на 11-годишна възраст са били изнасилвани от голям брой мъже. В доклада се казва, че местните служители явно са смятали, че децата са имали доброволен сексуален контакт с тях.Повечето от известните извършители са били от пакистански произход и в някои случаи местните служители и други агенции са се опасявали да посочат етническия им произход, тъй като са се страхували да не нарушат спокойствието в общността или да бъдат обвинени в расизъм, пише още в доклада. В резултат от подобно разследване в град Олдъм полицията и местните власти бяха разкритикувани, но прикриване на престъпления не е констатирано." Много интересен доклад..примерно думата "изнасилени" в доклада няма, пише за някакво сексуално експлуатиране, или вината изцяло на родителите на малки деца..и разбира се престъпления не са констатирани..нито на престъпници , нито на службите..Така стоят нещата в цяла Европа..Защо ли талибани искат да
07:33 20.04.2026
12 Хи хи
Коментиран от #40
07:40 20.04.2026
13 Мурка
Коментиран от #30
07:43 20.04.2026
14 катран
Коментиран от #24
07:44 20.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иванов
Лошото е, че такива като него много.
Тези хора управляват Европа.
Жалко!
07:55 20.04.2026
17 Не сте народ
Аз и онази гaдина Чърчил смятам за същото.
Коментиран от #19, #38
07:55 20.04.2026
18 НАПЪЛНО НОРМАЛНО
08:01 20.04.2026
19 Мурка
До коментар #17 от "Не сте народ":алкохолика ли? той умря ма
08:03 20.04.2026
20 Дзак
Коментиран от #41
08:11 20.04.2026
21 Гошо
08:16 20.04.2026
22 Ццц
Коментиран от #39
08:32 20.04.2026
23 Двама млади украински модели
"лишен от енергия и безразличен към хората"
08:40 20.04.2026
24 Женитбите на малолетни при тях
До коментар #14 от "катран":не означават сексуален контакт, а сделка между родителите.
Схемата в която Стармър е участвал като прокурор е била за прикриване изнасилване на британски момичета и момчета. В замяна на огромно пране на пари и данъчни измами, от пакистанската мафия.
Нещата лека-полека излизат наяве и му се готви оттегляне, а статии като тази са за да изхлежда, че било щото бил мързелив и не бил харизматичен.
08:57 20.04.2026
25 хмммм
08:57 20.04.2026
26 бай Иван
А само те ли? И ние , и ние!
Коментиран от #32
09:29 20.04.2026
27 Зевзек
Ама оправете си заглавието - не е само обкръжението му да го смята за такъв.
Коментиран от #34
10:02 20.04.2026
28 А бе
До коментар #1 от "Шперца":Те,селските тарикати могат и 20 мнения да имат,ама какво от това??
10:22 20.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СЕЛЯКА
До коментар #13 от "Мурка":Мурка баламурка,кажи кои са другите,извън обкръжението? Никога не пропускаш да клъвнеш на гола кука.
10:28 20.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пръдльооо селендурски
До коментар #26 от "бай Иван":Че то от вас в Англия какво зависи ??..............май нищо..........
10:32 20.04.2026
33 ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН
Коментиран от #35, #36, #37
10:33 20.04.2026
34 Пррръцкоооо
До коментар #27 от "Зевзек":На кого му пука,ти и такива като тебе какво смятате?Бавно,но сигурно отичате е канала!
10:37 20.04.2026
35 СЕЛНДУРТАРИКАТЕ
До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":КОЛКО ЯРЕТА И АГНЕТА ПОХАРЧИ БАЩА ТИ ЗА ОСНОВНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ? НЕ ТИ ЛИ ПОЧУКВА НЕЩО ПО КРАТУНАТА,ЧЕ ТУК НЕ Е МЯСТОТО ДА СИ РАЗВЯВАШ ПРОСТОТИЯТА!!!
10:42 20.04.2026
36 Селчо
До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":Може да се вслушаме в лозунга който издигаш и да започнем от тебе.
10:44 20.04.2026
37 Разкарай се
До коментар #33 от "ППАРАЗИТА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН":л@йновоз злобен и залупен!
10:46 20.04.2026
38 Така ли бе
До коментар #17 от "Не сте народ":Народ са и то какъв народ.Само че вас за нищо ви не бива.
10:50 20.04.2026
39 Бууухахахаха
До коментар #22 от "Ццц":Ти да не следиш развитието му от пеленаческа възраст??
10:53 20.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ще блокира
До коментар #20 от "Дзак":Със обратната на предната си страна
11:20 20.04.2026